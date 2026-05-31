سيتي يسحق برايتون 4 - صفر ويفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي للسيدات

جماهير باريس سان جيرمان تحتفل باللقب الأوروبي

جماهير باريس سان جيرمان احتشتدت لتحية اللاعبين في حديثة الأمراء (أ.ف.ب)

تجمع حشد غفير من جماهير باريس سان جيرمان بالقرب من برج إيفل، الأحد، للاحتفال بفوز فريقهم بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للموسم الثاني على التوالي، وذلك بعدما شهدت فرنسا بعض أعمال الشغب أثناء المباراة والتي نتج عنها اعتقال المئات من الأشخاص.

وقال لوران نونيز، وزير الداخلية الفرنسي، إن حوال 780 شخصا تم القبض عليهم في باريس ومدن أخرى، فيما تعرض 57 شرطيا لإصابات معظمها طفيفة، حيث أشعلت الجماهير الألعاب النارية وقامت بأعمال تخريب في المحلات أثناء الليل.

وأضاف في مؤتمر صحافي، الأحد، أن الموقف تم السيطرة عليه بشكل كبير جدا.

وأوضح نونيز أن معظم الاحتفالات تمت بسلام في أرجاء العاصمة الفرنسية، لكنه أشار إلى أن الوقائع المذكورة جرت في منطقة شانزليزيه وبالقرب من ملعب «حديقة الأمراء» في غرب باريس، حيث تجمعت الجماهير لمشاهدة المباراة.

وبدأت الاحتفالات في باريس بعد صافرة نهاية المباراة السبت في العاصمة المجرية بودابست، حيث توج باريس سان جيرمان باللقب على حساب أرسنال الإنجليزي بضربات الترجيح، وسارت الجماهير على طول الشوارع المجاورة لقوس النصر حيث أشعلت بعض الجماهير الألعاب النارية وأطلقوا أبواق السيارات، وتجمع حوالي 20 ألف مشجع في «الشانزليزيه» حيث عملت الشرطة على احتواء الحشد.

لاعبو باريس سان جيرمان احتفلوا بكأس أبطال أوروبا قرب برج ايفل (رويترز)

وجرت الاحتفالات التي كانت مقررة الأحد بعد الفوز باللقب في ساحة «شامب دي مارس» بالقرب من برج إيفل، كما كان مطط لها وحذر نونيز من أن الشرطة الفرنسية سترد بحزم على أي تجاوزات أو أحداث عنف.

ووسط أجواء احتفالية مهيبة، شارك ما يقرب من 100 ألف متفرج في الحدث وسط إجراءات أمنية مشددة، فيما استقبلت الجماهير الفريق لدى عودته من العاصمة المجرية بودابست، بقيادة البرازيلي ماركينيوس، قائد الفريق، والمدرب الإسباني لويس إنريكي، ورئيس النادي ناصر الخليفي، حيث تم بث نشيد النادي وتناوب اللاعبون على رفع الكأس.

ثم استضاف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أعضاء الفريق في قصر «الأليزيه»، وأدان ماكرون أحداث العنف.

وقال الرئيس الفرنسي: «لا أريد أن نعتاد على ذلك، هذه ليست كرة قدم ولا رياضة وليس ما نحب أن نشاهده ، سوف نكون حازمين مع الذين تم القبض عليهم، لا نريد رؤية ذلك يحدث مرة أخرى، لقد طفح الكيل ويجب أن يتوقف ذلك».