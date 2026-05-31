شيك يقود الهجوم التشيكي في المونديال

سيقود مهاجم باير ليفركوزن الألماني باتريك شيك هجوم منتخب التشيك في كأس العالم المقررة في أميركا الشمالية اعتباراً من 11 يونيو (حزيران)، على رأس قائمة من 26 لاعباً أُعلنت في براغ الأحد.

وتتواجه التشيك مع المكسيك، شريكة الضيافة مع الولايات المتحدة وكندا، وجنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية في المجموعة الأولى، وذلك في ثاني مشاركة لها فقط في كأس العالم منذ أن أصبحت دولة مستقلة عقب انفصالها عن سلوفاكيا عام 1993.

وفي مونديال 2006، ودّعت البطولة من دور المجموعات بفريق ضم أسماء بارزة مثل الحارس بتر تشيك وبافل نيدفيد وتوماش روسيتسكي وميلان باروش.

وقال مدرب التشيك ميروسلاف كوبيك، في وقت سابق، إن المجموعة الأولى «صعبة للغاية»، معرباً عن قلقه خصوصاً من الظروف المناخية، لا سيما في المكسيك، حيث سيخوض فريقه مباراتين.

وأضاف ابن الـ74 عاماً: «هدفنا هو بلوغ الأدوار الإقصائية. سيكون ذلك نجاحاً».

وسجل شيك 16 هدفاً في 28 مباراة في الدوري الألماني خلال موسم تعكر بسبب كثرة الإصابات التي تعرض لها ابن الثلاثين عاماً.

على صعيد المنتخب الوطني الذي سجل له 25 هدفاً في 52 مباراة، برز شيك بشكل خاص كأفضل هداف في كأس أوروبا 2020 بخمسة أهداف إلى جانب البرتغالي كريستيانو رونالدو.

كما استدعى كوبيك لاعبين من فريقين هبطا من الدوري الإنجليزي الممتاز، هما مدافع ولفرهامبتون لاديسلاف كريتشي ولاعب وسط وست هام توماش سوتشيك.

في المقابل، استبعد حارس مرمى توتنهام الإنجليزي أنتونين كينسكي الذي ساهم في نجاة الفريق اللندني بصعوبة من الهبوط.

وتسلّم كريتشي شارة قيادة المنتخب هذا العام خلفاً لسوتشيك، بعدما فقد الأخير شعبيته لدى الجماهير إثر محاولة اعتذار مرتبكة عن حملة تصفيات مخيبة، تضمنت خسارة أمام جزر فارو.

وحجز منتخب التشيك بطاقته إلى كأس العالم بعد التفوق على كل من آيرلندا والدنمارك بركلات الترجيح في ملحق التصفيات الأوروبية الذي أُقيم في مارس (آذار).

ومن المنتظر أن تقع مهمة صناعة اللعب في المونديال إلى حد كبير على عاتق لاعب وسط ليون الفرنسي بافل شولتس الذي سجل 11 هدفاً في الدوري الفرنسي الموسم المنصرم.

وغاب شيك وسوتشيك وشولتس وعدة لاعبين آخرين عن المباراة الودية التي فازت بها التشيك، الأحد، على كوسوفو 2-1 في براغ.

كما استدعى كوبيك لاعب وسط سبارتا براغ البالغ 17 عاماً هوغو سوخوريك، إلى جانب ثلاثة لاعبين آخرين خاضوا مباراتهم الدولية الأولى أمام كوسوفو.

ويعود جناح هوفنهايم الألماني آدم هلوشيك الذي سجل هدف الفوز على كوسوفو، الأحد، من سلسلة إصابات لم تسمح له بالمشاركة سوى 37 دقيقة فقط في «البوندسليغا» الموسم المنصرم.