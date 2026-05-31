رايس يتعهد بمزيد من الألقاب خلال موكب آرسنال للاحتفال بالبريمرليغ

«وديّات المونديال»: ألمانيا تكتسح فنلندا برباعية «مقنعة»

جمال موسيالا تألق في فوز ألمانيا على فنلندا بماينز (أ.ف.ب)

واصلت ألمانيا، الساعية لتعويض خروجها من الدور الأول لنسختين تواليا، تحضيراتها الموفقة لمونديال 2026 المقرر في أميركا الشمالية اعتبارا من 11 يونيو (حزيران)، بفوزها على ضيفتها فنلندا 4-0 الأحد في ماينز.

وبعدما أنهت التصفيات الأوروبية المؤهلة للنسخة الثالثة والعشرين من النهائيات العالمية بخمسة انتصارات متتالية، مسجلة فيها 16 هدفا مقابل هدف واحد فقط في شباكها، بدأت ألمانيا تحضيراتها بفوزين في مارس (آذار) على سويسرا 4-3 ثم غانا 2-1.

وفي مباراته الاستعدادية قبل الأخيرة، لم يجد فريق المدرب يوليان ناغلسمان صعوبة في تحقيق الفوز التاسع تواليا على حساب فنلندا بفضل ثنائية لدينيز أونداف (34 و57) الذي رفع رصيده إلى 6 أهداف في ثماني مباريات دولية، إضافة إلى تمريره كرة الهدف الثاني الذي سجله فلوريان فيرتز (48)، قبل أن يضيف جمال موسيالا الرابع في أول مباراة له مع المنتخب منذ مارس (آذار) من العام الماضي (63).

ويسافر أبطال العالم أربع مرات، آخرها عام 2014 في البرازيل، إلى شيكاغو الثلاثاء حيث يخوضون مباراتهم التحضيرية الأخيرة في السادس من يونيو (حزيران) ضد الولايات المتحدة، شريكة الضيافة مع المكسيك وكندا، في شيكاغو، قبل أن يخوضوا غمار المجموعة الثالثة ضد كوراساو وكوت ديفوار والإكوادور في 14 و20 و25 يونيو (حزيران) تواليا.