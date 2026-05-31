«الدوري الماسي»: عودة موفقة للبقالي في لقاء الرباط

العداء المغربي سفيان البقالي تألق في الرباط (أ.ب)
كما جرت العادة، كان نجم لقاء الرباط ضمن الدوري الماسي لألعاب القوى الأحد العداء المغربي سفيان البقالي، بطل أولمبيادي 2020 و2024 ومونديالي 2022 و2023 الذي سجل 7:57:25 دقائق في سباق 3 آلاف متر موانع، متفوقا على الألماني فريديريك روبيرت الذي حقق رقما قياسيا أوروبيا (7:57.80 د).

وكانت المشاركة الأولى للبقالي منذ خسارته القاسية في مونديال طوكيو الصيف الماضي، حين فاجأه النيوزيلندي جوردي بيميش وتُوّج باللقب.

وعاد البقالي مساء الأحد لمواجهة بيميش، لكن النزال لم يحصل لأن النيوزيلندي كان بعيدا جدا لدرجة أنه حل في المركز الثالث عشر بزمن قدره 8:16.80 د، في حين فرض المغربي سيطرته منذ البداية ولم يفرّط بالصدارة حتى خط النهاية.

وفاجأ البريطاني ماكس بورغين البطل الأولمبي الكيني إيمانويل وانيوني وأحرز سباق 800 م.

وكان بورغين (24 عاما) الذي اعتُبر في بداياته مشروع بطل عالمي أو أولمبي قبل أن تعرقل الإصابات مسيرته، الأقوى في مواجهة وانيوني، العداء الذي اقترب العام الماضي من تحطيم الرقم القياسي العالمي لسباق 800 م والمسجل باسم مواطنه ديفيد روديشا منذ 14 عاما.

وفي سباق 1500 م، أظهر الأميركي يارد نيغوسي قوة كبيرة ليصمد أمام الهجوم المتأخر لبطل العالم البرتغالي إسحاق نادر، محققا الفوز بزمن قدره 3:30.35 دقيقة في سباق عالي المستوى.

وعند السيدات في السباق ذاته، أطلقت الإثيوبية فريويني هايلو لفة أخيرة حاسمة لتحرز فوزها السادس في الدوري الماسي بزمن 3:58.25 دقيقة.

أما في سباق 400 م للرجال، فسجل الأميركي جاكوري باترسون رقما قياسيا للقاء قدره 44.11 ثانية، متقدما على البريطاني مات هادسون-سميث، الحاصل على فضية أولمبياد باريس 2024 والذي سجل 44.25 ثانية في أول سباق له هذا الموسم.

وحل الأميركي كوينسي هول، بطل أولمبياد باريس 2024، في المركز الأخير، في مؤشر على أن طريق تعافيه لا يزال طويلا بعد معاناته من إصابات في العضلة الخلفية العام الماضي.

كما تألقت السويسرية أودري ويرو التي برزت بقوة العام الماضي، بفوز مقنع في سباق 800 م للسيدات بزمن 1:56.56 دقيقة، تاركة بطلة العالم الحالية الكينية ليليان أوديرا في المركز الثالث بفارق نحو خمسة أمتار.

ويبدو أن التنافس في سباق 400 م حواجز للسيدات مفتوحا على مصراعيه هذا الموسم، في ظل قرار الهولندية فيمكه بول التحول إلى سباق 800 م وابتعاد البطلة العالمية والأولمبية الأميركية سيدني ماكلافلين-ليفرون موقتا بسبب الحمل.

واستغلت السلوفاكية إيما زابلتالوفا هذا الغياب على أفضل وجه، محققة أول فوز لها في الدوري الماسي بزمن هو الأفضل عالميا لعام 2026 بلغ 52.82 ثانية، متفوقة على الأميركية آنا كوكريل، صاحبة فضية أولمبياد باريس.

فاز المنتخب الأميركي على نظيره السنغالي بنتيجة 3 / 2 في مباراة ودية ضمن استعدادهما لخوض منافسات كأس العالم التي ستنطلق يوم 11 يونيو (حزيران) الجاري.

تقدم المنتخب الأميركي بثنائية بفضل تألق قائده كريستيان بوليسيتش الذي صنع الهدف الأول لزميله سيرجينو ديست بعد مرور سبع دقائق.

وأضاف بوليسيتش نجم ميلان الإيطالي الهدف الثاني في الدقيقة 20.

ولكن أسود التيرانغا قلصوا الفارق بهدف سجله نجم النصر السعودي، ساديو ماني، بعد تمريرة من زميله حبيب ديارا في الدقيقة 44.

وبعد مرور أربع دقائق من الشوط الثاني، ألغى الحكم هدفا ثالثا سجله فولارين بالوغون.

وبعدها بثلاث دقائق أضاف ماني الهدف الثاني له ليمنح منتخب بلاده التعادل، لكن بالوغون منح الأمريكان الفوز بهدف ثالث سجله في الدقيقة 63.

وعوض المنتخب الأميركي بهذا الفوز خسارته في وديتين أمام البرتغال وبلجيكا في مارس (آذار)، وسيختتم بروفاته الودية بمواجهة ألمانيا يوم السبت المقبل استعدادا لمشواره في المجموعة الرابعة التي تضم باراغواي وأستراليا وتركيا.

في المقابل، سيخوض منتخب السنغال ودية أخيرة أمام السعودية فجر الأربعاء المقبل، استعداده لمشواره في المجموعة التاسعة التي تضم فرنسا والنرويج والعراق.

واصلت ألمانيا، الساعية لتعويض خروجها من الدور الأول لنسختين تواليا، تحضيراتها الموفقة لمونديال 2026 المقرر في أميركا الشمالية اعتبارا من 11 يونيو (حزيران)، بفوزها على ضيفتها فنلندا 4-0 الأحد في ماينز.

وبعدما أنهت التصفيات الأوروبية المؤهلة للنسخة الثالثة والعشرين من النهائيات العالمية بخمسة انتصارات متتالية، مسجلة فيها 16 هدفا مقابل هدف واحد فقط في شباكها، بدأت ألمانيا تحضيراتها بفوزين في مارس (آذار) على سويسرا 4-3 ثم غانا 2-1.

وفي مباراته الاستعدادية قبل الأخيرة، لم يجد فريق المدرب يوليان ناغلسمان صعوبة في تحقيق الفوز التاسع تواليا على حساب فنلندا بفضل ثنائية لدينيز أونداف (34 و57) الذي رفع رصيده إلى 6 أهداف في ثماني مباريات دولية، إضافة إلى تمريره كرة الهدف الثاني الذي سجله فلوريان فيرتز (48)، قبل أن يضيف جمال موسيالا الرابع في أول مباراة له مع المنتخب منذ مارس (آذار) من العام الماضي (63).

ويسافر أبطال العالم أربع مرات، آخرها عام 2014 في البرازيل، إلى شيكاغو الثلاثاء حيث يخوضون مباراتهم التحضيرية الأخيرة في السادس من يونيو (حزيران) ضد الولايات المتحدة، شريكة الضيافة مع المكسيك وكندا، في شيكاغو، قبل أن يخوضوا غمار المجموعة الثالثة ضد كوراساو وكوت ديفوار والإكوادور في 14 و20 و25 يونيو (حزيران) تواليا.

رايس يتعهد بمزيد من الألقاب خلال موكب آرسنال للاحتفال بالبريمرليغ

احتفل ديكلان رايس نجم وسط آرسنال بتتويج فريقه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بأداء أغنية «آيس آيس بيبي» على متن حافلة مكشوفة، وتعهد بأن الفريق سيحقق ألقابا أكثر في الموسم المقبل.

وأمسك الإنجليزي رايس بالميكروفون ليردد أغنية فانيلا آيس الشهيرة وسط تواجد آلاف من مشجعي آرسنال على جانبي شوارع شمال لندن.

واحتفل الفريق اللندني باللقب وسط أجواء صاخبة رغم مرارة الخسارة أمام باريس سان جيرمان بركلات الترجيح في نهائي دوري أبطال أوروبا، مساء السبت.

وقال رايس لشبكة سكاي سبورتس: «أحب آرسنال، وأحب مدربه (ميكيل أرتيتا)، وسعيد للغاية بالفرحة التي نراها على وجوه جماهيرنا». وأضاف: «ولكننا سنحقق المزيد في 2027».

وحضر احتفالية آرسنال حوالي نصف مليون مشجع في الشوارع والنوافذ، واضطر بعضهم للوقوف على أسطح محطات الحافلات لمشاهدة الموكب بشكل أفضل.

وتصاعد الدخان الأحمر حول الحافلات مع إطلاق مئات الألعاب النارية.

