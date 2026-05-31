«الدوري الماسي»: عودة موفقة للبقالي في لقاء الرباط

كما جرت العادة، كان نجم لقاء الرباط ضمن الدوري الماسي لألعاب القوى الأحد العداء المغربي سفيان البقالي، بطل أولمبيادي 2020 و2024 ومونديالي 2022 و2023 الذي سجل 7:57:25 دقائق في سباق 3 آلاف متر موانع، متفوقا على الألماني فريديريك روبيرت الذي حقق رقما قياسيا أوروبيا (7:57.80 د).

وكانت المشاركة الأولى للبقالي منذ خسارته القاسية في مونديال طوكيو الصيف الماضي، حين فاجأه النيوزيلندي جوردي بيميش وتُوّج باللقب.

وعاد البقالي مساء الأحد لمواجهة بيميش، لكن النزال لم يحصل لأن النيوزيلندي كان بعيدا جدا لدرجة أنه حل في المركز الثالث عشر بزمن قدره 8:16.80 د، في حين فرض المغربي سيطرته منذ البداية ولم يفرّط بالصدارة حتى خط النهاية.

وفاجأ البريطاني ماكس بورغين البطل الأولمبي الكيني إيمانويل وانيوني وأحرز سباق 800 م.

وكان بورغين (24 عاما) الذي اعتُبر في بداياته مشروع بطل عالمي أو أولمبي قبل أن تعرقل الإصابات مسيرته، الأقوى في مواجهة وانيوني، العداء الذي اقترب العام الماضي من تحطيم الرقم القياسي العالمي لسباق 800 م والمسجل باسم مواطنه ديفيد روديشا منذ 14 عاما.

وفي سباق 1500 م، أظهر الأميركي يارد نيغوسي قوة كبيرة ليصمد أمام الهجوم المتأخر لبطل العالم البرتغالي إسحاق نادر، محققا الفوز بزمن قدره 3:30.35 دقيقة في سباق عالي المستوى.

وعند السيدات في السباق ذاته، أطلقت الإثيوبية فريويني هايلو لفة أخيرة حاسمة لتحرز فوزها السادس في الدوري الماسي بزمن 3:58.25 دقيقة.

أما في سباق 400 م للرجال، فسجل الأميركي جاكوري باترسون رقما قياسيا للقاء قدره 44.11 ثانية، متقدما على البريطاني مات هادسون-سميث، الحاصل على فضية أولمبياد باريس 2024 والذي سجل 44.25 ثانية في أول سباق له هذا الموسم.

وحل الأميركي كوينسي هول، بطل أولمبياد باريس 2024، في المركز الأخير، في مؤشر على أن طريق تعافيه لا يزال طويلا بعد معاناته من إصابات في العضلة الخلفية العام الماضي.

كما تألقت السويسرية أودري ويرو التي برزت بقوة العام الماضي، بفوز مقنع في سباق 800 م للسيدات بزمن 1:56.56 دقيقة، تاركة بطلة العالم الحالية الكينية ليليان أوديرا في المركز الثالث بفارق نحو خمسة أمتار.

ويبدو أن التنافس في سباق 400 م حواجز للسيدات مفتوحا على مصراعيه هذا الموسم، في ظل قرار الهولندية فيمكه بول التحول إلى سباق 800 م وابتعاد البطلة العالمية والأولمبية الأميركية سيدني ماكلافلين-ليفرون موقتا بسبب الحمل.

واستغلت السلوفاكية إيما زابلتالوفا هذا الغياب على أفضل وجه، محققة أول فوز لها في الدوري الماسي بزمن هو الأفضل عالميا لعام 2026 بلغ 52.82 ثانية، متفوقة على الأميركية آنا كوكريل، صاحبة فضية أولمبياد باريس.