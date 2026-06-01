فياريال يعين إينيغو بيريز مدرباً بعد نجاحه مع فايكانو

أعلن فياريال، ثالث الدوري الإسباني في كرة القدم، الاثنين، تعيين إينيغو بيريز مدرباً للفريق بعقد لـ3 أعوام خلفاً لمارسيلينو غارسيا تورال.

وقال النادي في بيان: «توصل نادي فياريال إلى اتفاق مع إينيغو بيريز الذي سيتولى تدريب الفريق الأول خلال المواسم الثلاثة المقبلة، حتى يونيو (حزيران) 2029».

ويتولى بيريز المهمة بعد فشل مارسيلينو في التوصل إلى اتفاق بشأن تجديد عقده، رغم قيادته الفريق إلى المركز الثالث في الدوري، وضمان المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويصل بيريز إلى فياريال بعد عامين ونصف عام على رأس الجهاز الفني لنادي رايو فايكانو الذي أنهى الموسم في المركز الثامن بالدوري.

وقاد المدرب البالغ 38 عاماً، رايو إلى المباراة النهائية لمسابقة «كونفرنس ليغ» التي خسرها أمام كريستال بالاس الإنجليزي 0 - 1 الأربعاء الماضي، في مدينة لايبزيغ الألمانية.

وسيكون فياريال ثاني نادٍ يدربه بيريز، لاعب وسط أتلتيك بلباو السابق، الذي بدأ مسيرته التدريبية بوصفه مدرباً أول مع رايو فايكانو.

وكان بيريز انضم إلى رايو مساعداً للمدرب أندوني إيراولا، لكنه لم يتمكن من مرافقته إلى إنجلترا بسبب مشكلات إدارية عندما انتقل إيراولا إلى تدريب بورنموث في 2023.

لكن رايو أعاده في فبراير (شباط) 2024، لتولي منصب المدرب الأول.