إنفانتينو: تونس تحمل إرثها الثري إلى المونديال

أشاد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو، بتاريخ مشاركات منتخب تونس في كأس العالم، حيث يستعد «نسور قرطاج» للحضور للمرة السابعة في المونديال هذا الصيف.

وسافرت بعثة تونس السبت، إلى النمسا لملاقاة منتخبها في وقت لاحق الاثنين، قبل مواجهة بلجيكا يوم السبت ببروكسل، في آخر مباراة إعدادية لكأس العالم.

وكتب إنفانتينو على حسابه عبر منصة تبادل الصور «إنستغرام»، الاثنين: «باعتبارها أول منتخب أفريقي وعربي في التاريخ يحقق فوزاً في المونديال، تحمل تونس إرثها الثري إلى الساحة العالمية».

وتابع رئيس «الفيفا»: «نتمنى لها الأفضل في مسعاها لإلهام العالم وصنع التاريخ من جديد».

وحققت تونس فوزاً تاريخياً في أول مشاركة لها بكأس العالم في الأرجنتين عام 1978، على المكسيك بنتيجة 3 - 1، ثم خسرت بصعوبة مباراتها الثانية أمام بولندا صفر - 1، ثم تعادلت من دون أهداف مع بطل العالم في ذلك الوقت منتخب ألمانيا، لتودع البطولة من الدور الأول.

لكن الأداء القوي لنسور قرطاج منح مقعداً ثانياً لأفريقيا في كأس العالم بإسبانيا عام 1982.

وتلعب تونس في مونديال الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، في المجموعة السادسة إلى جانب منتخبات السويد وهولندا واليابان.

وتواجه في أولى مبارياتها منتخب السويد يوم 15 يونيو (حزيران) في ملعب مدينة مونتيري بالمكسيك.