«رولان غاروس»: سفيتولينا وكوستيوك تستعدان لمواجهة «أوكرانية خالصة»

تبدأ مباريات دور الثمانية ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس الثلاثاء، إذ تنتظر «رولان غاروس» بطلين جديدين في منافسات الفردي في العام نفسه للمرة الأولى منذ عام 2016.

وستواجه الأوكرانية إيلينا سفيتولينا مواطنتها مارتا كوستيوك سعياً لخوض الدور قبل النهائي مع الروسية ميرا أندرييفا، التي ستلعب أمام الرومانية سورانا كيرستيا.

وسيشارك المصنف الثاني في منافسات الرجال ألكسندر زفيريف في دور الثمانية لبطولة فرنسا المفتوحة للمرة الثامنة، إذ يواصل اللاعب الذي بلغ النهائي سابقاً سعيه لتحقيق أول لقب كبير له، وسيلعب أمام الإسباني رافائيل جودار (19 عاماً)، الذي تقدم لهذا الدور في أولى مشاركاته في «رولان غاروس».

بعد فوز كوستيوك في مباراة الدور الأول، لم تستطع كبح مشاعرها لأن صاروخاً روسياً سقط بالقرب من منزل عائلتها في كييف قبل ساعات قليلة فقط.

وقالت اللاعبة البالغة من العمر 23 عاماً بعد المباراة: «شعرت بالغثيان لمجرد التفكير في أنه لو كان الصاروخ أقرب 100 متر ربما لم يكن لدي اليوم أم وأخت».

وبعد أسبوع، لم تظهر المصنفة 15 في البطولة أي أثر لذلك القلق، وهزمت إيغا شفيونتيك الفائزة باللقب أربع مرات لتصل لدور الثمانية في «رولان غاروس» لأول مرة.

وتحملت كوستيوك، مثل غيرها من الأوكرانيات المشاركات في البطولة، عبء الحرب التي تدور في وطنها منذ أكثر من أربع سنوات، وكانت صريحة في دعمها للشعب الذي يعاني.

ولكن مع خروج أولكساندرا أولينيكوفا من المنافسة، أصبحت كوستيوك وسفيتولينا اللاعبتين الأوكرانيتين الوحيدتين المتبقيتين، وستصبح إحداهما أول امرأة من البلاد تصل إلى قبل نهائي بطولة فرنسا في العصر المفتوح.

وقالت سفيتولينا، المصنفة السابعة في البطولة: «ستكون أوكرانيا حاضرة في قبل النهائي، وهذا أمر رائع بالفعل. أعتقد أنه في ظل هذه الظروف الصعبة حالياً، في ظل الحرب والغزو فإن الأمر صعب للغاية، وأعتقد أنه من الملهم للجيل القادم أن يؤمنوا حقاً أنه من الممكن يوماً ما ممارسة هذه الرياضة والفوز فيها».

مارتا كوستيوك تواصل مفاجآتها بـ«رولان غاروس» (د.ب.أ)

ستواجه الفائزة في مباراة سفيتولينا وكوستيوك إما أندرييفا أو كيرستيا في قبل النهائي، لكن أندرييفا المصنفة الثامنة هي المرشحة للفوز وبلوغ هذا الدور للمرة الثانية في «رولان غاروس».

واكتسبت الروسية (19 عاماً) شهرة كبيرة عندما وصلت إلى قبل نهائي بطولة فرنسا المفتوحة في عام 2024. كما وصلت إلى دور الثمانية العام الماضي، مما أظهر ثبات أدائها في «رولان غاروس».

وفازت أندرييفا على الرومانية كيرستيا المصنفة 18، والتي من المقرر أن تتقاعد في نهاية الموسم، في بطولة لينز المفتوحة في أبريل (نيسان).

لكن كيرستيا (36 عاماً) عادت بقوة في مشاركتها الأخيرة في بطولة فرنسا المفتوحة، إذ وصلت إلى دور الثمانية للمرة الأولى منذ عام 2009، ولعبت بارتياح مع العلم أن كل مباراة قد تكون الأخيرة لها.

وقالت كيرستيا: «أنا قادمة من مكان لا أشعر فيه بأي ضغط. أعمل بجد، لكنني أستمتع أيضاً. إنه أمر جميل للغاية. أنا ممتنة جداً لكل ما يحدث».