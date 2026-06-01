«رولان غاروس»: أوجيه-ألياسيم يتغلب على تابيلو ويبلغ ربع النهائي

فاز الكندي فيلكس أوجيه-ألياسيم على التشيلي أليخاندرو تابيلو بنتيجة 6-3 و7-5 و6-1 في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس الاثنين ليصبح أول لاعب كندي يبلغ دور الثمانية في جميع البطولات الأربع الكبرى، محافظاً على آماله في إحراز أول لقب كبير في مسيرته.

وسيطر أوجيه-ألياسيم، المصنف السادس عالمياً، على مجريات المجموعة الأولى بسهولة، قبل أن يرفع تابيلو، المولود في تورونتو، من مستواه في المجموعة الثانية.

وتكافأ اللاعبان لفترات طويلة، قبل أن يخسر تابيلو إرساله في الشوط الحادي عشر، ما منح الأفضلية لمنافسه الكندي.

وبفضل إرساله القوي، تقدم أوجيه-ألياسيم بمجموعتين، ولم يمنح منافسه فرصة للعودة، ليواصل تفوقه في المجموعة الثالثة ويحسم المباراة لصالحه.

وبدا اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً في حالة بدنية جيدة، رغم خوضه مباراة من خمس مجموعات في الدور الأول إلى جانب مباراتين من أربع مجموعات.

وسيواجه أوجيه-ألياسيم في الدور المقبل الإيطالي فلافيو كوبولي، المصنف العاشر، الذي تغلب بدوره على الأميركي زاكاري سفايدا.