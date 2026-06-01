الاتحاد يقيل مدربه البرتغالي كونسيساو

أعلنت شركة نادي الاتحاد إنهاء العلاقة التعاقدية مع المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، البرتغالي سيرجيو كونسيساو، وذلك اعتباراً من الاثنين، عقب مراجعة وتقييم شاملين لمسيرة الفريق خلال الفترة الماضية.
وأوضح النادي، في بيان رسمي، أن القرار يأتي بما يتوافق مع أهداف الاتحاد وتطلعاته للمرحلة المقبلة، في إطار العمل على تعزيز مسيرة الفريق وتحقيق تطلعات جماهيره.
ووجّهت إدارة النادي شكرها وتقديرها للمدرب سيرجيو كونسيساو وأعضاء جهازه الفني، مثمنة الجهود التي بذلوها خلال فترة إشرافهم على الفريق الأول، ومتمنية لهم التوفيق والنجاح في مسيرتهم المهنية المقبلة.
وأكد النادي أنه سيتم الإعلان خلال الفترة القادمة عن الترتيبات الفنية الخاصة بقيادة الفريق الأول لكرة القدم.