الرياضة رياضة سعودية

الاتحاد يقيل مدربه البرتغالي كونسيساو

أعلنت شركة نادي الاتحاد إنهاء العلاقة التعاقدية مع المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، البرتغالي سيرجيو كونسيساو، وذلك اعتباراً من الاثنين، عقب مراجعة وتقييم شاملين لمسيرة الفريق خلال الفترة الماضية.

وأوضح النادي، في بيان رسمي، أن القرار يأتي بما يتوافق مع أهداف الاتحاد وتطلعاته للمرحلة المقبلة، في إطار العمل على تعزيز مسيرة الفريق وتحقيق تطلعات جماهيره.

ووجّهت إدارة النادي شكرها وتقديرها للمدرب سيرجيو كونسيساو وأعضاء جهازه الفني، مثمنة الجهود التي بذلوها خلال فترة إشرافهم على الفريق الأول، ومتمنية لهم التوفيق والنجاح في مسيرتهم المهنية المقبلة.

وأكد النادي أنه سيتم الإعلان خلال الفترة القادمة عن الترتيبات الفنية الخاصة بقيادة الفريق الأول لكرة القدم.

اعتادت جماهير كرة القدم في هايتي لعدة عقود على التجمع أمام أجهزة التلفاز والراديو لتشجيع البرازيل في كل بطولة لكأس العالم.

رحلة أحمد عبده مع نيوم تصل إلى النهاية

أسدل نادي نيوم الستار على مشوار مهاجمه أحمد عبده جابر بعد قرار رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية، لينهي اللاعب تجربة قصيرة لكنها حملت بصمات مهمة في مشروع النادي الطموح.

وانضم أحمد عبده إلى صفوف نيوم في يناير (كانون الثاني) 2025 قادماً من أبها، في مرحلة كان الفريق خلالها يسعى لتعزيز خياراته الهجومية ومواصلة مشروعه التنافسي، ليساهم مع زملائه في رحلة النادي نحو تثبيت حضوره بين الكبار بعد الصعود التاريخي.

وخلال فترته مع الفريق، نجح المهاجم صاحب الخبرة في تقديم الإضافة داخل منطقة الجزاء، بينما يبقى هدفه في شباك النصر من أبرز محطاته بقميص نيوم خلال الموسم، بعدما شكّل لحظة مهمة في مشواره مع النادي وأكد قدرته على الحضور في المواجهات الكبيرة.

ويمتلك أحمد عبده سجلاً حافلاً في الملاعب السعودية، حيث تنقل بين عدة محطات بارزة، أبرزها الوحدة الذي شهد أفضل فتراته التهديفية، ثم الشباب، قبل انتقاله إلى أبها، وصولاً إلى تجربته الأخيرة مع نيوم.

كما سبق له تمثيل أندية أخرى في مسيرته الكروية، ما جعله أحد الأسماء المعروفة في خط الهجوم السعودي.

ويأتي رحيل أحمد عبده ضمن سلسلة تغييرات فنية تشهدها صفوف نيوم استعداداً للموسم الجديد، في إطار إعادة ترتيب الفريق بعد نهاية موسمه الأول في دوري روشن السعودي، الذي أنهاه في المركز الثامن.

وبخروج أحمد عبده، يطوي نيوم صفحة أحد المهاجمين الذين شاركوا في مرحلة مهمة من مشروع النادي، بينما تبقى وجهته المقبلة محل ترقب في ظل الخبرات التي يمتلكها والمسيرة التي صنعها بين أندية الدوري السعودي.

كاراسكو والشباب... موسم جديد

أعلنت إدارة نادي الشباب تمديد عقد قائد الفريق الأول لكرة القدم، البلجيكي يانيك كاراسكو، حتى صيف عام 2027، ليستمر اللاعب مع «الليوث» موسماً آخر منذ انضمامه إلى النادي قادماً من أتلتيكو مدريد الإسباني.

وكان كاراسكو قد انضم إلى صفوف الشباب خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2023 بعقد يمتد 3 أعوام، قبل أن يتوصل الطرفان إلى اتفاق يقضي بتمديد العلاقة التعاقدية حتى عام 2027.

وشكّل الدولي البلجيكي أحد أبرز عناصر الشباب منذ وصوله، حيث فرض نفسه لاعباً مؤثراً على المستوى الهجومي والقيادي داخل الفريق، بفضل حضوره الفني وخبراته الكبيرة التي اكتسبها خلال مسيرته الأوروبية والدولية.

وعلى صعيد الأرقام، شارك كاراسكو في 84 مباراة بقميص الشباب في مختلف المسابقات، سجل خلالها 38 هدفاً، ليؤكد مكانته كأحد أبرز لاعبي الفريق وأكثرهم تأثيراً منذ انضمامه، كما حافظ على حضوره التهديفي في جميع البطولات التي شارك فيها مع النادي، وأسهم بصورة مباشرة في العديد من نتائج الفريق خلال المواسم الماضية.

وكان الشباب قد تعاقد مع كاراسكو في صيف 2023 قادماً من أتلتيكو مدريد الإسباني في صفقة بلغت قيمتها نحو 15 مليون يورو، وفق بيانات موقع «سوفا سكور»، ليصبح أحد أبرز التعاقدات الأجنبية في النادي خلال السنوات الأخيرة.

ويأتي تمديد عقد اللاعب البلجيكي ضمن توجه إدارة الشباب للحفاظ على العناصر الأساسية في الفريق، وتعزيز الاستقرار الفني قبل انطلاق الموسم الجديد.

الاتحاد السعودي يكشف مواعيد كأس الملك والسوبر للموسم الجديد

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، الاثنين، مواعيد الأدوار النهائية لبطولة كأس الملك لموسم 2026 - 2027، وذلك ضمن الروزنامة المعتمدة للمسابقات المحلية في الموسم الجديد.

ووفقاً للمواعيد المعلنة، تنطلق منافسات دور الـ32 خلال الفترة من 16 إلى 19 أغسطس (آب) 2026، في أولى محطات البطولة التي تشهد مشاركة أندية دوري روشن السعودي وأندية الدرجات الأخرى الساعية لتحقيق مفاجآت مبكرة في أغلى الكؤوس.

وتتواصل المنافسات بإقامة مباريات دور الـ16 يومي 19 و20 أكتوبر (تشرين الأول) 2026، قبل أن تتجه الأنظار إلى مواجهات الدور ربع النهائي المقررة يومي 22 و23 فبراير (شباط) 2027، والتي تمثل المرحلة الحاسمة في سباق الوصول إلى المربع الذهبي.

وحدد الاتحاد السعودي يومي 4 و5 مايو (أيار) 2027 موعداً لإقامة مباريات الدور نصف النهائي، على أن يتم لاحقاً الإعلان عن موعد المباراة النهائية التي ستحدد بطل النسخة الجديدة من البطولة.

ويأتي الإعلان عن مواعيد كأس الملك بالتزامن مع الكشف عن مواعيد كأس السوبر السعودي، حيث تقام مباراتا نصف النهائي يومي 30 نوفمبر (تشرين الثاني) و1 ديسمبر (كانون الأول) 2026، بينما يقام النهائي يوم 4 ديسمبر 2026، ضمن موسم مزدحم بالاستحقاقات المحلية والقارية والدولية.

