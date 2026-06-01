شغب في احتفالات آرسنال بالبريمرليغ

قالت شرطة العاصمة البريطانية، لندن، إن ستة أشخاص تعرضوا للطعن بعد ساعات من احتفال آرسنال بلقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وأكدت توقيف 24 شخصاً خلال تلك الأحداث.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن آلافاً من جماهير آرسنال احتشدت في الشوارع المحيطة بـ«ملعب الإمارات» في لندن، الأحد، وذلك للاحتفال مع الفريق بالفوز بلقب الدوري الإنجليزي.

ونشرت شرطة العاصمة أكثر من 500 شرطي لتأمين الاحتفال، الذي شهد توقيف عشرة أشخاص مشتبه بهم في الاعتداء على الشرطة، وقيل إن أحدهم وجه إساءات عنصرية.

وأفادت الشرطة بأن أحد أفرادها أصيب بجرح قطعي في يده، بينما أصيب آخر في رأسه بجسم ألقاه الحشد.

وشملت التوقيفات الأخرى جرائم من بينها الاعتداء الجنسي، والتسبب في أذى جسدي خطير، وحيازة مخدرات من الفئة الثالثة (سي)، وحيازة سكين، والسكر والإخلال بالنظام العام، وعرقلة عمل الشرطة، والشغب، ومخالفة أمر التفرق.

كما لحقت أضرار بأربع سيارات شرطة في منطقة إزلنغتون.