رودري: سأقرر مستقبلي بعد المونديال

  • مدريد: «الشرق الأوسط»
قال لاعب الوسط الإسباني لنادي مانشستر سيتي، ثاني الدوري الإنجليزي لكرة القدم، رودري، الاثنين، إنه سينتظر إلى ما بعد كأس العالم للبتّ في مستقبله في ظل تقارير تربطه بالانتقال إلى ريال مدريد.

وينتهي عقد رودري مع مانشستر سيتي في عام 2027، وأشار إلى رغبته في العودة للعب في بلده إسبانيا في مرحلة ما من مسيرته.

وبرز اللاعب البالغ 29 عاماً والحائز على الكرة الذهبية عام 2024، هدفاً محتملاً لمرشح رئاسة ريال مدريد إنريكي ريكيلمي الذي يستعد لمنافسة الرئيس الحالي فلورنتينو بيريز في انتخابات نهاية الأسبوع.

وقال رودري للصحافيين في معسكر إسبانيا الإعدادي لما قبل كأس العالم على مشارف مدريد: «أحاول ألا أعطي الشائعات أهمية كبيرة. أعلم أنها جزء من العمل».

وأضاف: «خصوصاً عندما يقترب اللاعب من المرحلة الأخيرة من عقده، يكون من الطبيعي تداول الأسماء».

وتابع: «أنا هادئ جداً، وأعرف تماماً موقفي، وربما لو لم تكن هناك كأس عالم، لكانت الأمور مختلفة الآن».

وانتقل رودري إلى سيتي قادماً من أتلتيكو مدريد في 2019. وأحرز مع النادي الإنجليزي أربعة ألقاب في الدوري الممتاز، ولعب دوراً محورياً في إحرازه للقبه الأول في دوري أبطال أوروبا قبل ثلاثة أعوام، لكنه عانى من الإصابات منذ تعرضه لتمزق في الرباط الصليبي في سبتمبر (أيلول) 2024.

وقال: «مع اقتراب كأس العالم، تقع على عاتقي مسؤولية البقاء مركزاً» على البطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة والمكسيك وكندا وتنطلق في 11 يونيو (حزيران).

وختم: «كل ما يتعلق بمستقبلي سينتظر إلى ما بعد كأس العالم».

  أسونسيون : «الشرق الأوسط»
أعلن المدرب الأرجنتيني غوستافو ألفارو تشكيلة منتخب الباراغواي في نهائيات كأس العالم لكرة القدم في مقدمتها لاعب وسط برايتون دييغو غوميز وزميله السابق في النادي الإنجليزي المهاجم الحالي لستراسبورغ الفرنسي خوليو إنسيسو.

واستدعى ألفارو الظهير الأيسر أليخاندرو مايدانا (20 عاماً) الذي خاض مباراته الدولية الكاملة الأولى في مارس (آذار) فقط، وذلك لتعويض غياب ماتياس فياسانتي المصاب.

وتلعب الباراغواي في النهائيات ضمن المجموعة الرابعة وستلاقي الولايات المتحدة المضيفة مع المكسيك وكندا، في مباراتها الافتتاحية في 12 يونيو (حزيران) في لوس أنجليس، قبل أن تلتقي تركيا وأستراليا في 19 و25 من الشهر ذاته في سانتا كلارا.

وتعود الباراغواي إلى نهائيات كأس العالم للمرة الأولى منذ عام 2010، حين بلغت ربع النهائي في جنوب أفريقيا.

  تونس : «الشرق الأوسط»
أشاد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو، بتاريخ مشاركات منتخب تونس في كأس العالم، حيث يستعد «نسور قرطاج» للحضور للمرة السابعة في المونديال هذا الصيف.

وسافرت بعثة تونس السبت، إلى النمسا لملاقاة منتخبها في وقت لاحق الاثنين، قبل مواجهة بلجيكا يوم السبت ببروكسل، في آخر مباراة إعدادية لكأس العالم.

وكتب إنفانتينو على حسابه عبر منصة تبادل الصور «إنستغرام»، الاثنين: «باعتبارها أول منتخب أفريقي وعربي في التاريخ يحقق فوزاً في المونديال، تحمل تونس إرثها الثري إلى الساحة العالمية».

وتابع رئيس «الفيفا»: «نتمنى لها الأفضل في مسعاها لإلهام العالم وصنع التاريخ من جديد».

وحققت تونس فوزاً تاريخياً في أول مشاركة لها بكأس العالم في الأرجنتين عام 1978، على المكسيك بنتيجة 3 - 1، ثم خسرت بصعوبة مباراتها الثانية أمام بولندا صفر - 1، ثم تعادلت من دون أهداف مع بطل العالم في ذلك الوقت منتخب ألمانيا، لتودع البطولة من الدور الأول.

لكن الأداء القوي لنسور قرطاج منح مقعداً ثانياً لأفريقيا في كأس العالم بإسبانيا عام 1982.

وتلعب تونس في مونديال الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، في المجموعة السادسة إلى جانب منتخبات السويد وهولندا واليابان.

وتواجه في أولى مبارياتها منتخب السويد يوم 15 يونيو (حزيران) في ملعب مدينة مونتيري بالمكسيك.

  فياريال: «الشرق الأوسط»
أعلن فياريال، ثالث الدوري الإسباني في كرة القدم، الاثنين، تعيين إينيغو بيريز مدرباً للفريق بعقد لـ3 أعوام خلفاً لمارسيلينو غارسيا تورال.

وقال النادي في بيان: «توصل نادي فياريال إلى اتفاق مع إينيغو بيريز الذي سيتولى تدريب الفريق الأول خلال المواسم الثلاثة المقبلة، حتى يونيو (حزيران) 2029».

ويتولى بيريز المهمة بعد فشل مارسيلينو في التوصل إلى اتفاق بشأن تجديد عقده، رغم قيادته الفريق إلى المركز الثالث في الدوري، وضمان المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويصل بيريز إلى فياريال بعد عامين ونصف عام على رأس الجهاز الفني لنادي رايو فايكانو الذي أنهى الموسم في المركز الثامن بالدوري.

وقاد المدرب البالغ 38 عاماً، رايو إلى المباراة النهائية لمسابقة «كونفرنس ليغ» التي خسرها أمام كريستال بالاس الإنجليزي 0 - 1 الأربعاء الماضي، في مدينة لايبزيغ الألمانية.

وسيكون فياريال ثاني نادٍ يدربه بيريز، لاعب وسط أتلتيك بلباو السابق، الذي بدأ مسيرته التدريبية بوصفه مدرباً أول مع رايو فايكانو.

وكان بيريز انضم إلى رايو مساعداً للمدرب أندوني إيراولا، لكنه لم يتمكن من مرافقته إلى إنجلترا بسبب مشكلات إدارية عندما انتقل إيراولا إلى تدريب بورنموث في 2023.

لكن رايو أعاده في فبراير (شباط) 2024، لتولي منصب المدرب الأول.

