رودري: سأقرر مستقبلي بعد المونديال

قال لاعب الوسط الإسباني لنادي مانشستر سيتي، ثاني الدوري الإنجليزي لكرة القدم، رودري، الاثنين، إنه سينتظر إلى ما بعد كأس العالم للبتّ في مستقبله في ظل تقارير تربطه بالانتقال إلى ريال مدريد.

وينتهي عقد رودري مع مانشستر سيتي في عام 2027، وأشار إلى رغبته في العودة للعب في بلده إسبانيا في مرحلة ما من مسيرته.

وبرز اللاعب البالغ 29 عاماً والحائز على الكرة الذهبية عام 2024، هدفاً محتملاً لمرشح رئاسة ريال مدريد إنريكي ريكيلمي الذي يستعد لمنافسة الرئيس الحالي فلورنتينو بيريز في انتخابات نهاية الأسبوع.

وقال رودري للصحافيين في معسكر إسبانيا الإعدادي لما قبل كأس العالم على مشارف مدريد: «أحاول ألا أعطي الشائعات أهمية كبيرة. أعلم أنها جزء من العمل».

وأضاف: «خصوصاً عندما يقترب اللاعب من المرحلة الأخيرة من عقده، يكون من الطبيعي تداول الأسماء».

وتابع: «أنا هادئ جداً، وأعرف تماماً موقفي، وربما لو لم تكن هناك كأس عالم، لكانت الأمور مختلفة الآن».

وانتقل رودري إلى سيتي قادماً من أتلتيكو مدريد في 2019. وأحرز مع النادي الإنجليزي أربعة ألقاب في الدوري الممتاز، ولعب دوراً محورياً في إحرازه للقبه الأول في دوري أبطال أوروبا قبل ثلاثة أعوام، لكنه عانى من الإصابات منذ تعرضه لتمزق في الرباط الصليبي في سبتمبر (أيلول) 2024.

وقال: «مع اقتراب كأس العالم، تقع على عاتقي مسؤولية البقاء مركزاً» على البطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة والمكسيك وكندا وتنطلق في 11 يونيو (حزيران).

وختم: «كل ما يتعلق بمستقبلي سينتظر إلى ما بعد كأس العالم».