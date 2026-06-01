نجوم سان جيرمان يحتفلون بكأسي الأبطال مع جماهير «رولان غاروس»

قدم لاعبو باريس سان جيرمان كأسي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لجمهور بطولة فرنسا المفتوحة للتنس الاثنين بعد يومين فقط من تتويجهم باللقب الأبرز على مستوى الأندية في أوروبا للمرة الثانية توالياً. وكان الفريق الباريسي قد حسم النهائي أمام آرسنال بنتيجة 4 - 3 بركلات الترجيح، عقب تعادل الفريقين 1 - 1 في ملعب بوشكاش أرينا.

وقال ديزيري دوي، على ملعب فيليب شاترييه، خلال تقديم الكأس الأولى التي أحرزها الفريق العام الماضي بعد فوزه الساحق 5 - صفر على إنتر ميلان في النهائي: «نقدم لكم النجمة الثانية. نحن فخورون وسعداء، ونود أن نشكر الجميع في النادي، فهذا إنجاز تحقق بروح جماعية».

بعد ذلك، أحضر عثمان ديمبلي وبرادلي باركولا الكأس التي توج بها الفريق يوم السبت الماضي، وسط تفاعل الجماهير. وقال ديمبلي: «عشنا لحظات رائعة مع هذا الفريق، ونسعى إلى الفوز بلقب ثالث، لكن تركيزنا الآن ينصب على كأس العالم مع المنتخب الفرنسي».

نجوم سان جيرمان يحملون كأس أبطال أوروبا لجمهور «رولان غاروس» (رويترز)

ومن المقرر أن ينضم ديمبلي ووارن زاير - إيمري وباركولا ودوي إلى معسكر المنتخب الفرنسي الثلاثاء، استعداداً للمشاركة في البطولة. وتواجه فرنسا منتخب كوت ديفوار في نانت يوم الخميس، قبل أن تلتقي آيرلندا الشمالية يوم الاثنين التالي في ليل، على أن تتوجه بعدها إلى الولايات المتحدة لخوض البطولة المقررة بين 11 يونيو (حزيران) و19 يوليو (تموز). وأوقعت القرعة المنتخب الفرنسي إلى جانب السنغال والعراق والنرويج في دور المجموعات.