إيراولا المرشح الأوفر حظاً لخلافة آرني سلوت في ليفربول

يحتل الإسباني أندوني إيراولا، المدير الفني السابق لفريق بورنموث، صدارة قائمة المرشحين لشغل المنصب في ليفربول، وذلك في ظل حاجة النادي إلى تصحيح المسار.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن الإسباني جوسيب غوارديولا، المدير الفني السابق لمانشستر سيتي، أشاد بما يقدمه إيراولا من أداء وكرة قدم عصرية، وذلك بعد 3 مواسم ناجحة في بورنموث تضمنت وجود الفريق بالمركز السادس في بطولة الدوري الإنجليزي، الموسم الماضي، ليتأهل بورنموث للمرة الأولى في تاريخه للبطولات الأوروبية.

ونجح إيراولا في تغيير مسار بورنموث بشكل ملحوظ للغاية، ذلك رغم خسارة الفريق لأفضل لاعبين، وسيكون مطالباً بتحقيق ذلك في «أنفيلد»، ولكن بشكل سريع.

وكان سبب اختيار ليفربول للهولندي آرني سلوت، المدير الفني الذي أقيل، السبت، هو قدرته على تقديم كرة قدم ممتعة وجذابة، وتثير حماسة الجماهير، بالإضافة إلى سجله الرائع في تطوير اللاعبين.

لكن ذلك لم يظهر في الأشهر الأخيرة من مسيرة المدرب الهولندي مع الفريق.

وستكون استعادة ثقة اللاعبين وترتيب الأمور في غرفة الملابس هدفاً رئيسياً لليفربول.

فبعد موسم اتسم بالفوضى والتذبذب، وتقديم أداء ممل في الجولات الأخيرة من الموسم، لن يحتاج الفريق إلى الكثير لإعادة الحيوية إلى صفوفه بعد أن فقد حماسه.

ويحتاج ليفربول إلى تعزيز مركزي الجناحين، وهما مركزان مهمان في خطة إيراولا، وذلك من أجل تحقيق أقصى استفادة من النجم السويدي ألكسندر إيزاك، صاحب الرقم القياسي في الانتقالات، وذلك حينما تكتمل جاهزيته.

كما يحتاج خط الوسط ومركز الظهير الأيمن إلى لاعب يمكنه خوض أكثر من 40 مباراة في الموسم، وذلك بعد المشكلات البدنية التي واجهها الفريق في الموسم المنتهي.

كما يعد تحرير النجم الألماني فلوريان فيرتز، وإطلاق العنان لمواهبه ومهاراته، وهو صفقة آخرى في الصيف الماضي لم تقدم الأداء المطلوب، وانسجاجه مع المجري دومينيك سوبوسلاي، أمراً بالغ الأهمية.