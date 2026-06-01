«رولان غاروس»: الصاعدة خفالينسكا تواصل مغامراتها

واصلت البولندية مايا خفالينسكا، الصاعدة من التصفيات، مشوارها اللافت في بطولة فرنسا المفتوحة لكرة المضرب، ثانية البطولات الأربع الكبرى، بتأهلها السهل إلى ربع النهائي بفوزها على الفرنسية ديان باري 6-3 و6-2، الاثنين، في «ثمن النهائي 2» على ملعب «فيليب شاترييه».

وأنهت المصنفة 114 عالمياً الاهتمام الفرنسي بمنافسات فردي السيدات في «رولان غاروس»، بعدما تغلبت على الأمل الأخير لأصحاب الأرض في منافسات البطولة.

وقالت خفالينسكا: «لم أكن أتوقع ذلك إطلاقاً عند قدومي وبداية مشاركتي في البطولة. أنا ممتنة جداً جداً لوجودي هنا».

وكانت خفالينسكا، البالغة 24 عاماً، حققت فوزاً واحداً فقط في مشاركتَيها السابقتين في البطولات الأربع الكبرى، وذلك في ويمبلدون عام 2022. لكنها ستواجه الآن الروسية آنا كالينسكايا، المصنفة 22 عالمياً، الأربعاء، من أجل مقعد في نصف النهائي.

وأضافت خفالينسكا عن مواجهتها لكالينسكايا: «إنها واحدة من أفضل اللاعبات في العالم. بصراحة، لا أحد يعرفني؛ لذا ستكون مواجهة صعبة جداً، مثل كل مباراة هنا».

وهذه هي المرة الأولى التي تبلغ فيها لاعبة صاعدة من التصفيات ربع نهائي فردي السيدات في باريس منذ أن حققت كل من الإيطالية مارتينا تريفيزان، والأرجنتينية ناديا بودوروسكا، هذا الإنجاز عام 2020.

وبلغت الدور ذاته الروسية ديانا شنايدر، المصنفة 23 عالمياً، بفوزها على الأميركية ماديسون كيز التاسعة عشرة، والمتوجة بلقب بطولة أستراليا المفتوحة العام الماضي 6-3 و3-6 و6-0.

وهي المرة الأولى التي تبلغ فيها شنايدر ربع النهائي في «رولان غاروس» حيث ستلاقي الأربعاء البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة الأولى عالمياً، أو اليابانية ناومي أوساكا السادسة عشرة. وحققت شنايدر فوزها الأول على كيز في رابع مواجهة بينهما.

وكانت الأميركية البالغة 31 عاماً، والتي أحرزت في أستراليا العام الماضي لقبها الكبير الوحيد، بلغت ربع النهائي في باريس عام 2025، كما وصلت إلى نصف النهائي عام 2018.

وعانت كالينسكايا لبلوغ ربع نهائي بطولة كبرى للمرة الثانية في مسيرتها بعد الأولى في أستراليا عام 2024، حيث احتاجت إلى ساعتين و49 دقيقة للتغلب على النمساوية أناستاسيا بوتابوفا 6-4 و2-6 و7-6 (10-7). وقالت كالينسكايا البالغة 27 عاماً: «كانت معركة لا تصدَّق من الطرفين حتى اللحظة الأخيرة».

وقلبت بوتابوفا الطاولة بعدما تأخرت 1-4 وفرضت سيطرتها على مجموعة حاسمة متوترة، لكنها فشلت مرتين في الإرسال لحسم المباراة. كما تقدمت اللاعبة البالغة 25 عاماً، والتي غيّرت ولاءها من روسيا إلى النمسا في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، 4-1 في الشوط الفاصل، قبل أن ترتكب سلسلة من الأخطاء غير المبررة وتفرط في تقدمها.