كاراسكو والشباب... موسم جديد

أعلنت إدارة نادي الشباب تمديد عقد قائد الفريق الأول لكرة القدم، البلجيكي يانيك كاراسكو، حتى صيف عام 2027، ليستمر اللاعب مع «الليوث» موسماً آخر منذ انضمامه إلى النادي قادماً من أتلتيكو مدريد الإسباني.

وكان كاراسكو قد انضم إلى صفوف الشباب خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2023 بعقد يمتد 3 أعوام، قبل أن يتوصل الطرفان إلى اتفاق يقضي بتمديد العلاقة التعاقدية حتى عام 2027.

وشكّل الدولي البلجيكي أحد أبرز عناصر الشباب منذ وصوله، حيث فرض نفسه لاعباً مؤثراً على المستوى الهجومي والقيادي داخل الفريق، بفضل حضوره الفني وخبراته الكبيرة التي اكتسبها خلال مسيرته الأوروبية والدولية.

وعلى صعيد الأرقام، شارك كاراسكو في 84 مباراة بقميص الشباب في مختلف المسابقات، سجل خلالها 38 هدفاً، ليؤكد مكانته كأحد أبرز لاعبي الفريق وأكثرهم تأثيراً منذ انضمامه، كما حافظ على حضوره التهديفي في جميع البطولات التي شارك فيها مع النادي، وأسهم بصورة مباشرة في العديد من نتائج الفريق خلال المواسم الماضية.

وكان الشباب قد تعاقد مع كاراسكو في صيف 2023 قادماً من أتلتيكو مدريد الإسباني في صفقة بلغت قيمتها نحو 15 مليون يورو، وفق بيانات موقع «سوفا سكور»، ليصبح أحد أبرز التعاقدات الأجنبية في النادي خلال السنوات الأخيرة.

ويأتي تمديد عقد اللاعب البلجيكي ضمن توجه إدارة الشباب للحفاظ على العناصر الأساسية في الفريق، وتعزيز الاستقرار الفني قبل انطلاق الموسم الجديد.