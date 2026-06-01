عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:28 دقيقه
الرياضة رياضة عربية

9 مهاجمين في تشكيلة قطر للمونديال

يولن لوبتيغي مدرب منتخب قطر (رويترز)
يولن لوبتيغي مدرب منتخب قطر (رويترز)
  • الدوحة: «الشرق الأوسط»
TT
  • الدوحة: «الشرق الأوسط»
TT

9 مهاجمين في تشكيلة قطر للمونديال

يولن لوبتيغي مدرب منتخب قطر (رويترز)
يولن لوبتيغي مدرب منتخب قطر (رويترز)

اختار المدرب يولن لوبتيغي تسعة مهاجمين، من بينهم أكرم عفيف والمعز علي، في تشكيلة قطر المشاركة في كأس العالم لكرة القدم الشهر الحالي، التي أعلنها الاثنين استعداداً لخوض البطولة المقامة في أميركا الشمالية.

ويعول المدرب الإسباني على عدة أسماء شاركت مع قطر في كأس العالم 2022، عندما نظمت البطولة وودعت من دور المجموعات، مثل المدافع بيدرو ميغيل والحارس مشعل برشم ولاعبي الوسط عاصم مادبو وعبد العزيز حاتم وكريم بوضياف.

وشهدت القائمة وجود المهاجم الواعد تحسين محمد (19 عاماً) لاعب الدحيل.

وتستهل قطر، التي تشارك في البطولة لأول مرة عبر التصفيات، مشوارها في المجموعة الثانية بمواجهة سويسرا في سانتا كلارا يوم 13 يونيو (حزيران)، قبل مواجهة كندا، إحدى الدول المستضيفة للبطولة، يوم 18 يونيو في فانكوفر، قبل اللعب مع البوسنة والهرسك بعد ستة أيام في سياتل.

مواضيع
الرياضة كرة القدم أخبار قطر كأس العالم قطر

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

جوشوا يعود إلى الحلبة عبر نزال «ذا كومباك» في جدة

رياضة سعودية نزال «ذا كومباك» سيقام بجدة (موسم الرياض)

جوشوا يعود إلى الحلبة عبر نزال «ذا كومباك» في جدة

أكد المستشار تركي آل الشيخ أن نزال «ذا كومباك» الذي يجمع البريطاني أنتوني جوشوا والألباني كريستيان برينغا يوم 25 يوليو (تموز) المقبل في «جدة سوبردوم».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
رياضة عالمية احتفالية لاعبي النرويج بالثلاثية في شباك السويد (إ.ب.أ)
رياضة عالمية

«وديّات المونديال»: في غياب هالاند وأوديغارد... النرويج تكتسح السويد بثلاثية

أكرمت النرويج، رغم غياب هدافها إرلينغ هالاند وصانع ألعابها وقائدها مارتن أوديغارد، وفادة ضيفتها السويد 3-1 الاثنين في أوسلو.

«الشرق الأوسط» (أوسلو)
رياضة عالمية لوكا مودريتش قائد كرواتيا (أ.ف.ب)
رياضة عالمية

مودريتش يستعد لـ«الرقصة الأخيرة» في المونديال

يستعد لوكا مودريتش قائد كرواتيا للمشاركة فيما يتوقع أن يكون آخر كأس عالم لكرة القدم، للاعب الفائز بالكرة الذهبية عام 2018.

«الشرق الأوسط» (زغرب)
رياضة عالمية جماهير هايتي تستعد لتشجيع منتخب بلادها في المونديال (كونميبول)
رياضة عالمية

جماهير هايتي تتطلع للقاء منتخبها ضد البرازيل

اعتادت جماهير كرة القدم في هايتي لعدة عقود على التجمع أمام أجهزة التلفاز والراديو لتشجيع البرازيل في كل بطولة لكأس العالم.

«الشرق الأوسط» (بورت أو برانس)
رياضة عالمية البلجيكي سيباستيان بوكونيولي أقيل من موناكو (أ.ف.ب)
رياضة عالمية

موناكو يقيل مدربه بوكونيولي

أعلن موناكو سابع الدوري الفرنسي لكرة القدم مساء الاثنين إنهاء عقد مدربه البلجيكي سيباستيان بوكونيولي.

«الشرق الأوسط» (موناكو)
الرياضة رياضة عربية

«فيفا» يعلن مواعيد مباريات مونديال الناشئين في قطر

كأس العالم تحت 17 سنة (الاتحاد القطري)
كأس العالم تحت 17 سنة (الاتحاد القطري)
  • الدوحة: «الشرق الأوسط»
TT
  • الدوحة: «الشرق الأوسط»
TT

«فيفا» يعلن مواعيد مباريات مونديال الناشئين في قطر

كأس العالم تحت 17 سنة (الاتحاد القطري)
كأس العالم تحت 17 سنة (الاتحاد القطري)

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) رسمياً في بيان عن جدول مباريات بطولة كأس العالم تحت 17 سنة التي ستقام خلال الفترة من 19 نوفمبر (تشرين الثاني) إلى 13 ديسمبر (كانون الأول) المقبلين، بمشاركة نخبة المنتخبات الناشئة من مختلف أنحاء العالم.

وتأتي هذه النسخة بعد النجاح اللافت الذي حققته النسخة الأولى من البطولة بمشاركة 48 منتخباً، التي استضافتها قطر العام الماضي، حيث استقطبت أعداداً كبيرة من المشجعين الذين استمتعوا بمتابعة المواهب الواعدة التي أظهرت مهاراتها على الساحة العالمية.

ومن المنتظر أن تشهد نسخة هذا العام العديد من المباريات المرتقبة التي أسفرت عنها قرعة البطولة بمشاركة 48 منتخباً سيتنافسون على اللقب.

ويبرز لقاء المنتخب القطري (ممثل البلد المستضيف) ونظيره المصري ضمن منافسات المجموعة الأولى بوصفه من أبرز المواجهات في دور المجموعات، في مباراة ينتظر أن تشهد أجواء حماسية مميزة.

كما سيلتقي منتخبا إسبانيا والمغرب في مواجهة قوية ضمن المجموعة الثامنة، كما يترقب مشجعو كرة القدم منافسات المجموعة الثانية عشرة بين منتخبي كولومبيا واليابان، بطلي أميركا الجنوبية وآسيا تحت 17 سنة على التوالي.

وستقام البطولة مجدداً في مجمع المسابقات في أسباير زون، حيث ستلعب ثماني مباريات يومياً خلال دور المجموعات ودور الـ32.

وستنطلق المباريات من يوم السبت إلى الأربعاء، في الثالثة والنصف مساء بالتوقيت المحلي، فيما ستقام آخر مباريات اليوم في السادسة والنصف مساء، أما في يومي الخميس والجمعة فإن المباريات ستنطلق في تمام الرابعة على أن تقام آخر المباريات في الساعة السابعة مساء.

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية يوم 13 ديسمبر (كانون الأول) المقبل على استاد خليفة الدولي، الذي يصادف هذا العام مرور 50 عاماً على افتتاحه عام 1976، الذي سبق له استضافة ثماني مباريات في كأس العالم في قطر 2022، بالإضافة لنهائي نسخة العام الماضي من مونديال الناشئين.

مواضيع
الرياضة كرة القدم فيفا كأس العالم أخبار قطر قطر
الرياضة رياضة عربية

بعثة المنتخب المصري تحت المجهر... اتحاد الكرة يرد على اتهامات الإسراف بكأس العالم

محمد صلاح يتقدم بعثة منتخب مصر (الاتحاد المصري لكرة القدم)
محمد صلاح يتقدم بعثة منتخب مصر (الاتحاد المصري لكرة القدم)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

بعثة المنتخب المصري تحت المجهر... اتحاد الكرة يرد على اتهامات الإسراف بكأس العالم

محمد صلاح يتقدم بعثة منتخب مصر (الاتحاد المصري لكرة القدم)
محمد صلاح يتقدم بعثة منتخب مصر (الاتحاد المصري لكرة القدم)

رد الاتحاد المصري لكرة القدم بشكل رسمي على بعض الأمور التي شهدت تواتر بعض الشائعات حول بعثة منتخب «الفراعنة» التي وصلت إلى الولايات المتحدة الأميركية، للاستعداد للمشاركة في كأس العالم.

وكانت بعض التقارير الإعلامية قد أفادت بوجود أزمة بسبب قرار سفر بعثة «الفراعنة» إلى الولايات المتحدة.

وقال خالد الدرندلي، نائب رئيس اتحاد الكرة المصري ورئيس البعثة، في تصريحات للمركز الإعلامي لاتحاد الكرة المصري اليوم (الاثنين)، إن كل الأمور جيدة في أوهايو؛ حيث معسكر الإعداد الأخير.

وأضاف الدرندلي أنه لا صحة تماماً لما يتردد حول سفر أفراد وإداريين إضافيين مع بعثة المنتخب المصري إلى الولايات المتحدة، مؤكداً أن البعثة تضم 59 فرداً، من بينهم اللاعبون وأعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي والمعاونون.

وأوضح أن الشركة المنظمة للمباراة الودية أمام البرازيل تتحمل نفقات إقامة منتخبنا الوطني في ولاية أوهايو، حتى موعد المباراة، ثم تكلفة الطيران إلى مدينة سياتل لخوض مباراة بلجيكا الأولى في كأس العالم، بجانب المقابل المادي الذي حصل عليه اتحاد الكرة.

وتابع بأن هناك بعض موظفي الاتحاد يوجدون مع البعثة كمنظمين لمباراة البرازيل الودية، ولهم أدوار تم تكليفهم بها، على أن يعودوا لمصر بعد المباراة. فعلى سبيل المثال يوجد محمد زاهر، مدير التسويق، لمتابعة تنفيذ عقد المباراة الودية مع الشركة المنظمة لودية البرازيل، وهناك من له أدوار تتعلق بالتذاكر بجانب بعض موظفي العلاقات العامة والمعاونين الذين يساعدون الجهاز الفني واللاعبين في الملعب.

من جانبه، أكد مصطفى عزام، الأمين العام لاتحاد الكرة المصري، أن القرار الوزاري الخاص بسفر البعثة الصادر من وزارة الشباب والرياضة، يمثل مشروع موازنة تقديرية وليس صرفاً فعلياً.

وقال عزام إن الاتحاد يضع خطته المالية دائماً بناء على افتراض وصول المنتخب الوطني إلى الأدوار النهائية في أي بطولة يشارك بها، ومن ثم يتم تقديم المستندات الرسمية بما تم إنفاقه بالفعل لاحقاً لتوثيق المصروفات بشكل دقيق للوزارة.

وأوضح أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يتحمل تكاليف سفر وإقامة 21 لاعباً فقط، بينما تكفل الاتحاد المصري بنفقات 5 لاعبين إضافيين، بعدما سمح «فيفا» بوجود 26 لاعباً في القائمة.

ورداً على الانتقادات الموجهة للقرار الوزاري، أكد أن المنتخب ترافقه مجموعة عمل ضخمة تستلزم ترتيبات معقدة من شحن وسيارات وانتظار في المطارات ساعات، مشدداً في الوقت ذاته على عدم سفر أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة على نفقة الاتحاد مطلقاً.

وتطرق الأمين العام لاتحاد الكرة إلى ملف الضرائب في الولايات المتحدة، مؤكداً بذل جهود كبيرة لإنهاء هذا الملف المعقد باحترافية تامة؛ حيث طُلب منه شخصياً رفع المستندات الرسمية على منصة الضرائب الأميركية، لتفادي أي عواقب قد تنتج عن التكاسل.

وأضاف عزام أن «فيفا» يراجع مستندات الصرف لكل الاتحادات 3 مرات في الموسم الواحد، للتحقق من الالتزام بمعايير الحوكمة الرياضية، جازماً بأن كل مليم يتم إنفاقه يكون مسنداً بالأوراق والوثائق الرسمية.

ونفى عزام بشكل قاطع أن يكون الاتحاد -أو هو شخصياً- قد طلب من أي جهة تحمل تكاليف مرافقين أو إعلاميين مع المنتخب في بطولة كأس العالم، موضحاً أن الاتحاد قدم التسهيلات اللازمة لكل إعلامي أو صحافي للحصول على كود «فيفا» لحضور المباريات.

مواضيع
كأس العالم رياضة كرة القدم مصر
الرياضة رياضة عربية

الترجي بطلاً لكأس تونس للمرة 17 في تاريخه

لاعبو الترجي يحتفلون بلقب كأس تونس (نادي الترجي)
لاعبو الترجي يحتفلون بلقب كأس تونس (نادي الترجي)
  • تونس: «الشرق الأوسط»
TT
  • تونس: «الشرق الأوسط»
TT

الترجي بطلاً لكأس تونس للمرة 17 في تاريخه

لاعبو الترجي يحتفلون بلقب كأس تونس (نادي الترجي)
لاعبو الترجي يحتفلون بلقب كأس تونس (نادي الترجي)

سجّل حمزة رفيع هدفاً في الشوط الثاني ليقود فريقه الترجي إلى الفوز 1-صفر على الترجي الجرجيسي والتتويج بلقب كأس تونس لكرة القدم للمرة 17 في تاريخه الأحد.

جاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 62 عندما أطلق رفيع تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء استقرت في الشباك، ليمنح فريقه اللقب، وينقذ موسمه بعد خسارة لقب الدوري المحلي.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه حمزة الغانمي الحارس البديل للجرجيسي إثر لمسه الكرة بيده خارج منطقة الجزاء، ليكمل فريقه المباراة بعشرة لاعبين.

وشهد الشوط الأول فرصاً عديدة للفريقين؛ إذ تصدى سيف الدين الشرفي حارس الجرجيسي لكرة خطيرة سددها جاك ديارا في الدقيقة 39، قبل أن يعود ويتألق مجدداً أمام محاولة قوية من فلوريان دانهو في الدقيقة 43.

وفي المقابل، تصدى أمان الله مميش حارس مرمى الترجي في الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول لتسديدة مؤمن الرحماني إثر مجهود فردي مميز، لينتهي الشوط الأول من اللقاء بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، نجح رفيع في فك شفرة دفاع الترجي الجرجيسي بتسديدة بعيدة المدى هزت الشباك، ليمنح الترجي لقبه 17 في المسابقة، ويعزز رقمه القياسي في عدد مرات التتويج بلقب كأس تونس.

وعبّر كريستيان براكوني مدرب الترجي التونسي عن سعادته بالتتويج بكأس تونس، مؤكداً في تصريحات للتلفزيون التونسي أن فريقه سجل هدفاً في توقيت مناسب.

وأشار براكوني إلى أن «اللاعبين كانوا في حاجة إلى هذا الفوز وهذا اللقب بعد موسم طويل وشاق اتسم بالإرهاق».

وفي المقابل، أكد منصف مشارق مدرب الترجي الجرجيسي أن فريقه بلغ النهائي بجدارة، وأنه «بدأ المباراة بشكل جيد، غير أن الإصابات التي تعرض لها بعض اللاعبين أثرت على مردوده».

وأضاف مشارق أن لاعبيه كانوا يتطلعون إلى التتويج، لكنهم قدموا أداء كبيراً يدعو للفخر.

وشدد على ضرورة البناء على الإيجابيات وتجاوز السلبيات، منتقداً في الوقت ذاته أداء التحكيم، ومعتبراً أنه كان له تأثير على نتيجة المباراة.

مواضيع
الرياضة كرة القدم تونس