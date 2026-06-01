بعثة المنتخب المصري تحت المجهر... اتحاد الكرة يرد على اتهامات الإسراف بكأس العالم

رد الاتحاد المصري لكرة القدم بشكل رسمي على بعض الأمور التي شهدت تواتر بعض الشائعات حول بعثة منتخب «الفراعنة» التي وصلت إلى الولايات المتحدة الأميركية، للاستعداد للمشاركة في كأس العالم.

وكانت بعض التقارير الإعلامية قد أفادت بوجود أزمة بسبب قرار سفر بعثة «الفراعنة» إلى الولايات المتحدة.

وقال خالد الدرندلي، نائب رئيس اتحاد الكرة المصري ورئيس البعثة، في تصريحات للمركز الإعلامي لاتحاد الكرة المصري اليوم (الاثنين)، إن كل الأمور جيدة في أوهايو؛ حيث معسكر الإعداد الأخير.

وأضاف الدرندلي أنه لا صحة تماماً لما يتردد حول سفر أفراد وإداريين إضافيين مع بعثة المنتخب المصري إلى الولايات المتحدة، مؤكداً أن البعثة تضم 59 فرداً، من بينهم اللاعبون وأعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي والمعاونون.

وأوضح أن الشركة المنظمة للمباراة الودية أمام البرازيل تتحمل نفقات إقامة منتخبنا الوطني في ولاية أوهايو، حتى موعد المباراة، ثم تكلفة الطيران إلى مدينة سياتل لخوض مباراة بلجيكا الأولى في كأس العالم، بجانب المقابل المادي الذي حصل عليه اتحاد الكرة.

وتابع بأن هناك بعض موظفي الاتحاد يوجدون مع البعثة كمنظمين لمباراة البرازيل الودية، ولهم أدوار تم تكليفهم بها، على أن يعودوا لمصر بعد المباراة. فعلى سبيل المثال يوجد محمد زاهر، مدير التسويق، لمتابعة تنفيذ عقد المباراة الودية مع الشركة المنظمة لودية البرازيل، وهناك من له أدوار تتعلق بالتذاكر بجانب بعض موظفي العلاقات العامة والمعاونين الذين يساعدون الجهاز الفني واللاعبين في الملعب.

من جانبه، أكد مصطفى عزام، الأمين العام لاتحاد الكرة المصري، أن القرار الوزاري الخاص بسفر البعثة الصادر من وزارة الشباب والرياضة، يمثل مشروع موازنة تقديرية وليس صرفاً فعلياً.

وقال عزام إن الاتحاد يضع خطته المالية دائماً بناء على افتراض وصول المنتخب الوطني إلى الأدوار النهائية في أي بطولة يشارك بها، ومن ثم يتم تقديم المستندات الرسمية بما تم إنفاقه بالفعل لاحقاً لتوثيق المصروفات بشكل دقيق للوزارة.

وأوضح أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يتحمل تكاليف سفر وإقامة 21 لاعباً فقط، بينما تكفل الاتحاد المصري بنفقات 5 لاعبين إضافيين، بعدما سمح «فيفا» بوجود 26 لاعباً في القائمة.

ورداً على الانتقادات الموجهة للقرار الوزاري، أكد أن المنتخب ترافقه مجموعة عمل ضخمة تستلزم ترتيبات معقدة من شحن وسيارات وانتظار في المطارات ساعات، مشدداً في الوقت ذاته على عدم سفر أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة على نفقة الاتحاد مطلقاً.

وتطرق الأمين العام لاتحاد الكرة إلى ملف الضرائب في الولايات المتحدة، مؤكداً بذل جهود كبيرة لإنهاء هذا الملف المعقد باحترافية تامة؛ حيث طُلب منه شخصياً رفع المستندات الرسمية على منصة الضرائب الأميركية، لتفادي أي عواقب قد تنتج عن التكاسل.

وأضاف عزام أن «فيفا» يراجع مستندات الصرف لكل الاتحادات 3 مرات في الموسم الواحد، للتحقق من الالتزام بمعايير الحوكمة الرياضية، جازماً بأن كل مليم يتم إنفاقه يكون مسنداً بالأوراق والوثائق الرسمية.

ونفى عزام بشكل قاطع أن يكون الاتحاد -أو هو شخصياً- قد طلب من أي جهة تحمل تكاليف مرافقين أو إعلاميين مع المنتخب في بطولة كأس العالم، موضحاً أن الاتحاد قدم التسهيلات اللازمة لكل إعلامي أو صحافي للحصول على كود «فيفا» لحضور المباريات.