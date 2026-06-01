عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:28 دقيقه
الرياضة رياضة عربية

بعثة المنتخب المصري تحت المجهر... اتحاد الكرة يرد على اتهامات الإسراف بكأس العالم

محمد صلاح يتقدم بعثة منتخب مصر (الاتحاد المصري لكرة القدم)
محمد صلاح يتقدم بعثة منتخب مصر (الاتحاد المصري لكرة القدم)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

بعثة المنتخب المصري تحت المجهر... اتحاد الكرة يرد على اتهامات الإسراف بكأس العالم

محمد صلاح يتقدم بعثة منتخب مصر (الاتحاد المصري لكرة القدم)
محمد صلاح يتقدم بعثة منتخب مصر (الاتحاد المصري لكرة القدم)

رد الاتحاد المصري لكرة القدم بشكل رسمي على بعض الأمور التي شهدت تواتر بعض الشائعات حول بعثة منتخب «الفراعنة» التي وصلت إلى الولايات المتحدة الأميركية، للاستعداد للمشاركة في كأس العالم.

وكانت بعض التقارير الإعلامية قد أفادت بوجود أزمة بسبب قرار سفر بعثة «الفراعنة» إلى الولايات المتحدة.

وقال خالد الدرندلي، نائب رئيس اتحاد الكرة المصري ورئيس البعثة، في تصريحات للمركز الإعلامي لاتحاد الكرة المصري اليوم (الاثنين)، إن كل الأمور جيدة في أوهايو؛ حيث معسكر الإعداد الأخير.

وأضاف الدرندلي أنه لا صحة تماماً لما يتردد حول سفر أفراد وإداريين إضافيين مع بعثة المنتخب المصري إلى الولايات المتحدة، مؤكداً أن البعثة تضم 59 فرداً، من بينهم اللاعبون وأعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي والمعاونون.

وأوضح أن الشركة المنظمة للمباراة الودية أمام البرازيل تتحمل نفقات إقامة منتخبنا الوطني في ولاية أوهايو، حتى موعد المباراة، ثم تكلفة الطيران إلى مدينة سياتل لخوض مباراة بلجيكا الأولى في كأس العالم، بجانب المقابل المادي الذي حصل عليه اتحاد الكرة.

وتابع بأن هناك بعض موظفي الاتحاد يوجدون مع البعثة كمنظمين لمباراة البرازيل الودية، ولهم أدوار تم تكليفهم بها، على أن يعودوا لمصر بعد المباراة. فعلى سبيل المثال يوجد محمد زاهر، مدير التسويق، لمتابعة تنفيذ عقد المباراة الودية مع الشركة المنظمة لودية البرازيل، وهناك من له أدوار تتعلق بالتذاكر بجانب بعض موظفي العلاقات العامة والمعاونين الذين يساعدون الجهاز الفني واللاعبين في الملعب.

من جانبه، أكد مصطفى عزام، الأمين العام لاتحاد الكرة المصري، أن القرار الوزاري الخاص بسفر البعثة الصادر من وزارة الشباب والرياضة، يمثل مشروع موازنة تقديرية وليس صرفاً فعلياً.

وقال عزام إن الاتحاد يضع خطته المالية دائماً بناء على افتراض وصول المنتخب الوطني إلى الأدوار النهائية في أي بطولة يشارك بها، ومن ثم يتم تقديم المستندات الرسمية بما تم إنفاقه بالفعل لاحقاً لتوثيق المصروفات بشكل دقيق للوزارة.

وأوضح أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يتحمل تكاليف سفر وإقامة 21 لاعباً فقط، بينما تكفل الاتحاد المصري بنفقات 5 لاعبين إضافيين، بعدما سمح «فيفا» بوجود 26 لاعباً في القائمة.

ورداً على الانتقادات الموجهة للقرار الوزاري، أكد أن المنتخب ترافقه مجموعة عمل ضخمة تستلزم ترتيبات معقدة من شحن وسيارات وانتظار في المطارات ساعات، مشدداً في الوقت ذاته على عدم سفر أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة على نفقة الاتحاد مطلقاً.

وتطرق الأمين العام لاتحاد الكرة إلى ملف الضرائب في الولايات المتحدة، مؤكداً بذل جهود كبيرة لإنهاء هذا الملف المعقد باحترافية تامة؛ حيث طُلب منه شخصياً رفع المستندات الرسمية على منصة الضرائب الأميركية، لتفادي أي عواقب قد تنتج عن التكاسل.

وأضاف عزام أن «فيفا» يراجع مستندات الصرف لكل الاتحادات 3 مرات في الموسم الواحد، للتحقق من الالتزام بمعايير الحوكمة الرياضية، جازماً بأن كل مليم يتم إنفاقه يكون مسنداً بالأوراق والوثائق الرسمية.

ونفى عزام بشكل قاطع أن يكون الاتحاد -أو هو شخصياً- قد طلب من أي جهة تحمل تكاليف مرافقين أو إعلاميين مع المنتخب في بطولة كأس العالم، موضحاً أن الاتحاد قدم التسهيلات اللازمة لكل إعلامي أو صحافي للحصول على كود «فيفا» لحضور المباريات.

مواضيع
كأس العالم رياضة كرة القدم مصر

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

مونديال 2026: «الماكينة» هالاند أخيراً على المسرح العالمي

رياضة عالمية إرلينغ هالاند (رويترز)

مونديال 2026: «الماكينة» هالاند أخيراً على المسرح العالمي

متقدماً جيلاً ذهبياً يستعد للتألق على الساحة العالمية، يقود إرلينغ هالاند منتخب النرويج في عودته إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم، للمرة الأولى منذ 28 عاماً.

«الشرق الأوسط» (لندن)
رياضة عالمية وليان باتشو (أ.ب)
رياضة عالمية

المُدافعان باتشو وهينكابي يتصدران تشكيلة الإكوادور في «كأس العالم»

واجه وليان باتشو لاعب باريس سان جيرمان مُواطنه بييرو هينكابي لاعب آرسنال في نهائي دوري أبطال أوروبا ​لكرة القدم، يوم السبت الماضي.

«الشرق الأوسط» (كيتو)
رياضة عالمية غييرمو أوتشوا (إ.ب.أ)
رياضة عالمية

مونديال 2026: المكسيك تمنح الحارس المخضرم أوتشوا مشاركته السادسة في النهائيات

سيخوض الحارس المكسيكي المخضرم غييرمو أوتشوا كأس العالم للمرة السادسة في مسيرته، على غرار الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

«الشرق الأوسط» (مكسيكو سيتي)
رياضة عالمية تشو يو-مين (رويترز)
رياضة عالمية

استبعاد المُدافع تشو من تشكيلة كوريا الجنوبية في كأس العالم للإصابة

أعلن الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم أن ​المدافع تشو يو-مين سيغيب عن «كأس العالم» بعد تعرضه لإصابة بالقدم أثناء مشاركته في الفوز 5-0 على ترينيداد وتوباغو.

«الشرق الأوسط» (سيول)
رياضة عالمية فينيسيوس جونيور (إ.ب.أ)
رياضة عالمية

البرازيل من دون نيمار تستعد للمونديال بفوز ساحق على بنما

سحق المنتخب البرازيلي في غياب نجمه نيمار المصاب ضيفه البنمي 6-2 ودياً على ملعب ماراكانا الشهير في ريو دي جانيرو.

«الشرق الأوسط» (ريو دي جانيرو)
الرياضة رياضة عربية

الترجي بطلاً لكأس تونس للمرة 17 في تاريخه

لاعبو الترجي يحتفلون بلقب كأس تونس (نادي الترجي)
لاعبو الترجي يحتفلون بلقب كأس تونس (نادي الترجي)
  • تونس: «الشرق الأوسط»
TT
  • تونس: «الشرق الأوسط»
TT

الترجي بطلاً لكأس تونس للمرة 17 في تاريخه

لاعبو الترجي يحتفلون بلقب كأس تونس (نادي الترجي)
لاعبو الترجي يحتفلون بلقب كأس تونس (نادي الترجي)

سجّل حمزة رفيع هدفاً في الشوط الثاني ليقود فريقه الترجي إلى الفوز 1-صفر على الترجي الجرجيسي والتتويج بلقب كأس تونس لكرة القدم للمرة 17 في تاريخه الأحد.

جاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 62 عندما أطلق رفيع تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء استقرت في الشباك، ليمنح فريقه اللقب، وينقذ موسمه بعد خسارة لقب الدوري المحلي.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه حمزة الغانمي الحارس البديل للجرجيسي إثر لمسه الكرة بيده خارج منطقة الجزاء، ليكمل فريقه المباراة بعشرة لاعبين.

وشهد الشوط الأول فرصاً عديدة للفريقين؛ إذ تصدى سيف الدين الشرفي حارس الجرجيسي لكرة خطيرة سددها جاك ديارا في الدقيقة 39، قبل أن يعود ويتألق مجدداً أمام محاولة قوية من فلوريان دانهو في الدقيقة 43.

وفي المقابل، تصدى أمان الله مميش حارس مرمى الترجي في الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول لتسديدة مؤمن الرحماني إثر مجهود فردي مميز، لينتهي الشوط الأول من اللقاء بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، نجح رفيع في فك شفرة دفاع الترجي الجرجيسي بتسديدة بعيدة المدى هزت الشباك، ليمنح الترجي لقبه 17 في المسابقة، ويعزز رقمه القياسي في عدد مرات التتويج بلقب كأس تونس.

وعبّر كريستيان براكوني مدرب الترجي التونسي عن سعادته بالتتويج بكأس تونس، مؤكداً في تصريحات للتلفزيون التونسي أن فريقه سجل هدفاً في توقيت مناسب.

وأشار براكوني إلى أن «اللاعبين كانوا في حاجة إلى هذا الفوز وهذا اللقب بعد موسم طويل وشاق اتسم بالإرهاق».

وفي المقابل، أكد منصف مشارق مدرب الترجي الجرجيسي أن فريقه بلغ النهائي بجدارة، وأنه «بدأ المباراة بشكل جيد، غير أن الإصابات التي تعرض لها بعض اللاعبين أثرت على مردوده».

وأضاف مشارق أن لاعبيه كانوا يتطلعون إلى التتويج، لكنهم قدموا أداء كبيراً يدعو للفخر.

وشدد على ضرورة البناء على الإيجابيات وتجاوز السلبيات، منتقداً في الوقت ذاته أداء التحكيم، ومعتبراً أنه كان له تأثير على نتيجة المباراة.

مواضيع
الرياضة كرة القدم تونس
الرياضة رياضة عربية

تشكيلة الجزائر للمونديال دون مفاجآت

المدرب فلاديمير بيتكوفيتش في المؤتمر الصحافي لإعلان تشكيلة محاربي الصحراء (إ.ب.أ)
المدرب فلاديمير بيتكوفيتش في المؤتمر الصحافي لإعلان تشكيلة محاربي الصحراء (إ.ب.أ)
  • الجزائر: «الشرق الأوسط»
TT
  • الجزائر: «الشرق الأوسط»
TT

تشكيلة الجزائر للمونديال دون مفاجآت

المدرب فلاديمير بيتكوفيتش في المؤتمر الصحافي لإعلان تشكيلة محاربي الصحراء (إ.ب.أ)
المدرب فلاديمير بيتكوفيتش في المؤتمر الصحافي لإعلان تشكيلة محاربي الصحراء (إ.ب.أ)

خلت تشكيلة المنتخب الجزائري لنهائيات مونديال 2026 التي أعلن عنها، الأحد، المدرب البوسني-السويسري فلاديمير بيتكوفيتش من المفاجآت.

وفضّل بيتكوفيتش الاستقرار في تشكيلته، مع استدعاء الحارس لوكا زيدان ولاعب الوسط هشام بوداوي، بعد الشكوك التي حامت حولهما بسبب الإصابة.

في المقابل، غاب لاعب وسط ميلان الإيطالي إسماعيل بن ناصر، الذي لعب الموسم المنصرم مع دينامو زغرب الكرواتي على سبيل الإعارة، ومهاجم الشمال القطري بغداد بونجاح، في خطوة متوقعة استناداً إلى خيارات بيتكوفيتش منذ انطلاق التحضيرات للنهائيات العالمية.

ويعول بيتكوفيتش بطبيعة الحال على القائد رياض محرز وحسام عوار ليكونا مركز الثقل الهجومي في المنتخب الذي يواصل تحضيراته في الجزائر قبل السفر إلى روتردام لملاقاة هولندا في اللقاء الودي المقرر الأربعاء.

ويتوجه بعدها محاربو الصحراء إلى كانساس سيتي؛ حيث يخوضون لقاءهم الاستعدادي الأخير ضد بوليفيا في 10 يونيو (حزيران)، أي عشية افتتاح النسخة الثالثة والعشرين من النهائيات العالمية المقررة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

ويبدأ المنتخب الجزائري مشواره في 16 يونيو (حزيران)؛ حيث يصطدم بالأرجنتين حاملة اللقب ضمن المجموعة التاسعة التي تضم الأردن والنمسا أيضاً.

ويعود منتخب الجزائر للنهائيات العالمية بعدما غاب منذ مونديال 2014 في البرازيل، حين وصل إلى ثمن النهائي للمرة الأولى في رابع مشاركة في تاريخه.

وضمّت تشكيلة محاربي الصحراء، لحراسة المرمى: لوكا زيدان، أسامة بن بوط، ميلفين ماستيل. للدفاع: رفيق بلغالي، ريان أيت-نوري، سمير شرقي، عيسى ماندي، رامي بن سبعيني، أشرف عبادة، خوان حجام، زين الدين بلعيد، محمد أمين توقاي.

للوسط : هشام بوداوي، نبيل بن طالب، رامز زروقي، ياسين تيطراوي، حسام عوار، فارس شايبي، إبراهيم مازة. وللهجوم: رياض محرز، أمين غويري، محمد عمورة، عادل بولبينة، فارس غجيميس، أنس حاج موسى، نذير بن بوعلي.

مواضيع
الرياضة كرة القدم أخبار الجزائر كأس العالم الجزائر
الرياضة رياضة عربية

«وديات المونديال»: الأردن يخسر برباعية أمام سويسرا

كريستيان فاسناخت يحتفل برابع أهداف سويسرا في الأردن (أ.ف.ب)
كريستيان فاسناخت يحتفل برابع أهداف سويسرا في الأردن (أ.ف.ب)
  • سانت جالن: «الشرق الأوسط»
TT
  • سانت جالن: «الشرق الأوسط»
TT

«وديات المونديال»: الأردن يخسر برباعية أمام سويسرا

كريستيان فاسناخت يحتفل برابع أهداف سويسرا في الأردن (أ.ف.ب)
كريستيان فاسناخت يحتفل برابع أهداف سويسرا في الأردن (أ.ف.ب)

خسر منتخب الأردن أمام نظيره سويسرا بنتيجة 1 - 4 في مباراة ودية ضمن استعداد الفريقين للمشاركة في كأس العالم 2026، التي ستقام في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو (حزيران) إلى 19 يوليو (تموز).

تقدم المنتخب السويسري بهدف سجله بريل إيمبولو من ركلة جزاء بعد مرور 27 دقيقة من المباراة التي أقيمت في مدينة سانت جالن.

وبعدها بخمس دقائق، أضاف دان ندوي الهدف الثاني لأصحاب الأرض.

وعزز منتخب سويسرا تفوقه بهدف ثالث سجله جرانيت تشاكا في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع، لينتهي الشوط الأول بتفوق مريح للفريق الأوروبي.

وفي الشوط الثاني، قلص منتخب الأردن (النشامى) الفارق بهدف وحيد سجله عودة الفاخوري لاعب بيراميدز المصري في الدقيقة 51.

لكن كريستيان فاسناخت وسع الفارق مجدداً بهدف رابع في الدقيقة 78.

وسيختتم المنتخب السويسري مبارياته الودية بمواجهة أستراليا يوم 6 يونيو، بينما سيلعب الأردن ضد كولومبيا بعدها بيومين.

وسيبدأ منتخب سويسرا مشواره في مونديال 2026 بمواجهة قطر ثم البوسنة والهرسك وكندا أيام 13 و18 و24 يونيو (حزيران) ضمن منافسات المجموعة الثامنة.

أما منتخب «النشامى»، فإنه تنتظره اختبارات صعبة للغاية في ظهورهم الأول بكأس العالم حيث سيلعبون ضد النمسا والجزائر والأرجنتين حامل اللقب أيام 17 و23 و28 يونيو ضمن منافسات المجموعة العاشرة.

مواضيع
الرياضة كرة القدم أخبار الأردن كأس العالم سويسرا