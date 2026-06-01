مونديال 2026: المكسيك تمنح الحارس المخضرم أوتشوا مشاركته السادسة في النهائيات

  • مكسيكو سيتي: «الشرق الأوسط»
سيخوض الحارس المخضرم غييرمو أوتشوا كأس العالم للمرة السادسة في مسيرته، على غرار الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو، بعدما استُدعي إلى التشكيلة النهائية لمنتخب المكسيك الذي يستضيف النسخة 23 من النهائيات، مشاركةً مع الولايات المتحدة وكندا.

وكشف مدرب المنتخب خافيير أغيري الأحد عن تشكيلة الـ26 لاعباً التي ضمت حارس أيل ليماسول القبرصي البالغ 40 عاماً، إلى جانب مهاجمَي: فولهام الإنجليزي: راوول خيمينيس، وميلان الإيطالي: سانتياغو خيمينيس.

وكانت بداية أوتشوا في النهائيات العالمية عام 2006 في ألمانيا. ويحتل أوتشوا المركز الثالث على لائحة أكثر اللاعبين مشاركة مع المنتخب المكسيكي بـ152 مباراة، خلف أندرياس غواردادو (180 من 2005 حتى 2024) وكلاوديو سواريس (176 من 1992 حتى 2006).

وتضم التشكيلة في المجمل 12 لاعباً سبق لهم خوض غمار كأس العالم.

كما تشمل القائمة لاعبَين مجنسَين، هما: الإسباني الأصل: ألفارو فيدالغو، والكولومبي الأصل: خوليان كينيونيس هداف القادسية السعودي، بينما سيكون خيلبيرتو مورا (17 عاماً) أصغر اللاعبين سناً. وتستهل المكسيك مشوارها في المباراة الافتتاحية على ملعب «أستيكا» في مكسيكو سيتي يوم 11 يونيو (حزيران) أمام جنوب أفريقيا، قبل مواجهة كوريا الجنوبية وتشيكيا في 18 و24 منه، ضمن المجموعة الأولى.

وفي المرتين اللتين استضافت فيهما كأس العالم، وصلت المكسيك إلى ربع النهائي، ما يجعلها متحفزة لكسر هذا الحاجز حين تحتضن النسخة المقبلة.

ويعول منتخب المكسيك على حماسة 130 مليون نسمة، وعلى دعم جماهيري قد يرافقه حتى الدور ثمن النهائي في حال نجح في إنهاء مجموعته الأولى متصدراً، في مهمة تبدو قابلة للتحقيق.

وحققت المكسيك أفضل نتائجها في كأس العالم خلال البطولتين السابقتين اللتين أقيمتا على أرضها عامي 1970 و1986، حين بلغت ربع النهائي قبل الخروج على أيدي إيطاليا (1-4) وألمانيا الغربية (بركلات الترجيح) توالياً.

وبعد خروجه من دور المجموعات في قطر 2022، يدخل المنتخب البطولة بدافع إضافي يتمثل بإمكانية خوض مباراته في ثمن النهائي على ملعب «أستيكا»؛ حيث لم يخسر سوى مرتين خلال 60 عاماً من المنافسات الرسمية. وقد يصطدم في هذا الدور الإقصائي الثاني بعد دور الـ32 الذي استُحدث نتيجة رفع عدد المنتخبات إلى 48 للمرة الأولى عوضاً عن 32، مع المنتخب الإنجليزي بطل مونديال 1966.

متقدماً جيلاً ذهبياً يستعد للتألق على الساحة العالمية، يقود إرلينغ هالاند منتخب النرويج في عودته إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم، للمرة الأولى منذ 28 عاماً.

بعثة المنتخب المصري تحت المجهر... اتحاد الكرة يرد على اتهامات الإسراف بكأس العالم

رد الاتحاد المصري لكرة القدم بشكل رسمي على بعض الأمور التي شهدت تواتر بعض الشائعات حول بعثة منتخب «الفراعنة» التي وصلت إلى الولايات الأميركية.

المُدافعان باتشو وهينكابي يتصدران تشكيلة الإكوادور في «كأس العالم»

واجه وليان باتشو لاعب باريس سان جيرمان مُواطنه بييرو هينكابي لاعب آرسنال في نهائي دوري أبطال أوروبا ​لكرة القدم، يوم السبت الماضي.

استبعاد المُدافع تشو من تشكيلة كوريا الجنوبية في كأس العالم للإصابة

أعلن الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم أن ​المدافع تشو يو-مين سيغيب عن «كأس العالم» بعد تعرضه لإصابة بالقدم أثناء مشاركته في الفوز 5-0 على ترينيداد وتوباغو.

البرازيل من دون نيمار تستعد للمونديال بفوز ساحق على بنما

سحق المنتخب البرازيلي في غياب نجمه نيمار المصاب ضيفه البنمي 6-2 ودياً على ملعب ماراكانا الشهير في ريو دي جانيرو.

متقدماً جيلاً ذهبياً يستعد للتألق على الساحة العالمية، يقود المهاجم إرلينغ هالاند منتخب النرويج في عودته إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم، للمرة الأولى منذ 28 عاماً. ورغم وقوعه في مجموعة صعبة إلى جانب أحد أبرز المرشحين للَّقب، فرنسا، والقوة الأفريقية السنغال، والعراق، فإن المنتخب النرويجي الذي يضم أيضاً قائد آرسنال الإنجليزي مارتن أوديغارد، واثق من قدرته على تخطي دور الـ16 للمرة الأولى في تاريخه.

وأجبرت الإصابات التي لاحقت أوديغارد، هالاند على تحمل العبء القيادي خلال مشوار تصفيات مثالي دون أي تعثر. وسجَّل مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي 16 هدفاً، بينما أحرز رجال المدرب ستاله سولباكن 37 هدفاً خلال 8 انتصارات متتالية. وشمل ذلك فوزين ساحقين على إيطاليا، أسهما في حرمانها من التأهل إلى كأس العالم.

وقال هالاند لموقع «فيفا»: «لم أعش أبداً تجربة مشاركة النرويج في كأس العالم، لذا أعتقد أن الوقت قد حان». وأضاف اللاعب البالغ 25 عاماً: «بالنسبة لي شخصياً، الأمر ضخم للغاية. قلت منذ فترة طويلة إن هدفي الكبير هو إيصال النرويج إلى كأس العالم... وسيشعرني ذلك وكأنه حلم تحقق».

وسجل هالاند هدفين في الفوز الشهير على إيطاليا (4-1)، وهو انتصار قال إنه غيَّر النظرة إلى ما يمكن تحقيقه قبل التوجه إلى الولايات المتحدة. وتابع: «ذهبنا إلى سان سيرو؛ حيث لم تهزمهم فرق كثيرة في تصفيات كأس العالم، ونجحنا في الفوز عليهم، وهذا يظهر أننا قادرون على الأداء أينما كان ومهما كانت الظروف. لذا فالثقة موجودة، ونحن ما زلنا فريقاً شاباً».

كان هالاند مقدراً له أن يكون صاحب شأن منذ سن مبكرة. فهو نجل الدولي النرويجي السابق ألف-إنغه هالاند، وبطلة السباعي الوطنية غري ماريتا براوت، ويتمتع بمزيج نادر من السرعة الخاطفة والقامة الفارعة (1.95 م).

قال قائد إنجلترا السابق ألن شيرر لموقع «ذي أثلتيك»: «لو كنتَ تبني رأس حربة من الصفر، فإرلينغ هو النتيجة النهائية». وأضاف: «إنه ماكينة تهديفية، سريع ومباشر، قوي بدنياً ومميز في الكرات الهوائية، يسجل بكلتا القدمين، وتمركزه رائع».

ويُنسب إلى ألف-إنغه الفضل في الإدارة الحذرة لمسيرة ابنه وتصاعدها التدريجي في كرة القدم الأوروبية.

خاض هالاند مباراته الأولى مع نادي مسقط رأسه برينه في سن 15 عاماً فقط، قبل أن ينتقل إلى مولده الذي كان يدربه آنذاك مهاجم مانشستر يونايتد السابق أولي غونار سولشاير، عام 2017. وبعد أقل من عامين، انتقل مجدداً للانضمام إلى سالزبورغ النمسوي. وفي عام 2019، قدم هالاند لمحة مبكرة عن قدراته التهديفية الهائلة، عندما سجل 9 أهداف في فوز كاسح على هندوراس 12-0 في كأس العالم تحت 20 عاماً.

لكن توهجه الحقيقي جاء على مسرح دوري أبطال أوروبا؛ حيث سجل 8 أهداف في 6 مباريات خلال موسم 2019-2020. وبفضل سمعته في تطوير المواهب الشابة، فاز بوروسيا دورتموند الألماني بسباق التعاقد معه. وبعد عامين ونصف و86 هدفاً في 89 مباراة، بات هالاند قادراً على اختيار وجهته التالية، بفضل شرط جزائي بقيمة 60 مليون يورو (70 مليون دولار) ترك دورتموند بخسارة كبيرة. وانقض مانشستر سيتي على الصفقة، ليجني ثمارها بتحقيق الثلاثية في موسم هالاند الأول الذي سجل فيه 52 هدفاً. وفي المجمل، أحرز 162 هدفاً في أقل من 200 مباراة بقميص سيتي، متوَّجاً بالحذاء الذهبي للدوري الإنجليزي 3 مرات خلال المواسم الأربعة الماضية.

وعلى الصعيد الدولي، يتجاوز معدله التهديفي هدفاً في المباراة، بعدما سجل 55 هدفاً في 49 مباراة دولية. وقال هالاند عن مشاركته الأولى في بطولة كبرى: «إنه تجمع مختلف (من نوعه)، وهذا ما أحبه كثيراً في كرة القدم. يجمع الناس معاً؛ ليس فقط في الملعب داخل البلد؛ بل في كل أنحاء العالم، أمام شاشات التلفزيون وكل ذلك».

وُلد هالاند ليقدِّم ما لديه على المسرح العالمي، وها هو الآن يمتلك المنصة التي طالما تمنَّاها هو والنرويج.

فرنسا: توقيف 980 شخصاً وإصابة 178 شرطياً في احتفالات تتويج سان جيرمان

أُوقف أكثر من 890 شخصاً في فرنسا، السبت والأحد، في أعمال شغب اندلعت بعد فوز باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا، للعام الثاني على التوالي، بزيادة تتجاوز 45 في المائة، مقارنة بعام 2025، وفق ما أفاد وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز، الاثنين. وفي حديثه لإذاعة «فرنس إنتر»، قال وزير الداخلية إن 178 من رجال الشرطة والدرك أُصيبوا، خلال اليومين الماضيين. كان الرئيس إيمانويل ماكرون قد أدان أعمال العنف التي اندلعت في باريس ومدن أخرى، عقب احتفاظ سان جيرمان بلقبه بطلاً للمسابقة القارّية الأم بفوزه على آرسنال الإنجليزي بركلات الترجيح (4-3 و1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي) في بودابست، السبت، واصفاً إياها بأنها «غير مقبولة». وقال ماكرون: «هذه ليست كرة قدم، وليست رياضة، وليست هذه هي قِيمنا. لذا نشكر رجال الشرطة والدرك، سنكون حازمين مع من قُبض عليهم، لا نريد أن نرى هذا بعد الآن. لقد طفح الكيل، لقد طفح الكيل»، في إشارة إلى «مشاهد العنف غير المقبولة». وفي عام 2025، وبعد فوز النادي الباريسي الأول في دوري أبطال أوروبا، أُوقف 592 شخصاً، من بينهم 491 في باريس.

المُدافعان باتشو وهينكابي يتصدران تشكيلة الإكوادور في «كأس العالم»

واجه وليان باتشو، لاعب باريس سان جيرمان، مُواطنه بييرو هينكابي، لاعب آرسنال، في نهائي دوري أبطال أوروبا ​لكرة القدم، يوم السبت الماضي، لكن المدافعيْن سيلعبان في صفوف الإكوادور في «كأس العالم»، بعد أن قرر المدرب سيباستيان بيكاسيسي ضمهما إلى تشكيلة منتخب الوطني. كما جرى استدعاء ظهير ميلان؛ بيرفيس إستوبينيان، في حين يوفر موزيس كايسيدو، لاعب الوسط المُدافع في تشيلسي، ‌خط دفاع ‌قوي مع بعض الحماية الإضافية. وسيكون ​كايسيدو ‌مؤهلاً ⁠للمشاركة ​في المباراة ⁠الافتتاحية لكأس العالم ضد ساحل العاج، في 14 يونيو (حزيران) الحالي، بعد أن غيّر الاتحاد الدولي «فيفا»، الشهر الماضي، قواعده بشأن الإيقافات البسيطة، خلال التصفيات. وسيقود هجوم الإكوادور إينر بلنسية (36 عاماً)، قائد الفريق والهدّاف التاريخي برصيد 49 هدفاً في ⁠105 مباريات. وسيشارك بلنسية في «كأس العالم»، ‌للمرة الثالثة، وسيحاول ‌زيادة رصيده البالغ 6 أهداف ​في البطولة التي ‌تقام في الفترة من 11 يونيو إلى ‌19 يوليو (تموز) في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. وستخوض الإكوادور مباراة ودية ضد جواتيمالا، يوم الأحد المقبل، كما ستواجه كوراساو في 20 يونيو، وألمانيا بعد ‌خمسة أيام، ضِمن المجموعة الخامسة في «كأس العالم». وهذه المشاركة الخامسة للإكوادور في «⁠كأس ⁠العالم»، وكان أفضل إنجاز لها في نسخة 2006 بألمانيا عندما خسرت أمام إنجلترا في دور الستة عشر.

