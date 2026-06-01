مونديال 2026: المكسيك تمنح الحارس المخضرم أوتشوا مشاركته السادسة في النهائيات

سيخوض الحارس المخضرم غييرمو أوتشوا كأس العالم للمرة السادسة في مسيرته، على غرار الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو، بعدما استُدعي إلى التشكيلة النهائية لمنتخب المكسيك الذي يستضيف النسخة 23 من النهائيات، مشاركةً مع الولايات المتحدة وكندا.

وكشف مدرب المنتخب خافيير أغيري الأحد عن تشكيلة الـ26 لاعباً التي ضمت حارس أيل ليماسول القبرصي البالغ 40 عاماً، إلى جانب مهاجمَي: فولهام الإنجليزي: راوول خيمينيس، وميلان الإيطالي: سانتياغو خيمينيس.

وكانت بداية أوتشوا في النهائيات العالمية عام 2006 في ألمانيا. ويحتل أوتشوا المركز الثالث على لائحة أكثر اللاعبين مشاركة مع المنتخب المكسيكي بـ152 مباراة، خلف أندرياس غواردادو (180 من 2005 حتى 2024) وكلاوديو سواريس (176 من 1992 حتى 2006).

وتضم التشكيلة في المجمل 12 لاعباً سبق لهم خوض غمار كأس العالم.

كما تشمل القائمة لاعبَين مجنسَين، هما: الإسباني الأصل: ألفارو فيدالغو، والكولومبي الأصل: خوليان كينيونيس هداف القادسية السعودي، بينما سيكون خيلبيرتو مورا (17 عاماً) أصغر اللاعبين سناً. وتستهل المكسيك مشوارها في المباراة الافتتاحية على ملعب «أستيكا» في مكسيكو سيتي يوم 11 يونيو (حزيران) أمام جنوب أفريقيا، قبل مواجهة كوريا الجنوبية وتشيكيا في 18 و24 منه، ضمن المجموعة الأولى.

وفي المرتين اللتين استضافت فيهما كأس العالم، وصلت المكسيك إلى ربع النهائي، ما يجعلها متحفزة لكسر هذا الحاجز حين تحتضن النسخة المقبلة.

ويعول منتخب المكسيك على حماسة 130 مليون نسمة، وعلى دعم جماهيري قد يرافقه حتى الدور ثمن النهائي في حال نجح في إنهاء مجموعته الأولى متصدراً، في مهمة تبدو قابلة للتحقيق.

وحققت المكسيك أفضل نتائجها في كأس العالم خلال البطولتين السابقتين اللتين أقيمتا على أرضها عامي 1970 و1986، حين بلغت ربع النهائي قبل الخروج على أيدي إيطاليا (1-4) وألمانيا الغربية (بركلات الترجيح) توالياً.

وبعد خروجه من دور المجموعات في قطر 2022، يدخل المنتخب البطولة بدافع إضافي يتمثل بإمكانية خوض مباراته في ثمن النهائي على ملعب «أستيكا»؛ حيث لم يخسر سوى مرتين خلال 60 عاماً من المنافسات الرسمية. وقد يصطدم في هذا الدور الإقصائي الثاني بعد دور الـ32 الذي استُحدث نتيجة رفع عدد المنتخبات إلى 48 للمرة الأولى عوضاً عن 32، مع المنتخب الإنجليزي بطل مونديال 1966.