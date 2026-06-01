«رولان غاروس»: النجمان الصاعدان فونسيكا ومنشيك في مواجهة حامية بربع النهائي

ضرب النجمان الصاعدان البرازيلي جواو فونسيكا (19 عاماً) والتشيكي ياكوب منشيك (20 عاماً) موعداً حامياً في ربع نهائي بطولة «رولان غاروس» الفرنسية، بعدما حجزا مقعديهما في هذا الدور للمرة الأولى في إحدى البطولات الأربع الكبرى لكرة المضرب.

وعانى فونسيكا الذي كان قد حقق مفاجأة من العيار الثقيل بإسقاطه الصربي نوفاك ديوكوفيتش، الفائز بـ24 لقباً كبيراً، للتغلب على النرويجي كاسبر رود بنتيجة 7-5 و7-6 (10-8) و5-7 و6-2 في الدور الرابع.

ولم يكن حال منشيك أفضل، إذ خاض مباراة ماراثونية من 5 مجموعات للفوز على الروسي أندري روبليف الحادي عشر بنتيجة 6-3 و7-6 (8-6) و4-6 و2-6 و6-3 على ملعب سوزان لنغلن في العاصمة باريس.

وأظهر فونسيكا جانباً مختلفاً من أدائه بعد عودته من خسارة مجموعتين أمام كل من الكرواتي دينو بريجميتش في الدور الثاني وديوكوفيتش الجمعة.

تغلَّب على رود، وصيف بطولة فرنسا المفتوحة مرتين، في مباراة ماراثونية استمرت ثلاث ساعات و55 دقيقة وانتهت في تمام الساعة 12:27 صباحاً بالتوقيت المحلي الاثنين.

قال فونسيكا الذي ضرب 51 كرة فائزة في أداء مثير آخر: «كان الأمر صعباً، كاسبر يلعب جيداً هنا، إنه لاعب صاحب خبرة كبيرة ويعرف كيف يلعب على هذا الملعب»، وأضاف: «كانت البداية صعبة، لكني لعبت جيداً في اللحظات الحاسمة من المجموعتين الأولى والثانية».

بعد فوز الإسباني رافاييل خودار (19 عاماً) على مواطنه بابلو كارينيو بوستا الأحد، يُعد فوز فونسيكا هو المرة الخامسة فقط في آخر 40 عاماً التي يصل فيها لاعبان مراهقان إلى ربع نهائي إحدى بطولات الـ«غراند سلام» للرجال، وهو رابع برازيلي يصل إلى ربع النهائي في «رولان غاروس» في العصر المفتوح، والأول منذ غوستافو كويرتن، حامل اللقب ثلاث مرات، والذي تابع المباراة من مقصورة اللاعبين في ملعب فيليب شاترييه.

وأضاف فونسيكا، المصنف 30 عالمياً: «أحاول فقط أن أكون على طبيعتي في الملعب وأن أستمتع وأن أسدد ضربات فائزة، وأن أقدم أداءً ممتعاً».

وعلى غرار فونسيكا، احتاج منشيك إلى 3 ساعات و45 دقيقة للتغلب على روبليف في خمس مجموعات، وحجز مقعده في ربع نهائي إحدى البطولات الأربع الكبرى للمرة الأولى في مسيرته.

وكان منشيك، الفائز بدورة ميامي الموسم الماضي، قد حقق أفضل أداء له في البطولات الكبرى في ملبورن مطلع هذا العام بوصوله إلى الدور الرابع، لكنه تجاوز هذا الإنجاز بفوزه على روبليف بالعاصمة الفرنسية.

وقال منشيك: «كان الأمر صعباً للغاية بالنسبة لي. حتى عندما كنت متقدماً بنتيجة 2-0، شعرت في بعض اللحظات أنني في الواقع أخسر»، وأضاف: «أنا سعيد لأني في المجموعة الخامسة عدت إلى المباراة واستعدت زمام المبادرة، وحسمت المباراة كما أنهيتها».