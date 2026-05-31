«رولان غاروس»: أندرييفا إلى ربع النهائي للعام الثالث على التوالي

واصلت النجمة الروسية الشابة ميرا أندرييفا المصنفة الثامنة عالمياً نتائجها القوية هذا العام بالتأهل لدور الثمانية في منافسات فردي السيدات ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس «رولان غاروس» ثاني البطولات الأربع الكبرى «غراند سلام».

تأهلت أندرييفا بالفوز على السويسرية جيل تايخمان بمجموعتين دون رد بنتيجة 6 - 3 و6 – 2، الأحد، ضمن منافسات دور الـ16 بالبطولة المقامة على الملاعب الرملية.

واحتاجت النجمة الروسية البالغة من العمر 19 عاماً إلى ساعة و25 دقيقة للتغلب على تايخمان والتأهل لدور الثمانية في رولان غاروس للعام الثالث على التوالي.

أندرييفا تصافح السويسرية جيل تايخمان بعد الفوز عليها بباريس (إ.ب.أ)

كما وصلت أندرييفا إلى دور الثمانية في بطولات غراند سلام للمرة الرابعة، واحتفلت أيضاً بتحقيقها الفوز رقم 33 هذا الموسم لتكون أكثر لاعبة تحقيقاً للانتصارات منذ بداية العام الجاري 2026.

ولم تخسر أندرييفا سوى مجموعة واحدة في مشوارها ببطولة رولان غاروس هذا العام، لتواصل صحوتها بالفوز في 19 من آخر 22 مباراة في جميع البطولات.

وتحلم أندرييفا بالتأهل لقبل النهائي في بطولة فرنسا المفتوحة لأول مرة في مسيرتها عندما تواجه الرومانية المخضرمة سورانا كريستيا التي تأهلت لدور الثمانية لأول مرة منذ 17 عاماً بالفوز على الصينية شي يو وانغ في وقت سابق، الأحد.

السويسرية جيل تايخمان ودعت رولان غاروس أمام أندرييفا (إ.ب.أ)

وذكرت شبكة «أوبتا» للإحصاءات أن أندرييفا التي تبلغ 19 عاماً و25 يوماً عند بداية البطولة هي أصغر لاعبة تصل إلى دور الثمانية في فردي السيدات ببطولة رولان غاروس ثلاث مرات متتالية أو أكثر منذ السويسرية مارتينا هينغيز التي حققت الإنجاز نفسه في نسخة 1999 ببلوغها 18 عاماً و236 يوماً.