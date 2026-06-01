فرنسا: توقيف 980 شخصاً وإصابة 178 شرطياً في احتفالات تتويج سان جيرمان

أُوقف أكثر من 890 شخصاً في فرنسا، السبت والأحد، في أعمال شغب اندلعت بعد فوز باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا، للعام الثاني على التوالي، بزيادة تتجاوز 45 في المائة، مقارنة بعام 2025، وفق ما أفاد وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز، الاثنين. وفي حديثه لإذاعة «فرنس إنتر»، قال وزير الداخلية إن 178 من رجال الشرطة والدرك أُصيبوا، خلال اليومين الماضيين. كان الرئيس إيمانويل ماكرون قد أدان أعمال العنف التي اندلعت في باريس ومدن أخرى، عقب احتفاظ سان جيرمان بلقبه بطلاً للمسابقة القارّية الأم بفوزه على آرسنال الإنجليزي بركلات الترجيح (4-3 و1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي) في بودابست، السبت، واصفاً إياها بأنها «غير مقبولة». وقال ماكرون: «هذه ليست كرة قدم، وليست رياضة، وليست هذه هي قِيمنا. لذا نشكر رجال الشرطة والدرك، سنكون حازمين مع من قُبض عليهم، لا نريد أن نرى هذا بعد الآن. لقد طفح الكيل، لقد طفح الكيل»، في إشارة إلى «مشاهد العنف غير المقبولة». وفي عام 2025، وبعد فوز النادي الباريسي الأول في دوري أبطال أوروبا، أُوقف 592 شخصاً، من بينهم 491 في باريس.
