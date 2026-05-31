الترجي بطلاً لكأس تونس للمرة 17 في تاريخه

لاعبو الترجي يحتفلون بلقب كأس تونس (نادي الترجي)
لاعبو الترجي يحتفلون بلقب كأس تونس (نادي الترجي)
  تونس: «الشرق الأوسط»
  • تونس: «الشرق الأوسط»
الترجي بطلاً لكأس تونس للمرة 17 في تاريخه

لاعبو الترجي يحتفلون بلقب كأس تونس (نادي الترجي)
لاعبو الترجي يحتفلون بلقب كأس تونس (نادي الترجي)

سجّل حمزة رفيع هدفاً في الشوط الثاني ليقود فريقه الترجي إلى الفوز 1-صفر على الترجي الجرجيسي والتتويج بلقب كأس تونس لكرة القدم للمرة 17 في تاريخه الأحد.

جاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 62 عندما أطلق رفيع تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء استقرت في الشباك، ليمنح فريقه اللقب، وينقذ موسمه بعد خسارة لقب الدوري المحلي.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه حمزة الغانمي الحارس البديل للجرجيسي إثر لمسه الكرة بيده خارج منطقة الجزاء، ليكمل فريقه المباراة بعشرة لاعبين.

وشهد الشوط الأول فرصاً عديدة للفريقين؛ إذ تصدى سيف الدين الشرفي حارس الجرجيسي لكرة خطيرة سددها جاك ديارا في الدقيقة 39، قبل أن يعود ويتألق مجدداً أمام محاولة قوية من فلوريان دانهو في الدقيقة 43.

وفي المقابل، تصدى أمان الله مميش حارس مرمى الترجي في الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول لتسديدة مؤمن الرحماني إثر مجهود فردي مميز، لينتهي الشوط الأول من اللقاء بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، نجح رفيع في فك شفرة دفاع الترجي الجرجيسي بتسديدة بعيدة المدى هزت الشباك، ليمنح الترجي لقبه 17 في المسابقة، ويعزز رقمه القياسي في عدد مرات التتويج بلقب كأس تونس.

وعبّر كريستيان براكوني مدرب الترجي التونسي عن سعادته بالتتويج بكأس تونس، مؤكداً في تصريحات للتلفزيون التونسي أن فريقه سجل هدفاً في توقيت مناسب.

وأشار براكوني إلى أن «اللاعبين كانوا في حاجة إلى هذا الفوز وهذا اللقب بعد موسم طويل وشاق اتسم بالإرهاق».

وفي المقابل، أكد منصف مشارق مدرب الترجي الجرجيسي أن فريقه بلغ النهائي بجدارة، وأنه «بدأ المباراة بشكل جيد، غير أن الإصابات التي تعرض لها بعض اللاعبين أثرت على مردوده».

وأضاف مشارق أن لاعبيه كانوا يتطلعون إلى التتويج، لكنهم قدموا أداء كبيراً يدعو للفخر.

وشدد على ضرورة البناء على الإيجابيات وتجاوز السلبيات، منتقداً في الوقت ذاته أداء التحكيم، ومعتبراً أنه كان له تأثير على نتيجة المباراة.

مقالات ذات صلة

ديمبيلي يتعهد بتحقيق سان جيرمان «ثلاثية دوري الأبطال»

رياضة عالمية عثمان ديمبيلي مهاجم باريس سان جيرمان في الاحتفال بلقب «الأبطال» (إ.ب.أ)

ديمبيلي يتعهد بتحقيق سان جيرمان «ثلاثية دوري الأبطال»

وعد عثمان ديمبيلي مهاجم سان جيرمان المشجعين الذين تجمعوا الأحد عند قاعدة «برج إيفل»، بأن النادي سيسعى للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة الثالثة.

«الشرق الأوسط» (باريس)
رياضة عالمية فرحة لاعبي الرأس الأخضر بالفوز على صربيا وديّاً (إ.ب.أ)
رياضة عالمية

«وديّات المونديال»: الرأس الأخضر يهزم صربيا بثلاثية

فاز منتخب الرأس الأخضر على نظيره الصربي 3 - صفر، الأحد، في مباراة ودية دولية أقيمت في مدينة أوكلاند النيوزيلندية.

«الشرق الأوسط» (أوكلاند)
رياضة عالمية حافلة آرسنال تجوب شوارع لندن احتفالاً بلقب البريميرليغ (أ.ف.ب)
رياضة عالمية

آرسنال يتناسى خيبة أمل دوري الأبطال بالاحتفال بلقب «البريميرليغ»

يحاول نادي آرسنال نسيان خيبة أمله الأوروبية عندما ينطلق موكب حافلته المكشوفة، الأحد، احتفالاً بتتويجه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

«الشرق الأوسط» (لندن)
رياضة عالمية التركي أردا غولر (يسار) لاعب ريال مدريد (أ.ب)
رياضة عالمية

التركي أردا غولر أفضل لاعب صاعد في أبطال أوروبا

حصل التركي أردا غولر على جائزة أفضل لاعب صاعد في دوري أبطال أوروبا موسم 2025 - 2026.

«الشرق الأوسط» (زيوريخ)
رياضة عالمية منتخب سويسرا يستعد لمونديال قوي (أ.ف.ب)
رياضة عالمية

سويسرا «المتجددة» تتطلع لكسر «نحس المونديال»

بعد أداء لافت في بطولة أوروبا 2024، وسجل خالٍ من الهزائم في التصفيات، تملك سويسرا أسباباً قوية للاعتقاد بأن كأس العالم لكرة القدم قد تشكل نقطة انطلاقتها.

«الشرق الأوسط» (سانت جالن)
الرياضة رياضة عربية

تشكيلة الجزائر للمونديال دون مفاجآت

المدرب فلاديمير بيتكوفيتش في المؤتمر الصحافي لإعلان تشكيلة محاربي الصحراء (إ.ب.أ)
المدرب فلاديمير بيتكوفيتش في المؤتمر الصحافي لإعلان تشكيلة محاربي الصحراء (إ.ب.أ)
  الجزائر: «الشرق الأوسط»
  • الجزائر: «الشرق الأوسط»
تشكيلة الجزائر للمونديال دون مفاجآت

المدرب فلاديمير بيتكوفيتش في المؤتمر الصحافي لإعلان تشكيلة محاربي الصحراء (إ.ب.أ)
المدرب فلاديمير بيتكوفيتش في المؤتمر الصحافي لإعلان تشكيلة محاربي الصحراء (إ.ب.أ)

خلت تشكيلة المنتخب الجزائري لنهائيات مونديال 2026 التي أعلن عنها، الأحد، المدرب البوسني-السويسري فلاديمير بيتكوفيتش من المفاجآت.

وفضّل بيتكوفيتش الاستقرار في تشكيلته، مع استدعاء الحارس لوكا زيدان ولاعب الوسط هشام بوداوي، بعد الشكوك التي حامت حولهما بسبب الإصابة.

في المقابل، غاب لاعب وسط ميلان الإيطالي إسماعيل بن ناصر، الذي لعب الموسم المنصرم مع دينامو زغرب الكرواتي على سبيل الإعارة، ومهاجم الشمال القطري بغداد بونجاح، في خطوة متوقعة استناداً إلى خيارات بيتكوفيتش منذ انطلاق التحضيرات للنهائيات العالمية.

ويعول بيتكوفيتش بطبيعة الحال على القائد رياض محرز وحسام عوار ليكونا مركز الثقل الهجومي في المنتخب الذي يواصل تحضيراته في الجزائر قبل السفر إلى روتردام لملاقاة هولندا في اللقاء الودي المقرر الأربعاء.

ويتوجه بعدها محاربو الصحراء إلى كانساس سيتي؛ حيث يخوضون لقاءهم الاستعدادي الأخير ضد بوليفيا في 10 يونيو (حزيران)، أي عشية افتتاح النسخة الثالثة والعشرين من النهائيات العالمية المقررة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

ويبدأ المنتخب الجزائري مشواره في 16 يونيو (حزيران)؛ حيث يصطدم بالأرجنتين حاملة اللقب ضمن المجموعة التاسعة التي تضم الأردن والنمسا أيضاً.

ويعود منتخب الجزائر للنهائيات العالمية بعدما غاب منذ مونديال 2014 في البرازيل، حين وصل إلى ثمن النهائي للمرة الأولى في رابع مشاركة في تاريخه.

وضمّت تشكيلة محاربي الصحراء، لحراسة المرمى: لوكا زيدان، أسامة بن بوط، ميلفين ماستيل. للدفاع: رفيق بلغالي، ريان أيت-نوري، سمير شرقي، عيسى ماندي، رامي بن سبعيني، أشرف عبادة، خوان حجام، زين الدين بلعيد، محمد أمين توقاي.

للوسط : هشام بوداوي، نبيل بن طالب، رامز زروقي، ياسين تيطراوي، حسام عوار، فارس شايبي، إبراهيم مازة. وللهجوم: رياض محرز، أمين غويري، محمد عمورة، عادل بولبينة، فارس غجيميس، أنس حاج موسى، نذير بن بوعلي.

الرياضة رياضة عربية

«وديات المونديال»: الأردن يخسر برباعية أمام سويسرا

كريستيان فاسناخت يحتفل برابع أهداف سويسرا في الأردن (أ.ف.ب)
كريستيان فاسناخت يحتفل برابع أهداف سويسرا في الأردن (أ.ف.ب)
  سانت جالن: «الشرق الأوسط»
  • سانت جالن: «الشرق الأوسط»
«وديات المونديال»: الأردن يخسر برباعية أمام سويسرا

كريستيان فاسناخت يحتفل برابع أهداف سويسرا في الأردن (أ.ف.ب)
كريستيان فاسناخت يحتفل برابع أهداف سويسرا في الأردن (أ.ف.ب)

خسر منتخب الأردن أمام نظيره سويسرا بنتيجة 1 - 4 في مباراة ودية ضمن استعداد الفريقين للمشاركة في كأس العالم 2026، التي ستقام في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو (حزيران) إلى 19 يوليو (تموز).

تقدم المنتخب السويسري بهدف سجله بريل إيمبولو من ركلة جزاء بعد مرور 27 دقيقة من المباراة التي أقيمت في مدينة سانت جالن.

وبعدها بخمس دقائق، أضاف دان ندوي الهدف الثاني لأصحاب الأرض.

وعزز منتخب سويسرا تفوقه بهدف ثالث سجله جرانيت تشاكا في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع، لينتهي الشوط الأول بتفوق مريح للفريق الأوروبي.

وفي الشوط الثاني، قلص منتخب الأردن (النشامى) الفارق بهدف وحيد سجله عودة الفاخوري لاعب بيراميدز المصري في الدقيقة 51.

لكن كريستيان فاسناخت وسع الفارق مجدداً بهدف رابع في الدقيقة 78.

وسيختتم المنتخب السويسري مبارياته الودية بمواجهة أستراليا يوم 6 يونيو، بينما سيلعب الأردن ضد كولومبيا بعدها بيومين.

وسيبدأ منتخب سويسرا مشواره في مونديال 2026 بمواجهة قطر ثم البوسنة والهرسك وكندا أيام 13 و18 و24 يونيو (حزيران) ضمن منافسات المجموعة الثامنة.

أما منتخب «النشامى»، فإنه تنتظره اختبارات صعبة للغاية في ظهورهم الأول بكأس العالم حيث سيلعبون ضد النمسا والجزائر والأرجنتين حامل اللقب أيام 17 و23 و28 يونيو ضمن منافسات المجموعة العاشرة.

الرياضة رياضة عربية

أبو ريدة: منتخب «الفراعنة« قادر على إسعاد المصريين في كأس العالم

لاعبو المنتخب المصري قبل انطلاق مباراتهم الودية الأخيرة أمام روسيا (رويترز)
لاعبو المنتخب المصري قبل انطلاق مباراتهم الودية الأخيرة أمام روسيا (رويترز)
  القاهرة: «الشرق الأوسط»
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
أبو ريدة: منتخب «الفراعنة« قادر على إسعاد المصريين في كأس العالم

لاعبو المنتخب المصري قبل انطلاق مباراتهم الودية الأخيرة أمام روسيا (رويترز)
لاعبو المنتخب المصري قبل انطلاق مباراتهم الودية الأخيرة أمام روسيا (رويترز)

حرص هاني أبو ريدة، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ، على زيارة معسكر منتخب مصر الأول قبل السفر إلى الولايات المتحدة لخوض منافسات بطولة كأس العالم 2026.

وذكر المركز الإعلامي لاتحاد الكرة المصري، مساء السبت، أن أبوريدة عقد جلسة مع الجهاز الفني واللاعبين قبل السفر مباشرة بحضور خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد ورئيس البعثة.

ووجه أبوريدة كلمة تحفيزية لعناصر المنتخب المصري، مؤكدا "ثقته الكبيرة واللامحدودة في كل أعضاء الفريق وقدرتهم على إسعاد الجماهير المصرية وتقديم نسخة استثنائية للفراعنة في الظهور الرابع لهم في هذا المحفل الكبير" .

وقال أبوريدة في كلمته "ما قدمه المنتخب المصري طوال الفترة الماضية من نتائج وعروض قوية والتأهل لكأس العالم مبكرا وبدون حسابات معقدة، يجعل الجميع يعقد آمالا كبيرة عليكم لمواصلة النجاحات في كأس العالم وتحقيق إنجاز جديد للكرة المصرية بتوقيع هذا الجيل المميز والرائع من اللاعبين وبقيادة جهاز فني وطني خالص علي أعلى مستوى بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن اللذان نجحا بامتياز في نقل خبراتهما الدولية الكبيرة وبث الحماس والروح القتالية في نفوس اللاعبين" .

وشدد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم علي استمرار الدعم الكامل للمنتخب وتقديم كل ما يلزم لتهيئة الأجواء وتوفير المناخ المناسب لتحقيق نتائج مميزة في كأس العالم وإسعاد الجماهير المصرية .

واختتم أبوريدة كلمته بالإشارة إلي أنه سيلحق بالبعثة في الولايات المتحدة قبل خوض ودية البرازيل لظروف خاصة، على أن يتابع أحوال البعثة أولا بأول بهدف تذليل أي عقبات، وتقديم كل أوجه الدعم وتلبية مطالب المنتخب المصري قبل خوض نهائيات بطولة كأس العالم .

يشار إلى أن منتخب مصر، الذي يلعب في المونديال بعد نسخ 1934 و1990 و2018، يتواجد في المجموعة السابعة بمرحلة المجموعات لكأس العالم برفقة منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

