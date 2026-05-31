الاسكوتلندي تايلر فليتشر لاعب مانشستر يونايتد (رويترز)
غلاسغو:«الشرق الأوسط»
غلاسغو:«الشرق الأوسط»
ضم تايلر فليتشر إلى تشكيلة اسكوتلندا بالمونديال
استُدعي تايلر فليتشر، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، إلى تشكيلة اسكوتلندا المشاركة في كأس العالم بدلاً من المصاب بيلي غيلمور، رغم أنه لم يكن ضمن قائمة الاحتياط الأولية التي وضعها المدرب ستيف كلارك.
وفليتشر هو نجل قائد اسكوتلندا السابق دارين فليتشر، وقد كان ضمن مجموعة من اللاعبين الشبان الذين استعان بهم كلارك للتدرب إلى جانب التشكيلة خلال الأسبوع الماضي.
ودفع المدرب باللاعب البالغ 19 عاماً لخوض أول مباراة دولية له عندما أشركه في الشوط الثاني من الفوز الودي على كوراساو 4-1، السبت.
وكان لاعبو الوسط كونور بارون (رينجرز)، ولينون ميلر (أودينيزي الإيطالي)، وأندي إيرفينغ (سبارتا براغ التشيكي) قد أُدرجوا في الأصل على قائمة الاحتياط التي وضعها كلارك.
لكن فليتشر تقدم عليهم جميعاً، رغم أنه لم يخض سوى 17 دقيقة فقط مع الفريق الأول ليونايتد.
وقال كلارك: «اضطررت إلى إحباط أمل ثلاثة لاعبين آخرين مجدداً هذا الصباح، لإبلاغهم بأنهم لم يتمكنوا من الانضمام»، مضيفاً: «شعرت بأن تايلر اندمج بالمجموعة هذا الأسبوع وقدم مستوى جيداً جداً وظهر بشكل جيد في المباراة، وهذا كان سبب القرار».
وتغادر بعثة اسكوتلندا إلى الولايات المتحدة الأحد لمواصلة تحضيراتها لكأس العالم.
ويخوض رجال كلارك مباراة ودية أخيرة أمام بوليفيا في السادس من يونيو (حزيران).
وفي أول مشاركة لها في كأس العالم منذ 28 عاماً، تلتقي اسكوتلندا مع هايتي والمغرب والبرازيل في المجموعة الثالثة.
باريس:«الشرق الأوسط»
ديمبيلي يتعهد بتحقيق سان جيرمان «ثلاثية دوري الأبطال»
وعد عثمان ديمبيلي مهاجم باريس سان جيرمان المشجعين الذين تجمعوا الأحد عند قاعدة «برج إيفل» بأن النادي سيسعى للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة الثالثة على التوالي في الموسم المقبل، وذلك في الوقت الذي احتفل فيه المشجعون بحصد اللقب الأوروبي لعامين متتاليين.
وقال ديمبيلي للجمهور الذي كان يرقص على أنغام أغنية «مرة أخرى» (وان مور تايم) لفرقة «دافت بانك»، في حين كان اللاعبون يستعرضون الكأس التي فازوا بها على آرسنال السبت: «شكراً لكم جميعاً على دعمكم. سنعود العام المقبل باللقب الثالث».
وسادت أجواء مريحة بعد أن أفسحت الأمطار الخفيفة المجال لأشعة الشمس، على عكس المشاهد التي شهدتها الليلة الماضية عندما أسفرت أعمال العنف التي اندلعت في أنحاء العاصمة عقب المباراة عن إصابة أكثر من 200 شخص، إضافة لوفاة شخص واحد.
وحثّ القطري ناصر الخليفي رئيس النادي المشجعين على الحفاظ على الأجواء الإيجابية. وقال: «احتفلوا بهدوء الليلة. احموا مدينتنا، هذا أمر مهم للغاية».
وتوجّه لاعبو باريس سان جيرمان إلى «شامب دي مارس»، وهي ساحة مفتوحة ضخمة أسفل «برج إيفل»، قبل زيارة رسمية للرئيس إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه.
وقال المشجع ماتياس أومراو لـ«رويترز» إنه كان لا بد أن يحضر موكب الاحتفال بعد ما وصفه بأفضل ليلة في حياته في باريس.
وقالت مشجعة أخرى، وهي شايان بارباشو، إنها بالكاد تصدق الفوز باللقب لعامين متتاليين. وأضافت: «إنه أمر لا يصدَّق!».
لندن:«الشرق الأوسط»
آرسنال يتناسى خيبة أمل دوري الأبطال بالاحتفال بلقب «البريميرليغ»
يحاول نادي آرسنال نسيان خيبة أمله الأوروبية عندما ينطلق موكب حافلته المكشوفة، الأحد، احتفالاً بتتويجه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للمرة الأولى منذ عام 2004.
ومن المقرر أن يبدأ فريق المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا، المتوج باللقب، مسيرته التي تمتد لمسافة 5.6 ميل عبر شمال العاصمة البريطانية لندن في تمام الساعة الثانية ظهراً بالتوقيت المحلي (الواحدة ظهراً بتوقيت غرينيتش)، أي بعد 18 ساعة فقط من خسارته المؤلمة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في نهائي دوري أبطال أوروبا بالعاصمة المجرية بودابست.
ومن المتوقع أن يصطف ما يصل إلى نصف مليون مشجع لآرسنال على جانبي الشوارع لمشاهدة الموكب الذي ينتظر أن يستمر لمدة ساعتين.
وكان فريق «المدفعجية» يأمل في تحقيق إنجاز مزدوج، يتمثل في تتويجه بدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخ النادي الممتد لـ140 عاماً، بعد حصوله على لقب الدوري المحلي.
وأهدر إيبيريتشي إيزي وغابرييل ركلتيهما في ركلات الترجيح المثيرة، التي احتكم إليها الفريقان في المباراة النهائية للمسابقة القارية، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1 - 1 بين الفريقين، ما سمح لباريس سان جيرمان بالاحتفاظ باللقب.
غادر لاعبو أرتيتا المحبطين بودابست بعد ساعات من الهزيمة القاسية، وتعهد مدرب آرسنال باستغلال هذه النكسة كدافع لتحقيق المجد في الموسم المقبل.
وقال أرتيتا: «أولاً وقبل كل شيء، يتعين علينا تجاوز هذا الألم، واستيعابه، وتحويله إلى دافع للتحسن والوصول إلى مستوى مختلف».
أضاف مدرب آرسنال، في تصريحاته، التي أوردتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا): «سأقضي بضعة أيام مع عائلتي، ثم سأبدأ عملية مراجعة ما أنجزناه. سوف نبدأ باتخاذ بعض القرارات المهمة للغاية إذا كنا نريد الارتقاء إلى مستوى آخر».
واختتم أرتيتا حديثه قائلاً: «سنحتاج إلى إظهار هذا الطموح لأننا قادرون على ذلك. لكن هذا سيتطلب منا أن نكون طموحين وسريعين وأذكياء للغاية».
وغادر أرتيتا ولاعبوه ملعب الإمارات في الثانية والربع ظهراً بتوقيت لندن، ليبدأ رحلته بحافلات مكشوفة امتدت لمسافة 5.6 ميلاً.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن مارتن أوديغارد، قائد آرسنال، كان أول لاعب يصعد إلى الحافلة، التي تحمل شعار «أبطال موسم 25 - 26»، وهو يحمل كأس الدوري الإنجليزي الممتاز.
كما ظهر غابرييل وإيزي بمعنويات عالية على متن الحافلة، رغم مرارة الليلة الماضية، بينما ابتسم أرتيتا وهو يتبادل التحية مع الجماهير.
وكان في حافلة ثانية أعضاء الجهاز الفني لآرسنال، بينما كان فريق السيدات على متن حافلة ثالثة، يحتفل أيضاً بكأس فيفا للأبطال، الذي توج به في فبراير (شباط).
ولم يكن اللاعب الشاب مايلز لويس سكيلي قد ولد حتى عندما توج آرسنال بالدوري الإنجليزي آخر مرة في عام 2004.
وقال سكيلي (19 عاماً) الذي شارك أساسياً في نهائي دوري أبطال أوروبا، عبر قناة «سكاي سبورتس»: «أنا فخور للغاية بزملائي اللاعبين، وفخور أيضاً بدعم الإدارة الذي أوصلنا لهذه المرحلة، فالموسم لم يكن سهلاً».
وأضاف: «لكننا أنهينا الموسم، ونحن أبطال أوروبا، وبالتأكيد الأمر محبط عندما نكون قريبين من تحقيق حلم دوري الأبطال، ولكن كما قال أرتيتا؛ خسارة النهائي ستكون حافزاً لنا، سنحاول استغلاله».
واصل: «الاحتفال مع جماهيرنا لحظة تعني لي الكثير، وفرصة رائعة لردّ الجميل لهم بعد تضحيات عديدة منهم».
واستطرد: «عشنا أسبوعين رائعين، ومشاركة هذه اللحظات مع من نحبهم بشدة ونكافح سوياً يبقى أمراً مذهلاً، أرى أنه ينتظرنا مستقبل مشرق، وهذه اللحظة ستكون بداية عهد لتحقيق أحلامنا».
واختتم لويس سكيلي: «أرتيتا كان يدعمني باستمرار، لذا أنا ممتن له كثيراً على ثقته بي، أما رسالتي للجماهير، فهي شكراً لهم، سنحقق الكثير في الفترة المقبلة».