غابرييل مدافع آرسنال فخور بفريقه رغم خسارة نهائي الأبطال

أكد غابرييل دوس سانتوس، مدافع آرسنال الإنجليزي، أن خسارة فريقه بركلات الترجيح في نهائي دوري أبطال أوروبا كانت مؤلمة، وذلك قبل احتفال النادي اللندني بإنجازاته هذا الموسم في حافلة مكشوفة.

وأهدر غابرييل ركلة الترجيح الحاسمة أمام باريس سان جيرمان، ليحتفظ بطل فرنسا باللقب الأوروبي بعد التعادل 1-1 في العاصمة المجرية بودابست.

لكن الفريق اللندني تجاوز خيبة الأمل الأوروبية بالانطلاق في حافلة مكشوفة بشوارع شمال لندن احتفالاً بفوزه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكتب غابرييل على حسابه في شبكة التواصل الاجتماعي «إنستغرام»: «إنه شعور مؤلم، ولكنني فخور بهذا الفريق وما حققناه هذا الموسم».

وأضاف المدافع البرازيلي الدولي: «أشكر جماهيرنا الرائعة على مساندتهم لنا في كل خطواتنا، فهم يستحقون الاحتفال بهذه الرحلة معنا في موكب اليوم». وختم غابرييل رسالته: «أراكم الموسم المقبل».

وكان الفريق الإنجليزي يحلم بتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه الممتد نحو 140 عاماً، ليتوج بالثنائية بعد فوزه بالدوري الإنجليزي.

وتقدم آرسنال بهدف مبكر سجله كاي هافرتز، لكن العملاق الباريسي تعادل بركلة جزاء، سددها عثمان ديمبيلي، في حين أهدر كل من إيبيريتشي إيزي وغابرييل ركلتي جزاء أثناء تسديد ركلات الترجيح.