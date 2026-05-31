«وديات المونديال»: الأردن يخسر برباعية أمام سويسراhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/5279019-%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%8A%D8%AE%D8%B3%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D8%A7
«وديات المونديال»: الأردن يخسر برباعية أمام سويسرا
كريستيان فاسناخت يحتفل برابع أهداف سويسرا في الأردن (أ.ف.ب)
سانت جالن:«الشرق الأوسط»
TT
سانت جالن:«الشرق الأوسط»
TT
«وديات المونديال»: الأردن يخسر برباعية أمام سويسرا
كريستيان فاسناخت يحتفل برابع أهداف سويسرا في الأردن (أ.ف.ب)
خسر منتخب الأردن أمام نظيره سويسرا بنتيجة 1 - 4 في مباراة ودية ضمن استعداد الفريقين للمشاركة في كأس العالم 2026، التي ستقام في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو (حزيران) إلى 19 يوليو (تموز).
تقدم المنتخب السويسري بهدف سجله بريل إيمبولو من ركلة جزاء بعد مرور 27 دقيقة من المباراة التي أقيمت في مدينة سانت جالن.
وبعدها بخمس دقائق، أضاف دان ندوي الهدف الثاني لأصحاب الأرض.
وعزز منتخب سويسرا تفوقه بهدف ثالث سجله جرانيت تشاكا في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع، لينتهي الشوط الأول بتفوق مريح للفريق الأوروبي.
وفي الشوط الثاني، قلص منتخب الأردن (النشامى) الفارق بهدف وحيد سجله عودة الفاخوري لاعب بيراميدز المصري في الدقيقة 51.
لكن كريستيان فاسناخت وسع الفارق مجدداً بهدف رابع في الدقيقة 78.
وسيختتم المنتخب السويسري مبارياته الودية بمواجهة أستراليا يوم 6 يونيو، بينما سيلعب الأردن ضد كولومبيا بعدها بيومين.
وسيبدأ منتخب سويسرا مشواره في مونديال 2026 بمواجهة قطر ثم البوسنة والهرسك وكندا أيام 13 و18 و24 يونيو (حزيران) ضمن منافسات المجموعة الثامنة.
أما منتخب «النشامى»، فإنه تنتظره اختبارات صعبة للغاية في ظهورهم الأول بكأس العالم حيث سيلعبون ضد النمسا والجزائر والأرجنتين حامل اللقب أيام 17 و23 و28 يونيو ضمن منافسات المجموعة العاشرة.
تشكيلة الجزائر للمونديال دون مفاجآتhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/5279020-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%A2%D8%AA
المدرب فلاديمير بيتكوفيتش في المؤتمر الصحافي لإعلان تشكيلة محاربي الصحراء (إ.ب.أ)
الجزائر:«الشرق الأوسط»
TT
الجزائر:«الشرق الأوسط»
TT
تشكيلة الجزائر للمونديال دون مفاجآت
المدرب فلاديمير بيتكوفيتش في المؤتمر الصحافي لإعلان تشكيلة محاربي الصحراء (إ.ب.أ)
خلت تشكيلة المنتخب الجزائري لنهائيات مونديال 2026 التي أعلن عنها، الأحد، المدرب البوسني-السويسري فلاديمير بيتكوفيتش من المفاجآت.
وفضّل بيتكوفيتش الاستقرار في تشكيلته، مع استدعاء الحارس لوكا زيدان ولاعب الوسط هشام بوداوي، بعد الشكوك التي حامت حولهما بسبب الإصابة.
في المقابل، غاب لاعب وسط ميلان الإيطالي إسماعيل بن ناصر، الذي لعب الموسم المنصرم مع دينامو زغرب الكرواتي على سبيل الإعارة، ومهاجم الشمال القطري بغداد بونجاح، في خطوة متوقعة استناداً إلى خيارات بيتكوفيتش منذ انطلاق التحضيرات للنهائيات العالمية.
ويعول بيتكوفيتش بطبيعة الحال على القائد رياض محرز وحسام عوار ليكونا مركز الثقل الهجومي في المنتخب الذي يواصل تحضيراته في الجزائر قبل السفر إلى روتردام لملاقاة هولندا في اللقاء الودي المقرر الأربعاء.
ويتوجه بعدها محاربو الصحراء إلى كانساس سيتي؛ حيث يخوضون لقاءهم الاستعدادي الأخير ضد بوليفيا في 10 يونيو (حزيران)، أي عشية افتتاح النسخة الثالثة والعشرين من النهائيات العالمية المقررة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.
ويبدأ المنتخب الجزائري مشواره في 16 يونيو (حزيران)؛ حيث يصطدم بالأرجنتين حاملة اللقب ضمن المجموعة التاسعة التي تضم الأردن والنمسا أيضاً.
ويعود منتخب الجزائر للنهائيات العالمية بعدما غاب منذ مونديال 2014 في البرازيل، حين وصل إلى ثمن النهائي للمرة الأولى في رابع مشاركة في تاريخه.
وضمّت تشكيلة محاربي الصحراء، لحراسة المرمى: لوكا زيدان، أسامة بن بوط، ميلفين ماستيل. للدفاع: رفيق بلغالي، ريان أيت-نوري، سمير شرقي، عيسى ماندي، رامي بن سبعيني، أشرف عبادة، خوان حجام، زين الدين بلعيد، محمد أمين توقاي.
للوسط : هشام بوداوي، نبيل بن طالب، رامز زروقي، ياسين تيطراوي، حسام عوار، فارس شايبي، إبراهيم مازة. وللهجوم: رياض محرز، أمين غويري، محمد عمورة، عادل بولبينة، فارس غجيميس، أنس حاج موسى، نذير بن بوعلي.
أبو ريدة: منتخب «الفراعنة« قادر على إسعاد المصريين في كأس العالمhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/5278800-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%86%D8%A9-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%83%D8%A3%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85
لاعبو المنتخب المصري قبل انطلاق مباراتهم الودية الأخيرة أمام روسيا (رويترز)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
أبو ريدة: منتخب «الفراعنة« قادر على إسعاد المصريين في كأس العالم
لاعبو المنتخب المصري قبل انطلاق مباراتهم الودية الأخيرة أمام روسيا (رويترز)
حرص هاني أبو ريدة، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ، على زيارة معسكر منتخب مصر الأول قبل السفر إلى الولايات المتحدة لخوض منافسات بطولة كأس العالم 2026.
وذكر المركز الإعلامي لاتحاد الكرة المصري، مساء السبت، أن أبوريدة عقد جلسة مع الجهاز الفني واللاعبين قبل السفر مباشرة بحضور خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد ورئيس البعثة.
ووجه أبوريدة كلمة تحفيزية لعناصر المنتخب المصري، مؤكدا "ثقته الكبيرة واللامحدودة في كل أعضاء الفريق وقدرتهم على إسعاد الجماهير المصرية وتقديم نسخة استثنائية للفراعنة في الظهور الرابع لهم في هذا المحفل الكبير" .
وقال أبوريدة في كلمته "ما قدمه المنتخب المصري طوال الفترة الماضية من نتائج وعروض قوية والتأهل لكأس العالم مبكرا وبدون حسابات معقدة، يجعل الجميع يعقد آمالا كبيرة عليكم لمواصلة النجاحات في كأس العالم وتحقيق إنجاز جديد للكرة المصرية بتوقيع هذا الجيل المميز والرائع من اللاعبين وبقيادة جهاز فني وطني خالص علي أعلى مستوى بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن اللذان نجحا بامتياز في نقل خبراتهما الدولية الكبيرة وبث الحماس والروح القتالية في نفوس اللاعبين" .
وشدد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم علي استمرار الدعم الكامل للمنتخب وتقديم كل ما يلزم لتهيئة الأجواء وتوفير المناخ المناسب لتحقيق نتائج مميزة في كأس العالم وإسعاد الجماهير المصرية .
واختتم أبوريدة كلمته بالإشارة إلي أنه سيلحق بالبعثة في الولايات المتحدة قبل خوض ودية البرازيل لظروف خاصة، على أن يتابع أحوال البعثة أولا بأول بهدف تذليل أي عقبات، وتقديم كل أوجه الدعم وتلبية مطالب المنتخب المصري قبل خوض نهائيات بطولة كأس العالم .
يشار إلى أن منتخب مصر، الذي يلعب في المونديال بعد نسخ 1934 و1990 و2018، يتواجد في المجموعة السابعة بمرحلة المجموعات لكأس العالم برفقة منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.
منتخب مصر يتجاهل اتهام دونجا بـ«الاعتداء» على إيطالية… ويطير إلى أميركاhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/5278751-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%8A%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87%D9%84-%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%AC%D8%A7-%D8%A8%D9%80%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%E2%80%A6-%D9%88%D9%8A%D8%B7%D9%8A%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7
منتخب مصر يتجاهل اتهام دونجا بـ«الاعتداء» على إيطالية… ويطير إلى أميركا
إعلان القائمة النهائية للمنتخب المصري شهد حالة من الترقب (الاتحاد المصري لكرة القدم)
شهدت الساعات الأخيرة في معسكر منتخب مصر حالةً من الترقب والتوتر، بعد تأخر إعلان القائمة النهائية المشاركة في كأس العالم حتى الساعات المبكرة من صباح السبت، وذلك قبيل ساعات من مغادرة البعثة إلى الولايات المتحدة الأميركية.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر داخل اتحاد الكرة أن الجهاز الفني بقيادة المدير الفني حسام حسن، ناقش مع مسؤولي الاتحاد إمكانية استبعاد اللاعب نبيل عماد دونجا، بعد أن اتهمته شابة تحمل الجنسيتين الإيطالية والبرازيلية عبر منصات التواصل الاجتماعي بارتكاب اعتداء غير أخلاقي بحقها خلال وجودها في القاهرة.
وحسب المصادر، تم الاستقرار في النهاية على سفر اللاعب مع البعثة، لكون اللاعب لم يُدن في الواقعة المزعومة، وما تم تداوله قد يثبت عدم صحته في نهاية المطاف.
وكانت الساعات الماضية قد شهدت تداول اتهام اللاعب «دونجا»، لاعب النجمة السعودي، بشأن الخروج عن النص من جانب فتاة إيطالية؛ إلا أن شعبان سعيد، محامي اللاعب، قال في تصريحات صحافية إن «هناك حملة تستهدف تشويه صورة موكله والإساءة إليه من قبل بعض الأشخاص، بسبب رفضه الخضوع لابتزازات مالية».
وأضاف أن دونجا «رفض الاستجابة لمحاولات ابتزاز مالي، ما أدى إلى تعرضه لهجوم عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، تضمن الإساءة إليه والتشهير به»، موضحاً أنه وُكل من قِبل اللاعب باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتقديم بلاغات ضد كل من يسيء إليه.
وشملت القائمة النهائية لـ«الفراعنة» 26 لاعباً هم محمد الشناوي، مصطفى شوبير، المهدي سليمان، محمد علاء، محمد هاني، طارق علاء، حمدي فتحي، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، حسام عبد المجيد، محمد عبد المنعم، أحمد فتوح، كريم حافظ، مروان عطية، مهند لاشين، نبيل عماد دونجا، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، إمام عاشور، مصطفى زيكو، محمود تريزيغيه، إبراهيم عادل، هيثم حسن، محمد صلاح، عمر مرموش، وحمزة عبد الكريم.
ويخوض الثلاثي محمد صلاح والحارس محمد الشناوي والجناح محمود «تريزيغيه» كأس العالم للمرة الثانية بعد 2018.
ويلعب منتخب مصر ضمن المجموعة السابعة، التي تضم بلجيكا وإيران ونيوزيلندا، ويستهل مبارياته بلقاء المنتخب البلجيكي يوم 15 يونيو (حزيران).
ويخوض المنتخب المصري مباراته الودية الأخيرة أمام البرازيل يوم 6 يونيو (المقبل) المقبل بولاية أوهايو.
الناقد الرياضي، محمد البرمي، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن أزمة اتهام دونجا لم تأخذ الشكل الرسمي حتى الآن، وأضاف أن استبعاد اللاعب كان سيخلق أزمة أكبر له شخصياً، ويبدو أن الجهاز الفني راعى أن الاتهام لا يستند إلى أساس قوي، فضلاً عن أن اللاعب ليس أساسياً في التشكيل، بالتالي فإن تأثيره على الأداء داخل الملعب يظل محدوداً.
وعن توقعاته لتعامل الإعلام العالمي مع الواقعة في ظل المشاركة بالمونديال، أكد أن الاهتمام سينصب على النجوم الكبار مثل محمد صلاح وعمر مرموش، مشيراً إلى أن وجودهما سيجذب الأضواء بعيداً عن الواقعة، لكنه لم يستبعد أن تتحول القضية إلى مادة إعلامية إذا تصاعدت ملابساتها بشكل أكبر خلال المنافسات.
وبشأن الاختيارات النهائية للقائمة، قال البرمي إن القائمة النهائية لم تحمل مفاجآت تذكر، معتبراً أن خروج اللاعب مصطفى محمد لم يكن مؤثراً، ولا يوجد لاعب بارز آخر يمكن القول إن غيابه سيترك فراغاً كبيراً في الكرة المصرية.
وأشار إلى أن انضمام بعض الأسماء مثل حمزة عبد الكريم أو محمد عبد المنعم قد يعد استثناء، لكنه شدد على أن القائمة في مجملها تتماشى مع فكر حسام حسن واختياراته، حيث يعتمد على مجموعة محدودة من اللاعبين لا تتجاوز 15 اسماً، يتم تدويرهم باستمرار.
يتفق في ذلك الناقد الرياضي، عمرو الصاوي، الذي أوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن منتخب مصر يعتمد على العناصر التي شاركت معه خلال الفترة الماضية، والتي شارك أغلبها مع الجهاز الفني في كأس الأمم الأفريقية التي حصل فيها الفريق على المركز الرابع بالمغرب، مبيناً أن القائمة أغلبها من اللاعبين المخضرمين، حيث يحمل منتخب مصر أحد أكبر معدلات الأعمار السنية في المونديال بمتوسط 29 عاماً.
ويلفت إلى أن العائق الأهم الذي سيواجه «كتيبة» حسام حسن هو نصف الملعب، وقدرة الفريق على الاحتفاظ بالكرة ونقلها لمهاجمي المنتخب محمد صلاح ومرموش، حيث يعاني منتخب مصر من عدم وجود اللاعب القادر على القيام بهذا الدور باستثناء إمام عاشور الذي يعاني من انخفاض المستوى في الفترة الأخيرة مع الأهلي.
وحول إمكانية أن تؤثر حالة التوتر والجدل قبل الإعلان النهائي عن القائمة على اللاعبين والجهاز الفني، يقول الصاوي إن النتائج التي سيحققها منتخب مصر ستمثل العامل الفاعل في تأثير أزمة دونجا على منتخب مصر من عدمه، ففي حالة تحقيق نتائج جيدة سيعبر منتخب مصر الأزمة ولن تؤثر عليه، أما في حال التعثر سيتحدث الجميع عن سوء اختيارات اللاعبين وستبرز واقعة دونجا دليلاً على سوء اختيارات الجهاز الفني.