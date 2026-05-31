«وديات المونديال»: الأردن يخسر برباعية أمام سويسرا

منتخب مصر يتجاهل اتهام دونجا بـ«الاعتداء» على إيطالية… ويطير إلى أميركا

شهدت الساعات الأخيرة في معسكر منتخب مصر حالةً من الترقب والتوتر، بعد تأخر إعلان القائمة النهائية المشاركة في كأس العالم حتى الساعات المبكرة من صباح السبت، وذلك قبيل ساعات من مغادرة البعثة إلى الولايات المتحدة الأميركية.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر داخل اتحاد الكرة أن الجهاز الفني بقيادة المدير الفني حسام حسن، ناقش مع مسؤولي الاتحاد إمكانية استبعاد اللاعب نبيل عماد دونجا، بعد أن اتهمته شابة تحمل الجنسيتين الإيطالية والبرازيلية عبر منصات التواصل الاجتماعي بارتكاب اعتداء غير أخلاقي بحقها خلال وجودها في القاهرة.

وحسب المصادر، تم الاستقرار في النهاية على سفر اللاعب مع البعثة، لكون اللاعب لم يُدن في الواقعة المزعومة، وما تم تداوله قد يثبت عدم صحته في نهاية المطاف.

وكانت الساعات الماضية قد شهدت تداول اتهام اللاعب «دونجا»، لاعب النجمة السعودي، بشأن الخروج عن النص من جانب فتاة إيطالية؛ إلا أن شعبان سعيد، محامي اللاعب، قال في تصريحات صحافية إن «هناك حملة تستهدف تشويه صورة موكله والإساءة إليه من قبل بعض الأشخاص، بسبب رفضه الخضوع لابتزازات مالية».

وأضاف أن دونجا «رفض الاستجابة لمحاولات ابتزاز مالي، ما أدى إلى تعرضه لهجوم عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، تضمن الإساءة إليه والتشهير به»، موضحاً أنه وُكل من قِبل اللاعب باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتقديم بلاغات ضد كل من يسيء إليه.

وشملت القائمة النهائية لـ«الفراعنة» 26 لاعباً هم محمد الشناوي، مصطفى شوبير، المهدي سليمان، محمد علاء، محمد هاني، طارق علاء، حمدي فتحي، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، حسام عبد المجيد، محمد عبد المنعم، أحمد فتوح، كريم حافظ، مروان عطية، مهند لاشين، نبيل عماد دونجا، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، إمام عاشور، مصطفى زيكو، محمود تريزيغيه، إبراهيم عادل، هيثم حسن، محمد صلاح، عمر مرموش، وحمزة عبد الكريم.

ويخوض الثلاثي محمد صلاح والحارس محمد الشناوي والجناح محمود «تريزيغيه» كأس العالم للمرة الثانية بعد 2018.

ويلعب منتخب مصر ضمن المجموعة السابعة، التي تضم بلجيكا وإيران ونيوزيلندا، ويستهل مبارياته بلقاء المنتخب البلجيكي يوم 15 يونيو (حزيران).

ويخوض المنتخب المصري مباراته الودية الأخيرة أمام البرازيل يوم 6 يونيو (المقبل) المقبل بولاية أوهايو.

الناقد الرياضي، محمد البرمي، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن أزمة اتهام دونجا لم تأخذ الشكل الرسمي حتى الآن، وأضاف أن استبعاد اللاعب كان سيخلق أزمة أكبر له شخصياً، ويبدو أن الجهاز الفني راعى أن الاتهام لا يستند إلى أساس قوي، فضلاً عن أن اللاعب ليس أساسياً في التشكيل، بالتالي فإن تأثيره على الأداء داخل الملعب يظل محدوداً.

وعن توقعاته لتعامل الإعلام العالمي مع الواقعة في ظل المشاركة بالمونديال، أكد أن الاهتمام سينصب على النجوم الكبار مثل محمد صلاح وعمر مرموش، مشيراً إلى أن وجودهما سيجذب الأضواء بعيداً عن الواقعة، لكنه لم يستبعد أن تتحول القضية إلى مادة إعلامية إذا تصاعدت ملابساتها بشكل أكبر خلال المنافسات.

وبشأن الاختيارات النهائية للقائمة، قال البرمي إن القائمة النهائية لم تحمل مفاجآت تذكر، معتبراً أن خروج اللاعب مصطفى محمد لم يكن مؤثراً، ولا يوجد لاعب بارز آخر يمكن القول إن غيابه سيترك فراغاً كبيراً في الكرة المصرية.

وأشار إلى أن انضمام بعض الأسماء مثل حمزة عبد الكريم أو محمد عبد المنعم قد يعد استثناء، لكنه شدد على أن القائمة في مجملها تتماشى مع فكر حسام حسن واختياراته، حيث يعتمد على مجموعة محدودة من اللاعبين لا تتجاوز 15 اسماً، يتم تدويرهم باستمرار.

يتفق في ذلك الناقد الرياضي، عمرو الصاوي، الذي أوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن منتخب مصر يعتمد على العناصر التي شاركت معه خلال الفترة الماضية، والتي شارك أغلبها مع الجهاز الفني في كأس الأمم الأفريقية التي حصل فيها الفريق على المركز الرابع بالمغرب، مبيناً أن القائمة أغلبها من اللاعبين المخضرمين، حيث يحمل منتخب مصر أحد أكبر معدلات الأعمار السنية في المونديال بمتوسط 29 عاماً.

ويلفت إلى أن العائق الأهم الذي سيواجه «كتيبة» حسام حسن هو نصف الملعب، وقدرة الفريق على الاحتفاظ بالكرة ونقلها لمهاجمي المنتخب محمد صلاح ومرموش، حيث يعاني منتخب مصر من عدم وجود اللاعب القادر على القيام بهذا الدور باستثناء إمام عاشور الذي يعاني من انخفاض المستوى في الفترة الأخيرة مع الأهلي.

وحول إمكانية أن تؤثر حالة التوتر والجدل قبل الإعلان النهائي عن القائمة على اللاعبين والجهاز الفني، يقول الصاوي إن النتائج التي سيحققها منتخب مصر ستمثل العامل الفاعل في تأثير أزمة دونجا على منتخب مصر من عدمه، ففي حالة تحقيق نتائج جيدة سيعبر منتخب مصر الأزمة ولن تؤثر عليه، أما في حال التعثر سيتحدث الجميع عن سوء اختيارات اللاعبين وستبرز واقعة دونجا دليلاً على سوء اختيارات الجهاز الفني.