عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:28 دقيقه
الرياضة رياضة عالمية

«وديّات المونديال»: في غياب هالاند وأوديغارد... النرويج تكتسح السويد بثلاثية

احتفالية لاعبي النرويج بالثلاثية في شباك السويد (إ.ب.أ)
احتفالية لاعبي النرويج بالثلاثية في شباك السويد (إ.ب.أ)
  • أوسلو: «الشرق الأوسط»
TT
  • أوسلو: «الشرق الأوسط»
TT

«وديّات المونديال»: في غياب هالاند وأوديغارد... النرويج تكتسح السويد بثلاثية

احتفالية لاعبي النرويج بالثلاثية في شباك السويد (إ.ب.أ)
احتفالية لاعبي النرويج بالثلاثية في شباك السويد (إ.ب.أ)

أكرمت النرويج رغم غياب هدافها إرلينغ هالاند وصانع ألعابها وقائدها مارتن أوديغارد، وفادة ضيفتها السويد 3-1، الاثنين، في أوسلو في مباراة دولية ودية في كرة القدم ضمن الاستعدادات لنهائيات كأس العالم في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وحسم رجال المدرب ستاله سولباكن نتيجة المباراة في شوطها الأول بتسجيلهم الأهداف الثلاثة عبر مهاجمي كريستال بالاس الإنجليزي يورغن ستراند-لارسن (9 و37) إثر تمريرتين حاسمتين لمدافع بوروسيا دورتموند الألماني يوليان رايرسون، ولايبزيغ الألماني أنتونيو نوسا (19) إثر تمريرة من لاعب وسط فولهام الإنجليزي ساندر بيرغ.

وسجلت السويد هدفها الوحيد في الدقيقة 77 عبر مهاجم ليفربول الإنجليزي ألكسندر أيزاك.

وأكدت النرويج تألقها في التصفيات الأوروبية عندما أقصت إيطاليا بتحقيقها ثمانية انتصارات في ثماني مباريات، وامتلكت أفضل هجوم في القارة (37 هدفاً).

وتابع مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي هالاند المباراة من المدرجات، فيما غاب القائد أوديغارد الذي خسر مع فريقه آرسنال الانجليزي المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان الفرنسي السبت.

وتخوض النرويج التي لم تشارك في نهائيات كأس العالم منذ عام 1998، مباراة ودية تحضيرية أخيرة الأحد المقبل أمام المغرب في نيوجيرسي.

ويستهل رفاق هالاند مشوارهم في المونديال في 17 يونيو (حزيران) بمواجهة العراق ضمن منافسات المجموعة التاسعة، قبل أن يلعبوا مع السنغال في 23 منه، ثم فرنسا في 26 من الشهر ذاته.

في المقابل، تلعب السويد التي حجزت بطاقتها إلى النهائيات بفوزها على بولندا 3-2 في نهائي الملحق الأوروبي، في المجموعة السادسة وستلاقي تونس في 15 الحالي، ثم هولندا في 20 منه، واليابان في 26 من الشهر ذاته.

مواضيع
الرياضة كرة القدم كأس العالم النرويج

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

جوشوا يعود إلى الحلبة عبر نزال «ذا كومباك» في جدة

رياضة سعودية نزال «ذا كومباك» سيقام بجدة (موسم الرياض)

جوشوا يعود إلى الحلبة عبر نزال «ذا كومباك» في جدة

أكد المستشار تركي آل الشيخ أن نزال «ذا كومباك» الذي يجمع البريطاني أنتوني جوشوا والألباني كريستيان برينغا يوم 25 يوليو (تموز) المقبل في «جدة سوبردوم».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
رياضة عربية يولن لوبتيغي مدرب منتخب قطر (رويترز)
رياضة عربية

9 مهاجمين في تشكيلة قطر للمونديال

اختار المدرب يولن لوبتيغي تسعة مهاجمين، من بينهم أكرم عفيف والمعز علي، في تشكيلة قطر المشاركة في كأس العالم لكرة القدم الشهر الحالي.

«الشرق الأوسط» (الدوحة)
رياضة عالمية لوكا مودريتش قائد كرواتيا (أ.ف.ب)
رياضة عالمية

مودريتش يستعد لـ«الرقصة الأخيرة» في المونديال

يستعد لوكا مودريتش قائد كرواتيا للمشاركة فيما يتوقع أن يكون آخر كأس عالم لكرة القدم، للاعب الفائز بالكرة الذهبية عام 2018.

«الشرق الأوسط» (زغرب)
رياضة عالمية جماهير هايتي تستعد لتشجيع منتخب بلادها في المونديال (كونميبول)
رياضة عالمية

جماهير هايتي تتطلع للقاء منتخبها ضد البرازيل

اعتادت جماهير كرة القدم في هايتي لعدة عقود على التجمع أمام أجهزة التلفاز والراديو لتشجيع البرازيل في كل بطولة لكأس العالم.

«الشرق الأوسط» (بورت أو برانس)
رياضة عالمية البلجيكي سيباستيان بوكونيولي أقيل من موناكو (أ.ف.ب)
رياضة عالمية

موناكو يقيل مدربه بوكونيولي

أعلن موناكو سابع الدوري الفرنسي لكرة القدم مساء الاثنين إنهاء عقد مدربه البلجيكي سيباستيان بوكونيولي.

«الشرق الأوسط» (موناكو)
الرياضة رياضة عالمية

مودريتش يستعد لـ«الرقصة الأخيرة» في المونديال

لوكا مودريتش قائد كرواتيا (أ.ف.ب)
لوكا مودريتش قائد كرواتيا (أ.ف.ب)
  • زغرب: «الشرق الأوسط»
TT
  • زغرب: «الشرق الأوسط»
TT

مودريتش يستعد لـ«الرقصة الأخيرة» في المونديال

لوكا مودريتش قائد كرواتيا (أ.ف.ب)
لوكا مودريتش قائد كرواتيا (أ.ف.ب)

يستعد لوكا مودريتش قائد كرواتيا للمشاركة فيما يتوقع أن يكون آخر كأس عالم لكرة القدم، للاعب الفائز بالكرة الذهبية عام 2018، بعدما أعلن المدرب زلاتكو داليتش تشكيلة مكونة من 26 لاعباً دون إجراء أي تغييرات.

والتزم داليتش بالأسماء التي اختارها سابقاً في 18 مايو (أيار)، واستبعد سبعة لاعبين احتياطيين، في الوقت الذي تسعى فيه كرواتيا إلى مواصلة النجاحات التي حققتها في كأس العالم مؤخراً.

وسيحظى مودريتش (40 عاماً)، بفرصة أخيرة لقيادة كرواتيا نحو المجد في كأس العالم، بعد أن قاد الفريق للمباراة النهائية في روسيا عام 2018 وللمركز الثالث في قطر عام 2022.

وتجمع تشكيلة داليتش بين الخبرة والشباب، وتحديداً في خط الدفاع، إذ انضم إلى يوسكو غفارديول لاعب مانشستر سيتي، اللاعب الواعد لوكا فوسكوفيتش الذي يحظى بتقييم عال بعدما اكتسب الخبرة خلال فترة إعارته إلى هامبورغ.

وتواجه كرواتيا تحدياً صعباً في المجموعة 12 أمام إنجلترا وغانا وبنما.

مواضيع
الرياضة كرة القدم ميلان كأس العالم كرواتيا
الرياضة رياضة عالمية

جماهير هايتي تتطلع للقاء منتخبها ضد البرازيل

جماهير هايتي تستعد لتشجيع منتخب بلادها في المونديال (كونميبول)
جماهير هايتي تستعد لتشجيع منتخب بلادها في المونديال (كونميبول)
  • بورت أو برانس: «الشرق الأوسط»
TT
  • بورت أو برانس: «الشرق الأوسط»
TT

جماهير هايتي تتطلع للقاء منتخبها ضد البرازيل

جماهير هايتي تستعد لتشجيع منتخب بلادها في المونديال (كونميبول)
جماهير هايتي تستعد لتشجيع منتخب بلادها في المونديال (كونميبول)

اعتادت جماهير كرة القدم في هايتي لعدة عقود على التجمع أمام أجهزة التلفاز والراديو لتشجيع البرازيل في كل بطولة لكأس العالم. لكن ليس هذا العام.

وتأهل منتخب هايتي لكأس العالم لأول مرة منذ عام 1974، وعم الحماس أرجاء البلاد، حيث تنطلق مباريات كرة قدم عفوية على الملاعب الترابية، بينما تباع قمصان تحمل صور لاعبي المنتخب الوطني في عدد متزايد من زوايا الشوارع.

وسيبدأ منتخب هايتي الملقب بـ«جريناديرز» مشواره في البطولة بالمجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات المغرب واسكوتلندا والبرازيل، حيث سيواجه منتخبه المفضل منذ مدة طويلة على ملعب فيلادلفيا في 19 يونيو (حزيران) المقبل.

وقال جويرييه ليما، البالغ من العمر 16 عاماً، مبتسماً: «فريقي المفضل هو البرازيل، لكن بلادي تشارك في كأس العالم، ستكون البرازيل على الهامش، لعبت مؤخراً كرة القدم في أحد شوارع العاصمة بورت أو برانس المليئة بالحفر، مرتدياً حذاءً رياضياً في قدم ونعلاً بلاستيكياً في الأخرى، ومتلهفاً لتسجيل هدف بين الصخور التي تستخدم قوائم مرمى».

وارتدى ليما قميصاً برازيلياً يحمل الرقم 10، وهو القميص الذي ارتداه أساطير كرة القدم في البرازيل مثل بيليه ونيمار ورونالدينيو.

وقال ليما إنه معجب بكاكا، الدولي البرازيلي السابق، لكن لاعبه المفضل هو نازون، مهاجم نادي استقلال إيران. وأضاف: «البرازيل منتخب جيد، لكنني سأدعم إخواني الهايتيين».

لطالما حظي المنتخب البرازيلي بتقدير كبير من الهايتيين، وبدأت قصة حبهم له خلال كأس العالم 1982، حيث قاد سقراط فريقاً ضم زيكو وفالكاو وتونينيو سيريزو.

وازداد دعم جماهير هايتي للبرازيل في عام 2004، حينما قادت البرازيل قوة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة في هايتي، ونظمت مباراة لتعزيز السلام في الدولة الكاريبية، التي كانت لا تزال تعاني من آثار ثورة عنيفة أطاحت بالرئيس السابق جان برتران أريستيد.

ركض آلاف الهايتيين بجانب موكب مدرع كان ينقل نجوم البرازيل، بمن فيهم رونالدو وروبرتو كارلوس، إلى ملعب في بورت أو برانس.

قال روبرتو كارلوس لوكالة «أسوشييتد برس» في ذلك اليوم: «كان من المثير للإعجاب رؤية هذا الحشد من الناس على طول الطريق من المطار إلى هنا، والجميع يهتفون باسم البرازيل».

وخسر منتخب هايتي بسداسية نظيفة، لكن ذلك لم يكن مهماً، حيث قامت الجماهير بالتلويح بالأعلام البرازيلية واحتفلوا بتلك المباراة.

كانت هذه المباراة واحدة من مباريات قليلة جمعت هايتي والبرازيل، حيث سحق المنتخب البرازيلي نظيره الكاريبي بنتيجة 1/7 خلال مباراة في بطولة «كوبا أميركا» عام 2016 في أميركا.

مواضيع
الرياضة كرة القدم كأس العالم هايتي
الرياضة رياضة عالمية

موناكو يقيل مدربه بوكونيولي

البلجيكي سيباستيان بوكونيولي أقيل من موناكو (أ.ف.ب)
البلجيكي سيباستيان بوكونيولي أقيل من موناكو (أ.ف.ب)
  • موناكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موناكو: «الشرق الأوسط»
TT

موناكو يقيل مدربه بوكونيولي

البلجيكي سيباستيان بوكونيولي أقيل من موناكو (أ.ف.ب)
البلجيكي سيباستيان بوكونيولي أقيل من موناكو (أ.ف.ب)

أعلن موناكو سابع الدوري الفرنسي لكرة القدم مساء الاثنين إنهاء عقد مدربه البلجيكي سيباستيان بوكونيولي بعد أقل من ثمانية أشهر على توليه المهمة.

وكان بوكونيولي البالغ من العمر 38 عاماً، والذي تولى المهمة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مرتبطاً مع فريق الإمارة بعقد حتى يونيو (حزيران) 2027، لكنه دفع ثمن نهاية موسم مخيب أنهى فيه الدوري في المركز السابع، بعيداً جداً عن مراكز التأهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا؛ الهدف الأساسي للنادي. واكتفى موناكو بحجز مقعد في الملحق المؤهل إلى مسابقة «كونفرنس ليغ».

وقال النادي في بيان: «يعلن نادي موناكو انتهاء تعاونه مع سيباستيان بوكونيولي مع ختام موسم 2025-2026».

واستلم بوكونيولي مهامه في 11 أكتوبر قادماً من نادي أونيون سان جيلواز البلجيكي، خلفاً للنمساوي آدي هوتر، وقاد الفريق في 38 مباراة (16 فوزاً، و9 تعادلات، و13 خسارة بينها 10 خسائر في الدوري).

وبعد بداية معقدة جداً، نجح المدرب البلجيكي في إعادة فريقه إلى الواجهة بفضل سلسلة من عشر مباريات من دون هزيمة، بينها ثمانية انتصارات، فعادل رصيد مرسيليا الرابع (49 نقطة) بفارق نقطة واحدة عن ليل الثالث، مع ختام المرحلة الثامنة والعشرين. لكن حصد خمس نقاط فقط في المراحل الست الأخيرة من الدوري كان كفيلاً بالإطاحة به من منصبه.

ويغادر بوكونيولي النادي برفقة مساعدَيه: مواطنه كيفان ميرالاس، والبولندي آرتور كوبيت. كما أقال النادي في الأيام الأخيرة ثلاثة مساعدين آخرين، هم الفرنسي داميان بيرينيل، والبلجيكي فريديريك دي بويفر مدرب حراس المرمى، والمجري آبل لورينتش المختص بالكرات الثابتة.

وتفتح هذه الإقالات المتعددة صفحة جديدة في التوجه الرياضي لنادي الإمارة الذي يُرتقب، بحسب مصادر قريبة من الملف ووسائل إعلام عدة، أن يعلن قريباً التعاقد مع المدرب البرازيلي واللاعب السابق لأياكس أمستردام الهولندي، وتشيلسي الإنجليزي، وأتلتيكو مدريد الإسباني، فيليبي لويس (40 عاماً)، المتاح منذ رحيله عن فلامنغو في الثالث من مارس (آذار) الماضي، بعدما تُوج مع النادي البرازيلي بلقب كأس ليبرتادوريس العام الماضي.

مواضيع
الرياضة كرة القدم الدوري الفرنسي فرنسا