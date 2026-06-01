«وديّات المونديال»: في غياب هالاند وأوديغارد... النرويج تكتسح السويد بثلاثية

أكرمت النرويج رغم غياب هدافها إرلينغ هالاند وصانع ألعابها وقائدها مارتن أوديغارد، وفادة ضيفتها السويد 3-1، الاثنين، في أوسلو في مباراة دولية ودية في كرة القدم ضمن الاستعدادات لنهائيات كأس العالم في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وحسم رجال المدرب ستاله سولباكن نتيجة المباراة في شوطها الأول بتسجيلهم الأهداف الثلاثة عبر مهاجمي كريستال بالاس الإنجليزي يورغن ستراند-لارسن (9 و37) إثر تمريرتين حاسمتين لمدافع بوروسيا دورتموند الألماني يوليان رايرسون، ولايبزيغ الألماني أنتونيو نوسا (19) إثر تمريرة من لاعب وسط فولهام الإنجليزي ساندر بيرغ.

وسجلت السويد هدفها الوحيد في الدقيقة 77 عبر مهاجم ليفربول الإنجليزي ألكسندر أيزاك.

وأكدت النرويج تألقها في التصفيات الأوروبية عندما أقصت إيطاليا بتحقيقها ثمانية انتصارات في ثماني مباريات، وامتلكت أفضل هجوم في القارة (37 هدفاً).

وتابع مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي هالاند المباراة من المدرجات، فيما غاب القائد أوديغارد الذي خسر مع فريقه آرسنال الانجليزي المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان الفرنسي السبت.

وتخوض النرويج التي لم تشارك في نهائيات كأس العالم منذ عام 1998، مباراة ودية تحضيرية أخيرة الأحد المقبل أمام المغرب في نيوجيرسي.

ويستهل رفاق هالاند مشوارهم في المونديال في 17 يونيو (حزيران) بمواجهة العراق ضمن منافسات المجموعة التاسعة، قبل أن يلعبوا مع السنغال في 23 منه، ثم فرنسا في 26 من الشهر ذاته.

في المقابل، تلعب السويد التي حجزت بطاقتها إلى النهائيات بفوزها على بولندا 3-2 في نهائي الملحق الأوروبي، في المجموعة السادسة وستلاقي تونس في 15 الحالي، ثم هولندا في 20 منه، واليابان في 26 من الشهر ذاته.