نيوم يودع قائده سلمان الفرج

سلمان الفرج لحظة تدشين مشواره مع نيوم قبل موسمين (نادي نيوم)
أسدل النجم السعودي سلمان الفرج الستار على مسيرته مع نادي نيوم بعد موسمين حافلين بالعطاء والنجاحات، كان خلالهما من أبرز الركائز التي أسهمت في تحقيق حلم الصعود إلى الدوري السعودي للمحترفين، وتحقيق الفريق لبطولة دوري يلو للدرجة الأولى.
ومنذ انضمامه إلى نيوم، مثّل الفرج إضافة فنية وقيادية استثنائية داخل الملعب وخارجه، مستفيداً من خبرته الطويلة في المنافسات المحلية والقارية. ولم يقتصر تأثيره على الجانب الفني فحسب، بل كان قائداً للمشروع الرياضي الطموح الذي تبناه النادي، وأسهم في بناء شخصية الفريق، وترسيخ ثقافة الانتصار بين اللاعبين.
وخلال الموسمين الماضيين، لعب الفرج دوراً محورياً في قيادة نيوم نحو تحقيق أهدافه الاستراتيجية، حيث كان حاضراً في اللحظات الحاسمة بخبرته وتمريراته الحاسمة وشخصيته القيادية، ليصبح أحد أبرز الوجوه المرتبطة بمرحلة التحول التاريخية التي عاشها النادي وصولاً إلى الصعود لدوري المحترفين.
إلا أن الرحلة التي حملت كثيراً من النجاحات لم تكتمل كما كان يأمل اللاعب وجماهير النادي، بعدما تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي، وهي الإصابة التي أثرت على استمرارية مشاركته مع الفريق.
ورغم قصر المدة الزمنية التي قضاها بقميص النادي، فإن بصمة سلمان الفرج ستظل حاضرة في ذاكرة جماهير نيوم، بوصفه أحد القادة الذين شاركوا في كتابة أهم فصول تاريخ النادي الحديث؛ فقد جاء إلى الفريق حاملاً إرثاً كبيراً من الإنجازات والخبرة، وغادر بعدما أسهم في تحقيق إنجاز الصعود، ووضع أسس مرحلة جديدة في مسيرة النادي.
ويغادر الفرج نيوم تاركاً خلفه قصة نجاح ملهمة، جسدت قيمة اللاعب القائد القادر على صناعة الفارق داخل المستطيل الأخضر وخارجه، بينما يبقى اسمه مرتبطاً بواحدة من أهم المحطات التاريخية للنادي، وهي محطة الصعود إلى دوري روشن السعودي للمحترفين.
واصل اللاعب السعودي عمر ندا تألقه على الساحة العالمية بعدما أضاف ميدالية ذهبية جديدة إلى رصيده في بطولة العالم للاتحاد البرازيلي للجوجيتسو 2026.
لولوة العنقري (الرياض)
ماتياس يايسله يمتد عقده مع الأهلي حتى 2027 (النادي الأهلي)
كشف الصحافي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو عبر قناته على «يوتيوب» أن الألماني ماتياس يايسله بات أحد الأسماء المطروحة بقوة لتولي تدريب «إيه سي ميلان» خلال الموسم المقبل، مشيراً إلى أن إدارة النادي الإيطالي ستعقد اجتماعاً مع ممثلي المدرب خلال الأيام المقبلة لدراسة إمكانية التعاقد معه.
وأوضح رومانو أن يايسله يحظى بتقدير كبير داخل أروقة ميلان بعد العمل المميز الذي قدمه مع الأهلي السعودي، إلا أن ارتباطه بعقد سارٍ مع النادي السعودي يجعل الصفقة معقدة، حيث سيتعين على ميلان التفاوض مباشرة مع الأهلي في حال قرر المضي قدماً نحو التعاقد معه.
وأضاف أن إدارة ميلان ستجتمع هذا الأسبوع بمدربين اثنين، هما أوليفر غلاسنر وماتياس يايسله، قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن هوية المدير الفني الجديد.
وأشار إلى أن غلاسنر يتمتع بوضع تعاقدي أسهل، ما قد يسمح بحسم ملفه سريعاً في حال التوصل إلى اتفاق.
وفي المقابل، تبدو مهمة التعاقد مع يايسله أكثر تعقيداً، خصوصاً في ظل تمسك الأهلي بمدربه وعدم رغبته في التفريط به بسهولة، سواء فيما يتعلق بقيمة التعويض المالي أو شروط إنهاء العقد.
ويمتد عقد يايسله مع الأهلي حتى صيف 2027، ويتقاضى راتباً سنوياً صافياً يقدر بنحو 12 مليون يورو؛ وبالتالي فإن أي نادٍ يرغب في التعاقد معه قبل نهاية عقده سيكون مطالباً بالتوصل إلى اتفاق مع الأهلي أو تحمل تكلفة مالية كبيرة مرتبطة بالمدة المتبقية من العقد.
ويأتي اهتمام ميلان بالمدرب الألماني بعد الموسم المميز الذي قاد فيه الأهلي لتحقيق نجاحات قارية ومحلية، ليصبح أحد أبرز المدربين الشباب الصاعدين على الساحة الأوروبية والعالمية.
محمد أبو الشامات نجومية بارزة في مركز جديد (المنتخب السعودي)
كانت إصابة الهداف الإيطالي ماتيو ريتيغي فرصة حقيقية لاتخاذ مدرب فريق القادسية بريندان رودجرز قراراً جريئاً لجعل اللاعب الموهوب محمد أبو الشامات بمثابة جناح أيمن في أقوى مواجهة خاضها الفريق في الجولات الأخيرة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين أمام النصر، والتي نجح من خلالها القادسية في إيقاف مسلسل النتائج الإيجابية للمتصدر في طريقه لحصد اللقب.
أبدع اللاعب محمد أبو الشامات في تلك المواجهة التي أقيمت في الثالث من مايو (أيار) الماضي وسجل هدفاً وكاد يضيف هدفين آخرين من انطلاقاته الهجومية الجريئة التي أنست أنصار ناديه غياب ريتيغي نتيجة الإصابة، بل وأنستهم أن محمد أبو الشامات هو ظهير أيمن وليس في مركز الجناح، بعد أن وُجِدَ بكل جرأة في مناطق الخطر النصراوية وقدم واحدة من أجمل المباريات في مسيرته الكروية.
اللاعب الشاب محمد أبو الشامات الذي بدأ مسيرته في أكاديمية نادي الأهلي ثم انتقل في سن مبكرة رفقة شقيقه صالح من أقصى المنطقة الغربية إلى أقصى المنطقة الشرقية، لعب في أكثر من مركز في نادي القادسية في الفئات السنية وحتى الفريق الأول، حيث كان يلعب في مركز المحور، إلا أن المدرب السعودي سعد الشهري اكتشف القدرات الدفاعية والهجومية للاعب وقرر أن يلعب به في مركز الظهير الأيمن بدلاً من المحور، ومنح له فرصاً في المساعدة في صناعة الفرص لزملائه حينما كان يقود المنتخب الشاب ثم الأولمبي، وهذا ما جعل اللاعب يعود للقادسية وهو يملك قدرات للوجود في مركز المحور الذي اختاره له المدرب السابق الإسباني ميشيل غونزاليس، وكذلك في مركز الظهير الأيمن الذي اختاره له المدرب الشهري.
محمد من مواليد أغسطس (آب) 2002، كان من بداياته الكروية يحلم أن يكون نجماً وأن يكون اللاعب الأول في ناديه والمنتخب السعودي في الخانة التي يجيدها، سواء المحور أو الظهير الأيمن، وهذا ما جعله يصر على التعلم كل يوم رغم كل المصاعب التي مرت عليه في بداياته، وأهمها الغربة، والوجود في مجتمع جديد بعيداً عن والديه، حيث كان وشقيقه صالح متلازمين في نادي القادسية، قبل أن يقرر الثاني خوض عدة تجارب احترافية، وانتهى به المطاف العودة للنادي الأهلي بالفريق الأول، لكن محمد لم يغير مساره وقرر البقاء في نادي القادسية، ولقي كل الدعم، وبات أحد أهم الأسماء في ناديه، مما جعل الإدارة تمدد عقده مؤخراً لينتهي في 2031.
ويرى العديد من النقاد والمتابعين أنه بات الظهير الأيمن العصري الأول في الدوري السعودي، بل إن الكويتي عبد الله أشكناني المحلل الفني في قنوات ثمانية، يراه مفصلاً للعب بطريقة حديثة «3 - 5 - 2»، حيث يمكن أن يكون موجوداً في مركز الجناح وقادراً أيضاً على عدم ترك فراغ في مركزه الأساسي في الظهير الأيمن، مشيراً إلى أن هذا اللاعب يمثل قيمة كبيرة في فريقه ويمكن أن يبدع حتى مع أكبر الأندية الجماهيرية، نتيجة عطائه وتفرده في العديد من المميزات.
وبحسب الإحصائيات، فقد سجل أبو الشامات 3 أهداف في الموسمين الأخيرين مع القادسية، وصنع 9، منها 8 في الموسم المنصرم، مما يعكس حجم التطور الذي أظهره اللاعب ومساهمته في تحقيق فريقه موسماً تاريخياً كبيراً.
المدرب الآيرلندي رودجرز كان غاضباً كحال كل القدساويين على اللاعب محمد أبو الشامات حينما تعرض للطرد في ديربي الشرقية الأخير، والذي تسبب في إجهاض تفوق القادسية ونجاح الاتفاق في قلب النتيجة، حيث تسبب تصرفه في طرده وإيقافه وتغريمه من لجنة الانضباط، وهذا ما جعل أصوات تنادي بإبعاده حتى نهاية الموسم وتوجيه عقوبة داخلية قاسية، لكن المدرب رودجرز وقف أمام كل من طالب بالقسوة على اللاعب، واتخذ قراراً باحتوائه ونال مراده فعلاً في الوقت الصعب.
في مواجهة النصر خلال الموسم المنصرم، أجاب مدرب القادسية رداً على «الشرق الأوسط» حول رأيه فيما قدمه أبو الشامات وتسجيله هدفاً من الأهداف الثلاثة في شباك النصرـ وعودته بشكل مختلف بعد «خطأه الفادح» في ديربي الشرقية؛ حيث قال رودجرز: «أنا سعيد لمحمد أبو الشامات لأنه يملك طاقة هائلة ويتطور ويستفيد من الدروس القاسية، وهذا اللاعب وعدد من اللاعبين السعوديين الموجودين في القادسية يمثلون دعامة قوية للفريق، ونحن نعتمد عليهم كثيراً».
وأضاف: «مهم لدي أن أمنح اللاعب الثقة وأساعده على استغلال طاقاته ومهاراته وموهبته، واللاعب قدم أداء كبيراً في مواجهة المتصدر، والفريق بشكل عام قدم أداء هائلاً أمام فريق مليء بالنجوم، نحن سعيدون لفريقنا وشجاعة لاعبينا وإسعاد أنصارنا».
محمد أبو الشامات كان محل اهتمام مسيري القرارات بنادي الهلال بعد رحيل البرتغالي جواو كانسيلو بالإعارة، لكن القادسية كان متمسكاً به.
وعرف عن اللاعب أنه بسيط في التعامل مع الجميع، حيث إنه لم يرفض حتى التنازل عن الرقم 8 لصالح زميله الأوروغوياني ناهيتان نانديز حينما طلبت منه إدارة الكرة بالقادسية ذلك، ليختار الرقم 2 الذي يحتفظ به منذ موسمين بفريقه.
وينتظر الجميع من أبو الشامات وبقية نجوم المنتخب السعودي بقيادة المدرب اليوناني دونيس تقديم مستويات فنية كبيرة ونتائج إيجابية في مونديال 2026، حيث يوجد مع الأخضر ويقدم في المباريات الودية وآخرها أمام الإكوادور مستويات تبعث على التفاؤل للشارع الرياضي.
أكد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، ورئيس الاتحاد السعودي للملاكمة، أن نزال «ذا كومباك» الذي يجمع البريطاني أنتوني جوشوا والألباني كريستيان برينغا يوم 25 يوليو (تموز) المقبل في «جدة سوبردوم»، ضمن فعاليات تقويم جدة وبالتعاون مع موسم الرياض، يواصل استقطاب اهتمام إعلامي وجماهيري واسع منذ الإعلان عنه، بما يعكس المكانة المتنامية التي تحتلها المملكة في استضافة أبرز الأحداث الرياضية والترفيهية العالمية.
جاء ذلك بالتزامن مع المؤتمر الصحافي الذي أقيم، الاثنين، في العاصمة البريطانية لندن، وشهد الظهور الإعلامي الأول والمواجهة المباشرة الأولى بين جوشوا وبرينغا منذ الإعلان عن النزال، وسط حضور إعلامي واسع وترقب كبير من جماهير الملاكمة ووسائل الإعلام العالمية لمتابعة واحدة من أبرز مواجهات الوزن الثقيل المرتقبة هذا العام.
وقال المستشار تركي آل الشيخ: «نشهد اليوم اهتماماً عالمياً متزايداً بالأحداث التي تستضيفها المملكة، وهو ما ينعكس بوضوح في حجم الترقب والمتابعة المصاحبة لهذا النزال منذ الإعلان عنه. ونتطلع إلى أن يقدم نزال (ذا كومباك) تجربة استثنائية للجمهور، وأن يواصل البناء على النجاحات التي حققتها المملكة في استضافة أكبر الأحداث الرياضية والترفيهية العالمية، بما يعزز مكانتها كوجهة تستقطب أبرز الفعاليات والأسماء الدولية».
من جانبه، قال البريطاني أنتوني جوشوا: «أشكر المستشار تركي آل الشيخ على إتاحة هذه الفرصة، وجعل هذا النزال ممكناً. لديَّ هدف واضح، وأدرك تماماً حجم التحديات التي يحملها هذا العام، وهذا النزال تحديداً، لكنني أعمل بتركيز كامل، وأواصل استعداداتي بأفضل صورة ممكنة. في 25 يوليو سيفوز الملاكم الأفضل. الملاكمة منحتني فرصة لبناء مسيرتي المهنية وتطوير مهاراتي باستمرار، والتدريبات التي خضتها خلال الفترة الماضية جعلتني أكثر قوة وجاهزية، وأتطلع إلى إظهار ذلك داخل الحلبة».
بينما قال الألباني كريستيان برينغا: «أكنّ كل الاحترام لأنتوني جوشوا، فهو ملاكم عظيم، لكن لكل شخص وقته، وأشعر بأن هذه هي اللحظة التي سأثبت فيها نفسي أمام العالم. لم أتدرب يوماً بهذا القدر من الجدية والتركيز، وأشعر بأنني في أفضل حالاتي من الناحية البدنية والذهنية. أنا جاهز ومستعد، وأتطلع إلى تقديم أداء كبير وإحداث المفاجأة في 25 يوليو بمدينة جدة».
ويتصدر جوشوا عرض «ذا كومباك» بعد مسيرة حافلة جعلته أحد أبرز نجوم الوزن الثقيل في العالم خلال العقد الأخير، حيث يحمل في رصيده 28 انتصاراً مقابل أربع هزائم، من بينها 25 فوزاً بالضربة القاضية، وكان آخر انتصاراته قد تحقق على الأميركي جيك بول بالضربة القاضية في ديسمبر (كانون الأول) 2025.
ويُعد جوشوا، الحاصل على الميدالية الذهبية في أولمبياد لندن 2012، وبطل العالم الموحد السابق للوزن الثقيل مرتين، أحد أبرز الأسماء في رياضة الملاكمة الحديثة، بعدما حقق انتصارات بارزة على الأوكراني فلاديمير كليتشكو، والنيوزيلندي جوزيف باركر، والبلغاري كوبرايت بوليف، والمكسيكي الأميركي آندي رويز جونيور، كما خاض مواجهات كبرى أمام الأوكراني أولكسندر أوسيك، والبريطاني دانيال دوبوا، والكاميروني فرانسيس نغانو، وتصدر العديد من النزالات العالمية التي أقيمت في ملاعب كبرى، من بينها ملعب ويمبلي وملعب توتنهام هوتسبير في لندن.
في المقابل، يدخل الألباني كريستيان برينغا النزال بسجل لافت يتضمن 20 انتصاراً جميعها بالضربة القاضية مقابل هزيمة واحدة فقط، في مسيرة احترافية بدأت عام 2016، ويخوض أكبر نزال في مسيرته حتى الآن، في أول ظهور له ضمن حدث رئيسي عالمي بهذا الحجم.
ويأتي تنظيم هذا النزال امتداداً لسلسلة الفعاليات العالمية التي تستضيفها المملكة، حيث رسخ موسم الرياض مكانته بوصفه وجهة رائدة في استضافة أبرز الأحداث الرياضية والترفيهية العالمية، بينما يواصل تقويم جدة تعزيز حضوره بوصفه وجهة تستقطب كبرى الفعاليات النوعية، بما يسهم في تقديم تجارب استثنائية للجمهور المحلي والدولي، ويعزز مكانة المملكة على خريطة الفعاليات العالمية.