نيوم يودع قائده سلمان الفرج

كيف أعاد رودجرز صناعة محمد أبو الشامات؟

كانت إصابة الهداف الإيطالي ماتيو ريتيغي فرصة حقيقية لاتخاذ مدرب فريق القادسية بريندان رودجرز قراراً جريئاً لجعل اللاعب الموهوب محمد أبو الشامات بمثابة جناح أيمن في أقوى مواجهة خاضها الفريق في الجولات الأخيرة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين أمام النصر، والتي نجح من خلالها القادسية في إيقاف مسلسل النتائج الإيجابية للمتصدر في طريقه لحصد اللقب.

أبدع اللاعب محمد أبو الشامات في تلك المواجهة التي أقيمت في الثالث من مايو (أيار) الماضي وسجل هدفاً وكاد يضيف هدفين آخرين من انطلاقاته الهجومية الجريئة التي أنست أنصار ناديه غياب ريتيغي نتيجة الإصابة، بل وأنستهم أن محمد أبو الشامات هو ظهير أيمن وليس في مركز الجناح، بعد أن وُجِدَ بكل جرأة في مناطق الخطر النصراوية وقدم واحدة من أجمل المباريات في مسيرته الكروية.

اللاعب الشاب محمد أبو الشامات الذي بدأ مسيرته في أكاديمية نادي الأهلي ثم انتقل في سن مبكرة رفقة شقيقه صالح من أقصى المنطقة الغربية إلى أقصى المنطقة الشرقية، لعب في أكثر من مركز في نادي القادسية في الفئات السنية وحتى الفريق الأول، حيث كان يلعب في مركز المحور، إلا أن المدرب السعودي سعد الشهري اكتشف القدرات الدفاعية والهجومية للاعب وقرر أن يلعب به في مركز الظهير الأيمن بدلاً من المحور، ومنح له فرصاً في المساعدة في صناعة الفرص لزملائه حينما كان يقود المنتخب الشاب ثم الأولمبي، وهذا ما جعل اللاعب يعود للقادسية وهو يملك قدرات للوجود في مركز المحور الذي اختاره له المدرب السابق الإسباني ميشيل غونزاليس، وكذلك في مركز الظهير الأيمن الذي اختاره له المدرب الشهري.

يعيش أبو الشامات أياماً ذهبية في مسيرته بعد تألقه مع القادسية ثم المنتخب (المنتخب السعودي)

محمد من مواليد أغسطس (آب) 2002، كان من بداياته الكروية يحلم أن يكون نجماً وأن يكون اللاعب الأول في ناديه والمنتخب السعودي في الخانة التي يجيدها، سواء المحور أو الظهير الأيمن، وهذا ما جعله يصر على التعلم كل يوم رغم كل المصاعب التي مرت عليه في بداياته، وأهمها الغربة، والوجود في مجتمع جديد بعيداً عن والديه، حيث كان وشقيقه صالح متلازمين في نادي القادسية، قبل أن يقرر الثاني خوض عدة تجارب احترافية، وانتهى به المطاف العودة للنادي الأهلي بالفريق الأول، لكن محمد لم يغير مساره وقرر البقاء في نادي القادسية، ولقي كل الدعم، وبات أحد أهم الأسماء في ناديه، مما جعل الإدارة تمدد عقده مؤخراً لينتهي في 2031.

ويرى العديد من النقاد والمتابعين أنه بات الظهير الأيمن العصري الأول في الدوري السعودي، بل إن الكويتي عبد الله أشكناني المحلل الفني في قنوات ثمانية، يراه مفصلاً للعب بطريقة حديثة «3 - 5 - 2»، حيث يمكن أن يكون موجوداً في مركز الجناح وقادراً أيضاً على عدم ترك فراغ في مركزه الأساسي في الظهير الأيمن، مشيراً إلى أن هذا اللاعب يمثل قيمة كبيرة في فريقه ويمكن أن يبدع حتى مع أكبر الأندية الجماهيرية، نتيجة عطائه وتفرده في العديد من المميزات.

وبحسب الإحصائيات، فقد سجل أبو الشامات 3 أهداف في الموسمين الأخيرين مع القادسية، وصنع 9، منها 8 في الموسم المنصرم، مما يعكس حجم التطور الذي أظهره اللاعب ومساهمته في تحقيق فريقه موسماً تاريخياً كبيراً.

وجد محمد أبو الشامات نفسه يشارك بصفة أساسية مع الأخضر (المنتخب السعودي)

المدرب الآيرلندي رودجرز كان غاضباً كحال كل القدساويين على اللاعب محمد أبو الشامات حينما تعرض للطرد في ديربي الشرقية الأخير، والذي تسبب في إجهاض تفوق القادسية ونجاح الاتفاق في قلب النتيجة، حيث تسبب تصرفه في طرده وإيقافه وتغريمه من لجنة الانضباط، وهذا ما جعل أصوات تنادي بإبعاده حتى نهاية الموسم وتوجيه عقوبة داخلية قاسية، لكن المدرب رودجرز وقف أمام كل من طالب بالقسوة على اللاعب، واتخذ قراراً باحتوائه ونال مراده فعلاً في الوقت الصعب.

في مواجهة النصر خلال الموسم المنصرم، أجاب مدرب القادسية رداً على «الشرق الأوسط» حول رأيه فيما قدمه أبو الشامات وتسجيله هدفاً من الأهداف الثلاثة في شباك النصرـ وعودته بشكل مختلف بعد «خطأه الفادح» في ديربي الشرقية؛ حيث قال رودجرز: «أنا سعيد لمحمد أبو الشامات لأنه يملك طاقة هائلة ويتطور ويستفيد من الدروس القاسية، وهذا اللاعب وعدد من اللاعبين السعوديين الموجودين في القادسية يمثلون دعامة قوية للفريق، ونحن نعتمد عليهم كثيراً».

وأضاف: «مهم لدي أن أمنح اللاعب الثقة وأساعده على استغلال طاقاته ومهاراته وموهبته، واللاعب قدم أداء كبيراً في مواجهة المتصدر، والفريق بشكل عام قدم أداء هائلاً أمام فريق مليء بالنجوم، نحن سعيدون لفريقنا وشجاعة لاعبينا وإسعاد أنصارنا».

أبو الشامات بات عنصراً أساسياً في صفوف فريق القادسية (نادي القادسية)

محمد أبو الشامات كان محل اهتمام مسيري القرارات بنادي الهلال بعد رحيل البرتغالي جواو كانسيلو بالإعارة، لكن القادسية كان متمسكاً به.

وعرف عن اللاعب أنه بسيط في التعامل مع الجميع، حيث إنه لم يرفض حتى التنازل عن الرقم 8 لصالح زميله الأوروغوياني ناهيتان نانديز حينما طلبت منه إدارة الكرة بالقادسية ذلك، ليختار الرقم 2 الذي يحتفظ به منذ موسمين بفريقه.

وينتظر الجميع من أبو الشامات وبقية نجوم المنتخب السعودي بقيادة المدرب اليوناني دونيس تقديم مستويات فنية كبيرة ونتائج إيجابية في مونديال 2026، حيث يوجد مع الأخضر ويقدم في المباريات الودية وآخرها أمام الإكوادور مستويات تبعث على التفاؤل للشارع الرياضي.