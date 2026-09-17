طرح تذاكر «فورمولا 4 السعودية» و«موتور مانيا» لعشرة أيام من المنافساتhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5319530-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D8%B0%D8%A7%D9%83%D8%B1-%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%84%D8%A7-4-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A9-%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AA
طرح تذاكر «فورمولا 4 السعودية» و«موتور مانيا» لعشرة أيام من المنافسات
تقام بطولة أرامكو فورمولا 4 السعودية لموسم 2026 عبر ست جولات في السعودية وقطر (الاتحاد السعودي للسيارات)
طُرحت تذاكر بطولة أرامكو فورمولا 4 السعودية و«موتور مانيا»، ضمن برنامج يتضمن عشرة أيام من منافسات رياضة المحركات والسباقات والفعاليات العائلية.
وتتوفر التذاكر ضمن فئتين رئيسيتين، الأولى «ريس باس» بسعر 25 ريالاً سعودياً، والثانية «درايفرز كلوب» المخصصة لكبار الشخصيات بسعر 250 ريالاً سعودياً.
ويتضمن برنامج السباقات بطولة أرامكو فورمولا 4 السعودية، و«موتور مانيا تحدي الحلبة»، وسباقات «جي تي»، وكأس السيدات، وكأس «بي إم دبليو إم»، وكأس السيارات الأميركية.
وتقام بطولة أرامكو فورمولا 4 السعودية لموسم 2026 عبر ست جولات في السعودية وقطر، إذ تنطلق الجولة الأولى على حلبة كورنيش جدة خلال الفترة من 1 إلى 3 أكتوبر (تشرين الأول)، فيما تقام الجولة الثانية يومي 7 و8 أكتوبر.
وتعود البطولة إلى جدة لإقامة الجولة الثالثة خلال الفترة من 31 أكتوبر إلى 2 نوفمبر (تشرين الثاني)، تليها الجولة الرابعة يومي 6 و7 نوفمبر، قبل انتقال المنافسات إلى حلبة لوسيل الدولية في قطر، التي تستضيف الجولة الخامسة من 7 إلى 9 ديسمبر.
ويختتم الموسم بالجولة السادسة والأخيرة يومي 13 و14 ديسمبر (كانون الأول).
ستشهد شوارع موناكو الشهيرة، المعروفة بضيقها وكثرة منعطفاتها، أول سباق سرعة في تاريخها الموسم المقبل، وذلك ضمن جدول قياسي لفورمولا 1 يضم عشرة سباقات سرعة.
«الشرق الأوسط» (لندن )
جائزة السعودية الكبرى لـ«فورمولا 1» تعود إلى جدة مارس المقبلhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5319532-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89-%D9%84%D9%80%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%84%D8%A7-1-%D8%AA%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AC%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84
جائزة السعودية الكبرى لـ«فورمولا 1» تعود إلى جدة مارس المقبل
أعلنت شركة رياضة المحركات السعودية عودة جائزة السعودية الكبرى لـ«فورمولا 1» (فورمولا 1)
أعلنت شركة رياضة المحركات السعودية، الأربعاء، عودة جائزة السعودية الكبرى لـ«فورمولا 1» إلى حلبة كورنيش جدة، خلال الفترة من 19 إلى 21 مارس (آذار) 2027، لتستضيف المملكة السباق، للمرة السادسة منذ انطلاقه في عام 2021.
جاء تحديد موعد السباق ضِمن الكشف المبدئي عن روزنامة بطولة العالم لـ«فورمولا 1» لعام 2027، الصادرة عن الاتحاد الدولي للسيارات «فيا»، إذ يعود سباق جدة إلى موقعه المعتاد بوصفه ثاني سباقات الموسم.
وتُعد حلبة كورنيش جدة أسرع حلبة شوارع في العالم، ويخوض السائقون منافساتها بسرعات متوسطة تتجاوز 252 كيلومتراً في الساعة، في ظل طبيعتها التي تجمع بين المنعطفات السريعة والحواجز القريبة، إضافة إلى إقامة السباق ليلاً.
ومنذ استضافة أول سباق في عام 2021، شهدت الحلبة سباقات تنافسية وتجاوزات ولحظات حاسمة كان لبعضها تأثير مباشر في مسار بطولة العالم لـ«فورمولا 1».
وستواصل شركة رياضة المحركات السعودية استعداداتها لاستضافة نسخة 2027، التي تعيد البطولة إلى شواطئ البحر الأحمر في جدة، بمشاركة فِرق وسائقي «فورمولا 1»، وحضور جماهيري من داخل المملكة وخارجها.
ويتضمن برنامج عطلة نهاية أسبوع السباق فعاليات ترفيهية مصاحبة، بعدما شهدت النسخ السابقة مشاركة عدد من الفنانين العالميين؛ من بينهم جاستن بيبر، وأليشيا كيز، وفاريل ويليامز، وكالفن هاريس، وفرقة بلاك آيد بيز، وجنيفر لوبيز، في حين ينتظر الإعلان عن الأسماء المشارِكة في برنامج نسخة 2027.
من جانبه، أعرب الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية وشركة رياضة المحركات السعودية، عن سعادته بعودة بطولة العالم لـ«فورمولا 1» إلى جدة في عام 2027، مؤكداً أن حلبة كورنيش جدة اكتسبت، خلال السنوات الماضية، سمعة بوصفها واحدة من أكثر حلبات البطولة إثارة وتقلباً، بعدما شهدت عدداً من اللحظات البارزة بالنسبة للسائقين والجماهير.
وأضاف أن الاستعدادات تتواصل لاستقبال الفِرق والسائقين والشركاء والزوار من مختلف أنحاء العالم، موضحاً أن الهدف يتجاوز تنظيم السباق إلى تقديم تجربة متكاملة تشمل المنافسات والفعاليات الترفيهية والأنشطة المخصصة لمختلف أفراد العائلة.
الفيصلي يبحث عن نفسه من جديد خلال فترة التوقفhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5319497-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B5%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%B9%D9%86-%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%87-%D9%85%D9%86-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81
فريق الفيصلي يسعى لعودة مكللة بالنصر عقب فترة التوقف (نادي الفيصلي)
تعتبر فترة التوقف الحالية فرصة لنادي الفيصلي لترتيب أوراقه من جديد، ومعالجة وتصحيح الخلل، سواء على مستوى وضع الفريق نقطياً أو ترتيبه في جدول الدوري، للخروج من المناطق الخطرة، حيث لم يسجل الفريق أي انتصار خلال الجولات السبع الماضية، ما يضع أكثر من علامة استفهام حول وضعه الفني، في ظل سعي إدارة النادي، مع بداية الموسم، إلى التعاقد مع 18 لاعباً من المحليين والأجانب، إلى جانب تجديد الثقة بالمدرب الإيطالي جيوفاني، الذي نجح في إعادة الفريق إلى الدوري السعودي للمحترفين.
وتأمل جماهير الفيصلي أن تكون عودة الفريق من فترة التوقف الدولي إيجابية، من حيث المستوى والنتائج والترتيب.
وهناك أكثر من فريق لم يتذوق طعم الانتصارات ويعاني من عدة مشكلات في بداية مشواره بالدوري، وهذه المشكلات لا تُحل من خلال فترة التوقف فحسب، وإنما بالعمل على تصحيح الخلل ومعالجة السلبيات.
ويحتل الفيصلي المركز الـ16 في جدول ترتيب الدوري، بعدما جمع 3 نقاط فقط من أصل 21 نقطة ممكنة، بواقع 3 تعادلات و4 خسائر، من دون تحقيق أي انتصار خلال الجولات السبع الأولى، في بداية موسم شهدت أيضاً خروجه المبكر من كأس الملك أمام نيوم، وهي نتائج لا ترضي، بكل تأكيد، طموحات وتطلعات جماهيره، التي استبشرت خيراً بعد التعاقدات الكبيرة والعمل الذي قامت به إدارة النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.
الخمعلي: غياب التجانس والأخطاء الدفاعية أبرز مشكلات الفيصلي
وعن وضع الفريق هذا الموسم، تحدث نجم وهداف الفيصلي السابق عبدالله الخمعلي، قائلاً: «نجح الفيصلي هذا الموسم في التعاقد مع عدد من اللاعبين الذين يملكون إمكانات كبيرة ومميزة، وتابعت جميع مباريات الفريق هذا الموسم، ولكن ما ينقص الفريق هو التجانس، إلى جانب بعض الأخطاء الدفاعية القاتلة».
وتابع: «الوقت لم يسعف الفريق بعد العودة من معسكر سلوفينيا لإقامة عدد أكبر من المباريات التجريبية، حيث شاهدنا مباراة واحدة فقط أمام التعاون، وهذا لا يكفي لتحقيق التجانس وترتيب أوراق الفريق».
وأضاف الخمعلي: «فترة التوقف الحالية إيجابية للفريق لتعديل بعض الأخطاء وتصحيح الخلل الواضح»، مؤكداً أن الفيصلي يملك لاعبين على مستوى فني كبير، ولكن، كما ذكرت، فإن غياب التجانس يشكل عائقاً أمام تحسن نتائج الفريق وغياب الفوز هذا الموسم.
الذويبي: الفيصلي يحتاج إلى تجانس أكبر
واتفق قائد الفيصلي السابق وصل الذويبي مع عبد الله الخمعلي على أن غياب التجانس يشكل عائقاً كبيراً أمام تراجع مستوى الفريق بشكل عام، وقال: «الفيصلي وأبها، بما أنهما صاعدان والإمكانات المادية متقاربة، فمن الطبيعي أن يواجها صعوبات في بداية الدوري، والدليل ترتيب الفريقين المتراجع. فريق الفيصلي يحتاج إلى تجانس أكبر، لأن أغلب اللاعبين جدد، ولأول مرة يلعبون مع بعضهم، إضافة إلى أن معظمهم لم يكن موجوداً في معسكر سلوفينيا بداية الموسم، فمن الطبيعي أن يكون التجانس غائباً والأخطاء موجودة».
وأضاف: «من المؤكد أن نشاهد تحسناً للفريق في الجولات القادمة بعد فترة التوقف، التي أعتبرها فرصة كبيرة لتحسين صورة الفريق من الناحيتين الفنية والنتائج. كما أن الحكم على المدرب الإيطالي جيوفاني ما زال مبكراً، فالمدرب قدم موسماً رائعاً في العام الماضي، واستطاع الفريق العودة إلى دوري المحترفين السعودي، وكلنا ثقة في عمل الجهازين الفني والإداري لتحسين النتائج والتقدم في سلم الترتيب، فالوقت ما زال مبكراً للتعويض وعودة الفريق إلى مكانه الطبيعي».
«الأخضر» السعودي يبدأ تجمعه في جدة تأهباً لـ«خليجي 27»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5319481-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%B6%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D9%8A%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%A3%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D9%80%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A-27
كان اليوناني دونيس، المدير الفني للمنتخب وجهازه الفني من أوائل الواصلين إلى جدة، إذ وصلوا، الأربعاء، وفقاً لمصادر مطلعة، لـ«الشرق الأوسط». وحضر دونيس وطاقمه الفني، صباح الخميس، في المقهى المخصص داخل الفندق، حيث دارت بينهم أحاديث عدة، قبل بدء توافد لاعبي المنتخب إلى مقر المعسكر.
ووصل لاعبو المنتخب إلى جدة على دفعات، عبر رحلات قادمة من المنطقة الشرقية والرياض، في حين كان عدد من اللاعبين موجوداً في جدة، بينهم حسن كادش وعلاء آل حاجي.
ووصل السداسي مصعب الجوير ومحمد كنو وحسان تمبكتي ونواف بوشل وعبد الله الحمدان وناصر الدوسري معاً، في حين سبقهما الثنائي القادم من المنطقة الشرقية جهاد ذكري ومحمد أبو الشامات، قبل أن يلحق بهم عبد الله الخيبري وهمام الهمامي، اللذان وصلا في التوقيت نفسه تقريباً إلى مطار الملك عبد العزيز بجدة، برفقة بقية لاعبي المنتخب.