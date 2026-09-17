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الرياضة رياضة عالمية

فينيسيوس أمام اختبار جديد... هل حان دور ديوماندي؟

استمرار تراجع مردود فينيسيوس قد يمنح ديوماندي فرصة أكبر للضغط عليه (رويترز)
استمرار تراجع مردود فينيسيوس قد يمنح ديوماندي فرصة أكبر للضغط عليه (رويترز)
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فينيسيوس أمام اختبار جديد... هل حان دور ديوماندي؟

استمرار تراجع مردود فينيسيوس قد يمنح ديوماندي فرصة أكبر للضغط عليه (رويترز)
استمرار تراجع مردود فينيسيوس قد يمنح ديوماندي فرصة أكبر للضغط عليه (رويترز)

يواجه البرازيلي فينيسيوس جونيور، مهاجم ريال مدريد، تحدياً للحفاظ على مكانه أساسياً في تشكيلة الفريق، رغم أن مركزه في التشكيلة الأساسية لا يبدو مهدداً قبل مواجهة الديربي المقبلة، في ظل بداية موسم لم ترتقِ حتى الآن إلى مستوى التوقعات بالنسبة لأحد أبرز نجوم الفريق.

وحسب صحيفة «آس» الإسبانية، فإن فينيسيوس خاض 598 دقيقة هذا الموسم وسجل هدفاً واحداً فقط، مقابل ثلاث تمريرات حاسمة، وهي أرقام تبدو متواضعة مقارنة بحجم الدور المنتظر منه، خصوصاً مع تألق عدد من زملائه في الخط الأمامي، وعلى رأسهم كيليان مبابي الذي سجل سبعة أهداف، إلى جانب جود بيلينغهام وأردا غولر، فيما بدأ إسماعيل ديوماندي يفرض نفسه بوصفه خياراً إضافياً على الجهة اليسرى.

وأظهر فينيسيوس إدراكه للحاجة إلى تحسين مستواه، بعدما نشر عبر حسابه في «إنستغرام» رسالة عقب الفوز على إلتشي قال فيها: «الأهداف ستعود... لا يمكنني أن أهدر هذا العدد من الفرص». وجاءت تصريحاته بعد مباراة شهدت حصوله على أكبر عدد من المحاولات بين لاعبي ريال مدريد، إذ سدد خمس مرات، لكنه لم يضع سوى كرة واحدة منها بين القائمين والعارضة.

وكانت أبرز فرصه في الدقيقة 64، عندما انفرد تقريباً بحارس إلتشي بعد هجمة مرتدة كان بإمكانها أن تمنح ريال مدريد الهدف الثالث، إلا أن فينيسيوس لم ينجح في توجيه الكرة نحو المرمى، لتتواصل علامات الاستفهام حول الفاعلية الهجومية للاعب الذي اعتاد أن يكون أحد أهم مصادر الخطورة في الفريق الإسباني.

ولم يبدِ البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب ريال مدريد، تحفظاً هذه المرة على استبدال فينيسيوس، بعدما أخرجه في الدقيقة 68، في توقيت مبكر نسبياً بالنسبة إلى لاعب بحجمه. وبرر مورينيو القرار بالإرهاق، قائلاً إن فينيسيوس «كان متعباً» بعدما قدم جهداً كبيراً في التنظيم الدفاعي.

ولم يبدِ اللاعب اعتراضاً على قرار مدربه، إذ غادر الملعب من دون إظهار أي غضب أو احتجاج، وهو ما عدته «آس» مؤشراً على تفهمه لقرار الجهاز الفني. لكن خروج فينيسيوس فتح في الوقت نفسه الباب أمام منافسة أكبر على الجهة اليسرى، خصوصاً مع ظهور ديوماندي بصورة لافتة خلال الدقائق التي حصل عليها.

فرض إسماعيل ديوماندي نفسه بوصفه خياراً إضافياً على الجهة اليسرى (إ.ب.أ)

وشغل ديوماندي الجهة اليسرى أمام إلتشي، وقدم واحدة من أفضل فترات ريال مدريد الهجومية في الجزء الأخير من المباراة، ليظهر بوصفه خياراً يمكن أن يمنح مورينيو مزيداً من البدائل في هذا المركز. وكان اللاعب قد بدأ في لفت الأنظار عندما شغل الجهة ذاتها مع ليغانيس، قبل أن يواصل تطوره ويعزز حضوره خلال مشاركته مع منتخب بلاده في كأس العالم.

ومع استمرار غولر في تثبيت مكانه ضمن حسابات مورينيو، إلى جانب مبابي وبيلينغهام، تبدو المنافسة على المراكز الهجومية أكثر ازدحاماً، وهو ما يجعل وضع فينيسيوس مختلفاً عن المواسم التي كان فيها وجوده أساسياً شبه محسوم. ورغم أن مكانه في التشكيلة لا يبدو مهدداً قبل الديربي، فإن استمرار تراجع مردوده قد يمنح ديوماندي فرصة أكبر للضغط عليه.

ويملك فينيسيوس فرصة واضحة للرد داخل الملعب، خصوصاً أن الفارق بينه وبين الصورة التي اعتاد ريال مدريد الحصول عليها منه لا يزال كبيراً، سواء على مستوى تسجيل الأهداف أو صناعة الخطورة. أما رسالته بعد مباراة إلتشي فتشير إلى أن اللاعب نفسه يدرك أن عليه رفع مستواه، في وقت بدأت فيه المنافسة داخل هجوم ريال مدريد تأخذ طابعاً أكثر جدية.

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الرياضة رياضة عالمية

حارس صن داونز: نعرف قوة الأهلي السعودي ونتطلع لمباراة كبيرة أمامه

رونوين ويليامز (رويترز)
رونوين ويليامز (رويترز)
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حارس صن داونز: نعرف قوة الأهلي السعودي ونتطلع لمباراة كبيرة أمامه

رونوين ويليامز (رويترز)
رونوين ويليامز (رويترز)

يشعر رونوين ويليامز، حارس مرمى ماميلودي صن داونز وقائد منتخب جنوب أفريقيا، بحماس كبير قبل المواجهة المرتقبة أمام الأهلي السعودي، السبت، في كأس أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ، المؤهلة إلى كأس الإنتركونتيننتال للأندية.

ويخوض صن داونز المباراة على ملعبه لوفتوس فيرسفيلد، بعدما خسر مباراة واحدة فقط في آخر 13 مباراة، وهي سلسلة من النتائج منحت ويليامز ثقة كبيرة قبل اللقاء.

وقال الحارس الجنوب أفريقي في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الخميس: «قدمنا مستويات جيدة للغاية في الدوري، لكن هذه هي المباراة الكبيرة التي نتطلع إليها الآن. مستوانا في الفترة الأخيرة كان جيداً، ونأمل أن يستمر ذلك في مباراة السبت. إنها مباراة على ملعبنا، ونعرف سجلنا الجيد هنا، ونأمل أن يساعدنا ذلك على تحقيق الفوز ورفع أول لقب لنا هذا الموسم».

ولا يقلل ويليامز من صعوبة المهمة أمام الأهلي، الذي يضم عدداً كبيراً من اللاعبين أصحاب الخبرة الدولية، بينهم السنغالي إدوارد ميندي والمهاجم الإنجليزي إيفان توني، إضافة إلى التركي مريح ديميرال والبرازيلي روجر إيبانيز.

وقال: «نعرف أنها سوف تكون مباراة صعبة للغاية، فالأهلي بطل آسيا في النسختين الماضيتين؛ ولذلك ستكون مهمتنا شاقة. عندما تنظر إلى تشكيلته تجد كثيراً من اللاعبين الذين شاركوا في كأس العالم، ومن بينهم إيفان توني، ومريح ديميرال وروجر إيبانيز، وكذلك ميندي، الذي أعرفه جيداً وتابعت مسيرته ونجاحاته الكبيرة مع منتخب السنغال».

ويملك صن داونز بدوره عدداً من اللاعبين الذين شاركوا في كأس العالم؛ وهو ما يجعل ويليامز يتوقع مواجهة قوية ومتكافئة بين فريقين يملكان عناصر ذات خبرة دولية.

وأوضح قائد منتخب جنوب أفريقيا: «أحث الجميع على الحصول على التذاكر؛ لأنها ستكون مباراة رائعة. ندعو الجماهير للحضور بأعداد كبيرة. إنها مباراة ضخمة ونهائي كأس؛ ولذلك تستحق ملعباً ممتلئاً عن آخره».

وختم حديثه قائلاً: «أشعر بالقشعريرة بمجرد التفكير في حجم المباراة وما هو على المحك».

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الرياضة رياضة عالمية

مشجعون لريال مدريد يطالبون مبابي بالاعتذار بسبب قميص دعم سبتة

كيليان مبابي (رويترز)
كيليان مبابي (رويترز)
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مشجعون لريال مدريد يطالبون مبابي بالاعتذار بسبب قميص دعم سبتة

كيليان مبابي (رويترز)
كيليان مبابي (رويترز)

طالبت مجموعة من مشجعي ريال مدريد باعتذار علني من الفرنسي كيليان مبابي واثنين من زملائه في الفريق، بعد طي قميص الإحماء المخصص لدعم مدينة سبتة قبل مواجهة إلتشي في الدوري الإسباني لكرة القدم.

وارتدى مبابي والبرازيلي فينيسيوس جونيور والفرنسي إبراهيما كوناتيه قميص التكريم قبل فوز ريال مدريد على إلتشي 3 - 2 الثلاثاء في الدوري.

وقالت مجموعة «أولتراس سور» في بيان نُشر على منصة «إكس» في وقت متأخر من مساء الأربعاء: «نحن على يقين بأن كل مشجع لريال مدريد وكل إسباني يشعر بالخجل من الصورة التي قدمها هؤلاء الأفراد الثلاثة»، ووصفت تصرفهم بأنه «غير مقبول».

ودعت المجموعة التي غالباً ما ترتبط باليمين المتطرف، إلى «اعتذارات علنية»، كما انتقدت صمت رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز الذي دخلت معه في خلاف منذ منعها من دخول ملعب سانتياغو برنابيو قبل أكثر من عقد.

طالب مشجعون لريال مدريد باعتذار علني بعد طي قميص الإحماء المخصص لدعم مدينة سبتة (رويترز)

وانتقد رئيس رابطة الدوري الإسباني خافيير تيباس الأربعاء لاعبي ريال مدريد الثلاثة لعدم ارتدائهم القميص بالشكل الصحيح، قائلا إن «ارتداءه بشكل جزئي يعادل عدم ارتدائه».

وارتدى بقية لاعبي الريال وإلتشي القميص الذي حمل عبارة «كلنا من سبتة» بشكل طبيعي، وكان الهدف منه توجيه رسالة دعم لسكان الإقليم الإسباني الواقع في شمال إفريقيا، الذي تأثر مؤخراً بأزمة هجرة.

وقد اشتكى السكان من وجود مهاجرين من المغرب يقيمون في مخيمات على الشواطئ وينامون في الشوارع، في وقت تواجه فيه المدينة ضغوطاً كبيرة وسط أزمة إنسانية. ولقي عشرات الأشخاص حتفهم أثناء محاولتهم العبور في يوليو (تموز).

وتقدّر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهي منظمة غير حكومية، عدد الوفيات بما لا يقل عن 141 شخصاً.

وقال مبابي إنه أراد القيام ببادرة دعم لأولئك الذين فقدوا حياتهم.

وأضاف لصحيفة «آس» الإسبانية اليومية: «أول ما أود قوله هو أنني أعبر عن تضامني الكامل مع سبتة وجميع الضحايا. لكنني أردت أيضاً القيام ببادرة والتعبير عن مشاعري تجاه جميع المهاجرين الذين فقدوا حياتهم والذين يعيشون أيضاً في ظروف صعبة».

ووصل عشرات الآلاف من المهاجرين إلى سبتة قادمين من المغرب في 30 و31 يوليو. وعاد معظمهم خلال الساعات التي تلت وصولهم، لكن عدة آلاف بقوا في المدينة، حيث أدت الظروف المتدهورة إلى تصاعد التوتر مع السكان المحليين.

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طرابزون سبور يتعاقد مع المدرب الألماني ريس لموسمين

توماس ريس (رويترز)
توماس ريس (رويترز)
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طرابزون سبور يتعاقد مع المدرب الألماني ريس لموسمين

توماس ريس (رويترز)
توماس ريس (رويترز)

أعلن طرابزون سبور، المنافس في الدوري التركي لكرة القدم، اليوم (الخميس)، تعاقده مع المدرب الألماني توماس ريس لموسمين.

وقال النادي، في بيان على منصة «إكس»: «مرحباً توماس ريس»، مضيفاً أنه سيدفع لنادي لودوجوريتس البلغاري 900 ألف يورو مقابل التخلي عن مدربه.

وسيتولى ريس (52 عاماً) المسؤولية خلفاً للتركي فاتح تيكي الذي انفصل النادي عنه في وقت سابق هذا الشهر لتراجع النتائج.

وسبق للمدرب الألماني قيادة عدة فرق في بلاده مثل بوخوم وشالكه كما درب سامسون سبور في تركيا.

وتولى تيكي (48 عاماً) تدريب طرابزون سبور، الذي يلعب له ثنائي ليفربول السابق محمد صلاح وفابينيو، في مارس (آذار) 2025، وقاد الفريق في 62 مباراة. وفاز طرابزون سبور بكأس تركيا العام الماضي تحت قيادة تيكي.

لكن الفريق هبط من الدوري الأوروبي إلى دوري المؤتمر الأوروبي بعد خسارته 4-صفر أمام فرينسفاروش المجري هذا الموسم.

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