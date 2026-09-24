مدرب اليمن: رباعية الإمارات «درس»

اعتذر الجزائري نور الدين ولد علي، مدرب المنتخب اليمني، للجماهير اليمنية عقب الخسارة أمام الإمارات 4-0 في مستهل مشوارهم ببطولة كأس الخليج الـ27، مؤكداً تحمله مسؤولية النتيجة، ومشيراً إلى أن الأخطاء والإهمال الجماعي كانا من أبرز أسباب الخسارة.

وقال ولد علي في المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «نعتذر للجماهير اليمنية عن هذه الخسارة، وكان الإهمال الكبير أحد أسبابها. حذرت اللاعبين، وتحديداً في الجانب الدفاعي، لأننا نواجه منتخباً يمتلك لاعبين أصحاب مهارات عالية».

وأضاف: «رغم قسوة النتيجة، قد تكون هذه الخسارة مفيدة لنا لأنها تجعلنا أكثر يقظة في المباريات المقبلة، وتوضح لنا ما الذي يجب علينا القيام به، والأخطاء التي يتعين علينا تفاديها».

وتابع مدرب اليمن: «كان هناك إهمال جماعي، وأنا أتحمل المسؤولية. بدأنا بالفعل الحديث مع اللاعبين، لكن هذه المباراة لن تجعلني أتراجع عن العمل الذي قمنا به، أو أعيد المنتخب إلى ما كان عليه قبل خمسة أعوام».

وأشار ولد علي إلى أن قلة المباريات التنافسية للاعبيه تمثل أحد التحديات التي تواجه المنتخب، وقال: «لاعبونا لم يخوضوا حتى تسع مباريات متتالية في الدوري، ولذلك يجب أن نتعامل مع هذه الخسارة باعتبارها درساً لنا، وأن نستفيد منها فيما هو قادم».