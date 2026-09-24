صقر الدربي: خذلنا الجماهير اليمنية... وسنعوضها

قدم صقر الدربي، لاعب المنتخب اليمني، اعتذاره لجماهير بلاده عقب الخسارة أمام الإمارات 4 - 0 في مستهل مشوارهم بكأس الخليج، مؤكداً أن المنتخب سيعمل على التعويض خلال المواجهات المقبلة.

وقال الدربي، في حديثه لوسائل الإعلام عقب المباراة: «هارد لك لنا، ومبروك للمنتخب الإماراتي الفوز. خذلنا جماهيرنا اليوم ونقدم اعتذارنا لهم. وقعنا في مجموعة قوية جداً تضم عدداً من أبرز المنتخبات المرشحة للمنافسة على البطولة، ومن بينها بطل النسخة السابقة».

️| صقر الدربي، لاعب المنتخب اليمني بعد الخسارة من المنتخب الإماراتي:- خذلنا جماهيرنا ونقدم الاعتذار لهم.. وقعنا في مجموعة قوية جداً .#الامارات_اليمن#خليجي٢٧ pic.twitter.com/e8gLisfQjb — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) September 24, 2026

وأضاف: «الجمهور اليمني كان حافزاً كبيراً لنا، ونشكرهم على حضورهم ودعمهم، وبإذن الله نستطيع تعويضهم في المباريات المقبلة».

من جانبه، أكد طارق شهاب، لاعب المنتخب اليمني، أن فريقه سيحاول تجاوز الخسارة والتركيز على مواجهتي قطر والبحرين، وقال: «مواجهة اليوم كانت قوية ولم نوفق فيها، ولا تزال أمامنا مباراتان قويتان أمام قطر والبحرين، وسنحاول تقديم مستوى أفضل خلالهما».

وختم شهاب: «نشكر الجماهير اليمنية على حضورها وتشجيعها لنا، ونتمنى أن نتمكن من إسعادها في المباريات المقبلة».