«خليجي 27»: قطر تعبر البحرين «حاملة اللقب» بـ10 لاعبين

خسر المنتخب البحريني «حامل اللقب» أولى مواجهاته في بطولة كأس الخليج الـ27 بجدة، على يد نظيره القطري 2 - 0، ضمن منافسات المجموعة الثانية.
وجاء هدف المباراة الأول بعد مرور ساعة من اللعب، بعدما استقبل بوعلام ركلة حرة نفّذها أكرم عفيف من مسافة بعيدة بضربة رأس مباشرة في الشباك. وأكملت قطر، حاملة لقب كأس آسيا مرتين، المباراة بـ10 لاعبين بعد طرد أحمد فتحي لحصوله على بطاقة صفراء ثانية.
ومع محاولة البحرين الضغط في أواخر المباراة بحثاً عن التعادل، تقدم الهيدوس لينفرد بالمرمى من قبل منتصف الملعب، قبل أن يعرقله عباس العصفور، ليحتسب الحكم ركلة جزاء ويطرد مدافع البحرين.
وتقدم الهيدوس ليضع الكرة بهدوء في شباك البحرين، ليضمن لاعب الوسط المخضرم انتصار قطر الثمين. وحصدت قطر 3 نقاط في مستهل مشوارها بالبطولة، تحتل بها المركز الثاني خلف الإمارات التي فازت 4 - صفر على اليمن في وقت سابق من اليوم.
وتلعب قطر ضد اليمن الأحد المقبل، من أجل حسم التأهل إلى قبل النهائي، وستواجه البحرين الإمارات في نفس اليوم.