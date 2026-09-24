ألكاراس يعاني بسبب بداية ريال مدريد المتعثرة للموسم

ربما يكون كارلوس ألكاراس تخلص أخيراً من الإصابات التي أزعجته لفترة طويلة، لكن لاعب التنس الإسباني لا يزال يعاني ​بشكل مختلف بصفته مشجعاً لريال مدريد الذي استهل موسمه في دوري الدرجة الأولى المحلي لكرة القدم بشكل متعثر.

ويحتل ريال مدريد، الذي خسر 1 - 2 أمام غريمه المحلي أتلتيكو مدريد يوم الأحد الماضي، المركز الرابع بالدوري برصيد 15 نقطة، متأخراً بفارق 6 نقاط عن برشلونة غريمه ومتصدر الدوري.

وانتهت مساعي ألكاراس للفوز بلقبين ‌متتاليين لـ«أميركا المفتوحة« مطلع ‌الشهر الحالي بخسارته أمام ​بن ‌شيلتون ⁠في ​دور الـ8.

ورداً ⁠على سؤال حول أداء ريال مدريد تحت قيادة المدرب الجديد جوزيه مورينيو، قال ألكاراس، الفائز بـ7 ألقاب في البطولات الـ4 الكبرى، لموقع «ستاتس بيرفورم»، أمس الأربعاء، إن الفريق «يمكنه تقديم أداء أفضل».

وأضاف اللاعب الإسباني، في حديثه قبل انطلاق «كأس ليفر»، حيث سيشارك ضمن فريق ⁠أوروبا: «في الوقت الحالي، أرى أندية أخرى ‌تقدِّم أداءً أفضل. إنه ريال ‌مدريد، لاعبون رائعون وموهوبون. كفريق، ​يمكنه تقديم أداء أفضل. ‌عليهم أن يعملوا على تحسين أدائهم قليلاً. أشعر بالمعاناة ‌حالياً في أثناء مشاهدة المباريات لأنك لا تعرف أبداً ما الذي سيحدث. أعتقد أن الأمر يحتاج للمزيد من القوة».

كما علق كاسبر رود، زميل ألكاراس في فريق أوروبا، على ‌كرة القدم، وأشاد بمواطنه النرويجي ولاعب مانشستر سيتي إرلينغ هالاند بوصفه أفضل مهاجم في ⁠العالم.

وقال ⁠المُصنَّف الثاني عالمياً سابقاً: «نسبة لمساته للكرة إلى أهدافه، أعني، لا أحد يستطيع مجاراته. لا أحد يقترب منه حتى».

وتبدأ بطولة «كأس ليفر»، التي تستمر 3 أيام، غداً (الجمعة) في لندن وتضم أيضاً ألكسندر زفيريف، وفلافيو كوبولي، وياكوب منشيك، ورافائيل خودار، في صفوف الفريق الأوروبي.

أما فريق العالم بقيادة أندريه أغاسي فيضم تيلور فريتز، وليرنر تيان، وبراندون ناكاشيما، وأليكس دي مينو، وألكسندر بوبليك، وفرانسيسكو سيروندولو.

ويسعى فريق أوروبا، ​بقيادة يانيك نواه، إلى ​استعادة «كأس ليفر» بعد الهزيمة التي مُني بها العام الماضي على يد فريق العالم في سان فرانسيسكو.