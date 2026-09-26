الأخضر يسجل بداية خليجية غابت عنه 47 عاماً

سجل المنتخب السعودي بداية غابت عن مسيرته في بطولات كأس الخليج منذ نسخة عام 1979، بعدما تغلب على عُمان بثلاثة أهداف دون مقابل، مسجلاً انتصاره الثاني توالياً في مستهل مشواره بالنسخة الـ27، بعد فوزه على الكويت بهدف دون رد في الجولة الأولى.
وتعد هذه المرة الأولى التي ينجح فيها الأخضر في الفوز بأول مباراتين له في كأس الخليج منذ نسخة عام 1979، عندما استهل مشواره بالفوز على الإمارات 2 - 1، قبل أن يتغلب على عُمان برباعية نظيفة.
وعزز المنتخب السعودي بفوزه على عُمان أرقامه التاريخية في البطولة، رافعاً رصيده إلى 62 انتصاراً في تاريخ مشاركاته، ليواصل احتفاظه بصدارة المنتخبات الأكثر تحقيقاً للفوز في كأس الخليج.
وخاض الأخضر بعد مواجهة عُمان 119 مباراة عبر مشاركاته في 26 نسخة، حقق خلالها 62 فوزاً، مقابل 25 تعادلاً و32 خسارة.
كما رفعت ثلاثية عُمان الحصيلة التهديفية التاريخية للمنتخب السعودي إلى 180 هدفاً، فيما بقي عدد الأهداف التي استقبلتها شباكه عند 114 هدفاً، بعدما حافظ على نظافة شباكه للمباراة الثانية توالياً في النسخة الحالية.
ورفع الأخضر فارقه التهديفي التاريخي إلى +66 هدفاً، فيما بلغت حصيلته في أول جولتين من «خليجي 27» ست نقاط وأربعة أهداف، من دون أن تهتز شباكه.