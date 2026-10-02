«آسياد 2026»: برونزية للبحرين في المصارعة... وقطر إلى نهائي البادل

رفع العرب غلتهم من الميداليات في «آسياد 2026» باليابان، بفوز البحريني شامل شاريبوف ببرونزية المصارعة الحرة لوزن تحت 125 كغ، بعد تغلبه على المنغولي باتبايار 9-0، كما ضمنت قطر الفضة على الأقل في البادل للرجال بتأهلها للنهائي بعد التغلب على إيران.

وواصلت البحرين التألق في صدارة الدول العربية من ناحية الميداليات، رافعة رصيدها إلى 22 ميدالية.

وعبَرت قطر إلى المشهد الختامي لمنافسات البادل بعد إطاحة الشقيقين مشاري وراشد نواف بالإيرانيين هامي غولستان وآريا روغاني بمجموعتين 6-4 و6-2.

وأكد راشد عقب الانتصار لشبكة «بي إن سبورتس» أن «المباراة كانت صعبة جداً. شعرنا بضغط قبل المباراة؛ لأننا أردنا أن نهدي الميدالية لقطر. نأمل أن نحصل على الذهب غداً أمام ماليزيا».

وتابع: «كنت متوتراً جداً، ووضعت الضغط على نفسي قبل البطولة. أثق بأخي مشاري بأن نلعب غداً مباراة قوية».

ويضرب «العنابي» موعداً مع الماليزيين كريستيان شين ويونس إيدان.