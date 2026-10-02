فيرستابن: راسل يحتاج إلى «تحول كبير» للحاق بأنتونيللي

قال الهولندي ماكس فيرستابن للبريطاني جورج راسل إنه يحتاج إلى «تحول كبير» في مستواه لمنع زميله الإيطالي كيمي أنتونيللي من التتويج ببطولة العالم لسباقات سيارات «فورمولا -1»، قبل سباق جائزة البحرين الكبرى، المقرر إقامته في ماليزيا نهاية هذا الأسبوع.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» أن راسل يدخل السباق السادس عشر هذا الموسم، الذي يقام في ماليزيا كبديل لسباق المنامة الذي خرج من روزنامة البطولة بسبب الصراع في الشرق الأوسط، متأخراً بفارق 66 نقطة عن أنتونيللي.

وكان راسل (28 عاماً) المرشح الأبرز للفوز ببطولة العالم مع بداية الموسم، لكنه تعثر بعد فوزه بالسباق الافتتاحي في أستراليا، بعدما واجه صعوبات في التعامل مع سيارة تتناسب بشكل أكبر مع أسلوب قيادة أنتونيللي (20 عاماً). وفاز أنتونيللي بـ8 سباقات مقابل 3 انتصارات لراسل.

لكن الأداء المهيمن لراسل في أذربيجان قبل أسبوع، حيث تصدر جميع لفات السباق من مركز الانطلاق الأول، بعدما خرج أنتونيللي من التصفيات إثر حادث، منحه بصيصاً من الأمل في أن يظل الصراع على اللقب مفتوحاً.

وعند تقييم فرص راسل في المنافسة على بطولة العالم، قال فيرستابن لوكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا): «في بعض الفترات، بدا الأمر وكأنه - ولا أريد أن أقول إنه (راسل) - كان قد استسلم، لكن ربما كانت هناك بعض علامات الاستفهام».

وأضاف: «ربما كان الأمر مربكاً بعض الشيء، وهذا الخطر يكون موجوداً دائماً عندما تكون هناك لوائح جديدة».

وأكمل: «كيمي موهوب للغاية أيضاً، وكان الموسم الماضي موسمه الأول، لذلك كنت أعلم دائماً أنه سيحقق تطوراً. وكانت سيارات حقبة التأثير الأرضي السابقة صعبة للغاية بالنسبة للسائقين المبتدئين، لأنها كانت سيارات معقدة، ولم يكن بإمكانك القيادة بأقصى التزام بنسبة 100 في المائة».

وتابع: «أما الآن، فطريقة القيادة مختلفة تماماً، وربما تتناسب بشكل أكبر، وبصورة طبيعية مع كيمي، لكن في المقابل، هذا ليس عذراً».

وأكد: «أحياناً يتعين عليك أن تتقبل أنك تجلس إلى جوار موهبة استثنائية، أليس كذلك؟ وبعدها تحتاج إلى قدر كبير من الصلابة الذهنية، ويعتمد الأمر على ما يدور في رأسك، وكيف تحافظ على حافزك».

وقال: «خاض جورج عطلة نهاية أسبوع رائعة في باكو، لكن الفارق لا يزال كبيراً. وبصراحة، كل ما يحتاجه كيمي هو أن يبقى قريباً منه، وسيكون ذلك كافياً، حتى لو أنهى السباق في المركز الذي يليه مباشرة».

وأضاف: «ليس من المستحيل أن يفوز جورج باللقب، لكنه يحتاج إلى تحول كبير، وعندما يكون الصراع بين زميلين في الفريق، يصبح الأمر أكثر صعوبة، لأنهما يقودان السيارة نفسها».

وأدخل فريق مرسيدس تحديثات كبيرة على سيارته استعداداً لأول سباق في ماليزيا منذ 9 أعوام، شملت 7 تعديلات رئيسية على أرضية السيارة ونظام التعليق الخلفي والهيكل الخلفي.