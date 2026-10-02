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الرياضة رياضة عالمية

فيرستابن: راسل يحتاج إلى «تحول كبير» للحاق بأنتونيللي

ماكس فيرستابن (أ.ف.ب)
ماكس فيرستابن (أ.ف.ب)
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فيرستابن: راسل يحتاج إلى «تحول كبير» للحاق بأنتونيللي

ماكس فيرستابن (أ.ف.ب)
ماكس فيرستابن (أ.ف.ب)

قال الهولندي ماكس فيرستابن للبريطاني جورج راسل إنه يحتاج إلى «تحول كبير» في مستواه لمنع زميله الإيطالي كيمي أنتونيللي من التتويج ببطولة العالم لسباقات سيارات «فورمولا -1»، قبل سباق جائزة البحرين الكبرى، المقرر إقامته في ماليزيا نهاية هذا الأسبوع.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» أن راسل يدخل السباق السادس عشر هذا الموسم، الذي يقام في ماليزيا كبديل لسباق المنامة الذي خرج من روزنامة البطولة بسبب الصراع في الشرق الأوسط، متأخراً بفارق 66 نقطة عن أنتونيللي.

وكان راسل (28 عاماً) المرشح الأبرز للفوز ببطولة العالم مع بداية الموسم، لكنه تعثر بعد فوزه بالسباق الافتتاحي في أستراليا، بعدما واجه صعوبات في التعامل مع سيارة تتناسب بشكل أكبر مع أسلوب قيادة أنتونيللي (20 عاماً). وفاز أنتونيللي بـ8 سباقات مقابل 3 انتصارات لراسل.

لكن الأداء المهيمن لراسل في أذربيجان قبل أسبوع، حيث تصدر جميع لفات السباق من مركز الانطلاق الأول، بعدما خرج أنتونيللي من التصفيات إثر حادث، منحه بصيصاً من الأمل في أن يظل الصراع على اللقب مفتوحاً.

وعند تقييم فرص راسل في المنافسة على بطولة العالم، قال فيرستابن لوكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا): «في بعض الفترات، بدا الأمر وكأنه - ولا أريد أن أقول إنه (راسل) - كان قد استسلم، لكن ربما كانت هناك بعض علامات الاستفهام».

وأضاف: «ربما كان الأمر مربكاً بعض الشيء، وهذا الخطر يكون موجوداً دائماً عندما تكون هناك لوائح جديدة».

وأكمل: «كيمي موهوب للغاية أيضاً، وكان الموسم الماضي موسمه الأول، لذلك كنت أعلم دائماً أنه سيحقق تطوراً. وكانت سيارات حقبة التأثير الأرضي السابقة صعبة للغاية بالنسبة للسائقين المبتدئين، لأنها كانت سيارات معقدة، ولم يكن بإمكانك القيادة بأقصى التزام بنسبة 100 في المائة».

وتابع: «أما الآن، فطريقة القيادة مختلفة تماماً، وربما تتناسب بشكل أكبر، وبصورة طبيعية مع كيمي، لكن في المقابل، هذا ليس عذراً».

وأكد: «أحياناً يتعين عليك أن تتقبل أنك تجلس إلى جوار موهبة استثنائية، أليس كذلك؟ وبعدها تحتاج إلى قدر كبير من الصلابة الذهنية، ويعتمد الأمر على ما يدور في رأسك، وكيف تحافظ على حافزك».

وقال: «خاض جورج عطلة نهاية أسبوع رائعة في باكو، لكن الفارق لا يزال كبيراً. وبصراحة، كل ما يحتاجه كيمي هو أن يبقى قريباً منه، وسيكون ذلك كافياً، حتى لو أنهى السباق في المركز الذي يليه مباشرة».

وأضاف: «ليس من المستحيل أن يفوز جورج باللقب، لكنه يحتاج إلى تحول كبير، وعندما يكون الصراع بين زميلين في الفريق، يصبح الأمر أكثر صعوبة، لأنهما يقودان السيارة نفسها».

وأدخل فريق مرسيدس تحديثات كبيرة على سيارته استعداداً لأول سباق في ماليزيا منذ 9 أعوام، شملت 7 تعديلات رئيسية على أرضية السيارة ونظام التعليق الخلفي والهيكل الخلفي.

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دورة بكين: أوساكا تهزم تيموفيفا… وتصطدم ببيليك

نعومي أوساكا (أ.ف.ب)
نعومي أوساكا (أ.ف.ب)
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دورة بكين: أوساكا تهزم تيموفيفا… وتصطدم ببيليك

نعومي أوساكا (أ.ف.ب)
نعومي أوساكا (أ.ف.ب)

تأهلت اليابانية نعومي أوساكا، المصنفة الثانية عشرة عالمياً، إلى الدور الثالث من بطولة الصين المفتوحة للتنس (دور الـ32)، بفوز صعب نسبياً على حساب الروسية ماريا تيموفيفا بمجموعتين مقابل واحدة اليوم الجمعة.

وفازت أوساكا، بطلة نسخة 2019 من بطولة الصين، على تيموفيفا بنتائج أشواط 6-3 و3-6 و6-3، لتواصل التقدم في البطولة، وتضرب موعداً مع التشيكية سارة بيليك، المصنفة رقم 20 عالمياً، التي فازت في وقت سابق اليوم على الأسترالية ماديسون إنجليس بمجموعتين دون مقابل.

وتأهلت بليك للدور الثالث أيضاً بالفوز بنتائج أشواط 6-3 و7-5، لتتقابل مع أوساكا يوم الأحد المُقبل.

كذلك تواصلت الانتصارات للاعبات التشيك في البطولة، حيث تغلبت كارولينا موتشوفا وصيفة نسخة 2024، في بطولة الصين، على البريطانية كاتي بولتر بمجموعتين دون رد وبنتائج أشواط 7-6 (7-3) و6-1.

وكانت التشيكية نيكولا باتونكوفا قد فازت أيضاً في وقت سابق اليوم على البولندية ماجدالينا فريتش.

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منتخب إسبانيا يستبعد توريس للإصابة ويضم إسبي بديلاً له

فيران توريس (أ.ف.ب)
فيران توريس (أ.ف.ب)
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منتخب إسبانيا يستبعد توريس للإصابة ويضم إسبي بديلاً له

فيران توريس (أ.ف.ب)
فيران توريس (أ.ف.ب)

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم استبعاد فيران توريس، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، من قائمة المنتخب الأول، وذلك بسبب إصابة في الكاحل، كما تم استدعاء كارلوس إسبي مهاجم ريال مدريد ليكون بديلاً له في القائمة.

ويواجه منتخب إسبانيا نظيره التشيكي غداً السبت في الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات لبطولة دوري الأمم الأوروبية.

وقال الاتحاد الإسباني في بيان عبر موقعه الرسمي: «غادر فيران توريس معسكر المنتخب الإسباني، إذ كان اللاعب الدولي، الذي يلعب حالياً لصالح باريس سان جيرمان، يعاني من الآم في كاحله الأيسر. ورغم أن هذه المشكلة لم تمنعه في البداية من التدريب والمشاركة في المباريات، فإن استمرار الأعراض دفع الجهاز الفني لاتخاذ قرار باستبعاده من القائمة لمنحه الفرصة للتعافي التام».

وظل أطباء الاتحاد الإسباني على تواصل دائم مع الطاقم الطبي لناديه منذ بداية المعسكر، وجرت متابعة الحالة والإجراءات المتعلقة بها بشكل مشترك.

وأضاف الاتحاد: «وبناء على ذلك قرر لويس دي لا فوينتي استدعاء كارلوس إسبي، لاعب منتخب تحت 21 عاماً، للانضمام إلى معسكر المنتخب الأول والمشاركة في المواجهتين المقررتين ضد منتخبي التشيك وكرواتيا في مدينتي أوفييدو وسبليت».

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جنون البرازيل يجتاح كولكاتا قبل مواجهة الهند الودية

جانب من لاعبين منتخب البرازيل (أ.ف.ب)
جانب من لاعبين منتخب البرازيل (أ.ف.ب)
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جنون البرازيل يجتاح كولكاتا قبل مواجهة الهند الودية

جانب من لاعبين منتخب البرازيل (أ.ف.ب)
جانب من لاعبين منتخب البرازيل (أ.ف.ب)

تلقى منتخب البرازيل لكرة القدم استقبالاً حافلاً من الجماهير في كولكاتا، قبل المباراة الودية ضد الهند غداً السبت، ويرغب المدرب كارلو أنشيلوتي في إمتاع الجماهير وتقديم أداء يتناسب مع هذه الاحتفالية.

وتتمتع البرازيل ومنافستها الأرجنتين بقاعدة جماهيرية كبيرة ومخلصة في المدينة الواقعة في شرق الهند والمولعة باللعبة، حيث يعود شغف وحب المشجعين لكرة القدم في أميركا الجنوبية إلى عقود مضت.

وتزينت أحياء بأكملها بألوان البرازيل والأرجنتين خلال كأس العالم، وامتلأ ملعب سولت ليك بأكثر من 60 ألف مشجع عندما لعبت الأرجنتين مباراة ودية في كولكاتا في عام 2011، وشاركت البرازيل في كأس العالم تحت 17 عاماً هناك بعد ست سنوات.

وقال أنشيلوتي للصحافيين، اليوم الجمعة، بعد يوم واحد من استقبال حشود من المشجعين للفريق في المطار: «نعلم مدى حب هذه المنطقة لمنتخب البرازيل. ونحن سعداء بوجودنا هنا لمواجهة الهند».

وأضاف: «كل هذه المباريات تمثل تحضيراً جيداً وفرصة جيدة لإظهار ما نستطيع فعله».

وتابع: «أود أن يستمتع اللاعبون، وأن يلعبوا باستمتاع في كل مباراة. نريد أن نلعب دائماً باستمتاع».

وتحتل الهند المركز 138 في التصنيف العالمي، وهي أقل منافس تصنيفاً تواجهه البرازيل، الفائزة بكأس العالم خمس مرات، منذ عام 1998، عندما لعبت أمام أندورا التي كانت تحتل المركز 185.

لكن قائد الفريق ماركينيوس قال إن المباراة هي أيضاً طريقة لشكر مشجعي البرازيل في الهند.

وأضاف: «بالطبع، ينصب التركيز دائماً على اللعب بشكل جيد والفوز، لكن وجودنا هنا هو أيضاً طريقة لشكر الشعب الهندي على دعمه ومتابعته للمنتخب البرازيلي طوال هذه السنوات، وعلى مدار تاريخه».

وتابع: «كما أن هذه هي ثاني أكبر مجموعة من مشجعي المنتخب الوطني خارج البرازيل، لذا فهذا مصدر سعادة وشرف لنا».

ويمضي منتخب البرازيل، الذي تعادل 1-1 وفاز 4-2 في المباراتين الوديتين اللتين خاضهما أمام أستراليا، بخطوات ثابتة لبناء جيل جديد من اللاعبين بهدف إعادة كأس العالم إلى البلاد للمرة الأولى منذ عام 2002.

وقال أنشيلوتي: «لقد تحسنت الفرق الأخرى كثيراً».

وأضاف: «في رأيي الشخصي، كانت المواهب التي أظهرتها البرازيل في عام 2002 عظيمة. لكن كرة القدم تغيرت. هناك المزيد من العمل الجماعي الآن».

وأشار أنشيلوتي إلى أن مباراة الغد ستكون فرصة أخرى له لإشراك لاعبين جدد.

وقال: «إنها ليست اختباراً، بل فرصة».

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