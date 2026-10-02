«دورة بكين»: سابالينكا تبدأ مشوارها مهيمنة في سعيها للقب

تمكنت البيلاروسية أرينا سابالينكا من تجاوز المكسيكية ريناتا ساراسوا (6-1) و(6-3)، متسلحة بـ11 إرسالاً ساحقاً، في مستهل مشوارها بحثاً عن لقب دورة الصين للألف نقطة في كرة المضرب للسيدات، الجمعة.

وتواجه المصنفة الثانية عالمياً التشيكية نيكولا بارتونكوفا في الدور الثاني.

وتأهلت سابالينكا رغم عدد من الأخطاء المباشرة خلال المباراة التي استغرقت 62 دقيقة، إذ تفوّقت بوضوح على المكسيكية ساراسورا المصنفة الـ94 عالمياً، إذ كسرت إرسالها لتحسم اللقاء في الفرصة الثانية.

وقالت البالغة 28 عاماً: «كنت أحاول فقط التركيز على نفسي، وحاولت أن أبقى شرسة هجومياً في إرسالي وفي استقبالي أيضاً».

وأضافت: «سعيدة جداً بالمستوى الذي قدمته اليوم».

وفي وقت سابق الجمعة، نجحت اليابانية نعومي أوساكا في استعادة زمام المبادرة لتتخطى الأوزبكية ماريا تيموفييفا (6-3) و(3-6) و(6-3) في دور الـ32.

وتواجه بطلة «الغراند سلام» أربع مرات التشيكية سارة بيليك في الدور المقبل.

وتجاوزت الروسية بطلة «فرنسا المفتوحة» ميرا أندرييفا تعثراً في المجموعة الأولى، لتتغلب على الصينية صاحبة البطاقة الحرة يوان يوي (3-6) و(6-0) و(6-0).

وتغلبت التشيكية بطلة «ويمبلدون» ليندا نوسكوفا، وصيفة بطولة بكين 2025، على الروسية إيلينا غابرييلا روسه (6-4) و(6-1).

وتواجه في الدور المقبل الأوزبكية بولينا كوديرميتوفا، فيما تلتقي نوسكوفا السويسرية فيكتوريا غولوبيتش في الدور الثالث.

ولدى الرجال، أطاحت ضربات الروسي دانييل ميدفيديف الأرضية القوية بالمتأهل عبر التصفيات الإسباني بابلو كارينيو بوستا (6-4) و(6-2)، ليضمن المصنف السادس عالمياً مواجهة الألماني يان لينارد شتروف في الدور الثاني.