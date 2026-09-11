تشعر بالتوتر مع غروب الشمس؟ 4 طرق تساعدك على استعادة هدوئك

مع اقتراب نهاية اليوم وتراجع ضوء الشمس، قد تتبدل مشاعر بعض الأشخاص بصورة مفاجئة، فيتحول الهدوء المسائي إلى مصدر للتوتر أو الحزن أو التململ. وقد يرتبط هذا الشعور بالقلق بشأن المهام التي لم تُنجز، أو التفكير في اليوم التالي، أو الإحساس بأن الوقت يمر سريعاً من دون إنجاز كل ما كان مخططاً له. ويُعرف هذا الشعور باسم «قلق غروب الشمس».

ويُقصد بـ«قلق غروب الشمس» الشعور بعدم الارتياح أو الحزن أو التململ الذي قد ينشأ مع تحول النهار إلى ليل، وغالباً ما يرتبط بمخاوف تتعلق بالإنتاجية والمهام القادمة. ورغم أنه ليس تشخيصاً طبياً رسمياً، فإن الكثيرين يعانون بسببه من اضطراب النوم وتزايد مستويات القلق.

وفيما يلي، يشارك عدد من المعالجين النفسيين أساليب عملية تساعد على تخفيف هذه المخاوف المسائية والتعامل معها، وفقاً لموقع «فيري ويل مايند».

ما «قلق الغروب»؟

هل تشعر بالرهبة أو الحزن مع نهاية اليوم وحلول الظلام؟ قد يكون ذلك ما يُعرف بـ«قلق الغروب»، وهي حالة عاطفية تتسم بعدم الارتياح أو الحزن أو التململ أو حتى الرهبة، ويختبرها بعض الأشخاص عند انتقال النهار إلى الليل، وفقاً لما تقوله جيسيكا هانت، وهي اختصاصية اجتماعية سريرية مرخصة.

وتوضح الدكتورة ستيفاني جيه. وونغ، وهي عالمة نفس سريرية مرخصة، أن «قلق الغروب» ليس تشخيصاً مدرجاً في الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات النفسية (DSM-5). ومع ذلك، يبلغ بعض الأفراد عن اختلاف واضح في مزاجهم مع غروب الشمس مبكراً، فيما يؤكد خبراء الصحة النفسية أن هذه التجربة حقيقية ويعيشها الكثيرون.

ويمكن تشبيه الأمر بالاكتئاب الموسمي، ولكن بدلاً من الشعور بالحزن نتيجة قصر النهار وزيادة ساعات الظلام، ينتاب الشخص شعور بالقلق والتململ مع حلول المساء.

امرأة تعبر طريقاً عند الغروب في بكين (أ.ف.ب)

وهناك مجموعة من المشاعر والتجارب الشائعة المرتبطة بـ«قلق الغروب»، ومنها:

مشاكل النوم

تقول الدكتورة وونغ إن «قلق الغروب» قد يؤدي إلى اضطراب مواعيد النوم والإيقاع اليوماوي، أو ما يُعرف بالساعة البيولوجية، مما يسبب مشكلات في النوم.

وقد ينتاب الأشخاص القلق بشأن عدم تحقيق «القدر الكافي» من الإنتاجية خلال ساعات النهار، وهو ما يؤثر في قدرتهم على تهدئة أذهانهم والاسترخاء والخلود إلى النوم. وبالنسبة إلى أولئك الذين يعانون بالفعل من صعوبات في النوم، يمكن أن يؤدي «قلق الغروب» إلى تفاقم هذه المشكلات.

الشعور بالرهبة

عندما يحل الظلام، قد يشعر البعض وكأن العالم ينغلق من حولهم، ويستولي عليهم إحساس وشيك بحدوث أمر سيئ أو كارثة.

وبالنسبة إلى الأشخاص الذين يسعون دائماً إلى الإنجاز، قد يمثل الغروب لحظة يدركون فيها أنهم لن يتمكنوا من القيام بكل ما يرغبون فيه خلال اليوم؛ فيبدأون بالشعور بالذعر حيال ما يمكنهم إنجازه أو التحكم فيه خلال هذا الوقت المحدود قبل موعد النوم.

أما الأهل، فقد يشعر بعضهم بأنهم في حالة تأهب قصوى بشأن الخروج مع الأطفال، ويخشون البقاء محبوسين في الداخل مع حلول الظلام.

الشعور بالحزن أو الأسى

عندما يكون الأطفال في المدرسة، تكون بعض الأمهات كالنحلة النشيطة، إذ ينجزن أكبر قدر ممكن من المهام المدرجة في قوائمهن التي لا تنتهي.

لكن غروب الشمس يجبرهن على التمهل والجلوس مع الأفكار المليئة بالقلق. وقد تشعر المرأة بأن كل شيء، بدءاً من نمو الأطفال وتقدم الوالدين في العمر، وصولاً إلى ذكريات الشباب وغيرها، يمضي بسرعة كبيرة، فتشعر بالحزن والأسى على ما لم تتمكن من إنجازه.

التململ وعدم الاستقرار

في بعض الأيام، قد ينتاب الأشخاص شعور بالتململ، فيبدأون بالتنظيف واستخدام المكنسة الكهربائية والترتيب لتعويض شعورهم بغياب الإنتاجية خلال اليوم.

وقد يشعر الشخص برغبة ملحة في مواصلة الحركة حتى يتمكن من كبت تلك المخاوف. ومع ذلك، قد يولد ذلك لديه شعوراً بالذنب لأنه يفوّت فرصة التواصل مع أطفاله بعد عودتهم إلى المنزل وقضاء اليوم بعيداً عنه؛ لذلك، حاول الموازنة بين الجلوس معهم بوعي وحضور ذهني، وبين القيام ببعض أعمال التنظيف.

أسباب «قلق الغروب»

قد ينجم «قلق الغروب» عن ترقب نهاية اليوم، أو القلق بشأن المهام غير المنجزة، أو التفكير في ما يحمله اليوم التالي، أو حتى عوامل بيولوجية، مثل التغيرات في الضوء التي تؤثر في المزاج.

كما أن غياب المشتتات أو الأنشطة التي تشغل البال خلال المساء قد يزيد من حدة القلق أو مشاعر الوحدة.

استراتيجيات التكيف والتعامل معه

تقول هانت: «لقد نجحت حيلة وضع الهاتف في الدرج خلال هذه الفترة الانتقالية في التغلب على قلق الغروب؛ فأنا أركز على المهام البدنية التي أحتاج إلى القيام بها، وأترك الوقت يمضي بشكل طبيعي. فهاتفي يذكرني بما حدث خلال النهار، ومجرد رؤيته يمنعني من عيش اللحظة الراهنة».

خطط لأنشطة مسائية ممتعة

تشير الدكتورة سابرينا رومانوف، وهي اختصاصية نفسية سريرية وأستاذة جامعية، إلى أن تحديد الأنشطة المسائية التي تتطلع إليها والمشاركة فيها يمكن أن يساعد في صرف انتباهك وتغيير ارتباطك الذهني بهذا الوقت من اليوم.

وقد يشمل ذلك حجز حصة تمارين رياضية مسائية، ولا سيما تلك التي تتسم بالشدة وتتطلب تركيزاً كاملاً، أو قراءة كتاب، أو مشاهدة برنامجك المفضل الذي يمنحك شعوراً بالراحة والسكينة.

كما تقترح الدكتورة رومانوف جدولة أنشطة اجتماعية في المساء.

وتقول: «[التواصل مع الأصدقاء] وسيلة رائعة لإضفاء البهجة والدفء على أمسيات الشتاء المظلمة؛ فهو يوفر دليلاً ملموساً على أنك لست وحدك، وأن الأشخاص الذين تحبهم يواجهون الصعاب ذاتها».

طوّر روتيناً مسائياً مهدئاً

تنصح هانت بوضع روتين مسائي يساعدك على الشعور باكتمال اليوم وإغلاق صفحته. وقد يشمل ذلك ممارسة تمارين الإطالة، أو التأمل، أو الاستحمام، أو تدوين اليوميات لترتيب أفكارك، أو الانخراط في هواية إبداعية، أو خفت الأضواء لإرسال إشارة إلى دماغك بأن الوقت قد حان للاسترخاء والهدوء.

كما توصي الدكتورة رومانوف بابتكار روتين إيجابي عند الغروب، مثل تحضير كوب من الشاي المفضل لديك، أو إشعال شمعة تبعث على الهدوء، أو استخدام مرطب لليدين أو مستحضر العناية بالشفاه المفضل لديك، وذلك لتعزيز العناية بنفسك خلال هذا الوقت الذي يميل فيه الضوء إلى الخفوت.

اطلب المساعدة المهنية

لست الوحيد الذي يشعر بالرهبة والتوتر عند غروب الشمس؛ فهذا شعور حقيقي، وهناك آخرون يمرون بتجربة مماثلة.

ولحسن الحظ، تتوفر طرق للتعامل مع هذا الأمر، مثل ممارسة الأنشطة التي تمنحك السعادة، والتواصل مع الأصدقاء، والاهتمام بالرعاية الذاتية، والانسجام مع الطبيعة.

وإذا لم يكن ذلك كافياً، فقد يكون الوقت قد حان لطلب المساعدة المهنية؛ إذ يُعد اللجوء إلى اختصاصي صحة نفسية مرخص خياراً ممتازاً دائماً.