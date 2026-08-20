هل يساعد عصير الفاكهة على خفض الشعور بالقلق؟ دراسة تكشف مفاجأة

قد يبدو عصير الفاكهة خياراً صحياً وسهلاً للحصول على الفيتامينات والمعادن، لكن دراسة بحثت في علاقته بالصحة النفسية وجدت ارتباطاً بين تناول العصير بنسبة 100 في المائة وانخفاض عدد الأيام التي يشعر فيها الأشخاص بالقلق؛ فهل يعني ذلك أن العصير يمكن أن يساعد فعلاً في تحسين الحالة النفسية؟

تُظهر النتائج أن البالغين الذين تناولوا عصير الفاكهة بنسبة 100 في المائة أفادوا بأيام أقل من الشعور بالقلق، لكن الباحثين يؤكدون أن الدراسة لا تثبت وجود علاقة سببية، كما أن الفاكهة الكاملة تظل الخيار الأفضل للحصول على الألياف والعناصر الغذائية.

ماذا تقول الدراسة؟

وبحسب تقرير نشره موقع «هيلث سايت»، استخدمت دراسة نُشرت عام 2022 في مجلة «Nutrients» بيانات من المسح الوطني لفحص الصحة والتغذية (NHANES)، شملت 62606 بالغين، بهدف دراسة العلاقة بين استهلاك عصائر الفاكهة بنسبة 100 في المائة وبعض مؤشرات الوظائف الإدراكية والقلق والاكتئاب.

وبحثت الدراسة في استهلاك عصير الفاكهة، إلى جانب قياس الوظائف الإدراكية ومستويات القلق والاكتئاب لدى المشاركين.

وأفاد البالغون الذين تناولوا عصير الفاكهة بنسبة 100 في المائة بأنهم شعروا بالقلق في أيام أقل بنسبة 16.3 في المائة شهرياً مقارنة بمن لم يتناولوا عصير الفاكهة. وبلغ الفرق نحو 18.6 في المائة بين البالغين الذين تراوحت أعمارهم بين 20 و59 عاماً.

لكن معظم المؤشرات الأخرى المتعلقة بالوظائف الإدراكية والاكتئاب لم ترتبط باستهلاك عصير الفاكهة في الدراسة.

ومن المهم الإشارة إلى أن هذه الدراسة اعتمدت على تحليل مقطعي، ولذلك لا يمكنها إثبات وجود علاقة مباشرة بين شرب العصير وانخفاض الشعور بالقلق.

لماذا قد يدعم عصير الفاكهة الصحة النفسية؟

تحتوي الفواكه على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية والمركَّبات النباتية الضرورية لصحة الإنسان. ويمكن لعصير الفاكهة بنسبة 100 في المائة أن يوفر بعض هذه العناصر، مثل فيتامين «ج» والبوتاسيوم ومركبات أخرى نشطة حيوياً، بحسب نوع الفاكهة.

لكن الباحثين أشاروا أيضاً إلى أن عوامل أخرى، مثل نمط الحياة والنظام الغذائي والحالة الصحية، يمكن أن تؤثر في الصحة النفسية. لذلك، لا ينبغي اعتبار نتائج الدراسة دليلاً على أن عصير الفاكهة يمتلك تأثيراً مضاداً للقلق.

وتوصي منظمة الصحة العالمية بإدراج الفواكه والخضراوات ضمن النظام الغذائي الصحي والمتوازن. وفي الوقت نفسه، تشير المنظمة إلى أن عصائر الفاكهة قد تحتوي على كميات مرتفعة من السكريات الحرة، حتى عندما لا تتم إضافة السكر إليها.

الفاكهة الكاملة تظل الخيار الأفضل

تتفوق الفاكهة الكاملة على العصير من ناحية محتواها من الألياف؛ إذ يحتوي عصير الفاكهة بنسبة 100 في المائة على كميات قليلة منها. وتساعد الألياف على إبطاء عملية الهضم، كما تجعل الفاكهة الكاملة أكثر إشباعاً.

وتوصي الإرشادات الغذائية بتناول الفاكهة الكاملة بشكل أساسي بدلاً من الاعتماد على العصير، كما تنص الإرشادات الغذائية للأميركيين على أن يكون الجزء الأكبر من الفاكهة المتناولة من الفاكهة الكاملة.

كذلك، توصي هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية (NHS) بألا يتجاوز إجمالي ما يتناوله الشخص يومياً من عصير الفاكهة أو العصائر المخفوقة 150 ملليلتراً، لأن عصر الفاكهة يزيد من كمية السكريات المتاحة، وهو ما قد يسهم في تسوس الأسنان.

كم من عصير الفاكهة يمكن تناوله؟

بالنسبة إلى الأشخاص الذين يحبون عصير الفاكهة، يُفضل اختيار العصير المصنوع بنسبة 100 في المائة من الفاكهة، الذي يحتوي على كمية منخفضة من السكر، وتناوله بكميات صغيرة.

ويمكن أن تُحسب كمية من عصير الفاكهة بنسبة 100 في المائة ضمن حصص الفاكهة اليومية، لكن ذلك لا يعني أنه ينبغي استبدال الفاكهة الكاملة بالعصير بشكل منتظم.

وبوجه عام، يجب أن يظل الماء المشروب الأساسي خلال اليوم، مع إمكانية تناول العصير من وقت إلى آخر ضمن نظام غذائي متوازن وغني بالفواكه والخضراوات.