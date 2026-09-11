هل تحيرك نوبات غضب طفلك؟ 4 طرق لفهم سلوكه والتعامل معه

قد تكون نوبات الغضب والسلوكيات الصعبة من أكثر المواقف التي تختبر صبر الآباء، خصوصاً عندما يصعب عليهم فهم ما يدفع أطفالهم إلى الصراخ أو العناد أو الانفعال. لكن هذه التصرفات لا تكون دائماً مجرد محاولة لتحدي الوالدين أو مخالفة القواعد؛ ففي كثير من الأحيان، يجد الأطفال صعوبة في التعبير عن مشاعرهم بالكلمات، فيلجأون إلى السلوك للتعبير عما يشعرون به.

ويميل الأطفال إلى التعبير عن مشاعرهم من خلال الأفعال؛ فالأطفال الصغار يصرخون ويضربون عندما لا تسير الأمور كما يشتهون، بينما قد يغادر طلاب المرحلة المتوسطة الغرفة بقوة، مع ضرب الأرض بأقدامهم، عندما يشعرون بالغضب. أما المراهقون، فقد يعبّرون عن إحباطهم أو عدم رضاهم بتقليب أعينهم وإغلاق الأبواب بعنف.

وبصفتها اختصاصية نفسية ومؤلفة مشاركة لكتاب «الآباء لديهم مشاعر أيضاً» (Parents Have Feelings، Too)، عملت جولي فراغا مع مئات الآباء الذين يشعرون بالعجز والضغط عندما لا يستمع إليهم أطفالهم، أو يسيئون التصرف، أو يدخلون في نوبات غضب عارمة من دون سبب واضح.

ويحاول بعض هؤلاء الآباء التفاوض مع أطفالهم، بينما يشعر آخرون بالإحباط ويفقدون أعصابهم، إلا أن كلا الأسلوبين قد يزيد من شعور الآباء بالإنهاك وفقدان السيطرة.

ويُعد سوء السلوك جزءاً طبيعياً من مرحلة الطفولة، كما أنه يمثل شكلاً من أشكال التواصل؛ إذ يمكن أن يكون بمثابة مؤشرات تكشف عن المشاعر المخيفة والمخاوف الكامنة وراء نوبات الغضب وتلك التصرفات.

أما الآباء القادرون على تتبع إشارات أطفالهم والتعامل مع مشاعرهم العميقة، فيمهدون الطريق لنجاح أطفالهم على المدى الطويل؛ إذ يكتسب هؤلاء الأطفال قدراً أكبر من الذكاء العاطفي، بما يساعدهم على تجاوز العقبات، وتقبّل الاستقلالية، وتجربة أشياء جديدة.

وفي المرة المقبلة التي يسيء فيها طفلك التصرف، جرّب القيام بهذه الأمور الأربعة، وفقاً لما شاركته فراغا ضمن تقرير في شبكة «سي إن بي سي»:

1. هدّئ نفسك أولاً

سواء كان طفلك الصغير يمر بنوبة غضب، أو كان مراهقك يصرخ في وجهك؛ فمن الطبيعي أن تشعر بالاضطراب أو حتى أن تفقد أعصابك.

لكن الأطفال يتعلمون من خلال مراقبة تصرفاتنا، لذا حاول الحفاظ على هدوئك وسط الفوضى. توقف قليلاً وخذ خمسة أنفاس عميقة، مع التركيز على التنفُّس البطني. قد يبدو الأمر بسيطاً، لكن التنفُّس العميق يوصل الأكسجين إلى العضلات، مما يساعد في تحفيز استجابة الاسترخاء في الجسم.

والمشاعر مُعدية؛ وهذا يعني أنه عندما يحافظ الآباء على هدوئهم، فإن الأطفال «يكتسبون» هذا الهدوء، ويتعلمون كيفية ضبط مشاعرهم القوية والتحكُّم فيها.

2. تصرّف كمحقق... لا كمدير تنفيذي

عندما يسيء الأطفال التصرُّف، قد تميل إلى إخبار طفلك بأن «يتوقف عن ذلك فوراً!»، أو قد تندفع مباشرة إلى محاولة حل المشكلة. لكن السيطرة المفرطة قد تدفع الأطفال إلى الانغلاق على أنفسهم، كما قد تضر بثقتهم بأنفسهم.

وبدلاً من التصرف كمدير تنفيذي يصدر الأوامر، تعامل مع الموقف كمحقق. حاول تبني عقلية قائمة على الفضول، واسأل نفسك: «ما الذي قد يمر به طفلي الآن ويدفعه إلى هذا السلوك؟».

فعلى سبيل المثال، قد يكون الطفل الذي يكذب خائفاً من الوقوع في المتاعب، بينما قد يرغب المراهق الذي يرفض الحدود في الحصول على مزيد من الاستقلالية.

لذلك، أشعر طفلك بأن قول الحقيقة أمر يستحق الثناء دائماً، وادعُ مراهقك، الذي يميل عادة إلى تجاوز الحدود، إلى التفكير معك ومناقشة الأمور التي يرغب فيها.

وعندما تحدد الدافع الكامن وراء السلوك، تكون قد حللتَ اللغز، وهو ما يمثل أكثر من نصف الطريق نحو الوصول إلى الحل.

بعض الآباء يميلون إلى التفاوض مع أطفالهم بينما يشعر آخرون بالإحباط ويفقدون أعصابهم (بيكسلز)

3. ساعد طفلك على تسمية مشاعره

قد يكون السلوك السيئ لدى الطفل ما يسميه علماء النفس «آلية دفاعية». وتُعد هذه الآليات، مثل عدم الصدق، والتجنُّب، وانتقاد الآخرين، وتوجيه الغضب نحو وجهات خاطئة، وسائل بارعة نحمي بها أنفسنا من المشاعر المؤلمة.

وصحيح أن الآليات الدفاعية تخفف مؤقتاً من حدة المشاعر القوية، مثل الخجل أو الشعور بالذنب أو الحزن، إلا أنها لا تساعد الأطفال على «استشعار» تحديات الحياة و«التعامل» معها على المدى الطويل.

وتُعرف عملية إيجاد كلمات تعبّر عن مشاعرنا باسم «تسمية المشاعر»، وهي عملية تساعد في تهدئة «اللوزة الدماغية (amygdala)» في الدماغ، وتخفف من حدة المشاعر الجياشة.

وحاول مساعدة طفلك على تسمية المشاعر التي تحاول آلياته الدفاعية إخفاءها؛ إذ يُعد طرح أسئلة بسيطة، مثل: «هل تشعر بالحزن؟» أو «هل أنت غاضب؟» أو «هل تشعر بالقلق؟»، بداية جيدة لمساعدته على التعرف إلى مشاعره والتعبير عنها.

4. تحقّق مما إذا كان لسلوكك دور في الأمر

يقلد الأطفال السلوكيات التي يشاهدونها في المدرسة والمنزل؛ فإذا تكرر السلوك السيئ لدى طفلك، تأمل في تصرفاتك الخاصة واسأل نفسك:

- «كيف أتعامل مع مشاعري؟»

- «ماذا أفعل عندما أشعر بالغضب أو الحزن أو القلق أو الخوف؟»

- «هل ألجأ إلى آليات دفاعية للتعامل مع المشاعر المؤلمة بدلاً من مواجهتها والتعامل معها مباشرة؟»

- «هل يعكس سلوك طفلي سلوكي أنا؟»

ومجرد التوقُّف للحظة لتحديد مشاعرك، والاعتراف بصحتها، وتلبية احتياجاتك الشخصية، يمكن أن يُحدِث فرقاً كبيراً.

ابدأ بتفحُّص جسدك من الرأس إلى أخمص القدمين، واسأل نفسك: ما الأحاسيس التي تلاحظها؟

فقد يكون الشعور بثقل في الصدر علامة على الحزن، مما قد يعني أنك بحاجة إلى الحصول على الدعم من شريكك أو أحد أصدقائك. ومن ناحية أخرى، قد يؤدي الغضب إلى ارتفاع درجة حرارة الجسم وتوتر عضلات الفك، وهو ما قد يشير إلى حاجتك إلى وضع حدود، أو تخصيص وقت للعناية بنفسك، أو معالجة مشكلة قائمة.