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يوميات الشرق

بذور اليقطين تفتح الباب أمام بديل نباتي لكريمة القهوة

المنتج التجاري حسّن قوام القهوة (جامعة فوجيان للزراعة والغابات في الصين)
المنتج التجاري حسّن قوام القهوة (جامعة فوجيان للزراعة والغابات في الصين)
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بذور اليقطين تفتح الباب أمام بديل نباتي لكريمة القهوة

المنتج التجاري حسّن قوام القهوة (جامعة فوجيان للزراعة والغابات في الصين)
المنتج التجاري حسّن قوام القهوة (جامعة فوجيان للزراعة والغابات في الصين)

توصل باحثون في الصين إلى تطوير بديل نباتي لكريمة القهوة باستخدام بروتين بذور اليقطين (القرع)، في خطوة قد تتيح الاستفادة من هذه البذور التي غالباً ما تُهدر أو تُستخدم لاستخراج زيوتها، وتحويلها إلى مكوّن غذائي جديد.

وأظهرت اختبارات تذوق أولية أجراها باحثون في جامعة فوجيان للزراعة والغابات بالصين أن إضافة هذا البديل إلى القهوة أسهمت في تحسين قوامها وملمسها وتخفيف مرارتها، مع الحفاظ على نكهتها ورائحتها المعتادتين. بل إن المشاركين في الاختبارات فضّلوه على أحد منتجات كريمة القهوة التجارية الخالية من الألبان. ونُشرت النتائج، الخميس، في دورية «Journal of Agricultural and Food Chemistry».

وتحتوي بذور اليقطين على نسبة مرتفعة من البروتين، لكن معظمها يُهدر أو يُستخدم لاستخراج الزيت، ما يخلّف منتجاً ثانوياً غنياً بالبروتين يمكن الاستفادة منه في تطبيقات غذائية متنوعة. غير أن استخدام هذا البروتين في المشروبات النباتية يواجه تحدياً؛ إذ يميل إلى التكتل عند خلطه بالماء، ما يحد من إمكانية توظيفه في تصنيع منتجات غذائية جديدة.

وللتغلب على هذه المشكلة، اختبر الفريق معالجة بروتين بذور اليقطين باستخدام أملاح الفوسفات المخصصة للاستخدام الغذائي، وهي مركبات تساعد البروتينات على تكوين مستحلبات مستقرة تجمع بين الزيت والماء.

ووجد الباحثون أن مزيجاً من مركبين شائعين في صناعة الأغذية، هما ثلاثي فوسفات الصوديوم وميتافوسفات الصوديوم، بنسبة 4 إلى 1، حقق أفضل النتائج في تكوين مستحلبات ناعمة ومستقرة.

وفي المرحلة التالية، خلط الفريق مسحوق البروتين المعالج بالماء، ثم خفق المزيج مع زيت الكاميليا، المعروف أيضاً باسم زيت بذور الشاي، لإنتاج نموذج أولي لكريمة نباتية خالية من الألبان.

واختبر الباحثون المنتج بإضافته إلى القهوة السوداء سريعة التحضير، التي أُعدت باستخدام ماء بدرجة حرارة الغرفة. واختيرت نسبة إضافة بلغت 10 في المائة لاختبارات التذوق، بعدما أظهرت التجارب أنها تُحدث تفتيحاً طفيفاً في لون القهوة، من دون تأثير ملحوظ على رائحتها، بما يتوافق مع التأثير المتوقع من إضافات القهوة المستخدمة لتحسين قوامها.

وشارك 12 شخصاً في اختبار التذوق، وأبدوا تفضيلاً للقهوة المضاف إليها مستحلب بروتين بذور اليقطين مقارنة بالقهوة التي أضيفت إليها كريمة تجارية خالية من الألبان.

وأشار المشاركون إلى أن المنتج التجاري حسّن قوام القهوة، لكنه لم يكن بالفاعلية نفسها في تقليل مرارتها، فضلاً عن احتمال إضفائه نكهات غير مستحبة عليها. في المقابل، ساعد البديل المصنوع من بذور اليقطين على تحسين مظهر القهوة وقوامها ونعومتها، مع الحفاظ على نكهتها ورائحتها المعتادتين.

وتشير النتائج، وفق الباحثين، إلى إمكانية تطوير كريمة نباتية للقهوة تحسّن الإحساس بقوام المشروب عند تناوله، من دون التأثير في نكهته الأصلية.

ويرى الفريق أن المنتج قد يتحول، بعد مزيد من التطوير، إلى بديل تجاري متاح في الأسواق، لكنه أشار إلى الحاجة إلى إجراء اختبارات إضافية لتقييم مدى استقراره عند إضافته إلى القهوة وغيرها من المشروبات.

ويعتزم الباحثون أيضاً درس خصائص المنتج الحسية ومدى تقبل المستهلكين لنكهته، إلى جانب تطويره في صورة مركزات سائلة أو مساحيق، بما يسهل تخزينه ونقله واستخدامه.

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يوميات الشرق

بذور اليقطين تفتح الباب أمام بديل نباتي لكريمة القهوة

المنتج التجاري حسّن قوام القهوة (جامعة فوجيان للزراعة والغابات في الصين)
المنتج التجاري حسّن قوام القهوة (جامعة فوجيان للزراعة والغابات في الصين)
TT
TT

بذور اليقطين تفتح الباب أمام بديل نباتي لكريمة القهوة

المنتج التجاري حسّن قوام القهوة (جامعة فوجيان للزراعة والغابات في الصين)
المنتج التجاري حسّن قوام القهوة (جامعة فوجيان للزراعة والغابات في الصين)

توصل باحثون في الصين إلى تطوير بديل نباتي لكريمة القهوة باستخدام بروتين بذور اليقطين (القرع)، في خطوة قد تتيح الاستفادة من هذه البذور التي غالباً ما تُهدر أو تُستخدم لاستخراج زيوتها، وتحويلها إلى مكوّن غذائي جديد.

وأظهرت اختبارات تذوق أولية أجراها باحثون في جامعة فوجيان للزراعة والغابات بالصين أن إضافة هذا البديل إلى القهوة أسهمت في تحسين قوامها وملمسها وتخفيف مرارتها، مع الحفاظ على نكهتها ورائحتها المعتادتين. بل إن المشاركين في الاختبارات فضّلوه على أحد منتجات كريمة القهوة التجارية الخالية من الألبان. ونُشرت النتائج، الخميس، في دورية «Journal of Agricultural and Food Chemistry».

وتحتوي بذور اليقطين على نسبة مرتفعة من البروتين، لكن معظمها يُهدر أو يُستخدم لاستخراج الزيت، ما يخلّف منتجاً ثانوياً غنياً بالبروتين يمكن الاستفادة منه في تطبيقات غذائية متنوعة. غير أن استخدام هذا البروتين في المشروبات النباتية يواجه تحدياً؛ إذ يميل إلى التكتل عند خلطه بالماء، ما يحد من إمكانية توظيفه في تصنيع منتجات غذائية جديدة.

وللتغلب على هذه المشكلة، اختبر الفريق معالجة بروتين بذور اليقطين باستخدام أملاح الفوسفات المخصصة للاستخدام الغذائي، وهي مركبات تساعد البروتينات على تكوين مستحلبات مستقرة تجمع بين الزيت والماء.

ووجد الباحثون أن مزيجاً من مركبين شائعين في صناعة الأغذية، هما ثلاثي فوسفات الصوديوم وميتافوسفات الصوديوم، بنسبة 4 إلى 1، حقق أفضل النتائج في تكوين مستحلبات ناعمة ومستقرة.

وفي المرحلة التالية، خلط الفريق مسحوق البروتين المعالج بالماء، ثم خفق المزيج مع زيت الكاميليا، المعروف أيضاً باسم زيت بذور الشاي، لإنتاج نموذج أولي لكريمة نباتية خالية من الألبان.

واختبر الباحثون المنتج بإضافته إلى القهوة السوداء سريعة التحضير، التي أُعدت باستخدام ماء بدرجة حرارة الغرفة. واختيرت نسبة إضافة بلغت 10 في المائة لاختبارات التذوق، بعدما أظهرت التجارب أنها تُحدث تفتيحاً طفيفاً في لون القهوة، من دون تأثير ملحوظ على رائحتها، بما يتوافق مع التأثير المتوقع من إضافات القهوة المستخدمة لتحسين قوامها.

وشارك 12 شخصاً في اختبار التذوق، وأبدوا تفضيلاً للقهوة المضاف إليها مستحلب بروتين بذور اليقطين مقارنة بالقهوة التي أضيفت إليها كريمة تجارية خالية من الألبان.

وأشار المشاركون إلى أن المنتج التجاري حسّن قوام القهوة، لكنه لم يكن بالفاعلية نفسها في تقليل مرارتها، فضلاً عن احتمال إضفائه نكهات غير مستحبة عليها. في المقابل، ساعد البديل المصنوع من بذور اليقطين على تحسين مظهر القهوة وقوامها ونعومتها، مع الحفاظ على نكهتها ورائحتها المعتادتين.

وتشير النتائج، وفق الباحثين، إلى إمكانية تطوير كريمة نباتية للقهوة تحسّن الإحساس بقوام المشروب عند تناوله، من دون التأثير في نكهته الأصلية.

ويرى الفريق أن المنتج قد يتحول، بعد مزيد من التطوير، إلى بديل تجاري متاح في الأسواق، لكنه أشار إلى الحاجة إلى إجراء اختبارات إضافية لتقييم مدى استقراره عند إضافته إلى القهوة وغيرها من المشروبات.

ويعتزم الباحثون أيضاً درس خصائص المنتج الحسية ومدى تقبل المستهلكين لنكهته، إلى جانب تطويره في صورة مركزات سائلة أو مساحيق، بما يسهل تخزينه ونقله واستخدامه.

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القهوة الصين
يوميات الشرق

لحظات رعب في مطار بريطاني... ذيل طائرة يرتطم بالمدرج أثناء الهبوط (فيديو)

طائرة تابعة للخطوط الجوية البريطانية تقلع فوق مبنى الركاب رقم 5 في مطار هيثرو غربي لندن (أ.ف.ب)
طائرة تابعة للخطوط الجوية البريطانية تقلع فوق مبنى الركاب رقم 5 في مطار هيثرو غربي لندن (أ.ف.ب)
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لحظات رعب في مطار بريطاني... ذيل طائرة يرتطم بالمدرج أثناء الهبوط (فيديو)

طائرة تابعة للخطوط الجوية البريطانية تقلع فوق مبنى الركاب رقم 5 في مطار هيثرو غربي لندن (أ.ف.ب)
طائرة تابعة للخطوط الجوية البريطانية تقلع فوق مبنى الركاب رقم 5 في مطار هيثرو غربي لندن (أ.ف.ب)

شهدت طائرة تابعة للخطوط الجوية البريطانية (بريتيش إيرويز)، كانت تقل عدداً كبيراً من الركاب، لحظات مرعبة أثناء محاولتها الهبوط في مطار هيثرو بلندن، وفقاً لموقع «نيوز.كوم» (news.com.au) الأسترالي.

واضطرت الرحلة رقم «BA431»، القادمة من أمستردام إلى لندن، الخميس، بالتوقيت المحلي، إلى إلغاء عملية الهبوط بصورة مفاجئة، بعدما ارتطم ذيل الطائرة بسطح المدرج أثناء محاولتها الهبوط.

وذكرت صحيفة محلية أن صرخات الركاب، البالغ عددهم 220 راكباً، تعالت لحظة ارتطام الطائرة بالمدرج، نحو الساعة الحادية عشرة صباحاً، بعدما لامست الأرض أولاً بعجلات الهبوط الموجودة على الجانب الأيسر.

وأظهرت لقطات مثيرة التقطها أحد هواة مراقبة الطائرات من موقع قريب، ذيل طائرة من طراز «إيرباص A321neo» وهو يرتطم بسطح المدرج، قبل أن ترتفع الطائرة مجدداً في الجو.

وفي داخل الطائرة، اندفع الركاب بقوة إلى الأمام في مقاعدهم، بينما كان الطيارون يحاولون السيطرة عليها.

ووثّق أحد هواة مراقبة الطائرات، الذي أصيب بالذهول من المشهد، لحظات الهبوط المرعب في مقطع فيديو.

وقال مصدر: «هذا أمر غير طبيعي على الإطلاق. تعالت الصرخات، ولم يكن أحد يعرف ما الذي يحدث».

وأضاف: «مثل هذه الحوادث التي تكاد تنتهي بكارثة نادرة للغاية. لقد تعرضت الطائرة لرياح قوية، لكن الطيارين ينجحون عادةً في السيطرة على مثل هذه المواقف. وسيكشف التحقيق حقيقة ما حدث».

وذكرت تقارير أن التحقيقات الأولية تشير إلى احتمال وقوع «سوء تقدير» داخل قمرة القيادة.

وقد أُبلغ «فرع التحقيق في حوادث الطيران»، الجهة المسؤولة عن التحقيق في حوادث الطائرات المدنية والوقائع الخطيرة داخل المملكة المتحدة، بالحادثة.

إنذار بمحاولة اختطاف على متن طائرة أميركية

تأتي هذه الواقعة في أعقاب حادثة شهدتها رحلة تابعة لشركة «يونايتد إيرلاينز» (United Airlines) في وقت سابق من الأسبوع الجاري، بعدما أُطلق إنذار بوجود محاولة اختطاف، إثر ادعاء أحد الركاب وجود قنبلة في حقيبته ومحاولته اقتحام قمرة القيادة.

ووقعت الحادثة على متن الرحلة رقم «UA2174» التابعة للشركة، التي أقلعت من مطار نيوارك الدولي في ولاية نيوجيرسي، الساعة 9:27 مساء الاثنين بتوقيت شرق الولايات المتحدة، متجهةً إلى مطار لويس أرمسترونغ الدولي في نيو أورلينز.

ووفقاً لموقع «فلايت رادار 24» (FlightRadar24)، تشير المعلومات إلى أن طياري الرحلة أرسلوا الرمز «7500»، وهو رمز دولي يُستخدم في أجهزة الإرسال والاستقبال للإشارة إلى وقوع تدخل غير مشروع، مثل محاولة اختطاف الطائرة أو وجود تهديد عدائي على متنها.

وحسب آرون راينز، صانع المحتوى المتخصص في شؤون الطيران، فإن مستوى الإنذار الرابع يشير إلى وقوع محاولة لاقتحام قمرة القيادة أو اختراقها بالفعل.

وكشفت تسجيلات صوتية لاتصالات مراقبة الحركة الجوية، اطّلع عليها راينز، أن راكباً مجهول الهوية، يبلغ من العمر 34 عاماً، ادّعى أثناء الرحلة وجود قنبلة داخل حقيبة ظهر كان يحملها، مما أدى إلى إطلاق حالة تأهب.

ووفقاً للتقارير، نُقل الراكب، عقب هذه الواقعة المرعبة، إلى مؤخرة الطائرة، حيث أُجلس برفقة أفراد من طاقمها، قبل أن تهبط الرحلة بسلام في نيو أورلينز عند الساعة 11:15 مساءً بالتوقيت المحلي.

وأكد متحدث باسم شركة «يونايتد إيرلاينز» وقوع الحادثة، في تصريح لموقع «news.com.au»، مشيراً إلى أن «سلطات إنفاذ القانون كانت في استقبال الطائرة فور وصولها».

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يوميات الشرق

ابتكارات سعودية تيسّر رحلة ضيوف الرحمن الإيمانية

المظلات الفائزة في مسابقة وزارة الحج والعمرة السعودية «الظل» و«فج» و«فيّ» (الشرق الأوسط)
المظلات الفائزة في مسابقة وزارة الحج والعمرة السعودية «الظل» و«فج» و«فيّ» (الشرق الأوسط)
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ابتكارات سعودية تيسّر رحلة ضيوف الرحمن الإيمانية

المظلات الفائزة في مسابقة وزارة الحج والعمرة السعودية «الظل» و«فج» و«فيّ» (الشرق الأوسط)
المظلات الفائزة في مسابقة وزارة الحج والعمرة السعودية «الظل» و«فج» و«فيّ» (الشرق الأوسط)

شكّل حمل المظلة باليد طوال ساعات التنقل وأداء المناسك تحت شمس المشاعر المقدسة تحدياً لملايين الحجاج لسنوات طويلة، إلا أن هذا المشهد قد يتغير قريباً بفضل ابتكارات سعودية أعادت تصميم واحدة من أبسط أدوات الحاج وأكثرها أهمية، لتوفير كل ما من شأنه تيسير أداء المناسك لضيوف الرحمن.

وكشفت وزارة الحج والعمرة السعودية عن 3 ابتكارات وطنية فائزة في مسابقة «تحدي ابتكار أفضل مظلة لضيوف الرحمن» المصاحب لـ«مؤتمر ومعرض الحج 2026»، بعدما قدمت حلولاً نوعية تجمع بين خفة الوزن وسهولة الاستخدام، مدمجة بأنظمة ترطيب لتلطيف الأجواء لضيوف الرحمن، تمهيداً لنقلها إلى أرض الواقع عبر ربط رواد الأعمال بشركات تقديم الخدمة.

الفكرة من التأسيس إلى واقع التنفيذ

وأوضحت مريم قطب، مدير عام الإبداع والابتكار وريادة الأعمال بوزارة الحج والعمرة، أن فكرة المسابقة انطلقت من اهتمام ورعاية وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة، بإطلاق تحدٍّ خاص يستهدف استقطاب أفكار ومقترحات المبتكرين من داخل المملكة وخارجها، للوصول إلى أفضل تصميم لمظلة تُسهم في تعزيز راحة ضيوف الرحمن.

مريم قطب مدير عام الإبداع والابتكار وريادة الأعمال بوزارة الحج والعمر (مؤتمر الحج)

وأضافت أن المسابقة شهدت تفاعلاً لافتاً، مع تسجيل 85 مشاركة من داخل المملكة وخارجها، بمشاركة مبتكرين من 3 قارات هي آسيا وأفريقيا وأوروبا، ومؤكدة أن تتويج 3 فائزين جميعهم من المبتكرين ورواد الأعمال السعوديين يعكس ما يمتلكه أبناء وبنات الوطن من قدرات إبداعية وابتكارية عالية.

وأوضحت أن المسابقة مرت بـ4 مراحل رئيسية؛ بدأت باستقبال المشاركات، وتقييمها في المرحلة الثانية، قبل أن يتم عرض المشاركات المختارة ضمن «مؤتمر ومعرض الحج»، وصولاً إلى فوز 3 مشاركات في تحدي ابتكار أفضل مظلة لضيوف الرحمن.

وعن المرحلة الرابعة، أفادت مريم قطب بأنها ستبدأ استكمال إجراءات اعتماد المشاركات واختيار الأنسب منها، وإيصالها إلى الشركات والجمعيات الخيرية، بما يتيح الاستفادة منها وتوظيفها في خدمة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج المقبل، وهو ما يعكس توجه المبادرة نحو تحويل الأفكار الابتكارية إلى منتجات عملية ذات أثر مباشر في تحسين تجربة ضيوف الرحمن.

جائزة «الحج» أهم من أي جوائز دولية

وكشف عبد اللطيف السبيعي، الفائز بالمركز الأول عن مظلة «الظل»، أن فكرة المشروع انطلقت من مشاهداته الميدانية، لما يواجهه الحجاج في مشعر عرفات من صعوبة في حمل المظلات التقليدية أثناء أداء المناسك والتنقل بين المشاعر المقدسة.

عبد اللطيف السبيعي مكرماً بالمركز الأول خلال مسابقة تحدي ابتكار أفضل مظلة لضيوف الرحمن (مؤتمر الحج)

وأوضح السبيعي، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن العمل على المشروع بدأ عام 2019، قبل أن تبدأ التجارب الأولية وتطوير الفكرة عام 2022، وصولاً إلى تصميم مظلة لا يتجاوز وزنها 150 غراماً، تُثبّت على الأكتاف بحزام بسيط حول الخصر، بما يوزع وزنها على الجسم، ويتيح للحاج استخدام يديه بحرية.

وبيّن أن المظلة صُممت لتوفير الراحة أثناء أداء المناسك، بحيث لا تعوق الحاج في الطواف، ويمكنه الصلاة والسجود بها دون أن تؤثر على المحيطين به؛ نظراً لخفة وزنها وتصميمها العملي، مشيراً إلى حصول ابتكاره على براءة اختراع سعودية إلى جانب براءات اختراع في أكثر من 36 دولة حول العالم، من بينها الصين وماليزيا واليابان وكوريا والولايات المتحدة.

وأضاف أن المشروع شهد تجارب وتطبيقات ميدانية بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة على مدى السنوات الماضية، مؤكداً أن حصوله على المركز الأول في تحدي «أفضل مظلة» يُمثل أهم محطة مهمة في مسيرته، رغم حصول المشروع على جوائز دولية من بينها جائزة في جنيف عام 2022، مؤكداً أن مشروع المظلة صُنع بأيدٍ سعودية من أدق تفاصيله وحتى المنتج النهائي.

نظام مدمج في حقيبة

قال عبد العزيز الزهراني، الفائز بالمركز الثاني عن مشروع مظلة «فج»، إن الفكرة الأساسية لابتكاره تتمثل في تخفيف الأعباء عن ضيوف الرحمن أثناء أداء المناسك، مشيراً إلى أن التصميم يقوم على دمج مظلة وحقيبة ظهر بنظام ترطيب متصل عبر أنبوب، بسعة تصل إلى لترين من المياه، مع المحافظة على برودة المياه لمدة تصل إلى 8 ساعات على الأقل.

الفائزان عبد العزيز الزهراني وسليمان الهزاع بالمركزين الأول والثاني في مسابقة «الحج» (الشرق الأوسط)

وأضاف أن التصميم يشتمل على حزام حول الخصر يساعد على توزيع الوزن ويعزز الراحة والثبات، لافتاً إلى أن المظلة والحقيبة مصنوعتان من أقمشة مقاومة للماء، ويبلغ وزن المنتج نحو 330 غراماً، كما يتميز بهيكل يتحمل الرياح القوية.

وأوضح أن مراحل التطوير والتجارب بدأت عام 2015، حتى الوصول إلى التصميم الحالي عام 2026، في صورة مظلة قابلة للطي تُثبّت على الأكتاف بواسطة حزام بسيط حول الخصر. وأشار إلى أن الفريق يعمل على تطوير نموذج أخف وزناً وأكثر انسيابية وراحة، مع الحفاظ على الهوية الأساسية للمنتج وهيكله.

تصميم يستوحي الهوية الإسلامية

وقال سليمان الهزاع، الفائز بالمركز الثالث عن ابتكار مظلة «فيّ»، إن المظلة استلهمت تصميمها من الهندسة الإسلامية، وتجمع التظليل بحواف آمنة وخيارات للتعريف الرقمي عبر تقنية «NFC».

وأوضح الهزاع أن تصميم المظلة انطلق من فكرة ابتكار هوية بصرية خاصة بموسم الحج والمشاعر المقدسة، بحيث تكون المظلة مختلفة عن الأشكال التقليدية، ويمكن تمييزها بسهولة من خلال تصميمها وشكلها العام، مشيراً إلى أن أبرز عناصر الابتكار تتمثل في اعتماد التصميم السداسي المستوحى من الزخارف الهندسية الإسلامية، بما يمنح المظلة هوية جمالية مميزة، إلى جانب معالجة الحواف وإزالة الأجزاء البارزة، لتكون أكثر أماناً وملاءمة للاستخدام في مناطق الحشود، دون التسبب في إعاقة حركة الحجاج أو التأثير على المحيطين بهم.

وأضاف أن التصميم راعى متطلبات الاستخدام في البيئات الخارجية، من خلال استخدام خامات مقاومة للماء وأشعة الشمس، وتزويد أطراف المظلة بعواكس ضوئية لتعزيز السلامة والرؤية، فضلاً عن الالتزام باشتراطات وزارة الحج والعمرة المتعلقة بالحجم والوزن ومقاومة الرياح، إذ يقل وزن المظلة عن 300 غرام.

ولفت إلى أن المظلة تتضمن تقنية الاتصال قريب المدى (NFC)، مؤكداً أن الهدف من المشروع هو تقديم مظلة لا تؤدي وظيفة الحماية من الشمس والمطر فحسب، وإنما تمثل منتجاً يحمل هوية خاصة بالحج، ويجمع بين الجمال والعملية والسلامة والتقنيات الذكية.

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