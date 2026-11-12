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يوميات الشرق

«نداء استغاثة»... طائرة تهبط اضطرارياً بعد تسرّب مياه أغرق مقصورة الركاب

طائرة تظهر في مطار فاسيل ليفسكي في صوفيا ببلغاريا (أ.ب)
طائرة تظهر في مطار فاسيل ليفسكي في صوفيا ببلغاريا (أ.ب)
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«نداء استغاثة»... طائرة تهبط اضطرارياً بعد تسرّب مياه أغرق مقصورة الركاب

طائرة تظهر في مطار فاسيل ليفسكي في صوفيا ببلغاريا (أ.ب)
طائرة تظهر في مطار فاسيل ليفسكي في صوفيا ببلغاريا (أ.ب)

اضطرت طائرة ركاب تابعة لشركة «فرونتير» الأميركية إلى الهبوط اضطرارياً في شيكاغو، الأربعاء، بعدما تسبب تسرب مياه من حوض المغسلة في إحدى دورات المياه في غمر مقصورة الركاب، وفقاً لصحيفة «نيويورك بوست».

وكانت رحلة «فرونتير» رقم 3566 متجهة من دنفر إلى ديترويت عندما أعلن الطيارون حالة الطوارئ، إثر تعطل صنبور المياه في دورة المياه الأمامية، ما أدى إلى تدفق المياه بغزارة وغمر أرضية الطائرة وتسربها إلى الممر، وفق ما أظهره مقطع فيديو.

ونقل تسجيل صوتي عن أحد الطيارين قوله لمراقبي الحركة الجوية: «نداء استغاثة، نداء استغاثة، نداء استغاثة».

وتابع: «نود إعلان حالة طوارئ؛ فقد حدث تسرب في حوض المغسلة الموجود في الجزء الأمامي من الطائرة، وتتدفق المياه منه بغزارة، إلى درجة أنها أغرقت مقصورة الركاب بالكامل في الخلف، ونحن قلقون بشأن الأجهزة الإلكترونية».

وأضاف: «نود تحويل مسار الرحلة إلى مطار شيكاغو أوهير».

وأظهرت لقطات صوّرها أحد الركاب ممر الطائرة وقد غمرته المياه بالكامل.

وبحسب شبكة «سي بي إس»، ساعد سبّاك كان على متن الطائرة في إغلاق صنبور الحوض، لكن كمية كبيرة من المياه كانت قد تسربت بالفعل إلى المقصورة، ما دفع الطيارين إلى التواصل لاسلكياً مع مراقبي الحركة الجوية.

وأكدت شركة «فرونتير» أن الطائرة هبطت بسلام، من دون تسجيل أي إصابات.

وقالت الشركة في بيان: «في وقت سابق من اليوم، وبينما كانت الرحلة رقم 3566 متجهة من دنفر إلى ديترويت، حدث تسرب في صنبور المياه الموجود في دورة المياه الأمامية، ما أدى إلى تدفق المياه على جزء من أرضية الطائرة».

وأضافت: «وبناءً على ذلك، طلب قائد الطائرة الهبوط اضطرارياً في مطار شيكاغو أوهير. وقد هبطت الطائرة بسلام، ولم تُسجّل أي إصابات بين الركاب أو أفراد الطاقم».

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لماذا تموء القطط أكثر في وجود البشر؟ دراسة تكشف السرّ

القطط تُصدر أصوات المواء لأسباب متعددة غالباً عندما تشعر بالجوع (بيكسلز)
القطط تُصدر أصوات المواء لأسباب متعددة غالباً عندما تشعر بالجوع (بيكسلز)
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لماذا تموء القطط أكثر في وجود البشر؟ دراسة تكشف السرّ

القطط تُصدر أصوات المواء لأسباب متعددة غالباً عندما تشعر بالجوع (بيكسلز)
القطط تُصدر أصوات المواء لأسباب متعددة غالباً عندما تشعر بالجوع (بيكسلز)

كشفت دراسة جديدة، تسلّط مزيداً من الضوء على أساليب تواصل القطط، أن القطط الأليفة تغيّر وتيرة موائها تبعاً لوجود أصحابها في الغرفة أو غيابهم عنها، وفقاً لصحيفة «إندبندنت».

وتُصدر القطط أصوات المواء لأسباب متعددة، غالباً عندما تشعر بالجوع أو الإثارة، كما تتواصل باستخدام إشارات غير لفظية، مثل الرمش ببطء أو فرك أجسامها بأصحابها.

لكن دراسة أُجريت عام 2020 أظهرت أن البشر يجدون صعوبة في التمييز بين المواء المرتبط بطلب الطعام وغيره من الأصوات التي تُصدرها القطط.

وأشار باحثون في دراسة جديدة، نُشرت في دورية «سلوك الحيوان» (Animal Behaviour)، إلى أن «القطط الأليفة تستخدم المواء في تفاعلاتها مع البشر بوتيرة أكبر مقارنة بتفاعلاتها مع القطط الأخرى».

وأضافوا: «ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان هذا النوع من الأصوات يؤدي غرضاً تواصلياً حقيقياً».

وتؤكد الأبحاث أن القطط تميل إلى المواء بمعدلات أعلى بكثير عندما يكون أصحابها موجودين، مقارنة بوجودها بمفردها أو برفقة قطط أخرى فقط.

وفي إطار الدراسة الجديدة، استعان باحثون من جامعة ساو باولو في البرازيل بـ38 قطاً أليفاً معروفاً بكثرة المواء عند اقتراب موعد الطعام.

ووضع الباحثون أمام كل قط مكافأته المفضلة داخل وعاء بلاستيكي صغير، بحيث يستطيع رؤيتها وشمّ رائحتها، من دون أن يتمكن من الوصول إليها.

ثم راقب العلماء سلوك كل قط لمدة دقيقة في حالتين: الأولى في وجود شخص منتبه إليه، والثانية في غياب أي شخص عن الغرفة.

القطط تميل إلى المواء بمعدلات أعلى بكثير عندما يكون أصحابها موجودين (بيكسلز)

ووجد الباحثون أن كل قط كان يُصدر نحو 20 مواءً عندما يكون بمفرده، بينما ارتفع هذا العدد إلى أكثر من أربعة أضعاف في وجود شخص معه.

وخلصت الدراسة إلى أن احتمالات مواء القطط تزداد بصورة ملحوظة عند وجود شخص في محيطها.

كما لاحظ الباحثون أن القطط كانت تنظر مباشرة إلى الشخص الموجود معها، وتتنقل بنظراتها بينه وبين المكافأة التي تعجز عن الوصول إليها.

ويُلاحظ هذا النمط من التواصل لدى العديد من الحيوانات، بما فيها الكلاب والرئيسيات.

في المقابل، كانت القطط تقضي وقتاً أطول واقفةً من دون حركة عندما تكون بمفردها.

وأشار العلماء إلى أنه «في غياب البشر، وقفت القطط ساكنة وظلت تحدّق في الباب لفترة أطول بشكل ملحوظ، مما يوحي بأنها كانت تدرك السلوكيات الأكثر فاعلية عند وجود طرف آخر».

وتشير النتائج إلى أن المواء ليس مجرد تعبير لا إرادي عن المشاعر، بل قد يكون شكلاً من أشكال التواصل الموجّه إلى الآخرين.

وقال الباحثون: «تتسق هذه النتائج مع فكرة أن المواء يؤدي دوراً تواصلياً في التفاعلات بين القطط والبشر».

ويبدو أيضاً أن المواء يمثل بالنسبة إلى القطط أداة تواصل مرنة، تتشكل وفقاً لبيئتها المباشرة واحتياجاتها.

وأشار العلماء إلى أن العيش إلى جانب البشر ربما دفع القطط إلى تطوير أنماط مواء أكثر مرونة، تتكيف مع المواقف المختلفة.

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يوميات الشرق

«نداء استغاثة»... طائرة تهبط اضطرارياً بعد تسرّب مياه أغرق مقصورة الركاب

طائرة تظهر في مطار فاسيل ليفسكي في صوفيا ببلغاريا (أ.ب)
طائرة تظهر في مطار فاسيل ليفسكي في صوفيا ببلغاريا (أ.ب)
TT
TT

«نداء استغاثة»... طائرة تهبط اضطرارياً بعد تسرّب مياه أغرق مقصورة الركاب

طائرة تظهر في مطار فاسيل ليفسكي في صوفيا ببلغاريا (أ.ب)
طائرة تظهر في مطار فاسيل ليفسكي في صوفيا ببلغاريا (أ.ب)

اضطرت طائرة ركاب تابعة لشركة «فرونتير» الأميركية إلى الهبوط اضطرارياً في شيكاغو، الأربعاء، بعدما تسبب تسرب مياه من حوض المغسلة في إحدى دورات المياه في غمر مقصورة الركاب، وفقاً لصحيفة «نيويورك بوست».

وكانت رحلة «فرونتير» رقم 3566 متجهة من دنفر إلى ديترويت عندما أعلن الطيارون حالة الطوارئ، إثر تعطل صنبور المياه في دورة المياه الأمامية، ما أدى إلى تدفق المياه بغزارة وغمر أرضية الطائرة وتسربها إلى الممر، وفق ما أظهره مقطع فيديو.

ونقل تسجيل صوتي عن أحد الطيارين قوله لمراقبي الحركة الجوية: «نداء استغاثة، نداء استغاثة، نداء استغاثة».

وتابع: «نود إعلان حالة طوارئ؛ فقد حدث تسرب في حوض المغسلة الموجود في الجزء الأمامي من الطائرة، وتتدفق المياه منه بغزارة، إلى درجة أنها أغرقت مقصورة الركاب بالكامل في الخلف، ونحن قلقون بشأن الأجهزة الإلكترونية».

وأضاف: «نود تحويل مسار الرحلة إلى مطار شيكاغو أوهير».

وأظهرت لقطات صوّرها أحد الركاب ممر الطائرة وقد غمرته المياه بالكامل.

وبحسب شبكة «سي بي إس»، ساعد سبّاك كان على متن الطائرة في إغلاق صنبور الحوض، لكن كمية كبيرة من المياه كانت قد تسربت بالفعل إلى المقصورة، ما دفع الطيارين إلى التواصل لاسلكياً مع مراقبي الحركة الجوية.

وأكدت شركة «فرونتير» أن الطائرة هبطت بسلام، من دون تسجيل أي إصابات.

وقالت الشركة في بيان: «في وقت سابق من اليوم، وبينما كانت الرحلة رقم 3566 متجهة من دنفر إلى ديترويت، حدث تسرب في صنبور المياه الموجود في دورة المياه الأمامية، ما أدى إلى تدفق المياه على جزء من أرضية الطائرة».

وأضافت: «وبناءً على ذلك، طلب قائد الطائرة الهبوط اضطرارياً في مطار شيكاغو أوهير. وقد هبطت الطائرة بسلام، ولم تُسجّل أي إصابات بين الركاب أو أفراد الطاقم».

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يوميات الشرق

مهرجان سينمائي يحتفي بالاختلاف... أبطال فيلم الافتتاح من ذوي الاحتياجات الخاصة

"نجوم الكفاءات" أبطال فيلم افتتاح المهرجان الأكاديمي السينمائي (الشرق الأوسط)
"نجوم الكفاءات" أبطال فيلم افتتاح المهرجان الأكاديمي السينمائي (الشرق الأوسط)
TT
TT

مهرجان سينمائي يحتفي بالاختلاف... أبطال فيلم الافتتاح من ذوي الاحتياجات الخاصة

"نجوم الكفاءات" أبطال فيلم افتتاح المهرجان الأكاديمي السينمائي (الشرق الأوسط)
"نجوم الكفاءات" أبطال فيلم افتتاح المهرجان الأكاديمي السينمائي (الشرق الأوسط)

في العادة تُفرَد السجّادة الحمراء في المهرجانات السينمائية لنجوم الشاشة الفضّية وسائر المشاهير. لعلّ "مهرجان جامعة الكفاءات السينمائي" هو أوّل حدثٍ سينمائي يخالف تلك القاعدة، فيصنع توازناً فريداً على السجّادة الحمراء ليلة افتتاحه.

تتوزّع عدسات الصحافة وعيون الضيوف، ما بين الممثلين المعروفين وممثلين من نوعٍ آخر خطفوا الأنظار والقلوب. هم "نجوم الكفاءات". 9 شبانٍ وشابات من ذوي الاحتياجات الخاصة والأحلام الكبيرة. الليلة ليلتُهم بما أنّهم يتصدّرون برنامج المهرجان، مفتتحين إياه بفيلمهم القصير الأوّل Burnt by Birth (مُحترق منذ الولادة) والذي يترجم بقصّته شعار النسخة الثالثة من المهرجان الأكاديمي السينمائي، وهو "احترام التنوّع" على قاعدة أنّ "الفن الحقيقي يوحّد ولا يفرّق".

عضو لجنة التحكيم الفنان جورج خبّاز متوسطاً ممثلي فيلم الافتتاح (الشرق الأوسط)

منذ تأسيسها عام 1957، اختارت مؤسسة "الكفاءات" الدمج قضيّة لها. يلفت نائب عميد كلية الفنون والإعلام ومدير المهرجان د. جورج مطر في حوار مع "الشرق الأوسط" إلى أنّ "خصوصية مؤسسة وجامعة الكفاءات تكمن في أنها تُعادل ما بين الأصحّاء وذوي الاحتياجات الخاصة. الدمج هو الأساس بينهم وهُم يتشاركون المساحة والحقوق التربويّة ذاتها".

هنا، لا أصحّاء ومعوّقين فالجميع سواسية في قُدرتهم على التعلّم والعطاء والإبداع. لطالما كرّر مؤسِّسُها الراحل نديم الشويري شعار: "زنودٌ تُنتج لا أيدٍ تستعطي"، وعشيّة العيد الـ70 للمؤسسة بلغت تلك الإنتاجيّة الشاشة الكبيرة.

يعود مهرجان الكفاءات بدورة ثالثة بعد 20 سنوات من الغياب (الشرق الأوسط)

"نجوم الكفاءات"، الّذين تتنوّع حالاتهم ما بين متلازمة التثلّث الصبغي والتوحّد والتأخّر العلمي، يفيضون فرحاً. يتحدّثون بقدرِ ما يستطيعون عن مشاركتهم في الفيلم وعن التزامهم التدريب المسرحي ضمن الفرقة. يلتقطون الصور إلى جانب ضيوف المهرجان ويجعلون أهاليهم فخورين بهم.

ناظراً إليهم باعتزاز، يؤكّد عميد كلية الفنون والإعلام في جامعة الكفاءات الكاتب والسيناريست المخضرم شكري أنيس فاخوري أنّ تجربة الفيلم "هي الأولى من نوعها"، متمنياً في حديثه مع "الشرق الأوسط" أن "تُفتَحَ أبواب المهنة أكثر" للموهوبين من ذوي الاحتياجات الخاصة.

رئيس الجامعة وعميد كلية الفنون ومدير المهرجان برفقة المخرجَين سمير حبشي وبهيج حجيج (جامعة الكفاءات)

الفيلم القصير من إنتاج مؤسسة وجامعة الكفاءات العائدة إلى مهرجانها السينمائي بعد 10 سنوات غياب. ووفق د. جورج مطر لـ"الشرق الأوسط"، فإنّ Burnt by Birth هو ثمرة مجهود مشترك بين مختلف كلّيّات الجامعة وطلّابها وخرّيجيها. تكاتفت الأيادي لصناعة الفيلم وتنوّع العاملون عليه ما بين الطلّاب ذوي الاحتياجات الخاصة وزملائهم من غير ذوي الإعاقة.

أما القصة "فتعكس التحدّيات التي يواجهها ذوو الاحتياجات الخاصة في المجتمع من خلال قصة بطل الفيلم رامي عبد الخالق"، وفق د. مطر. وعن كواليس التصوير يقول إنّ "الممثلين كانوا مذهلين بهدوئهم والتزامهم وإدراكهم لما عليهم أن يقوموا به".

مشهد من فيلم الافتتاح Burnt by Birth (الشرق الأوسط)

بكثيرٍ من المشاهد الصامتة، يروي الفيلم قصة "رامي"، الطالب من ذوي الاحتياجات الخاصة، والذي كما سائر الشبّان في سنّه، يحمل أحلاماً ومواهب ومشاعر. إلّا أنّه يتعرّض للصدّ من قِبَل المجتمع لكَونه مختلفاً. ولا يقتصر الرفض على المجتمع، فالشخصية ومنذ الولادة، ضحية النبذ.

في المؤسسة التربوية حيث يدرس، يتجاور الطلّاب على اختلاف قدراتهم الجسديّة والذهنيّة. ويَحدُث أن ينشأ بين "رامي" وزميلته "جسيكا" التي لا تعاني أي إعاقة، اهتمامٌ متبادل. تدخل والدتها على الخطّ طالبةً إلى المدير (الممثل نزيه يوسف) طرد رامي لأنه يلهي ابنتها عن الدراسة.

بمواجهة الاستبعاد، يستجمع رامي مواهبه ويُطلقها على الملأ أمام رفاقه وأساتذته وجسيكا. واقفاً تحت الأضواء على خشبة المسرح يغنّي: "من حقّي أعيش زيّكم أفرق بإيه عنّكم... أقدر أحب واعرف أحسّ"، لينهال التصفيق وينال رامي إعجاباً وتقديراً واحتضاناً لم يحصل عليه من قبل.

يُستكمل التصفيق على الشاشة بتصفيقٍ داخل قاعة الاحتفال، ليليَه تكريم الممثل الأساسي والمخرج جيسون صيقلي وسائر الممثلين والعاملين في الفيلم.

فريق الفيلم من متدرّبي وطلّاب وخرّيجي جامعة الكفاءات مكرّماً على المسرح (الشرق الأوسط)

في دورته الثالثة الممتدّة ما بين 11 و13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026، يُفرد المهرجان شاشاته لـ20 فيلماً قصيراً وافداً من 12 بلداً، وقد جرى اختيارها من بين 382 فيلماً. وتتنافس الأفلام على 10 جوائز هي: أفضل فيلم قصير، وجائزة الكفاءات لاحترام التنوّع، وأفضل فيلم طالبي، وأفضل تصوير، وأفضل أداء، وأفضل مونتاج، وأفضل صوت، وأفضل سيناريو، وتنويه خاص من لجنة التحكيم، إضافةً إلى جائزة الجمهور.

أما الدول المشاركة فهي، إلى جانب لبنان، مصر، وعُمان، وتركيا، وإيران، وإيطاليا، وهولندا، والدنمارك، والولايات المتحدة الأميركية، والصين، وكوريا الجنوبية. ويتولّى التحكيم فنانون وأخصائيون سينمائيون هم سمير حبشي، وجورج خبّاز، وبهيج حجيج، وسابين صيداوي، وميلاد طوق.

لجنة تحكيم مهرجان الكفاءات السينمائي (الشرق الأوسط)

بما أنّ المهرجان يدمج ما بين الهويتَين الأكاديمية والاحترافيّة، لا غرابة في أن تُدرَج الأفلام الطالبية إلى جانب الأعمال المحترفة ضمن المنافسة، من دون عزلها في خانة مستقلة.

ويقول د. جورج مطر في هذا السياق: "ليس هدفنا ترفيهياً بقَدر ما هو إلقاء الضوء على النتاج الأكاديمي في الجامعة، لذلك فإنّ المهرجان يدمج بين الطابعين التربوي والفني، وهو بمثابة منصة انطلاق للطلاب من الحياة الأكاديمية إلى الحياة المهنية".

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