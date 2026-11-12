«نداء استغاثة»... طائرة تهبط اضطرارياً بعد تسرّب مياه أغرق مقصورة الركاب

اضطرت طائرة ركاب تابعة لشركة «فرونتير» الأميركية إلى الهبوط اضطرارياً في شيكاغو، الأربعاء، بعدما تسبب تسرب مياه من حوض المغسلة في إحدى دورات المياه في غمر مقصورة الركاب، وفقاً لصحيفة «نيويورك بوست».

وكانت رحلة «فرونتير» رقم 3566 متجهة من دنفر إلى ديترويت عندما أعلن الطيارون حالة الطوارئ، إثر تعطل صنبور المياه في دورة المياه الأمامية، ما أدى إلى تدفق المياه بغزارة وغمر أرضية الطائرة وتسربها إلى الممر، وفق ما أظهره مقطع فيديو.

ونقل تسجيل صوتي عن أحد الطيارين قوله لمراقبي الحركة الجوية: «نداء استغاثة، نداء استغاثة، نداء استغاثة».

وتابع: «نود إعلان حالة طوارئ؛ فقد حدث تسرب في حوض المغسلة الموجود في الجزء الأمامي من الطائرة، وتتدفق المياه منه بغزارة، إلى درجة أنها أغرقت مقصورة الركاب بالكامل في الخلف، ونحن قلقون بشأن الأجهزة الإلكترونية».

وأضاف: «نود تحويل مسار الرحلة إلى مطار شيكاغو أوهير».

وأظهرت لقطات صوّرها أحد الركاب ممر الطائرة وقد غمرته المياه بالكامل.

وبحسب شبكة «سي بي إس»، ساعد سبّاك كان على متن الطائرة في إغلاق صنبور الحوض، لكن كمية كبيرة من المياه كانت قد تسربت بالفعل إلى المقصورة، ما دفع الطيارين إلى التواصل لاسلكياً مع مراقبي الحركة الجوية.

وأكدت شركة «فرونتير» أن الطائرة هبطت بسلام، من دون تسجيل أي إصابات.

وقالت الشركة في بيان: «في وقت سابق من اليوم، وبينما كانت الرحلة رقم 3566 متجهة من دنفر إلى ديترويت، حدث تسرب في صنبور المياه الموجود في دورة المياه الأمامية، ما أدى إلى تدفق المياه على جزء من أرضية الطائرة».

وأضافت: «وبناءً على ذلك، طلب قائد الطائرة الهبوط اضطرارياً في مطار شيكاغو أوهير. وقد هبطت الطائرة بسلام، ولم تُسجّل أي إصابات بين الركاب أو أفراد الطاقم».