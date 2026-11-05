موجة تهديدات بوجود قنابل تستهدف 25 طائرة ركاب بأوروبا

استهدفت سلسلة ‌من التهديدات الكاذبة بوجود قنابل شركات طيران أوروبية من آيرلندا إلى بلغاريا، الخميس، وذلك للمرة الثانية هذا الأسبوع، ما دفع بعضاً من 25 رحلة على الأقل إلى الهبوط بعيداً عن وجهاتها المقررة أو مرافقتها بطائرات مقاتلة.

وتلقت عدة شركات طيران ⁠في أنحاء ‌أوروبا هذه التهديدات ‌للمرة الثانية هذا ‌الأسبوع على طائراتها، ما أجبر العديد منها على ⁠الهبوط ⁠اضطرارياً أو تحت حراسة، رغم عدم ثبوت صحة أي من هذه التهديدات.

وتولت مقاتلات حربية مواكبة بعضها، وحُوَِل مسارها، وفق ما أفادت السلطات وشركات الطيران المعنية.

وأفادت ​السلطات الإسبانية بتأثر ثلاث رحلات جوية بتهديدات كاذبة بوجود قنابل في مطار ​مدريد ‌صباح ​الخميس، مضيفة ⁠أن قوات الأمن استبعدت وجود خطر.

ودخلت ظاهرة الإنذارات الكثيرة بوجود قنابل على طائرات يومها الثالث على التوالي، واستهدف معظمها رحلات في أوروبا لشركات طيران منخفضة التكلفة.

وبدا أن الحصة الكبرى من التهديدات طالت شركة «راين إير» الآيرلندية للطيران المنخفض التكلفة، والتي طالت إنذارات بوجود قنابل أربعاً من رحلاتها.

وأعلنت سلطات الطيران المدني في عدد من الدول الأوروبية أن عدة طائرات اضطرت إلى الهبوط اضطرارياً|، الخميس، بعد تحويل مسارها بسبب تهديدات بوجود قنابل على متنها.

وقالت شركة «فين إير» الفنلندية إن الرحلة رقم 1761، المتجهة من هلسنكي إلى روما، تلقت تهديداً بوجود قنبلة، إلا أنه لم يعثر على أي شيء غير اعتيادي على متن الطائرة بعد هبوطها بصورة طبيعية في العاصمة الإيطالية، بحسب ما أفادت به هيئة الإذاعة الفنلندية «واي إل إي».

واضطرت ثلاث رحلات تابعة لشركة «رايان إير»، كانت متجهة إلى العاصمة البلغارية صوفيا، إلى الهبوط اضطرارياً بسبب تهديدات بوجود قنابل على متنها.

وقال مسؤولون بالمطار، للصحافيين، إن رحلتين من بين الرحلات الثلاث، إحداهما قادمة من كوبنهاغن بالدنمارك والأخرى من مدريد، هبطتا بسلام في مطار «فاسيل ليفسكي» بالعاصمة صوفيا.

أما الرحلة الثالثة، التي كانت قادمة من مطار «ستانستد» في لندن متجهة إلى صوفيا، فقد جرى تحويل مسارها وهبطت بسلام في مطار مدينة بلوفديف، ثاني أكبر مدينة في بلغاريا، بحسب ما قاله الرئيس التنفيذي لمطار بلوفديف، كراسمير بيشيف.

طائرة «إيرباص إيه 320» تابعة لشركة «إير لينغوس» في قاعدة إيفرو العسكرية الفرنسية بعد تحويل مسار رحلتها من دبلن إلى روما إثر تهديد بوجود قنبلة الخميس (رويترز)

وقال مكتب ​رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، الخميس، إن طائرة من طراز إيرباص إيه 320 كانت متجهة من دبلن إلى ‌روما حولت ‌مسارها إلى ​قاعدة إيفرو ‌الجوية ⁠الفرنسية ​عقب تلقي ⁠إنذار بوجود قنبلة، في أحدث سلسلة من التهديدات التي استهدفت رحلات جوية في أوروبا. وأضاف ⁠المكتب أنه يتابع ‌الوضع ‌من كثب.

ووفقاً ​لموقع «فلايت ‌رادار 24» لتتبع الرحلات، ‌استدارت طائرة تابعة لشركة إير لينغوس قرب باريس، وكانت تحلق في ‌دوائر فوق منطقة إيفرو بعد إعلان حالة ⁠طوارئ ⁠في أثناء الرحلة. وقال المكتب إن الطائرة هبطت بسلام في القاعدة العسكرية بمدينة إيفرو في منطقة نورماندي.

وأضاف المكتب أن جميع الركاب، وعددهم 151 راكباً، وأفراد الطاقم الستة، بخير. وقال إن فرقاً عسكرية متخصصة في إبطال مفعول القنابل تتولى فحص الطائرة، مضيفاً أنه ما زال يتابع تطورات الموقف لحظة بلحظة، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل حتى الآن.



وأفادت وسائل إعلام بلجيكية بأن ‌الطائرة التي ‌اضطرت للهبوط في مطار زافنتم في ​بروكسل ‌تابعة ⁠لشركة ​الطيران البولندية ⁠لوت. ونقلت وكالة الأنباء التشيكية عن متحدث باسم الشرطة أنه لم يتم العثور على أي متفجرات على متن أربع طائرات تلقت تهديدات بوجود قنابل وهبطت في براغ.

وقال مصدر مطلع إن القوات الجوية الإيطالية رافقت طائرة تابعة لشركة فينير قادمة من هلسنكي ⁠إلى أن هبطت بسلام في روما ‌وفقاً لجدول رحلاتها المقرر.

وذكرت شركة ‌مطارات روما أن إنذاراً بوجود ​قنبلة لم يتسبب ‌في أي تعطيل لعمليات مطار روما فيوميتشينو.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التهديدات التي تأتي في وقت يحمل فيه مسؤولون أوروبيون روسيا وإيران مسؤولية ما يصفونها بهجمات «هجينة» وأعمال تخريب. وتنفي موسكو وطهران تلك الاتهامات.

وقال إريك شوتن، رئيس مجموعة ديامي لأمن الطيران، إن معظم الدول المتضررة تدعم أوكرانيا في مواجهتها للغزو الروسي. وأضاف: «من منظور جيوسياسي، أرى أنه يتعين علينا دوماً التفكير في سيناريو الحرب الهجينة الذي تهاجم فيها إحدى ‌الدول بهذه الطريقة على ‌جبهات متعددة، من السكك الحديدية إلى المتاجر الكبرى إلى بنوك الدم في ​الآونة ‌الأخيرة، ⁠واليوم نتحدث ​عن ⁠روسيا، أليس كذلك؟ ومن بين تلك الجبهات قطاع الطاقة وقطاع الإنترنت وقطاع الطيران».

وتلقت سبع رحلات على الأقل وسفينة سياحية في أوروبا تهديدات بوجود قنابل يوم الثلاثاء، مما تسبب في اضطرابات بالمطارات، رغم عدم العثور ​على ​عبوات.

وقالت شرطة لندن إنها «بُلّغت بوجود تهديدات... تطول أربع طائرات كان من المقرر أن تغادر من أو تصل إلى مطار هيثرو»، الثلاثاء، وهو أحد أكثر المطارات الأوروبية ازدحاماً. ولم تخض الشرطة في أي تفاصيل، لكنها أشارت إلى وجود إنذار يطول رحلة في مطار مانشستر في شمال إنجلترا. وأضافت شرطة العاصمة البريطانية أنه بعد إجراء الفحوص «لم يتم تحديد أي مشكلات أمنية».

وشملت إنذارات الثلاثاء رحلتين متجهتين إلى وارسو، إحداهما رحلة لشركة «ساس» (SAS) الإسكندينافية أقلعت من كوبنهاغن، والأخرى لرحلة تشغّلها شركة الخطوط الجوية البولندية «لوت» (LOT) أقلعت من مطار هيثرو، وفق السلطات البولندية.

لقطة من فيديو تُظهر شرطياً وكلباً بوليسياً يفتشان طائرة تابعة لشركة «رايان إير» وأمتعتها في مورسيا بإسبانيا بعد تلقي تهديد بوجود قنبلة خلال رحلتها من مانشستر يوم 3 نوفمبر 2026 (رويترز)

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هذه التهديدات، ولم يوجه المسؤولون كذلك اتهامات لأي طرف. ولم ترد ‌أي من شركات ‌الطيران التي شملتها التهديدات على طلبات من «رويترز» ​للتعليق.

وقال ‌ريس ⁠جونز، مدير ​قسم ⁠تحليل المخرجات في شركة أوسبري فلايت سوليوشنز الاستشارية لإدارة مخاطر الطيران، إن تلقي سبعة تهديدات مؤكدة بوجود قنابل في يوم واحد على متن رحلات جوية أمر استثنائي.

وأضاف جونز لـ«رويترز»: «عدم تحديد دولة أو شركة طيران أو مسار يعكس أن الهدف يكمن في إحداث اضطراب في عمليات الطيران بشكل عام».

وتمكن متسللون إلكترونيون مجهولون هذا الأسبوع من إيقاف مبردات بمتاجر كبرى في عدة دول أوروبية. وقال بعض الخبراء إن ​التهديدات الكاذبة بوجود قنابل ​قد تكون جزءاً من نمط مماثل من جهود التشويش المنخفضة التكلفة التي يمكن إنكارها.