لحظات رعب في مطار بريطاني... ذيل طائرة يرتطم بالمدرج أثناء الهبوط (فيديو)

شهدت طائرة تابعة للخطوط الجوية البريطانية (بريتيش إيرويز)، كانت تقل عدداً كبيراً من الركاب، لحظات مرعبة أثناء محاولتها الهبوط في مطار هيثرو بلندن، وفقاً لموقع «نيوز.كوم» (news.com.au) الأسترالي.

واضطرت الرحلة رقم «BA431»، القادمة من أمستردام إلى لندن، الخميس، بالتوقيت المحلي، إلى إلغاء عملية الهبوط بصورة مفاجئة، بعدما ارتطم ذيل الطائرة بسطح المدرج أثناء محاولتها الهبوط.

وذكرت صحيفة محلية أن صرخات الركاب، البالغ عددهم 220 راكباً، تعالت لحظة ارتطام الطائرة بالمدرج، نحو الساعة الحادية عشرة صباحاً، بعدما لامست الأرض أولاً بعجلات الهبوط الموجودة على الجانب الأيسر.

وأظهرت لقطات مثيرة التقطها أحد هواة مراقبة الطائرات من موقع قريب، ذيل طائرة من طراز «إيرباص A321neo» وهو يرتطم بسطح المدرج، قبل أن ترتفع الطائرة مجدداً في الجو.

وفي داخل الطائرة، اندفع الركاب بقوة إلى الأمام في مقاعدهم، بينما كان الطيارون يحاولون السيطرة عليها.

ووثّق أحد هواة مراقبة الطائرات، الذي أصيب بالذهول من المشهد، لحظات الهبوط المرعب في مقطع فيديو.

وقال مصدر: «هذا أمر غير طبيعي على الإطلاق. تعالت الصرخات، ولم يكن أحد يعرف ما الذي يحدث».

وأضاف: «مثل هذه الحوادث التي تكاد تنتهي بكارثة نادرة للغاية. لقد تعرضت الطائرة لرياح قوية، لكن الطيارين ينجحون عادةً في السيطرة على مثل هذه المواقف. وسيكشف التحقيق حقيقة ما حدث».

وذكرت تقارير أن التحقيقات الأولية تشير إلى احتمال وقوع «سوء تقدير» داخل قمرة القيادة.

Earlier today, British Airways A321neo G-TNEB suffered an apparent tailstrike during landing on RWY 27L, captured on our automated live stream camera.The aircraft conducted a go-around and landed without incident on the second approach. https://t.co/Wkk7TKX5tY pic.twitter.com/wyys4hvfiW — Flightradar24 (@flightradar24) November 12, 2026

وقد أُبلغ «فرع التحقيق في حوادث الطيران»، الجهة المسؤولة عن التحقيق في حوادث الطائرات المدنية والوقائع الخطيرة داخل المملكة المتحدة، بالحادثة.

إنذار بمحاولة اختطاف على متن طائرة أميركية

تأتي هذه الواقعة في أعقاب حادثة شهدتها رحلة تابعة لشركة «يونايتد إيرلاينز» (United Airlines) في وقت سابق من الأسبوع الجاري، بعدما أُطلق إنذار بوجود محاولة اختطاف، إثر ادعاء أحد الركاب وجود قنبلة في حقيبته ومحاولته اقتحام قمرة القيادة.

ووقعت الحادثة على متن الرحلة رقم «UA2174» التابعة للشركة، التي أقلعت من مطار نيوارك الدولي في ولاية نيوجيرسي، الساعة 9:27 مساء الاثنين بتوقيت شرق الولايات المتحدة، متجهةً إلى مطار لويس أرمسترونغ الدولي في نيو أورلينز.

ووفقاً لموقع «فلايت رادار 24» (FlightRadar24)، تشير المعلومات إلى أن طياري الرحلة أرسلوا الرمز «7500»، وهو رمز دولي يُستخدم في أجهزة الإرسال والاستقبال للإشارة إلى وقوع تدخل غير مشروع، مثل محاولة اختطاف الطائرة أو وجود تهديد عدائي على متنها.

وحسب آرون راينز، صانع المحتوى المتخصص في شؤون الطيران، فإن مستوى الإنذار الرابع يشير إلى وقوع محاولة لاقتحام قمرة القيادة أو اختراقها بالفعل.

وكشفت تسجيلات صوتية لاتصالات مراقبة الحركة الجوية، اطّلع عليها راينز، أن راكباً مجهول الهوية، يبلغ من العمر 34 عاماً، ادّعى أثناء الرحلة وجود قنبلة داخل حقيبة ظهر كان يحملها، مما أدى إلى إطلاق حالة تأهب.

ووفقاً للتقارير، نُقل الراكب، عقب هذه الواقعة المرعبة، إلى مؤخرة الطائرة، حيث أُجلس برفقة أفراد من طاقمها، قبل أن تهبط الرحلة بسلام في نيو أورلينز عند الساعة 11:15 مساءً بالتوقيت المحلي.

وأكد متحدث باسم شركة «يونايتد إيرلاينز» وقوع الحادثة، في تصريح لموقع «news.com.au»، مشيراً إلى أن «سلطات إنفاذ القانون كانت في استقبال الطائرة فور وصولها».