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يوميات الشرق

لحظات رعب في مطار بريطاني... ذيل طائرة يرتطم بالمدرج أثناء الهبوط (فيديو)

طائرة تابعة للخطوط الجوية البريطانية تقلع فوق مبنى الركاب رقم 5 في مطار هيثرو غربي لندن (أ.ف.ب)
طائرة تابعة للخطوط الجوية البريطانية تقلع فوق مبنى الركاب رقم 5 في مطار هيثرو غربي لندن (أ.ف.ب)
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TT

لحظات رعب في مطار بريطاني... ذيل طائرة يرتطم بالمدرج أثناء الهبوط (فيديو)

طائرة تابعة للخطوط الجوية البريطانية تقلع فوق مبنى الركاب رقم 5 في مطار هيثرو غربي لندن (أ.ف.ب)
طائرة تابعة للخطوط الجوية البريطانية تقلع فوق مبنى الركاب رقم 5 في مطار هيثرو غربي لندن (أ.ف.ب)

شهدت طائرة تابعة للخطوط الجوية البريطانية (بريتيش إيرويز)، كانت تقل عدداً كبيراً من الركاب، لحظات مرعبة أثناء محاولتها الهبوط في مطار هيثرو بلندن، وفقاً لموقع «نيوز.كوم» (news.com.au) الأسترالي.

واضطرت الرحلة رقم «BA431»، القادمة من أمستردام إلى لندن، الخميس، بالتوقيت المحلي، إلى إلغاء عملية الهبوط بصورة مفاجئة، بعدما ارتطم ذيل الطائرة بسطح المدرج أثناء محاولتها الهبوط.

وذكرت صحيفة محلية أن صرخات الركاب، البالغ عددهم 220 راكباً، تعالت لحظة ارتطام الطائرة بالمدرج، نحو الساعة الحادية عشرة صباحاً، بعدما لامست الأرض أولاً بعجلات الهبوط الموجودة على الجانب الأيسر.

وأظهرت لقطات مثيرة التقطها أحد هواة مراقبة الطائرات من موقع قريب، ذيل طائرة من طراز «إيرباص A321neo» وهو يرتطم بسطح المدرج، قبل أن ترتفع الطائرة مجدداً في الجو.

وفي داخل الطائرة، اندفع الركاب بقوة إلى الأمام في مقاعدهم، بينما كان الطيارون يحاولون السيطرة عليها.

ووثّق أحد هواة مراقبة الطائرات، الذي أصيب بالذهول من المشهد، لحظات الهبوط المرعب في مقطع فيديو.

وقال مصدر: «هذا أمر غير طبيعي على الإطلاق. تعالت الصرخات، ولم يكن أحد يعرف ما الذي يحدث».

وأضاف: «مثل هذه الحوادث التي تكاد تنتهي بكارثة نادرة للغاية. لقد تعرضت الطائرة لرياح قوية، لكن الطيارين ينجحون عادةً في السيطرة على مثل هذه المواقف. وسيكشف التحقيق حقيقة ما حدث».

وذكرت تقارير أن التحقيقات الأولية تشير إلى احتمال وقوع «سوء تقدير» داخل قمرة القيادة.

وقد أُبلغ «فرع التحقيق في حوادث الطيران»، الجهة المسؤولة عن التحقيق في حوادث الطائرات المدنية والوقائع الخطيرة داخل المملكة المتحدة، بالحادثة.

إنذار بمحاولة اختطاف على متن طائرة أميركية

تأتي هذه الواقعة في أعقاب حادثة شهدتها رحلة تابعة لشركة «يونايتد إيرلاينز» (United Airlines) في وقت سابق من الأسبوع الجاري، بعدما أُطلق إنذار بوجود محاولة اختطاف، إثر ادعاء أحد الركاب وجود قنبلة في حقيبته ومحاولته اقتحام قمرة القيادة.

ووقعت الحادثة على متن الرحلة رقم «UA2174» التابعة للشركة، التي أقلعت من مطار نيوارك الدولي في ولاية نيوجيرسي، الساعة 9:27 مساء الاثنين بتوقيت شرق الولايات المتحدة، متجهةً إلى مطار لويس أرمسترونغ الدولي في نيو أورلينز.

ووفقاً لموقع «فلايت رادار 24» (FlightRadar24)، تشير المعلومات إلى أن طياري الرحلة أرسلوا الرمز «7500»، وهو رمز دولي يُستخدم في أجهزة الإرسال والاستقبال للإشارة إلى وقوع تدخل غير مشروع، مثل محاولة اختطاف الطائرة أو وجود تهديد عدائي على متنها.

وحسب آرون راينز، صانع المحتوى المتخصص في شؤون الطيران، فإن مستوى الإنذار الرابع يشير إلى وقوع محاولة لاقتحام قمرة القيادة أو اختراقها بالفعل.

وكشفت تسجيلات صوتية لاتصالات مراقبة الحركة الجوية، اطّلع عليها راينز، أن راكباً مجهول الهوية، يبلغ من العمر 34 عاماً، ادّعى أثناء الرحلة وجود قنبلة داخل حقيبة ظهر كان يحملها، مما أدى إلى إطلاق حالة تأهب.

ووفقاً للتقارير، نُقل الراكب، عقب هذه الواقعة المرعبة، إلى مؤخرة الطائرة، حيث أُجلس برفقة أفراد من طاقمها، قبل أن تهبط الرحلة بسلام في نيو أورلينز عند الساعة 11:15 مساءً بالتوقيت المحلي.

وأكد متحدث باسم شركة «يونايتد إيرلاينز» وقوع الحادثة، في تصريح لموقع «news.com.au»، مشيراً إلى أن «سلطات إنفاذ القانون كانت في استقبال الطائرة فور وصولها».

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يوميات الشرق

لحظات رعب في مطار بريطاني... ذيل طائرة يرتطم بالمدرج أثناء الهبوط (فيديو)

طائرة تابعة للخطوط الجوية البريطانية تقلع فوق مبنى الركاب رقم 5 في مطار هيثرو غربي لندن (أ.ف.ب)
طائرة تابعة للخطوط الجوية البريطانية تقلع فوق مبنى الركاب رقم 5 في مطار هيثرو غربي لندن (أ.ف.ب)
TT
TT

لحظات رعب في مطار بريطاني... ذيل طائرة يرتطم بالمدرج أثناء الهبوط (فيديو)

طائرة تابعة للخطوط الجوية البريطانية تقلع فوق مبنى الركاب رقم 5 في مطار هيثرو غربي لندن (أ.ف.ب)
طائرة تابعة للخطوط الجوية البريطانية تقلع فوق مبنى الركاب رقم 5 في مطار هيثرو غربي لندن (أ.ف.ب)

شهدت طائرة تابعة للخطوط الجوية البريطانية (بريتيش إيرويز)، كانت تقل عدداً كبيراً من الركاب، لحظات مرعبة أثناء محاولتها الهبوط في مطار هيثرو بلندن، وفقاً لموقع «نيوز.كوم» (news.com.au) الأسترالي.

واضطرت الرحلة رقم «BA431»، القادمة من أمستردام إلى لندن، الخميس، بالتوقيت المحلي، إلى إلغاء عملية الهبوط بصورة مفاجئة، بعدما ارتطم ذيل الطائرة بسطح المدرج أثناء محاولتها الهبوط.

وذكرت صحيفة محلية أن صرخات الركاب، البالغ عددهم 220 راكباً، تعالت لحظة ارتطام الطائرة بالمدرج، نحو الساعة الحادية عشرة صباحاً، بعدما لامست الأرض أولاً بعجلات الهبوط الموجودة على الجانب الأيسر.

وأظهرت لقطات مثيرة التقطها أحد هواة مراقبة الطائرات من موقع قريب، ذيل طائرة من طراز «إيرباص A321neo» وهو يرتطم بسطح المدرج، قبل أن ترتفع الطائرة مجدداً في الجو.

وفي داخل الطائرة، اندفع الركاب بقوة إلى الأمام في مقاعدهم، بينما كان الطيارون يحاولون السيطرة عليها.

ووثّق أحد هواة مراقبة الطائرات، الذي أصيب بالذهول من المشهد، لحظات الهبوط المرعب في مقطع فيديو.

وقال مصدر: «هذا أمر غير طبيعي على الإطلاق. تعالت الصرخات، ولم يكن أحد يعرف ما الذي يحدث».

وأضاف: «مثل هذه الحوادث التي تكاد تنتهي بكارثة نادرة للغاية. لقد تعرضت الطائرة لرياح قوية، لكن الطيارين ينجحون عادةً في السيطرة على مثل هذه المواقف. وسيكشف التحقيق حقيقة ما حدث».

وذكرت تقارير أن التحقيقات الأولية تشير إلى احتمال وقوع «سوء تقدير» داخل قمرة القيادة.

وقد أُبلغ «فرع التحقيق في حوادث الطيران»، الجهة المسؤولة عن التحقيق في حوادث الطائرات المدنية والوقائع الخطيرة داخل المملكة المتحدة، بالحادثة.

إنذار بمحاولة اختطاف على متن طائرة أميركية

تأتي هذه الواقعة في أعقاب حادثة شهدتها رحلة تابعة لشركة «يونايتد إيرلاينز» (United Airlines) في وقت سابق من الأسبوع الجاري، بعدما أُطلق إنذار بوجود محاولة اختطاف، إثر ادعاء أحد الركاب وجود قنبلة في حقيبته ومحاولته اقتحام قمرة القيادة.

ووقعت الحادثة على متن الرحلة رقم «UA2174» التابعة للشركة، التي أقلعت من مطار نيوارك الدولي في ولاية نيوجيرسي، الساعة 9:27 مساء الاثنين بتوقيت شرق الولايات المتحدة، متجهةً إلى مطار لويس أرمسترونغ الدولي في نيو أورلينز.

ووفقاً لموقع «فلايت رادار 24» (FlightRadar24)، تشير المعلومات إلى أن طياري الرحلة أرسلوا الرمز «7500»، وهو رمز دولي يُستخدم في أجهزة الإرسال والاستقبال للإشارة إلى وقوع تدخل غير مشروع، مثل محاولة اختطاف الطائرة أو وجود تهديد عدائي على متنها.

وحسب آرون راينز، صانع المحتوى المتخصص في شؤون الطيران، فإن مستوى الإنذار الرابع يشير إلى وقوع محاولة لاقتحام قمرة القيادة أو اختراقها بالفعل.

وكشفت تسجيلات صوتية لاتصالات مراقبة الحركة الجوية، اطّلع عليها راينز، أن راكباً مجهول الهوية، يبلغ من العمر 34 عاماً، ادّعى أثناء الرحلة وجود قنبلة داخل حقيبة ظهر كان يحملها، مما أدى إلى إطلاق حالة تأهب.

ووفقاً للتقارير، نُقل الراكب، عقب هذه الواقعة المرعبة، إلى مؤخرة الطائرة، حيث أُجلس برفقة أفراد من طاقمها، قبل أن تهبط الرحلة بسلام في نيو أورلينز عند الساعة 11:15 مساءً بالتوقيت المحلي.

وأكد متحدث باسم شركة «يونايتد إيرلاينز» وقوع الحادثة، في تصريح لموقع «news.com.au»، مشيراً إلى أن «سلطات إنفاذ القانون كانت في استقبال الطائرة فور وصولها».

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أمن المطارات عالم الطيران مطار هيثرو بريطانيا
يوميات الشرق

ابتكارات سعودية تيسّر رحلة ضيوف الرحمن الإيمانية

المظلات الفائزة في مسابقة وزارة الحج والعمرة السعودية «الظل» و«فج» و«فيّ» (الشرق الأوسط)
المظلات الفائزة في مسابقة وزارة الحج والعمرة السعودية «الظل» و«فج» و«فيّ» (الشرق الأوسط)
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TT

ابتكارات سعودية تيسّر رحلة ضيوف الرحمن الإيمانية

المظلات الفائزة في مسابقة وزارة الحج والعمرة السعودية «الظل» و«فج» و«فيّ» (الشرق الأوسط)
المظلات الفائزة في مسابقة وزارة الحج والعمرة السعودية «الظل» و«فج» و«فيّ» (الشرق الأوسط)

شكّل حمل المظلة باليد طوال ساعات التنقل وأداء المناسك تحت شمس المشاعر المقدسة تحدياً لملايين الحجاج لسنوات طويلة، إلا أن هذا المشهد قد يتغير قريباً بفضل ابتكارات سعودية أعادت تصميم واحدة من أبسط أدوات الحاج وأكثرها أهمية، لتوفير كل ما من شأنه تيسير أداء المناسك لضيوف الرحمن.

وكشفت وزارة الحج والعمرة السعودية عن 3 ابتكارات وطنية فائزة في مسابقة «تحدي ابتكار أفضل مظلة لضيوف الرحمن» المصاحب لـ«مؤتمر ومعرض الحج 2026»، بعدما قدمت حلولاً نوعية تجمع بين خفة الوزن وسهولة الاستخدام، مدمجة بأنظمة ترطيب لتلطيف الأجواء لضيوف الرحمن، تمهيداً لنقلها إلى أرض الواقع عبر ربط رواد الأعمال بشركات تقديم الخدمة.

الفكرة من التأسيس إلى واقع التنفيذ

وأوضحت مريم قطب، مدير عام الإبداع والابتكار وريادة الأعمال بوزارة الحج والعمرة، أن فكرة المسابقة انطلقت من اهتمام ورعاية وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة، بإطلاق تحدٍّ خاص يستهدف استقطاب أفكار ومقترحات المبتكرين من داخل المملكة وخارجها، للوصول إلى أفضل تصميم لمظلة تُسهم في تعزيز راحة ضيوف الرحمن.

مريم قطب مدير عام الإبداع والابتكار وريادة الأعمال بوزارة الحج والعمر (مؤتمر الحج)

وأضافت أن المسابقة شهدت تفاعلاً لافتاً، مع تسجيل 85 مشاركة من داخل المملكة وخارجها، بمشاركة مبتكرين من 3 قارات هي آسيا وأفريقيا وأوروبا، ومؤكدة أن تتويج 3 فائزين جميعهم من المبتكرين ورواد الأعمال السعوديين يعكس ما يمتلكه أبناء وبنات الوطن من قدرات إبداعية وابتكارية عالية.

وأوضحت أن المسابقة مرت بـ4 مراحل رئيسية؛ بدأت باستقبال المشاركات، وتقييمها في المرحلة الثانية، قبل أن يتم عرض المشاركات المختارة ضمن «مؤتمر ومعرض الحج»، وصولاً إلى فوز 3 مشاركات في تحدي ابتكار أفضل مظلة لضيوف الرحمن.

وعن المرحلة الرابعة، أفادت مريم قطب بأنها ستبدأ استكمال إجراءات اعتماد المشاركات واختيار الأنسب منها، وإيصالها إلى الشركات والجمعيات الخيرية، بما يتيح الاستفادة منها وتوظيفها في خدمة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج المقبل، وهو ما يعكس توجه المبادرة نحو تحويل الأفكار الابتكارية إلى منتجات عملية ذات أثر مباشر في تحسين تجربة ضيوف الرحمن.

جائزة «الحج» أهم من أي جوائز دولية

وكشف عبد اللطيف السبيعي، الفائز بالمركز الأول عن مظلة «الظل»، أن فكرة المشروع انطلقت من مشاهداته الميدانية، لما يواجهه الحجاج في مشعر عرفات من صعوبة في حمل المظلات التقليدية أثناء أداء المناسك والتنقل بين المشاعر المقدسة.

عبد اللطيف السبيعي مكرماً بالمركز الأول خلال مسابقة تحدي ابتكار أفضل مظلة لضيوف الرحمن (مؤتمر الحج)

وأوضح السبيعي، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن العمل على المشروع بدأ عام 2019، قبل أن تبدأ التجارب الأولية وتطوير الفكرة عام 2022، وصولاً إلى تصميم مظلة لا يتجاوز وزنها 150 غراماً، تُثبّت على الأكتاف بحزام بسيط حول الخصر، بما يوزع وزنها على الجسم، ويتيح للحاج استخدام يديه بحرية.

وبيّن أن المظلة صُممت لتوفير الراحة أثناء أداء المناسك، بحيث لا تعوق الحاج في الطواف، ويمكنه الصلاة والسجود بها دون أن تؤثر على المحيطين به؛ نظراً لخفة وزنها وتصميمها العملي، مشيراً إلى حصول ابتكاره على براءة اختراع سعودية إلى جانب براءات اختراع في أكثر من 36 دولة حول العالم، من بينها الصين وماليزيا واليابان وكوريا والولايات المتحدة.

وأضاف أن المشروع شهد تجارب وتطبيقات ميدانية بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة على مدى السنوات الماضية، مؤكداً أن حصوله على المركز الأول في تحدي «أفضل مظلة» يُمثل أهم محطة مهمة في مسيرته، رغم حصول المشروع على جوائز دولية من بينها جائزة في جنيف عام 2022، مؤكداً أن مشروع المظلة صُنع بأيدٍ سعودية من أدق تفاصيله وحتى المنتج النهائي.

نظام مدمج في حقيبة

قال عبد العزيز الزهراني، الفائز بالمركز الثاني عن مشروع مظلة «فج»، إن الفكرة الأساسية لابتكاره تتمثل في تخفيف الأعباء عن ضيوف الرحمن أثناء أداء المناسك، مشيراً إلى أن التصميم يقوم على دمج مظلة وحقيبة ظهر بنظام ترطيب متصل عبر أنبوب، بسعة تصل إلى لترين من المياه، مع المحافظة على برودة المياه لمدة تصل إلى 8 ساعات على الأقل.

الفائزان عبد العزيز الزهراني وسليمان الهزاع بالمركزين الأول والثاني في مسابقة «الحج» (الشرق الأوسط)

وأضاف أن التصميم يشتمل على حزام حول الخصر يساعد على توزيع الوزن ويعزز الراحة والثبات، لافتاً إلى أن المظلة والحقيبة مصنوعتان من أقمشة مقاومة للماء، ويبلغ وزن المنتج نحو 330 غراماً، كما يتميز بهيكل يتحمل الرياح القوية.

وأوضح أن مراحل التطوير والتجارب بدأت عام 2015، حتى الوصول إلى التصميم الحالي عام 2026، في صورة مظلة قابلة للطي تُثبّت على الأكتاف بواسطة حزام بسيط حول الخصر. وأشار إلى أن الفريق يعمل على تطوير نموذج أخف وزناً وأكثر انسيابية وراحة، مع الحفاظ على الهوية الأساسية للمنتج وهيكله.

تصميم يستوحي الهوية الإسلامية

وقال سليمان الهزاع، الفائز بالمركز الثالث عن ابتكار مظلة «فيّ»، إن المظلة استلهمت تصميمها من الهندسة الإسلامية، وتجمع التظليل بحواف آمنة وخيارات للتعريف الرقمي عبر تقنية «NFC».

وأوضح الهزاع أن تصميم المظلة انطلق من فكرة ابتكار هوية بصرية خاصة بموسم الحج والمشاعر المقدسة، بحيث تكون المظلة مختلفة عن الأشكال التقليدية، ويمكن تمييزها بسهولة من خلال تصميمها وشكلها العام، مشيراً إلى أن أبرز عناصر الابتكار تتمثل في اعتماد التصميم السداسي المستوحى من الزخارف الهندسية الإسلامية، بما يمنح المظلة هوية جمالية مميزة، إلى جانب معالجة الحواف وإزالة الأجزاء البارزة، لتكون أكثر أماناً وملاءمة للاستخدام في مناطق الحشود، دون التسبب في إعاقة حركة الحجاج أو التأثير على المحيطين بهم.

وأضاف أن التصميم راعى متطلبات الاستخدام في البيئات الخارجية، من خلال استخدام خامات مقاومة للماء وأشعة الشمس، وتزويد أطراف المظلة بعواكس ضوئية لتعزيز السلامة والرؤية، فضلاً عن الالتزام باشتراطات وزارة الحج والعمرة المتعلقة بالحجم والوزن ومقاومة الرياح، إذ يقل وزن المظلة عن 300 غرام.

ولفت إلى أن المظلة تتضمن تقنية الاتصال قريب المدى (NFC)، مؤكداً أن الهدف من المشروع هو تقديم مظلة لا تؤدي وظيفة الحماية من الشمس والمطر فحسب، وإنما تمثل منتجاً يحمل هوية خاصة بالحج، ويجمع بين الجمال والعملية والسلامة والتقنيات الذكية.

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الحج السعودية
يوميات الشرق

مسرحيات تراثية وتاريخية تشارك في «القاهرة الدولي للطفل العربي»

جانب من عروض المهرجان (أكاديمية الفنون)
جانب من عروض المهرجان (أكاديمية الفنون)
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مسرحيات تراثية وتاريخية تشارك في «القاهرة الدولي للطفل العربي»

جانب من عروض المهرجان (أكاديمية الفنون)
جانب من عروض المهرجان (أكاديمية الفنون)

يستضيف مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي في دورته الرابعة التي تحمل اسم الفنان الراحل سمير غانم تقديم عدد من العروض المسرحية التي تستلهم القصص التاريخية والتراثية والأدب المصري القديم.

ويعدّ المهرجان الذي تقام فعالياته بأكاديمية الفنون المصرية خلال الفترة من 10 إلى 15 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي وتنظمه جمعية الفن والثقافة «بتاح»، برعاية وزارة الثقافة المصرية، وأكاديمية الفنون، ونقابة المهن التمثيلية، والمجلس القومى للأشخاص ذوي الإعاقة منصة لعرض فنون الأطفال وإبداعهم في مجالات مسرحية وأدبية متعددة.

ومن عروض المسرح المدرسي المشاركة في المهرجان «عندما يتوقف القلب» من إخراج أحمد إبراهيم، و«الغابة» من إخراج محمد عبد الوارث، و«نابليون» من إخراج حسين سمير، و«ممنوع من الصرف» من إخراج محمد محمود، و«خيال الظل» إخراج مصطفى السيد.

وتتوزع أنشطة عروض المهرجان هذا العام على خمسة مسارات رئيسية هي: المسرح الموجه للطفل، المسرح المدرسي، مسرح العرائس، مسار ذوي الهمم، مسار الفرق، وفق بيان للمهرجان.

وضمن هذه المسارات، قدم المهرجان في يومه الثاني ستة عروض متنوعة بالإضافة إلى عرضٍ سابع أقيم على هامش الفعاليات؛ حيث استقبل مسار مسرح ذوي الهمم ثلاثة عروض، وهى: «الصعيدي» الذي عُرض على خشبة مسرح مدرسة الفنون من إخراج إبراهيم المصري، وتدور أحداثه في أجواء استعراضية راقصة تعبر عن الدمج والتعاون، و«وجوه بلا عنوان» الذي عُرض على مسرح الدكتور عاطف عوض، من إخراج إسراء مجدي، وتدور أحداثه حول عصاباتٍ تختطف الأطفال من أحضان عائلاتهم، وذلك بالتزامن مع تسليط الضوء على معاناة أطفال الشوارع الذين تستغلهم هذه العصابات في أعمال التسول والنشل، و«كرسي بجناحات» الذي عُرض على مسرح نهاد صليحة، وتدور أحداثه في إطار إنساني اجتماعي يناقش رحلة مجموعة من ذوي الهمم الذين يتمسكون بالفن كوسيلة للحياة والانتصار علي الإحباط والعزلة الاجتماعية.

عروض مسرحية اتسمت بالطابع التراثي (أكاديمية الفنون)

واستقبل مسار مسرح العرائس عرض «مملكة السحر والأسرار» الذي عُرض على مسرح البالون بقاعة صلاح جاهين، من إخراج عماد عبد العظيم، وتدور أحداث العرض حول رحلة مدرسية إلى منطقة الأهرامات وأبو الهول، يخرج خلالها ثلاثة أطفال عن المجموعة ويتسلقون مدرجات هرم خوفو، دون الالتفات إلى تنبيهات مشرفة الرحلة، وفي أثناء الصعود ينهار بهم أحد المدرجات، فيسقطون داخل إحدى غرف الهرم الداخلية، حيث يكتشفون وجود لصوص آثار يحاولون سرقة «كتاب الأسرار».

وخلال محاولتهم الخروج من المكان، يقرأ أحد الأطفال مخطوطة تتحول إلى تميمة سحرية، فيظهر الكاهن «حم نترو» ويكلفهم بمهمة نقل الكتاب إلى مكان آمن لحمايته من اللصوص. يقبل الأطفال المهمة، وتواجههم في أثنائها مفارقات ومواقف عدة، يتعلمون من خلالها أن العلم والمعرفة أعظم كنوز الدنيا.

كما استقبل مسرح العرائس أيضاً عرض «كلمة مرور» من تأليف وأشعار محمد محمود محمد زناتي، وبطولة الأداء الصوتي لكل من: حمزة العيلي، وعلاء زينهم، وسمر علام، ومحمد أبو داود، ونور شادي سرور، وإخراج سحر منصور.

السينوغرافيا لعبت دوراً في عروض مسرح العرائس (أكاديمية الفنون)

واستقبل مسار المسرح المدرسي العرض المسرحي «مدينة الحب»، الذي عُرض على مسرح عاطف عوض، من إخراج مصطفى أحمد السيد، وكذلك العرض المسرحي «قهوة الحرافيش» من إخراج ندا عفيفي، الذي عُرض على هامش فعاليات المهرجان، وتدور أحداثه حول الصراع بين جيلين؛ جيل متمسك بالعادات والتقاليد والخبرات القديمة، وجيل جديد يرى في التكنولوجيا الحديثة وسيلة للتطور والتغيير ومواكبة العصر.

وقالت الدكتورة داليا همام، رئيس مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي، إن «الطفل العربي يستحق أن تُخصص له منصات إبداعية تحتفي بمواهبه وتنمي قدراته».

مضيفة في كلمتها الافتتاحية أن «المهرجان يشهد تطوراً ملحوظاً؛ حيث استمرت مجموعة من المسابقات الناجحة منذ الدورة الأولى، إلى جانب استحداث مسابقات جديدة هذا العام لإثراء المنافسة».

وأشارت إلى التنوع الكبير في العروض المشاركة، التي تشمل المسرح المدرسي، وعروض العرائس، والأعمال الموجهة للطفل، بالإضافة إلى مشاركات مميزة من ذوي الهمم والفرق الاستعراضية والفنية المتنوعة.

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