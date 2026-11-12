«ريف السعودية»: إنتاج القهوة في المملكة يقفز 825 % خلال 2026https://aawsat.com/%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82/5340477-%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%87%D9%88%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9-%D9%8A%D9%82%D9%81%D8%B2-825-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-2026
«ريف السعودية»: إنتاج القهوة في المملكة يقفز 825 % خلال 2026
ارتفع حجم الإنتاج من 800 طن سنوياً في عام 2020 إلى نحو 7400 طن في 2026 (واس)
كشف برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة «ريف السعودية» عن تحقيق قطاع تطوير وإنتاج وتصنيع وتسويق القهوة السعودية نمواً متسارعاً، حيث ارتفع حجم الإنتاج من 800 طن سنوياً في عام 2020 إلى نحو 7400 طن في 2026، بزيادة تجاوزت 825 في المائة، مما يعكس الأثر التنموي الذي حققه البرنامج في تطوير القطاع، وتعزيز إسهامه في الاقتصاد الوطني، ودعم مستهدفات «رؤية السعودية 2030».
وأوضح المتحدث الرسمي لبرنامج «ريف السعودية»، ماجد البريكان، أن عدد المستفيدين من قطاع القهوة تجاوز 6200 مستفيد حتى عام 2026، محققاً نمواً بنسبة 207 في المائة، مقارنة بعام 2021، في حين تجاوز إجمالي مبالغ الدعم المقدمة للقطاع 185 مليون ريال، في إطار جهود البرنامج لتمكين صغار المنتجين، وتعزيز الاستثمارات الزراعية، وتطوير سلاسل القيمة المرتبطة بإنتاج القهوة السعودية.
وأبان البريكان أن المبادرات المنفَّذة أسهمت في رفع الطاقة الإنتاجية للقطاع، من خلال بلوغ عدد الأصول الزراعية المنتجة نحو 4.4 مليون شتلة بن، مع توقع وصول الإنتاج إلى أكثر من 20 ألف طن، عند تشغيل كامل طاقتها الإنتاجية، إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية متخصصة في الزراعة العضوية، ومكافحة الآفات، والري الحديث، وتطوير ممارسات زراعة البن.
وأضاف أن جهود تطوير القطاع شملت الإسهام في إنتاج 1000 عقلة محسَّنة لتطوير السلالات ورفع الإنتاجية، وتنفيذ مشروعات زراعية تضمنت 8000 شتلة بن، إلى جانب تجارب زراعية في 12 موقعاً للتوسعين الأفقي والعمودي، بما يعزز كفاءة الإنتاج ويرفع جودة المحصول واستدامته.
وأشار البرنامج إلى أن مستهدفاته لعام 2026 تضمنت رفع الإنتاج المحلي إلى 7000 طن سنوياً، ورفع نسبة الاكتفاء الذاتي من 0.5 في المائة إلى 4.4 في المائة، وقد تجاوز الإنتاج الفعلي مستهدَفه ليصل إلى 7400 طن، بما يعكس التقدم المحقَّق في تنمية قطاع القهوة السعودية، وتعزيز قدرته على الإسهام في تنويع الاقتصاد الوطني وترسيخ مكانة القهوة السعودية بوصفها أحد المنتجات الزراعية الواعدة.
حذر طبيب متخصص في أمراض القلب من 5 عادات صباحية قد تشكل عبئاً إضافياً على صحة القلب خصوصاً خلال الساعات الأولى بعد الاستيقاظ
«الشرق الأوسط» (لندن)
«القاهرة السينمائي» يتوسع في عروضه الجماهيرية ويراهن على الشبابhttps://aawsat.com/%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82/5340504-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B6%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8
«القاهرة السينمائي» يتوسع في عروضه الجماهيرية ويراهن على الشباب
تكريم المخرج الإيطالي ماتيو جاروني (إدارة المهرجان)
يراهن «مهرجان القاهرة السينمائي الدولي» في دورته الـ47 لتكثيف عروض أفلامه ومسابقاته وفعالياته، مراهناً على استقطاب الجمهور، خصوصاً من الشباب، عبر عدد من البرامج التي استحدثها لأول مرة في هذه الدورة التي تشهد الاحتفال بخمسينية تأسيسه؛ حيث انطلقت أولى دوراته عام 1976، فيما توقف انعقاده 3 دورات لظروف استثنائية، من بينها «حرب غزة» 2023.
وبدا واضحاً من حفل الافتتاح الزخم الذي تتسم به هذه الدورة، التي تقام من 11-20 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، من حضور فني مصري وعربي ودولي واسع لنجوم وصناع أفلام، ومن تكريمات لـ5 من السينمائيين المصريين والعرب والأجانب في الدورة التي تشهد عرض 145 فيلماً، تمثل 64 دولة.
وعبر مشهد «بالأبيض والأسود» من فيلم «شيء من الخوف»، انطلق افتتاح المهرجان؛ حيث الأرض عطشى، وقد تشققت بفعل إغلاق «الهويس»، لتقوم بطلة الفيلم «فؤادة»، التي أدت دورها الفنانة شادية، بفتح الهويس لتعيد الحياة إلى الأرض والبشر، ويتعانق الفلاحون، وهو مشهد حظي بإعجاب الجمهور.
واستلهم حسين فهمي، رئيس المهرجان، رمزية هذا المشهد في كلمته بحفل الافتتاح، الذي أُقيم الأربعاء، بالمسرح الكبير بدار الأوبرا، وقال إن الهويس لم يكن رمزاً للمياه التي لا يمكن حرمان الناس منها فحسب، بل أصبح رمزاً للفن والقصص التي تظل حية مهما مر عليها الزمن. مؤكداً أن فيلم «شيء من الخوف» لا يزال حاضراً بعد 57 عاماً من إنتاجه، بفضل قصته وأبطاله الذين استطاعوا تحدي الزمن بفنهم، لافتاً إلى أهمية الحفاظ على إرث السينما المصرية، بمواصلة خطة ترميم الأفلام في دفعة جديدة من بينها «معبودة الجماهير»، و«المتمردون»، و«البوسطجي»، و«ميرامار»، و«الأيدي الناعمة»، وأشار إلى أنه لا يزال هناك 140 فيلماً تمتلكها «الشركة القابضة للسينما» ضمن خطة الترميم.
ولفت الدكتور عبد العزيز قنصوة، القائم بأعمال وزير الثقافة، في كلمته، إلى تكفل وزارة الثقافة بترميم الأفلام المتبقية، كونها تُمثل قوة مصر الناعمة، مؤكداً أن السينما ليست وسيلة للترفيه، بل تُسهم في تشكيل الوعي وتعزيز الحوار بين الشعوب.
وقال حسين فهمي لـ«الشرق الأوسط» إنه يراهن على الجمهور في هذه الدورة، مشيراً إلى أن الحضور الجماهيري يزداد مع كل دورة بأكثر من 10 آلاف مشاهد عن التي تسبقها، لافتاً إلى وجود قوة جذب للمهرجان، مضيفاً: «نعمل كل شيء لتسهيل المشاهدة، من خلال زيادة دور العرض، وإتاحة حضور طلبة الجامعات والمدارس لمشاهدة الأفلام التالية من مختلف دول العالم، إلى جانب الترميمات التي نقوم بها للحفاظ على إرث السينما المصرية العظيم».
وشهد حفل الافتتاح تكريم 4 من كبار نجوم وصناع السينما، ومنحهم جائزة «الهرم الذهبي» لإنجاز العمر، وهم المخرج الإيطالي ماتيو جاروني، والمخرج المغربي نبيل عيوش، الذي يترأس أيضاً لجنة تحكيم المسابقة الدولية، والكاتب والمنتج المصري الدكتور مدحت العدل، والفنان فاروق فلوكس، فيما حاز الفنان آسر ياسين جائزة «فاتن حمامة التقديرية» للتميز الفني.
واستقبلت «الرد كاربت» نجوم السينما المصرية والعربية، وشهدت هذا العام عودة عدد من النجوم الذين غابوا عنها، من بينهم الفنانة هبة مجدي، بعد تعافيها من مرض السرطان، والفنانة سميرة أحمد، والفنانة شهيرة، التي ظهرت بإطلالة مغايرة، تخلّت فيها عن تغطية شعرها.
وأشاد الناقد طارق الشناوي بإصرار الفنان حسين فهمي على ترميم تراث السينما المصرية، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «المهرجان ينوب عن الدولة لإنقاذ تراثنا»، متمنياً أن تقتدي به مهرجانات أخرى مثل «الجونة السينمائي» مشيراً إلى دأب «مهرجان البحر الأحمر» على ترميم فيلمين مصريين كل دورة.
ولقي فيلم الافتتاح الأميركي «أنا أؤدي روكي» (I Play Rocky)، للمخرج بيتر فاريلي، إعجاب الحضور. ويتناول الفيلم الرحلة الحقيقية للممثل سيلفستر ستالون، والمعركة الصعبة التي خاضها لكتابة وتقديم فيلمه الشهير «روكي 1» قبل 50 عاماً، بالتزامن مع احتفال المهرجان بيوبيله الذهبي.
ويجسد الممثل الأميركي أنتوني إيبوليتو شخصية ستالون في الفيلم، متقمصاً تفاصيلها من الشكل إلى الصوت والملامح. ويشارك في البطولة مات ديمون وآنا صوفيا روب وتوبي كيبل. ورغم صعوبة رحلة البطل لإثبات موهبته، يقدم الفيلم أحداثها بروح كوميدية، ويروي واحدة من أشهر قصص النجاح في هوليوود، وكيف تحوّلت رحلة محفوفة بالمخاطر إلى ظاهرة سينمائية عالمية.
ووصف الناقد الفني المصري أحمد سعد الدين اختيار الفيلم بأنه «من أجمل افتتاحات المهرجان؛ حيث يجسد معاناة بطل بدأ من لا شيء، لكنه تمسك بحلمه واستطاع قهر كل الظروف، لينطلق ويظل نجماً عالمياً على مدى نصف قرن».
وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «يضم الفيلم عناصر متكاملة من تصوير وتمثيل وموسيقى وسيناريو»، مشيراً إلى مشهد النهاية الذي استعان فيه المخرج باللقطات الأخيرة من فيلم «روكي 1» ببطله الحقيقي سيلفستر ستالون، إلى جانب مشاهد ترشح الفيلم لـ10 جوائز «أوسكار» قبل نصف قرن. كما ترشح فيلم «أنا أؤدي روكي» لخوض منافسات «الأوسكار» عام 2027.
وانطلقت عروض المهرجان الخميس، فيما يشهد عدة فعاليات تستهدف جذب الجمهور على غرار برنامج خاص للأطفال «كايرو كيدز» وبرنامج «الموجة الجديدة» (New Wave)، الذي يستضيف 100 موهبة ناشئة من مختلف المحافظات المصرية، بالإضافة لمشاركين عرب مقيمين بمصر.
ماتيو جاروني: أتنقل بين الأنواع الفنية لاكتشاف شيء جديدhttps://aawsat.com/%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82/5340502-%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%88-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A-%D8%A3%D8%AA%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D9%83%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%81-%D8%B4%D9%8A%D8%A1-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF
ماتيو جاروني: أتنقل بين الأنواع الفنية لاكتشاف شيء جديد
فوجئ المخرج الإيطالي بتكريمه في «القاهرة السينمائي» (إدارة المهرجان)
قال المخرج الإيطالي ماتيو جاروني إن جائزة «الهرم الذهبي لإنجاز العمر»، التي تسلّمها في افتتاح الدورة السابعة والأربعين من «مهرجان القاهرة السينمائي الدولي» كانت مفاجأة له، فهو جاء إلى مصر للمرة الأولى وهو يعلم أنه سيقدّم ندوة عن تجربته، وعرف بأمر التكريم خلال الزيارة. مشيراً إلى أن ارتباطه بالعمل فرض عليه إقامة قصيرة، فلم تتح له فرصة رؤية الكثير من القاهرة، لكنه أحب أجواء المهرجان ويعتزم العودة حين يتاح له وقت أطول.
وأضاف جاروني في حوار مع «الشرق الأوسط» أن اختيار فيلم واحد بوصفه الأهم في مسيرته يشبه محاولة اختيار أغنية من بين أغانٍ يحبها، فكل فيلم، في نظره، جزء من حياته، ومن الصعب عليه أن يفصل ما صنعه عن الفترة التي عاشها خلال العمل عليه.
وأوضح أن ما يدفعه إلى صناعة الفيلم التالي هو احتمال اكتشاف شيء جديد، وأن الانتقال بين الأنواع السينمائية يمنحه فرصة لذلك، وهو أمر يمكن تتبّعه في مسيرته منذ فيلمه الروائي الأول «تيرا دي ميتسو» عام 1997.
وتسلم المخرج الإيطالي جائزة إنجاز العمر من مهرجان القاهرة مساء الأربعاء، مع إلقاء «ماستر كلاس»، الخميس، وهي الفعالية التي نفدت تذاكرها بعد وقت قصير من طرحها بسبب الإقبال الجماهيري.
وُلد ماتيو جاروني في روما عام 1968، لأب يعمل في النقد المسرحي وأم تعمل في التصوير الفوتوغرافي. ودرس الرسم وعمل مساعداً للتصوير السينمائي قبل أن يتجه إلى الإخراج، ويفوز عام 1996 بجائزة «ساكر دورو» عن فيلمه القصير «سيلويت»، وفي العام التالي، أسّس في روما شركة «أرخميدس» للإنتاج، التي قدّم من خلالها أول أفلامه الروائية الطويلة.
وأشار المخرج الإيطالي إلى أن الرسم سبق السينما في حياته، وأنه ما زال يفكّر في أفلامه بعين الرسام، مشيراً إلى أن تطوير الحكاية عنده يصاحبه التفكير في شكل العالم الذي ستتحرّك فيه الشخصيات، وفيما يمكن أن يراه الجمهور داخله، فهو يبحث في أثناء صنع الفيلم عن شيء يفاجئه هو أولاً، آملاً أن تنتقل تلك الدهشة إلى المشاهد.
ووصف جاروني فيلمه «غومورا» بأنه «حكاية خرافية سوداء»، رغم أن الفيلم يستند إلى واقع الجريمة المنظمة، وهو العمل الذي فاز بالجائزة الكبرى في مهرجان «كان» عام 2008، قبل أن يفوز جاروني بالجائزة نفسها عن فيلم «واقع» عام 2012.
وتطرّق المخرج الإيطالي إلى إغراء الشهرة في فيلمه «واقع»، الذي استند إلى واقعة عاشها شقيق زوجته، مؤكداً أنه يتفهّم رغبة من يرى عالم النجوم من الخارج في أن يصبح جزءاً منه.
وأوضح أن ما يستوقفه في شخصياته هو ما يعرفه الناس من صراعاتها، سواء في سعيها إلى الحب والسعادة أو في محاولتها البقاء، مشيراً إلى أنه قدم فيلم «أنا القبطان»، انطلاقاً من رغبته في تغيير نقطة البداية بحكاية الهجرة كما يراها الجمهور في إيطاليا.
وقال إن «الناس اعتادوا رؤية المهاجرين عند وصولهم، وسماع أخبارهم في صورة أعداد، فيما تغيب عن تلك الصورة عائلاتهم وأحلامهم»، وفق تعبيره. ولهذا اختار ما سمّاها «اللقطة العكسية»، أي النظر إلى الطريق من الجهة التي يراه منها من يخوضونه.
ويتتبّع الفيلم شابين يغادران داكار إلى أوروبا، فيعرف المتفرج ما الذي يأملانه من السفر قبل أن يرافقهما عبر الصحراء ومراكز الاحتجاز في ليبيا وصولاً إلى البحر، وهو العمل الذي استوحى جاروني أحداثه من تجربة المهاجر الإيفواري مامادو كواسي، فيما نال جاروني عن «أنا القبطان» جائزة «الأسد الفضي» لأفضل إخراج في مهرجان فينيسيا عام 2023، وترشّح الفيلم عام 2024 لجائزة الأوسكار لأفضل فيلم دولي ممثلاً لإيطاليا.
وقال جاروني إن الجوائز لا تشغل تفكيره في أثناء صنع الفيلم، إذ ينصبّ اهتمامه على ما يمكن أن يثيره العمل من مشاعر لدى من يراه. مؤكداً أن ما يسعده هو أن يستمتع الجمهور بالعرض، أو أن يدرك أن شيئاً من الفيلم بقي مع أحد المتفرجين بعد مغادرته القاعة.
من المكملات إلى الأجهزة الذكية... 3 خرافات عن إطالة العمر لا تدعها تخدعكhttps://aawsat.com/%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82/5340478-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%87%D8%B2%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D9%8A%D8%A9-3-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%86-%D8%A5%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%B1-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%B9%D9%83
من المكملات إلى الأجهزة الذكية... 3 خرافات عن إطالة العمر لا تدعها تخدعك
المراقبة الدقيقة للبيانات الصحية من دون اتباع النهج المناسب قد تكون عديمة الجدوى (بيكسلز)
تناول المزيد من التوت الأزرق. مارس التمارين الرياضية بمعدل يفوق ما تعتقد أنك بحاجة إليه. اشترِ جهازاً جديداً قابلاً للارتداء يتتبع جودة نومك بدقة أكبر من الجهاز السابق... هذه مجرد أمثلة قليلة على النصائح المتعلقة بإطالة العمر، التي قد تصادفها عبر الإنترنت أو تسمعها في أحاديثك اليومية. ويبدو أن نصائح جديدة تظهر كل يوم، بالتزامن مع النمو المتسارع لما يُعرف بـ«اقتصاد العافية»، وفقاً لشبكة «سي إن بي سي».
ويستخدم المؤثرون مصطلحات مثل «فترة التمتع بالصحة» (Healthspan) في مقاطع الفيديو المنشورة على منصتي «يوتيوب» و«تيك توك». وفي الوقت نفسه، تَعِد المنتجات الاستهلاكية مستخدميها بمساعدتهم على التقدم في العمر بصحة أفضل، من خلال الحفاظ على صفاء الذهن واللياقة البدنية. كما انتشرت مئات العيادات الطبية المتخصصة في إطالة العمر في مختلف أنحاء الولايات المتحدة.
ومع ازدهار هذا القطاع، يصبح التمييز بين الحقائق العلمية الموثوقة والضجيج التسويقي والمبالغات أمراً أكثر صعوبة.
وفي هذا السياق، التقت شبكة «سي إن بي سي» خبيرين، هما الدكتورة أندريا ماير والدكتور فرانك ليبمان، لتسليط الضوء على بعض الخرافات الشائعة المتعلقة بإطالة العمر. وحدد الخبيران ثلاث خرافات رئيسية، هي:
الخرافة الأولى- أجهزة تتبع المؤشرات الصحية وفحوصات الدم المعقدة ضرورية للجميع
يستخدم بعض الأميركيين أجهزة قابلة للارتداء، مثل خواتم «أورا» (Oura) وأجهزة «فيتبيت» (Fitbit)، لمراقبة مؤشرات صحية مختلفة، من بينها مستويات التوتر ومعدل ضربات القلب. وقد يلجأ الأشخاص الأكثر اهتماماً بهذا المجال إلى إجراء تحاليل دم شاملة ومعقدة، للاطلاع على تفاصيل دقيقة، مثل تعداد خلايا الدم ومستويات هرمونات الغدة الدرقية.
ورغم أن ماير وليبمان يستخدمان شخصياً أجهزة لتتبع المؤشرات الصحية، فإنهما يتفقان على أن المراقبة الدقيقة للبيانات الصحية، من دون اتباع النهج المناسب، قد تكون عديمة الجدوى، بل ربما ضارة في بعض الحالات.
وتوضح ماير أن مراقبة البيانات الصحية لا تكون مفيدة إلا إذا كان الشخص قادراً على فهم المعلومات التي يحصل عليها.
من جانبه، يحذر ليبمان من أن الهوس بنتائج هذه الأجهزة قد يكون ضاراً، خصوصاً بالصحة النفسية للأشخاص الذين يميلون إلى القلق المفرط.
ويستشهد بجودة النوم مثالاً على ذلك، قائلاً: «إذا كانت مراقبة نومك تجعلك تشعر بقلق عصبي مفرط بشأنه، فهي إذن ليست أمراً صحياً بالنسبة لك».
وتشير ماير إلى أن بعض الأشخاص يستعينون ببرامج الدردشة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي لتلخيص بياناتهم الصحية، وهو ما قد يعرّضهم لكمٍّ أكبر من المعلومات التي ربما لا يفهمونها بالقدر الذي يعتقدونه.
وقد خلصت دراسة أجراها أطباء، ونُشرت في دورية «إن بي جي ديجيتال ميديسن»، (npj Digital Medicine)، إلى أن بعض إجابات هذه البرامج عن الأسئلة الطبية قد «تؤدي إلى أضرار جسيمة للمرضى».
وتنصح ماير قائلةً: «إذا كنت لا تعرف كيفية التعامل مع المعلومات التي تحصل عليها من جهاز قابل للارتداء أو من فحص دم، بافتراض أن هذا الفحص لم يطلبه طبيب يمكنه مساعدتك على تفسير النتائج، فمن الأفضل ألا تُجريه من الأساس».
الخرافة الثانية- المحاليل الوريدية تجعلك أكثر صحة
إذا كنت تتابع باستمرار المحتوى الإلكتروني المهتم بمجال «العافية» (Wellness)، فمن المرجح أنك سمعت عن المحاليل الوريدية، التي تقوم على حقن الفيتامينات أو المعادن أو مكملات أخرى مباشرةً في مجرى الدم، بدلاً من تناولها عن طريق الفم.
ولطالما جرى الترويج لمكملات الفيتامينات والمعادن، غالباً بأساليب تثير الشكوك، بوصفها «طرقاً مختصرة» للوصول إلى صحة جيدة.
ووفقاً لتقديرات شركة الأبحاث «غراند فيو ريسيرش» (Grand View Research)، حقق سوق العلاج بالترطيب الوريدي في الولايات المتحدة إيرادات بلغت 1.12 مليار دولار عام 2025.
وفي بعض عيادات العافية، يجري الترويج لمركب يُعرف باسم «NAD+» (نيكوتيناميد أدينين ثنائي النوكليوتيد) على هيئة حقن وريدية مضادة للشيخوخة.
لكن ماير تُبدي تشككها في هذه الممارسات، موضحةً أنه باستثناء حقن الحديد، التي يمكن استخدامها لعلاج حالات نقص الحديد المشخّصة طبياً عبر إيصال المعدن مباشرةً إلى مجرى الدم، «لا توجد أدلة كثيرة» تدعم فاعلية العلاجات الوريدية المخصصة لتزويد الجسم بالفيتامينات.
أما فيما يتعلق بمركب «NAD+» تحديداً، وهو مركب يُنتجه الجسم بصورة طبيعية ويؤدي دوراً أساسياً في عمليات التمثيل الغذائي، فتشير بعض الدراسات التي أُجريت على الحيوانات إلى أن تناول مكملات تحتوي على مواد أولية تدخل في إنتاجه قد يعزز مستويات هذا الإنزيم المساعد في الجسم.
ومع ذلك، يوضح الدكتور نيل بولفين، المتخصص في طب طول العمر والطب الوظيفي بمدينة نيويورك، أنه لا تتوافر أبحاث كافية تثبت أن تناول هذه المكملات يحقق فوائد كبيرة للأشخاص الأصحاء.
وتؤكد ماير أنها لا تنصح بتجربة المكملات التي «تستند فقط إلى أدلة مستمدة من دراسات أُجريت على الحيوانات».
لكنها تضيف أن «قرار شراء هذه المكملات وتجربتها وتقييم ما إذا كنت تشعر بتحسن فعلي يعود إليك وحدك».
أما بشأن حقن «NAD+» الوريدية، فتقول: «إن أساليب التسويق لها بارعة للغاية، لكن الأدلة العلمية غائبة تماماً؛ إذ لا توجد دراسات تدعمها على الإطلاق».
الخرافة الثالثة- العلاجات باهظة الثمن وعالية التقنية أفضل من العادات البسيطة
يرى ليبمان أن الحلول السريعة غالباً ما تبدو أكثر جاذبية للمستهلكين من الممارسات التي تتطلب تبنّي عادات صحية طويلة الأمد، خصوصاً عندما تعتمد تلك الحلول على تقنيات جديدة أو مبهرة.
لكنه يؤكد أن إجراءات مثل العلاج بالتبريد (Cryotherapy)، أو التصوير بالرنين المغناطيسي للجسم بالكامل، أو فحوصات الدم المخبرية الشاملة، تظل محدودة الجدوى إذا لم يبدأ الشخص بالاهتمام بالأساسيات.
ويقول ليبمان: «تتمثل الخرافة في الاعتقاد بأنك بحاجة إلى كل هذه الأدوات باهظة الثمن لتتقدم في العمر بصحة جيدة. أما الحقيقة التي أطرحها فهي أن الأهم من ذلك كله يكمن في الركائز الأساسية التي لا تكلف شيئاً على الإطلاق».
ويرى أن مفاتيح طول العمر بسيطة، وتتمثل في ممارسة الرياضة، وتناول الطعام الصحي، وإعطاء الأولوية للنوم، وإدارة مستويات التوتر، وإيجاد هدف يمنح الإنسان دافعاً للاستمرار.
وتحظى كل واحدة من هذه الممارسات بدعم واسع من الأبحاث التي تناولت العوامل المرتبطة بالتمتع بحياة طويلة وصحية.
فعلى مدى أكثر من 80 عاماً، درس باحثون في جامعة هارفارد العوامل التي تعزز فرص العيش لفترة أطول والتمتع بحياة أكثر سعادة.
وحددت أبحاثهم المستمرة سبع ممارسات أساسية، هي:
- الحفاظ على وزن صحي للجسم.
- ممارسة الرياضة يومياً.
- اتباع أسلوب تكيفي في التعامل مع التحديات، من خلال إتقان مهارات حل النزاعات.
- تنمية «عقلية النمو» عبر الالتزام بالتعلم مدى الحياة.
- الحفاظ على صداقات مستقرة وطويلة الأمد، وعلاقات قائمة على المحبة.