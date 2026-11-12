«ريف السعودية»: إنتاج القهوة في المملكة يقفز 825 % خلال 2026

يراهن «مهرجان القاهرة السينمائي الدولي» في دورته الـ47 لتكثيف عروض أفلامه ومسابقاته وفعالياته، مراهناً على استقطاب الجمهور، خصوصاً من الشباب، عبر عدد من البرامج التي استحدثها لأول مرة في هذه الدورة التي تشهد الاحتفال بخمسينية تأسيسه؛ حيث انطلقت أولى دوراته عام 1976، فيما توقف انعقاده 3 دورات لظروف استثنائية، من بينها «حرب غزة» 2023.

وبدا واضحاً من حفل الافتتاح الزخم الذي تتسم به هذه الدورة، التي تقام من 11-20 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، من حضور فني مصري وعربي ودولي واسع لنجوم وصناع أفلام، ومن تكريمات لـ5 من السينمائيين المصريين والعرب والأجانب في الدورة التي تشهد عرض 145 فيلماً، تمثل 64 دولة.

وعبر مشهد «بالأبيض والأسود» من فيلم «شيء من الخوف»، انطلق افتتاح المهرجان؛ حيث الأرض عطشى، وقد تشققت بفعل إغلاق «الهويس»، لتقوم بطلة الفيلم «فؤادة»، التي أدت دورها الفنانة شادية، بفتح الهويس لتعيد الحياة إلى الأرض والبشر، ويتعانق الفلاحون، وهو مشهد حظي بإعجاب الجمهور.

إلهام شاهين في «مهرجان القاهرة السينمائي» (إدارة المهرجان)

واستلهم حسين فهمي، رئيس المهرجان، رمزية هذا المشهد في كلمته بحفل الافتتاح، الذي أُقيم الأربعاء، بالمسرح الكبير بدار الأوبرا، وقال إن الهويس لم يكن رمزاً للمياه التي لا يمكن حرمان الناس منها فحسب، بل أصبح رمزاً للفن والقصص التي تظل حية مهما مر عليها الزمن. مؤكداً أن فيلم «شيء من الخوف» لا يزال حاضراً بعد 57 عاماً من إنتاجه، بفضل قصته وأبطاله الذين استطاعوا تحدي الزمن بفنهم، لافتاً إلى أهمية الحفاظ على إرث السينما المصرية، بمواصلة خطة ترميم الأفلام في دفعة جديدة من بينها «معبودة الجماهير»، و«المتمردون»، و«البوسطجي»، و«ميرامار»، و«الأيدي الناعمة»، وأشار إلى أنه لا يزال هناك 140 فيلماً تمتلكها «الشركة القابضة للسينما» ضمن خطة الترميم.

ولفت الدكتور عبد العزيز قنصوة، القائم بأعمال وزير الثقافة، في كلمته، إلى تكفل وزارة الثقافة بترميم الأفلام المتبقية، كونها تُمثل قوة مصر الناعمة، مؤكداً أن السينما ليست وسيلة للترفيه، بل تُسهم في تشكيل الوعي وتعزيز الحوار بين الشعوب.

وقال حسين فهمي لـ«الشرق الأوسط» إنه يراهن على الجمهور في هذه الدورة، مشيراً إلى أن الحضور الجماهيري يزداد مع كل دورة بأكثر من 10 آلاف مشاهد عن التي تسبقها، لافتاً إلى وجود قوة جذب للمهرجان، مضيفاً: «نعمل كل شيء لتسهيل المشاهدة، من خلال زيادة دور العرض، وإتاحة حضور طلبة الجامعات والمدارس لمشاهدة الأفلام التالية من مختلف دول العالم، إلى جانب الترميمات التي نقوم بها للحفاظ على إرث السينما المصرية العظيم».

الفنان فاروق فلوكس بين أسرته على «الرد كاربت» بحفل الافتتاح (إدارة المهرجان)

وشهد حفل الافتتاح تكريم 4 من كبار نجوم وصناع السينما، ومنحهم جائزة «الهرم الذهبي» لإنجاز العمر، وهم المخرج الإيطالي ماتيو جاروني، والمخرج المغربي نبيل عيوش، الذي يترأس أيضاً لجنة تحكيم المسابقة الدولية، والكاتب والمنتج المصري الدكتور مدحت العدل، والفنان فاروق فلوكس، فيما حاز الفنان آسر ياسين جائزة «فاتن حمامة التقديرية» للتميز الفني.

واستقبلت «الرد كاربت» نجوم السينما المصرية والعربية، وشهدت هذا العام عودة عدد من النجوم الذين غابوا عنها، من بينهم الفنانة هبة مجدي، بعد تعافيها من مرض السرطان، والفنانة سميرة أحمد، والفنانة شهيرة، التي ظهرت بإطلالة مغايرة، تخلّت فيها عن تغطية شعرها.

وأشاد الناقد طارق الشناوي بإصرار الفنان حسين فهمي على ترميم تراث السينما المصرية، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «المهرجان ينوب عن الدولة لإنقاذ تراثنا»، متمنياً أن تقتدي به مهرجانات أخرى مثل «الجونة السينمائي» مشيراً إلى دأب «مهرجان البحر الأحمر» على ترميم فيلمين مصريين كل دورة.

شهيرة في ظهور جديد بالمهرجان (إدارة المهرجان)

ولقي فيلم الافتتاح الأميركي «أنا أؤدي روكي» (I Play Rocky)، للمخرج بيتر فاريلي، إعجاب الحضور. ويتناول الفيلم الرحلة الحقيقية للممثل سيلفستر ستالون، والمعركة الصعبة التي خاضها لكتابة وتقديم فيلمه الشهير «روكي 1» قبل 50 عاماً، بالتزامن مع احتفال المهرجان بيوبيله الذهبي.

ويجسد الممثل الأميركي أنتوني إيبوليتو شخصية ستالون في الفيلم، متقمصاً تفاصيلها من الشكل إلى الصوت والملامح. ويشارك في البطولة مات ديمون وآنا صوفيا روب وتوبي كيبل. ورغم صعوبة رحلة البطل لإثبات موهبته، يقدم الفيلم أحداثها بروح كوميدية، ويروي واحدة من أشهر قصص النجاح في هوليوود، وكيف تحوّلت رحلة محفوفة بالمخاطر إلى ظاهرة سينمائية عالمية.

ووصف الناقد الفني المصري أحمد سعد الدين اختيار الفيلم بأنه «من أجمل افتتاحات المهرجان؛ حيث يجسد معاناة بطل بدأ من لا شيء، لكنه تمسك بحلمه واستطاع قهر كل الظروف، لينطلق ويظل نجماً عالمياً على مدى نصف قرن».

وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «يضم الفيلم عناصر متكاملة من تصوير وتمثيل وموسيقى وسيناريو»، مشيراً إلى مشهد النهاية الذي استعان فيه المخرج باللقطات الأخيرة من فيلم «روكي 1» ببطله الحقيقي سيلفستر ستالون، إلى جانب مشاهد ترشح الفيلم لـ10 جوائز «أوسكار» قبل نصف قرن. كما ترشح فيلم «أنا أؤدي روكي» لخوض منافسات «الأوسكار» عام 2027.

وانطلقت عروض المهرجان الخميس، فيما يشهد عدة فعاليات تستهدف جذب الجمهور على غرار برنامج خاص للأطفال «كايرو كيدز» وبرنامج «الموجة الجديدة» (New Wave)، الذي يستضيف 100 موهبة ناشئة من مختلف المحافظات المصرية، بالإضافة لمشاركين عرب مقيمين بمصر.