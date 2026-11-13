الصناديق الأوروبية تقود تدفقات الأسهم العالمية إلى أعلى مستوى في 7 أسابيع

تصدّرت الصناديق الأوروبية تدفقات الاستثمارات إلى صناديق الأسهم العالمية خلال الأسبوع المنتهي في 11 نوفمبر (تشرين الثاني)، مستفيدة من قوة نتائج أعمال الشركات وتراجع أسعار النفط الخام، رغم موجة البيع التي طالت أسهم شركات التكنولوجيا الأميركية. وأسهمت هذه التدفقات في دفع إجمالي الاستثمارات الوافدة إلى صناديق الأسهم العالمية إلى أعلى مستوى في سبعة أسابيع.

وأظهرت بيانات شركة «إل إس إي جي ليبر» أن الصناديق الأوروبية استقطبت صافي تدفقات بلغ 35.13 مليار دولار، وهو أكبر تدفق أسبوعي منذ يونيو (حزيران) 2021، لترتفع بذلك التدفقات الصافية إلى صناديق الأسهم العالمية إلى 50.99 مليار دولار، وهو أعلى مستوى منذ 23 سبتمبر (أيلول)، وفق «رويترز».

وفي الولايات المتحدة، واصلت صناديق الأسهم جذب الاستثمارات للأسبوع الثاني على التوالي، مستقطبة صافي تدفقات بلغ 6.6 مليار دولار، وإن كان هذا المبلغ أقل بنحو 56 في المائة من تدفقات الأسبوع السابق، التي بلغت 14.97 مليار دولار. كما استقطبت صناديق الأسهم الآسيوية 6.15 مليار دولار.

وساهمت التوقعات الإيجابية لشركة «كور ويف» الأميركية في تهدئة المخاوف المرتبطة بالإنفاق على قطاع التكنولوجيا المموّل بالديون. وقالت الشركة، المتخصصة في توفير البنية التحتية السحابية للذكاء الاصطناعي، يوم الثلاثاء، إنها تتوقع تحقيق أرباح على أساس معدل خلال النصف الأول من عام 2028، مدعومة بقوة الطلب والتزامات العملاء. وكانت الشركة قد أصبحت محوراً للمخاوف من تشكّل فقاعة في قطاع الذكاء الاصطناعي، في ظل القلق من اعتمادها الكبير على الاقتراض لتمويل بناء مراكز البيانات.

وعلى صعيد أداء الأسواق، سجّل مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي مستوى قياسياً بلغ 666.58 نقطة يوم الخميس، مدعوماً بنتائج أعمال قوية لبنك «يونيكريديت» الإيطالي، وتوقعات متفائلة بشأن هوامش أرباح شركة «سيمنز إنرجي» لعام 2027، إلى جانب التوقعات الإيجابية لـ«كور ويف».

وفي تفاصيل حركة الاستثمارات الأميركية، استقطبت صناديق الأسهم الكبرى صافي تدفقات بلغ 11.64 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في أربعة أسابيع، في حين سجلت صناديق الأسهم المتوسطة والصغيرة الحجم صافي سحوبات بقيمة 2.44 مليار دولار ومليار دولار، على التوالي.

في المقابل، سحب المستثمرون صافي 2.49 مليار دولار من الصناديق القطاعية، في أكبر موجة سحوبات أسبوعية خلال أربعة أسابيع، بقيادة صناديق قطاعات الصناعة وخدمات الاتصالات والمرافق، التي سجلت سحوبات بلغت 984 مليون دولار و811 مليون دولار و802 مليون دولار، على التوالي.

وعلى مستوى الصناديق القطاعية العالمية، استقطبت قطاعات التكنولوجيا والرعاية الصحية والخدمات المالية صافي تدفقات وافدة بقيمة 2.62 مليار دولار و833 مليون دولار و820 مليون دولار، على التوالي، في حين سجّل قطاع الصناعات صافي تدفقات خارجة بلغ 1.07 مليار دولار.

وفي سوق السندات، تراجع الطلب على صناديق السندات الأميركية إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع، مع تسجيل صافي تدفقات أسبوعية بلغ 573 مليون دولار. وجذبت صناديق الدخل الثابت المحلية الخاضعة للضريبة تدفقات بقيمة 2.13 مليار دولار للأسبوع الثامن على التوالي، في حين سجلت صناديق السندات ذات الدرجة الاستثمارية قصيرة ومتوسطة الأجل، وصناديق السندات الحكومية وسندات الخزانة طويلة الأجل، سحوبات بلغت 950 مليون دولار و949 مليون دولار، على التوالي.

أما على المستوى العالمي، فسجّلت صناديق السندات صافي تدفقات خارجة بقيمة 507.89 مليون دولار، منهية سلسلة من التدفقات الوافدة استمرت سبعة أسابيع متتالية. وشملت السحوبات صناديق السندات الحكومية التي فقدت 488.8 مليون دولار، بعد أن استقطبت 5.17 مليار دولار في الأسبوع السابق، إضافة إلى صناديق السندات العالمية المقومة بالدولار التي سجلت سحوبات بقيمة 1.72 مليار دولار. في المقابل، ضخ المستثمرون صافي 2.07 مليار دولار في صناديق سندات الشركات.

وشهدت صناديق أسواق النقد بدورها موجة سحوبات؛ إذ سحب المستثمرون 37.48 مليار دولار من الصناديق العالمية، مقارنة بصافي مشتريات بلغ 174.22 مليار دولار في الأسبوع السابق. وفي الولايات المتحدة، بلغت السحوبات من هذه الصناديق 38.49 مليار دولار، بعد تدفقات وافدة صافية وصلت إلى 118.62 مليار دولار خلال الأسبوع السابق.

وفي أسواق السلع، واصلت صناديق الذهب والمعادن النفيسة الأخرى جذب اهتمام المستثمرين للأسبوع الثاني على التوالي، مستقطبة صافي تدفقات بلغ 614 مليون دولار. كما سجلت صناديق الطاقة صافي مشتريات بقيمة 215.43 مليون دولار، لتمتد سلسلة التدفقات الوافدة إليها إلى أربعة أسابيع متتالية.

أما في الأسواق الناشئة، فقد استقطبت صناديق الأسهم صافي تدفقات بلغ 4.65 مليار دولار، وهو أكبر تدفق أسبوعي خلال ثلاثة أسابيع، في حين سجلت صناديق السندات صافي سحوبات بقيمة 657.44 مليون دولار، للأسبوع الثالث على التوالي، وفقاً لبيانات شملت 29.202 صندوق استثماري.