من الشوكولاته إلى أدوية الصداع... أين يختبئ الكافيين؟

ربما يرتبط الكافيين في ذهنك أساساً بتلك الجرعة من النشاط والحيوية التي يمنحك إياها فنجان قهوتك الصباحي، لكن التعريف العلمي الأدق له أنه مادة مُرّة المذاق توجد في أكثر من 60 نوعاً من النباتات، وإن كان هذا التعريف لا يعكس سوى جانب بسيط من خصائصه. ورغم أن الكافيين يساعد كثيرين على بدء يومهم بنشاط، فإنه قد يوفر أيضاً مجموعة واسعة من الفوائد الصحية الأخرى، وفقاً لموقع «إيفري داي هيلث».

ويُعد الكافيين مادة منبهة ذات تأثير نفسي؛ إذ يؤثر في الدماغ والجهاز العصبي المركزي؛ ما يساعد على تعزيز مستويات الطاقة والنشاط. وبمجرد تناوله، يمتصه الجسم لينتقل إلى مجرى الدم، حيث تصل مستوياته عادة إلى ذروتها خلال فترة تتراوح بين 30 و60 دقيقة، وإن كانت هذه الذروة قد تحدث بعد 15 دقيقة فقط، أو تتأخر حتى 120 دقيقة، تبعاً للاختلافات الفردية. وفي مرحلة لاحقة، يتولى الكبد مهمة استقلاب الكافيين والتخلص منه.

ما كمية الكافيين الآمنة يومياً؟

قد تميل إلى احتساء أكواب عديدة من القهوة لتبدأ يومك بنشاط، لكن الحد الآمن الموصى به للبالغين الأصحاء يبلغ 400 ملليغرام من الكافيين يومياً. وتعادل هذه الكمية نحو 4 أكواب من القهوة، وإن كان ذلك يعتمد بدرجة كبيرة على نوع القهوة ومصدرها.

وإذا كنت من عشاق القهوة، التي تُعد المصدر الأكثر شيوعاً للكافيين، فإن تقليل استهلاكك منها قد يكون خطوة أولى جيدة.

أين يوجد الكافيين؟ تعرّف إلى مصادره المختلفة

رغم أن القهوة تستحوذ عادة على معظم الحديث عن الكافيين، فإن هذه المادة توجد أيضاً في العديد من المصادر الأخرى، من أبرزها:

الشاي: في حين تخلو معظم أنواع شاي الأعشاب، مثل البابونغ، من الكافيين، تحتوي أنواع أخرى من الشاي على كميات متفاوتة منه. فعلى سبيل المثال، يحتوي كوب الشاي الأخضر المُحضّر على نحو 29 ملليغراماً من الكافيين، بينما ترتفع الكمية في كوب الشاي الأسود إلى نحو 48 ملليغراماً.

كوبان من الشاي الأسود (بيكسلز)

القهوة والشاي منزوعا الكافيين (Decaf): رغم إزالة معظم الكافيين منهما، فإن هذين المشروبين لا يخلوَان منه تماماً؛ إذ يحتويان على كميات ضئيلة جداً تُقدّر بنحو ملليغرامين.

الشوكولاته: يحتوي الكاكاو بطبيعته على الكافيين؛ إذ توفر أونصة واحدة من الشوكولاته الداكنة، التي تتراوح نسبة المواد الصلبة المستخلصة من الكاكاو فيها بين 70 و85 في المائة، نحو 22.7 ملليغرام من الكافيين.

آيس كريم الشوكولاته: يحتوي هذا النوع من الحلوى أيضاً على كمية ضئيلة من الكافيين، تبلغ نحو 4 ملليغرامات في الكوب الواحد.

مشروبات الطاقة: تحتوي كل 8 أونصات من مشروبات الطاقة على ما يتراوح بين 70 و100 ملليغرام من الكافيين. ومع ذلك، فإن أحجام معظم عبوات مشروبات الطاقة تتراوح بين 12 و24 أونصة، وقد تحتوي العبوة الواحدة على كمية تتراوح بين 150 و300 ملليغرام من الكافيين.

أدوية الصداع النصفي: تحتوي بعض أدوية الصداع النصفي التي تُصرف من دون وصفة طبية على مزيج من مسكنات الألم، مثل الباراسيتامول (تايلينول) والأسبرين، إلى جانب الكافيين، بكمية تبلغ 65 ملليغراماً في القرص الواحد. ومع ذلك، فإن الإفراط في استهلاك الكافيين قد يتسبب في الإصابة بالصداع؛ لذا يُنصح بمراقبة الكميات المتناولة منه عبر المصادر الأخرى.