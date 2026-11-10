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من الشوكولاته إلى أدوية الصداع... أين يختبئ الكافيين؟

الكاكاو يحتوي بطبيعته على الكافيين (رويترز)
الكاكاو يحتوي بطبيعته على الكافيين (رويترز)
TT
TT

من الشوكولاته إلى أدوية الصداع... أين يختبئ الكافيين؟

الكاكاو يحتوي بطبيعته على الكافيين (رويترز)
الكاكاو يحتوي بطبيعته على الكافيين (رويترز)

ربما يرتبط الكافيين في ذهنك أساساً بتلك الجرعة من النشاط والحيوية التي يمنحك إياها فنجان قهوتك الصباحي، لكن التعريف العلمي الأدق له أنه مادة مُرّة المذاق توجد في أكثر من 60 نوعاً من النباتات، وإن كان هذا التعريف لا يعكس سوى جانب بسيط من خصائصه. ورغم أن الكافيين يساعد كثيرين على بدء يومهم بنشاط، فإنه قد يوفر أيضاً مجموعة واسعة من الفوائد الصحية الأخرى، وفقاً لموقع «إيفري داي هيلث».

ويُعد الكافيين مادة منبهة ذات تأثير نفسي؛ إذ يؤثر في الدماغ والجهاز العصبي المركزي؛ ما يساعد على تعزيز مستويات الطاقة والنشاط. وبمجرد تناوله، يمتصه الجسم لينتقل إلى مجرى الدم، حيث تصل مستوياته عادة إلى ذروتها خلال فترة تتراوح بين 30 و60 دقيقة، وإن كانت هذه الذروة قد تحدث بعد 15 دقيقة فقط، أو تتأخر حتى 120 دقيقة، تبعاً للاختلافات الفردية. وفي مرحلة لاحقة، يتولى الكبد مهمة استقلاب الكافيين والتخلص منه.

ما كمية الكافيين الآمنة يومياً؟

قد تميل إلى احتساء أكواب عديدة من القهوة لتبدأ يومك بنشاط، لكن الحد الآمن الموصى به للبالغين الأصحاء يبلغ 400 ملليغرام من الكافيين يومياً. وتعادل هذه الكمية نحو 4 أكواب من القهوة، وإن كان ذلك يعتمد بدرجة كبيرة على نوع القهوة ومصدرها.

وإذا كنت من عشاق القهوة، التي تُعد المصدر الأكثر شيوعاً للكافيين، فإن تقليل استهلاكك منها قد يكون خطوة أولى جيدة.

أين يوجد الكافيين؟ تعرّف إلى مصادره المختلفة

رغم أن القهوة تستحوذ عادة على معظم الحديث عن الكافيين، فإن هذه المادة توجد أيضاً في العديد من المصادر الأخرى، من أبرزها:

الشاي: في حين تخلو معظم أنواع شاي الأعشاب، مثل البابونغ، من الكافيين، تحتوي أنواع أخرى من الشاي على كميات متفاوتة منه. فعلى سبيل المثال، يحتوي كوب الشاي الأخضر المُحضّر على نحو 29 ملليغراماً من الكافيين، بينما ترتفع الكمية في كوب الشاي الأسود إلى نحو 48 ملليغراماً.

كوبان من الشاي الأسود (بيكسلز)

القهوة والشاي منزوعا الكافيين (Decaf): رغم إزالة معظم الكافيين منهما، فإن هذين المشروبين لا يخلوَان منه تماماً؛ إذ يحتويان على كميات ضئيلة جداً تُقدّر بنحو ملليغرامين.

الشوكولاته: يحتوي الكاكاو بطبيعته على الكافيين؛ إذ توفر أونصة واحدة من الشوكولاته الداكنة، التي تتراوح نسبة المواد الصلبة المستخلصة من الكاكاو فيها بين 70 و85 في المائة، نحو 22.7 ملليغرام من الكافيين.

آيس كريم الشوكولاته: يحتوي هذا النوع من الحلوى أيضاً على كمية ضئيلة من الكافيين، تبلغ نحو 4 ملليغرامات في الكوب الواحد.

مشروبات الطاقة: تحتوي كل 8 أونصات من مشروبات الطاقة على ما يتراوح بين 70 و100 ملليغرام من الكافيين. ومع ذلك، فإن أحجام معظم عبوات مشروبات الطاقة تتراوح بين 12 و24 أونصة، وقد تحتوي العبوة الواحدة على كمية تتراوح بين 150 و300 ملليغرام من الكافيين.

أدوية الصداع النصفي: تحتوي بعض أدوية الصداع النصفي التي تُصرف من دون وصفة طبية على مزيج من مسكنات الألم، مثل الباراسيتامول (تايلينول) والأسبرين، إلى جانب الكافيين، بكمية تبلغ 65 ملليغراماً في القرص الواحد. ومع ذلك، فإن الإفراط في استهلاك الكافيين قد يتسبب في الإصابة بالصداع؛ لذا يُنصح بمراقبة الكميات المتناولة منه عبر المصادر الأخرى.

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من الشوكولاته إلى أدوية الصداع... أين يختبئ الكافيين؟

الكاكاو يحتوي بطبيعته على الكافيين (رويترز)
الكاكاو يحتوي بطبيعته على الكافيين (رويترز)
TT
TT

من الشوكولاته إلى أدوية الصداع... أين يختبئ الكافيين؟

الكاكاو يحتوي بطبيعته على الكافيين (رويترز)
الكاكاو يحتوي بطبيعته على الكافيين (رويترز)

ربما يرتبط الكافيين في ذهنك أساساً بتلك الجرعة من النشاط والحيوية التي يمنحك إياها فنجان قهوتك الصباحي، لكن التعريف العلمي الأدق له أنه مادة مُرّة المذاق توجد في أكثر من 60 نوعاً من النباتات، وإن كان هذا التعريف لا يعكس سوى جانب بسيط من خصائصه. ورغم أن الكافيين يساعد كثيرين على بدء يومهم بنشاط، فإنه قد يوفر أيضاً مجموعة واسعة من الفوائد الصحية الأخرى، وفقاً لموقع «إيفري داي هيلث».

ويُعد الكافيين مادة منبهة ذات تأثير نفسي؛ إذ يؤثر في الدماغ والجهاز العصبي المركزي؛ ما يساعد على تعزيز مستويات الطاقة والنشاط. وبمجرد تناوله، يمتصه الجسم لينتقل إلى مجرى الدم، حيث تصل مستوياته عادة إلى ذروتها خلال فترة تتراوح بين 30 و60 دقيقة، وإن كانت هذه الذروة قد تحدث بعد 15 دقيقة فقط، أو تتأخر حتى 120 دقيقة، تبعاً للاختلافات الفردية. وفي مرحلة لاحقة، يتولى الكبد مهمة استقلاب الكافيين والتخلص منه.

ما كمية الكافيين الآمنة يومياً؟

قد تميل إلى احتساء أكواب عديدة من القهوة لتبدأ يومك بنشاط، لكن الحد الآمن الموصى به للبالغين الأصحاء يبلغ 400 ملليغرام من الكافيين يومياً. وتعادل هذه الكمية نحو 4 أكواب من القهوة، وإن كان ذلك يعتمد بدرجة كبيرة على نوع القهوة ومصدرها.

وإذا كنت من عشاق القهوة، التي تُعد المصدر الأكثر شيوعاً للكافيين، فإن تقليل استهلاكك منها قد يكون خطوة أولى جيدة.

أين يوجد الكافيين؟ تعرّف إلى مصادره المختلفة

رغم أن القهوة تستحوذ عادة على معظم الحديث عن الكافيين، فإن هذه المادة توجد أيضاً في العديد من المصادر الأخرى، من أبرزها:

الشاي: في حين تخلو معظم أنواع شاي الأعشاب، مثل البابونغ، من الكافيين، تحتوي أنواع أخرى من الشاي على كميات متفاوتة منه. فعلى سبيل المثال، يحتوي كوب الشاي الأخضر المُحضّر على نحو 29 ملليغراماً من الكافيين، بينما ترتفع الكمية في كوب الشاي الأسود إلى نحو 48 ملليغراماً.

كوبان من الشاي الأسود (بيكسلز)

القهوة والشاي منزوعا الكافيين (Decaf): رغم إزالة معظم الكافيين منهما، فإن هذين المشروبين لا يخلوَان منه تماماً؛ إذ يحتويان على كميات ضئيلة جداً تُقدّر بنحو ملليغرامين.

الشوكولاته: يحتوي الكاكاو بطبيعته على الكافيين؛ إذ توفر أونصة واحدة من الشوكولاته الداكنة، التي تتراوح نسبة المواد الصلبة المستخلصة من الكاكاو فيها بين 70 و85 في المائة، نحو 22.7 ملليغرام من الكافيين.

آيس كريم الشوكولاته: يحتوي هذا النوع من الحلوى أيضاً على كمية ضئيلة من الكافيين، تبلغ نحو 4 ملليغرامات في الكوب الواحد.

مشروبات الطاقة: تحتوي كل 8 أونصات من مشروبات الطاقة على ما يتراوح بين 70 و100 ملليغرام من الكافيين. ومع ذلك، فإن أحجام معظم عبوات مشروبات الطاقة تتراوح بين 12 و24 أونصة، وقد تحتوي العبوة الواحدة على كمية تتراوح بين 150 و300 ملليغرام من الكافيين.

أدوية الصداع النصفي: تحتوي بعض أدوية الصداع النصفي التي تُصرف من دون وصفة طبية على مزيج من مسكنات الألم، مثل الباراسيتامول (تايلينول) والأسبرين، إلى جانب الكافيين، بكمية تبلغ 65 ملليغراماً في القرص الواحد. ومع ذلك، فإن الإفراط في استهلاك الكافيين قد يتسبب في الإصابة بالصداع؛ لذا يُنصح بمراقبة الكميات المتناولة منه عبر المصادر الأخرى.

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صحتك

عادات بسيطة قد تقلل دهون الكبد خلال 8 أسابيع

بعض العادات يمكن أن تساعد في تقليل احتمالات الإصابة بمرض الكبد الدهني (رويترز)
بعض العادات يمكن أن تساعد في تقليل احتمالات الإصابة بمرض الكبد الدهني (رويترز)
TT
TT

عادات بسيطة قد تقلل دهون الكبد خلال 8 أسابيع

بعض العادات يمكن أن تساعد في تقليل احتمالات الإصابة بمرض الكبد الدهني (رويترز)
بعض العادات يمكن أن تساعد في تقليل احتمالات الإصابة بمرض الكبد الدهني (رويترز)

يُعد الكبد الدهني من المشكلات الصحية التي تتزايد معدلات انتشارها عالمياً، وقد يتطور دون ظهور أعراض واضحة في مراحله الأولى، قبل أن يؤدي تراكم الدهون إلى التهابات وتندب في أنسجة الكبد، بما يؤثر على وظائفه الحيوية ويرفع احتمالات الإصابة بمضاعفات أكثر خطورة.

لكن الخبراء يؤكدون أن اكتشاف المرض مبكراً وإجراء تغييرات في نمط الحياة قد يساعدان على تقليل الدهون المتراكمة وتحسين صحة الكبد.

وفي هذا السياق، سلط تقرير نشرته صحيفة «التلغراف» البريطانية الضوء على أن بعض العادات التي يمكن أن تساعد في تقليل احتمالات الإصابة بمرض الكبد الدهني وخفض نسبة الدهون في الكبد من 10 في المائة إلى 5.3 في المائة خلال ثمانية أسابيع فقط.

ومن أبرز هذه العادات ما يلي:

لا تأكل أكثر من حاجتك

ينصح خبراء الصحة بخفض السعرات المستهلكة بما يتناسب مع احتياجات الجسم.

وتقول البروفسورة لويز توماس، خبيرة أمراض الكبد في جامعة وستمنستر، إن الأبحاث والدراسات تشير إلى أن تقليل نحو 500 سعر حراري يومياً قد يساعد على التخلص من الدهون الحشوية، التي تتراكم حول الأعضاء الداخلية.

مارس تمارين القوة

عندما تقوم بتقليل استهلاكك من السعرات الحرارية، فمن الضروري جداً أن تحرص على ممارسة نوع من تمارين القوة، مثل رفع الأثقال أو تمارين البطن أو الضغط. فبدونها قد ينتهي الأمر بجسمك إلى حرق أنسجة عضلية حيوية إلى جانب الدهون الحشوية، فيما يعد الحفاظ على الكتلة العضلية أمراً بالغ الأهمية لجميع جوانب الصحة.

اختر أطعمة غنية بالعناصر الغذائية

من الأخطاء الشائعة عند تقليل السعرات الحرارية أن يلجأ البعض إلى تخطي الوجبات أو تناول حصص أصغر دون مراعاة جودة النظام الغذائي. وهذا النهج أقل استدامة، كما أنه يزيد من احتمالية إصابتك بنقص في العناصر الغذائية.

الأفضل هو اتباع نظام غذائي منخفض السعرات وغني بالعناصر الغذائية. ويمكن تقليل نحو 600 سعر يومياً فقط باستبدال الأطعمة فائقة التصنيع بأطعمة كاملة غنية بالعناصر الغذائية. فبدلاً من حبوب الإفطار المُصنعة، تناول الشوفان والفاكهة، وبدلاً من تناول ألواح الحبوب والبسكويت مع الشاي، جرب تناول المكسرات والزبيب والبذور.

تقليل السكريات والحلويات

الحلويات والشوكولاته والمشروبات الغازية المحلاة تساهم بقوة في الإصابة بالكبد الدهني عند الإكثار منها. والسبب أنها تحتوي على الفركتوز، وهو سكر بسيط يمتصه الكبد بسهولة ويحوله مباشرة إلى دهون.

وقد يكون التوقف عن السكر صعباً في البداية بسبب طبيعته التي تسبب الإدمان. فخلال الأسبوعين الأولين قد تشعر وكأنك تمر بأعراض انسحاب. لكن بعد ذلك يبدو الأمر وكأن الدماغ أعاد ضبط نفسه، فتهدأ الرغبة الشديدة في السكر، وبعد شهر قد لا تفكر فيه تقريباً.

تناول الشاي الأخضر

الشاي الأخضر غني بنوع من المركبات النباتية يُعرف باسم «إبيغالوكاتشين غالات». وتشير دراسات مختلفة إلى أن تناول ما بين 150 و900 مليغرام من هذا المركب يومياً، وهي كمية موجودة في كوب إلى ثلاثة أكواب من الشاي الأخضر، لمدة ثمانية إلى اثني عشر أسبوعاً قد يقلل الدهون الحشوية ومحيط الخصر.

تجنب العصائر

نشأ كثيرون على أن كوب عصير البرتقال في الإفطار من أكثر المشروبات صحة. لكن الأمر مختلف عندما يتعلق بالكبد الدهني. فكما يوضح روبرت لوستيغ، اختصاصي الغدد الصماء العصبية في جامعة كاليفورنيا بسان فرانسيسكو، يفتقر العصير إلى الألياف، ولذلك هو في الأساس فركتوز سائل يذهب مباشرة إلى الكبد ويتحول إلى دهون. والبديل الأفضل هو تناول برتقالة كاملة أو شرب الشاي.

تجنب شرب الكحول

يُعد التوقف عن استهلاك الكحول من الإجراءات المهمة للحفاظ على صحة الكبد، إلى جانب اتباع نظام غذائي متوازن وممارسة الرياضة.

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صحتك

ماذا يحدث لجهازك الهضمي عندما تتعرض للتوتر؟

الدماغ والأمعاء تربطهما علاقة وثيقة وتواصل مستمر (بيكسلز)
الدماغ والأمعاء تربطهما علاقة وثيقة وتواصل مستمر (بيكسلز)
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TT

ماذا يحدث لجهازك الهضمي عندما تتعرض للتوتر؟

الدماغ والأمعاء تربطهما علاقة وثيقة وتواصل مستمر (بيكسلز)
الدماغ والأمعاء تربطهما علاقة وثيقة وتواصل مستمر (بيكسلز)

هل سبق أن اضطررت إلى اتخاذ قرار بالغ الصعوبة ومؤلم نفسياً تحت ضغط شديد؟ أو شعرت يوماً بقلق بلغ من حدته أن تسبَّب لك في آلام بالمعدة؟ إذا مررت بإحدى هاتين التجربتين، فلا بد أنك تدرك مدى تأثير التوتر في جهازك الهضمي، وفقاً لموقع «إيفري داي هيلث».

تربط الدماغ بالأمعاء علاقة وثيقة وتواصل مستمر؛ إذ تنقل الأعصاب الحسية الموجودة في الأمعاء إشارات إلى الدماغ عبر الحبل الشوكي والعصب الحائر (العصب المبهم).

في هذا السياق، يقول الدكتور كينيث كوخ، أستاذ أمراض الجهاز الهضمي في كلية الطب بجامعة ويك فورست في وينستون سالم بولاية كارولاينا الشمالية: «يمكن للتوتر أن يؤثر في كل جزء من أجزاء الجهاز الهضمي».

ماذا يحدث في أمعائك عندما يتعرض جسمك للتوتر؟

تُعرَف الصلة بين الدماغ والأمعاء باسم «محور الدماغ والأمعاء»، وهو شبكة اتصال ثنائية الاتجاه تربط الجهاز العصبي المركزي، الذي يتألف من الدماغ والحبل الشوكي، بالجهاز العصبي المعوي، وهو شبكة معقدة تضم ما بين 200 و600 مليون خلية عصبية موجودة ببطانة الأمعاء.

ويتولى الجهاز العصبي المعوي تنظيم وظائف الجهاز الهضمي، بما في ذلك:

- عملية الهضم.

- امتصاص العناصر الغذائية.

- حركة الطعام والفضلات عبر الأمعاء.

غير أن التوتر قد يؤثر بدرجة كبيرة في الطريقة التي يؤدي بها الجسم هذه العمليات.

فعندما تواجه موقفاً قد يُشكل تهديداً، يستجيب الجهاز العصبي الودي، وهو جزء من الجهاز العصبي اللاإرادي المسؤول عن تنظيم الوظائف الحيوية للجسم، مثل ضربات القلب والتنفس وضغط الدم، من خلال تنشيط استجابة «الكر والفر» (المواجهة أو الهروب). ويؤدي ذلك إلى إفراز هرمون التوتر «الكورتيزول»، ما يضع الجسم في حالة من التأهب والاستعداد لمواجهة التهديد.

ويتسبب التوتر في تغيرات فسيولوجية عدة تشمل زيادة اليقظة، وتسارع التنفس وضربات القلب، وارتفاع ضغط الدم، وزيادة توتر العضلات.

ويوضح الدكتور كوخ أنه عندما ينشّط التوتر استجابة «الكر والفر» (fight-or-flight response) في الجهاز العصبي المركزي، فقد ينعكس ذلك على الجهاز الهضمي من خلال:

- التسبب في تشنجات بالمريء.

- زيادة إفراز أحماض المعدة، ما يؤدي إلى عسر الهضم.

- الشعور بالغثيان.

- الإصابة بالإسهال أو الإمساك.

كذلك، قد يؤدي التوتر إلى اختلال التوازن بين بكتيريا الأمعاء، وهو ما قد يتسبب في فرط نشاط الجهاز المناعي، وإثارة استجابات التهابية قد تسهم في ظهور مشكلات تتعلق بالصحة النفسية؛ من بينها الاكتئاب والقلق.

وقد يؤدي التوتر أيضاً إلى تفاقم عدد من اضطرابات الجهاز الهضمي؛ أبرزها:

- متلازمة القولون العصبي (IBS).

- داء الأمعاء الالتهابي (IBD).

- القرحة الهضمية.

- مرض الارتجاع المعدي المريئي (GERD)، المعروف أيضاً بالارتجاع الحمضي.

ويقول الدكتور كوخ: «رغم أن التوتر قد لا يكون السبب المباشر للإصابة بقرحة المعدة أو داء الأمعاء الالتهابي، فإنه قد يؤدي إلى تفاقم هذين المرضين، إلى جانب أمراض أخرى تصيب الجهاز الهضمي».

لذلك، من المهم اتخاذ التدابير اللازمة للتعامل مع التوتر بصورة أفضل، والحد من تأثيراته في الجسم.

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