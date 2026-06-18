قبل الإفطار أم بعده... متى تشرب قهوتك الصباحية؟

تُعد القهوة جزءاً أساسياً من الروتين الصباحي لملايين الأشخاص حول العالم، لكن الجدل لا يزال قائماً حول التوقيت الأفضل لتناولها، فبينما يفضّل البعض احتساءها فور الاستيقاظ على معدة فارغة للحصول على دفعة سريعة من النشاط، يرى آخرون أن تناولها بعد الإفطار أكثر فائدة للصحة.

في هذا السياق، أشار موقع «فيري ويل هيلث» العلمي إلى أن التوقيت الأفضل لشرب القهوة الصباحية يعتمد إلى حد كبير على طبيعة الجسم والحالة الصحية لكل شخص.

القهوة قبل الإفطار: الإيجابيات والسلبيات

فوائد شرب القهوة قبل الإفطار

تشمل الفوائد المحتملة لشرب القهوة قبل الإفطار على معدة فارغة ما يلي:

* تأثير مُعزِّز للكافيين: نظراً إلى عدم وجود طعام في المعدة، يكون مفعول الكافيين في فنجانك أسرع.

* دعم الأداء الرياضي: قد يُساعد شرب القهوة فور الاستيقاظ على تحسين أدائك الرياضي إذا كنت تمارس التمارين في الساعات الأولى من الصباح.

* امتصاص أسرع لمضادات الأكسدة والمركبات المفيدة: يمتص الجهاز الهضمي القهوة وعناصرها الغذائية المفيدة، مثل مضادات الأكسدة، بشكل أسرع على معدة فارغة.

السلبيات المحتملة

* مشكلات في مستوى السكر في الدم: قد يؤدي تناول القهوة قبل الإفطار إلى صعوبة التحكم في مستوى السكر في الدم، نظراً إلى تأثير الكافيين على هذا الأمر.

* تأثيرها على بعض الأدوية: قد يتداخل تناول القهوة على معدة فارغة مع امتصاص بعض الأدوية التي يتم تناولها صباحاً، مثل أدوية الغدة الدرقية وضغط الدم.

* تأثيرات على الجهاز الهضمي: إذا كنت تعاني من متلازمة القولون العصبي، فقد يؤثر شرب القهوة على أعراضك، خصوصاً عند شربها على معدة فارغة.

القهوة بعد الإفطار: الإيجابيات والسلبيات

فوائد شرب القهوة بعد الإفطار

يرى الخبراء أن شرب القهوة بعد تناول وجبة الإفطار يحمل عدة فوائد صحية، أبرزها:

* تقليل التأثير المحتمل للكافيين على مستويات السكر في الدم.

* دعم عملية الهضم بشكل أفضل.

سلبيات محتملة

* تأخر الشعور بالنشاط والتركيز الذي يبحث عنه كثيرون فور الاستيقاظ.

* مشكلات محتملة في توقيت النوم: اعتماداً على وقت تناولك للطعام، قد يؤثر تأجيل شرب القهوة إلى ما بعد الإفطار على نومك في المساء.

من ثم، فإن توقيت شرب القهوة الصباحية يعتمد عليك وعلى حالتك الصحية، فإذا كنت تستمتع بتناولها فور الاستيقاظ ولا تعاني من اضطرابات هضمية أو مشكلات في التحكم بمستويات السكر في الدم، فلا حاجة لتغيير عادتك. أما إذا كانت القهوة على معدة فارغة تسبب لك انزعاجاً أو تؤثر على حالتك الصحية، فقد يكون تناولها بعد الإفطار الخيار الأفضل.

ويؤكد الخبراء أن الأهم من توقيت شرب القهوة هو الاعتدال في استهلاكها وتجنب الإفراط في إضافة السكر أو المكونات عالية السعرات الحرارية.