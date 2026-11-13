أسعار المنتجين في الولايات المتحدة تواصل الارتفاع في أكتوبر

ارتفعت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة مجدداً خلال أكتوبر (تشرين الأول)، مسجلة أكبر زيادة سنوية في أربع سنوات، ما يعزز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يواصل رفع أسعار الفائدة بعد الزيادة المتوقعة على نطاق واسع الشهر المقبل.

وقال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية، يوم الجمعة، إن مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي ارتفع بنسبة 0.3 في المائة الشهر الماضي، بعد زيادة حادة بلغت 1.4 في المائة في سبتمبر (أيلول)، وفقاً للبيانات المعدلة بالزيادة. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا ارتفاع المؤشر بنسبة 0.4 في المائة، بعد قفزة بلغت 1.3 في المائة في سبتمبر.

وجاء ارتفاع أسعار المنتجين الشهر الماضي مدفوعاً بزيادة أسعار السلع بنسبة 0.5 في المائة، ولا سيما المواد الغذائية والمواد الكيميائية العضوية الأساسية. كما ارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 0.2 في المائة، مسجلة زيادة للشهر الخامس على التوالي.

وعلى أساس سنوي، قفز مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 6.5 في المائة في أكتوبر، وهي أكبر زيادة منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، مقارنة بارتفاع بلغ 6.3 في المائة في سبتمبر.

وجاء التقرير عقب صدور بيانات هذا الأسبوع أظهرت ارتفاع أسعار المستهلكين في أكتوبر بأكثر من المتوقع. كما أفادت الحكومة الأسبوع الماضي بارتفاع عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية بوتيرة قوية خلال أكتوبر، وتراجع معدل البطالة إلى 4.1 في المائة، مقارنة بـ4.2 في المائة في سبتمبر.

وأدت هذه البيانات، إلى جانب تصريحات أدلى بها عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي الأميركي كريستوفر والر، إلى تباين توقعات الأسواق المالية بين ترجيح رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر (كانون الأول)، أو الإبقاء على احتمال رفعها بمقدار نصف نقطة مئوية.

وأظهرت أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي» أن الأسواق المالية تتوقع زيادة أخرى في تكاليف الاقتراض خلال يناير (كانون الثاني).

وكان الاحتياطي الفيدرالي قد أبقى سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة ضمن نطاق يتراوح بين 3.75 و4.00 في المائة خلال الشهر الماضي.