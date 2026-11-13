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الاقتصاد

أسعار المنتجين في الولايات المتحدة تواصل الارتفاع في أكتوبر

عامل يجهّز الفولاذ للحام الآلي في مصنع شركة «إتش سي سي» بولاية إلينوي الأميركية (رويترز)
عامل يجهّز الفولاذ للحام الآلي في مصنع شركة «إتش سي سي» بولاية إلينوي الأميركية (رويترز)
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أسعار المنتجين في الولايات المتحدة تواصل الارتفاع في أكتوبر

عامل يجهّز الفولاذ للحام الآلي في مصنع شركة «إتش سي سي» بولاية إلينوي الأميركية (رويترز)
عامل يجهّز الفولاذ للحام الآلي في مصنع شركة «إتش سي سي» بولاية إلينوي الأميركية (رويترز)

ارتفعت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة مجدداً خلال أكتوبر (تشرين الأول)، مسجلة أكبر زيادة سنوية في أربع سنوات، ما يعزز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يواصل رفع أسعار الفائدة بعد الزيادة المتوقعة على نطاق واسع الشهر المقبل.

وقال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية، يوم الجمعة، إن مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي ارتفع بنسبة 0.3 في المائة الشهر الماضي، بعد زيادة حادة بلغت 1.4 في المائة في سبتمبر (أيلول)، وفقاً للبيانات المعدلة بالزيادة. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا ارتفاع المؤشر بنسبة 0.4 في المائة، بعد قفزة بلغت 1.3 في المائة في سبتمبر.

وجاء ارتفاع أسعار المنتجين الشهر الماضي مدفوعاً بزيادة أسعار السلع بنسبة 0.5 في المائة، ولا سيما المواد الغذائية والمواد الكيميائية العضوية الأساسية. كما ارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 0.2 في المائة، مسجلة زيادة للشهر الخامس على التوالي.

وعلى أساس سنوي، قفز مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 6.5 في المائة في أكتوبر، وهي أكبر زيادة منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، مقارنة بارتفاع بلغ 6.3 في المائة في سبتمبر.

وجاء التقرير عقب صدور بيانات هذا الأسبوع أظهرت ارتفاع أسعار المستهلكين في أكتوبر بأكثر من المتوقع. كما أفادت الحكومة الأسبوع الماضي بارتفاع عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية بوتيرة قوية خلال أكتوبر، وتراجع معدل البطالة إلى 4.1 في المائة، مقارنة بـ4.2 في المائة في سبتمبر.

وأدت هذه البيانات، إلى جانب تصريحات أدلى بها عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي الأميركي كريستوفر والر، إلى تباين توقعات الأسواق المالية بين ترجيح رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر (كانون الأول)، أو الإبقاء على احتمال رفعها بمقدار نصف نقطة مئوية.

وأظهرت أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي» أن الأسواق المالية تتوقع زيادة أخرى في تكاليف الاقتراض خلال يناير (كانون الثاني).

وكان الاحتياطي الفيدرالي قد أبقى سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة ضمن نطاق يتراوح بين 3.75 و4.00 في المائة خلال الشهر الماضي.

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الاقتصاد

أسعار المنتجين في الولايات المتحدة تواصل الارتفاع في أكتوبر

عامل يجهّز الفولاذ للحام الآلي في مصنع شركة «إتش سي سي» بولاية إلينوي الأميركية (رويترز)
عامل يجهّز الفولاذ للحام الآلي في مصنع شركة «إتش سي سي» بولاية إلينوي الأميركية (رويترز)
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أسعار المنتجين في الولايات المتحدة تواصل الارتفاع في أكتوبر

عامل يجهّز الفولاذ للحام الآلي في مصنع شركة «إتش سي سي» بولاية إلينوي الأميركية (رويترز)
عامل يجهّز الفولاذ للحام الآلي في مصنع شركة «إتش سي سي» بولاية إلينوي الأميركية (رويترز)

ارتفعت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة مجدداً خلال أكتوبر (تشرين الأول)، مسجلة أكبر زيادة سنوية في أربع سنوات، ما يعزز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يواصل رفع أسعار الفائدة بعد الزيادة المتوقعة على نطاق واسع الشهر المقبل.

وقال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية، يوم الجمعة، إن مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي ارتفع بنسبة 0.3 في المائة الشهر الماضي، بعد زيادة حادة بلغت 1.4 في المائة في سبتمبر (أيلول)، وفقاً للبيانات المعدلة بالزيادة. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا ارتفاع المؤشر بنسبة 0.4 في المائة، بعد قفزة بلغت 1.3 في المائة في سبتمبر.

وجاء ارتفاع أسعار المنتجين الشهر الماضي مدفوعاً بزيادة أسعار السلع بنسبة 0.5 في المائة، ولا سيما المواد الغذائية والمواد الكيميائية العضوية الأساسية. كما ارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 0.2 في المائة، مسجلة زيادة للشهر الخامس على التوالي.

وعلى أساس سنوي، قفز مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 6.5 في المائة في أكتوبر، وهي أكبر زيادة منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، مقارنة بارتفاع بلغ 6.3 في المائة في سبتمبر.

وجاء التقرير عقب صدور بيانات هذا الأسبوع أظهرت ارتفاع أسعار المستهلكين في أكتوبر بأكثر من المتوقع. كما أفادت الحكومة الأسبوع الماضي بارتفاع عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية بوتيرة قوية خلال أكتوبر، وتراجع معدل البطالة إلى 4.1 في المائة، مقارنة بـ4.2 في المائة في سبتمبر.

وأدت هذه البيانات، إلى جانب تصريحات أدلى بها عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي الأميركي كريستوفر والر، إلى تباين توقعات الأسواق المالية بين ترجيح رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر (كانون الأول)، أو الإبقاء على احتمال رفعها بمقدار نصف نقطة مئوية.

وأظهرت أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي» أن الأسواق المالية تتوقع زيادة أخرى في تكاليف الاقتراض خلال يناير (كانون الثاني).

وكان الاحتياطي الفيدرالي قد أبقى سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة ضمن نطاق يتراوح بين 3.75 و4.00 في المائة خلال الشهر الماضي.

مواضيع
الاقتصاد الأميركي التضخم أميركا
الاقتصاد

الصناديق الأوروبية تقود تدفقات الأسهم العالمية إلى أعلى مستوى في 7 أسابيع

وسيط أسهم يتابع التداول في بورصة فرانكفورت (إ.ب.أ)
وسيط أسهم يتابع التداول في بورصة فرانكفورت (إ.ب.أ)
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الصناديق الأوروبية تقود تدفقات الأسهم العالمية إلى أعلى مستوى في 7 أسابيع

وسيط أسهم يتابع التداول في بورصة فرانكفورت (إ.ب.أ)
وسيط أسهم يتابع التداول في بورصة فرانكفورت (إ.ب.أ)

تصدّرت الصناديق الأوروبية تدفقات الاستثمارات إلى صناديق الأسهم العالمية خلال الأسبوع المنتهي في 11 نوفمبر (تشرين الثاني)، مستفيدة من قوة نتائج أعمال الشركات وتراجع أسعار النفط الخام، رغم موجة البيع التي طالت أسهم شركات التكنولوجيا الأميركية. وأسهمت هذه التدفقات في دفع إجمالي الاستثمارات الوافدة إلى صناديق الأسهم العالمية إلى أعلى مستوى في سبعة أسابيع.

وأظهرت بيانات شركة «إل إس إي جي ليبر» أن الصناديق الأوروبية استقطبت صافي تدفقات بلغ 35.13 مليار دولار، وهو أكبر تدفق أسبوعي منذ يونيو (حزيران) 2021، لترتفع بذلك التدفقات الصافية إلى صناديق الأسهم العالمية إلى 50.99 مليار دولار، وهو أعلى مستوى منذ 23 سبتمبر (أيلول)، وفق «رويترز».

وفي الولايات المتحدة، واصلت صناديق الأسهم جذب الاستثمارات للأسبوع الثاني على التوالي، مستقطبة صافي تدفقات بلغ 6.6 مليار دولار، وإن كان هذا المبلغ أقل بنحو 56 في المائة من تدفقات الأسبوع السابق، التي بلغت 14.97 مليار دولار. كما استقطبت صناديق الأسهم الآسيوية 6.15 مليار دولار.

وساهمت التوقعات الإيجابية لشركة «كور ويف» الأميركية في تهدئة المخاوف المرتبطة بالإنفاق على قطاع التكنولوجيا المموّل بالديون. وقالت الشركة، المتخصصة في توفير البنية التحتية السحابية للذكاء الاصطناعي، يوم الثلاثاء، إنها تتوقع تحقيق أرباح على أساس معدل خلال النصف الأول من عام 2028، مدعومة بقوة الطلب والتزامات العملاء. وكانت الشركة قد أصبحت محوراً للمخاوف من تشكّل فقاعة في قطاع الذكاء الاصطناعي، في ظل القلق من اعتمادها الكبير على الاقتراض لتمويل بناء مراكز البيانات.

وعلى صعيد أداء الأسواق، سجّل مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي مستوى قياسياً بلغ 666.58 نقطة يوم الخميس، مدعوماً بنتائج أعمال قوية لبنك «يونيكريديت» الإيطالي، وتوقعات متفائلة بشأن هوامش أرباح شركة «سيمنز إنرجي» لعام 2027، إلى جانب التوقعات الإيجابية لـ«كور ويف».

وفي تفاصيل حركة الاستثمارات الأميركية، استقطبت صناديق الأسهم الكبرى صافي تدفقات بلغ 11.64 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في أربعة أسابيع، في حين سجلت صناديق الأسهم المتوسطة والصغيرة الحجم صافي سحوبات بقيمة 2.44 مليار دولار ومليار دولار، على التوالي.

في المقابل، سحب المستثمرون صافي 2.49 مليار دولار من الصناديق القطاعية، في أكبر موجة سحوبات أسبوعية خلال أربعة أسابيع، بقيادة صناديق قطاعات الصناعة وخدمات الاتصالات والمرافق، التي سجلت سحوبات بلغت 984 مليون دولار و811 مليون دولار و802 مليون دولار، على التوالي.

وعلى مستوى الصناديق القطاعية العالمية، استقطبت قطاعات التكنولوجيا والرعاية الصحية والخدمات المالية صافي تدفقات وافدة بقيمة 2.62 مليار دولار و833 مليون دولار و820 مليون دولار، على التوالي، في حين سجّل قطاع الصناعات صافي تدفقات خارجة بلغ 1.07 مليار دولار.

وفي سوق السندات، تراجع الطلب على صناديق السندات الأميركية إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع، مع تسجيل صافي تدفقات أسبوعية بلغ 573 مليون دولار. وجذبت صناديق الدخل الثابت المحلية الخاضعة للضريبة تدفقات بقيمة 2.13 مليار دولار للأسبوع الثامن على التوالي، في حين سجلت صناديق السندات ذات الدرجة الاستثمارية قصيرة ومتوسطة الأجل، وصناديق السندات الحكومية وسندات الخزانة طويلة الأجل، سحوبات بلغت 950 مليون دولار و949 مليون دولار، على التوالي.

أما على المستوى العالمي، فسجّلت صناديق السندات صافي تدفقات خارجة بقيمة 507.89 مليون دولار، منهية سلسلة من التدفقات الوافدة استمرت سبعة أسابيع متتالية. وشملت السحوبات صناديق السندات الحكومية التي فقدت 488.8 مليون دولار، بعد أن استقطبت 5.17 مليار دولار في الأسبوع السابق، إضافة إلى صناديق السندات العالمية المقومة بالدولار التي سجلت سحوبات بقيمة 1.72 مليار دولار. في المقابل، ضخ المستثمرون صافي 2.07 مليار دولار في صناديق سندات الشركات.

وشهدت صناديق أسواق النقد بدورها موجة سحوبات؛ إذ سحب المستثمرون 37.48 مليار دولار من الصناديق العالمية، مقارنة بصافي مشتريات بلغ 174.22 مليار دولار في الأسبوع السابق. وفي الولايات المتحدة، بلغت السحوبات من هذه الصناديق 38.49 مليار دولار، بعد تدفقات وافدة صافية وصلت إلى 118.62 مليار دولار خلال الأسبوع السابق.

وفي أسواق السلع، واصلت صناديق الذهب والمعادن النفيسة الأخرى جذب اهتمام المستثمرين للأسبوع الثاني على التوالي، مستقطبة صافي تدفقات بلغ 614 مليون دولار. كما سجلت صناديق الطاقة صافي مشتريات بقيمة 215.43 مليون دولار، لتمتد سلسلة التدفقات الوافدة إليها إلى أربعة أسابيع متتالية.

أما في الأسواق الناشئة، فقد استقطبت صناديق الأسهم صافي تدفقات بلغ 4.65 مليار دولار، وهو أكبر تدفق أسبوعي خلال ثلاثة أسابيع، في حين سجلت صناديق السندات صافي سحوبات بقيمة 657.44 مليون دولار، للأسبوع الثالث على التوالي، وفقاً لبيانات شملت 29.202 صندوق استثماري.

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الاقتصاد

أوروبا تجني مكاسب اضطرابات التكنولوجيا الأميركية... والأسهم تسجل مستويات قياسية

متداول يعمل في بورصة فرنكفورت (رويترز)
متداول يعمل في بورصة فرنكفورت (رويترز)
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أوروبا تجني مكاسب اضطرابات التكنولوجيا الأميركية... والأسهم تسجل مستويات قياسية

متداول يعمل في بورصة فرنكفورت (رويترز)
متداول يعمل في بورصة فرنكفورت (رويترز)

قد تشكل الاضطرابات التي تشهدها أسواق التكنولوجيا العالمية، والتي تفاقمت، هذا الأسبوع، عقب الخروج المفاجئ لجنسن هوانغ من منصبه رئيساً تنفيذياً لشركة «إنفيديا»، مكسباً لأسواق الأسهم الأوروبية، في مؤشر على أن افتقار المنطقة إلى شركات تكنولوجيا عملاقة يحميها من الاضطرابات التي يشهدها قطاع الذكاء الاصطناعي.

وطوال الجزء الأكبر من موجة الصعود التي شهدها قطاع التكنولوجيا، كان الافتقار النسبي لأوروبا إلى شركات تكنولوجيا عملاقة ذات قيمة سوقية ضخمة يُنظر إليه بوصفه نقطة ضعف، إلا أن هذا النقص يتحول الآن إلى عامل دعم محتمل للأسواق الأوروبية.

ومع تقييم المستثمرين تداعيات التطورات التي تطول أكبر شركة لصناعة الرقائق في العالم من حيث القيمة السوقية والقطاع الأوسع، سجلت الأسهم الأوروبية أداءً متفوقاً، وفق «رويترز».

وبلغ مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي الشامل مستوى قياسياً، يوم الخميس، ويتجه نحو تسجيل أكبر مكاسبه الأسبوعية منذ يونيو (حزيران)، مدعوماً بنمو أرباح الشركات في قطاعات أقل ارتباطاً بصورة مباشرة بمسار الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي، مثل قطاع الطاقة.

وفي حين ارتفع مؤشر «ستوكس 600» بنحو 2.6 في المائة منذ بداية نوفمبر (تشرين الثاني)، لم يسجل مؤشر «ناسداك 100» تغيراً يُذكر، بينما تراجع مؤشر «نيكي» الياباني بأكثر قليلاً من 3 في المائة.

وقال ألبرتو كونكا، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة إدارة الثروات السويسرية «إل إف جي+ زيست»، قبل إعلان مغادرة هوانغ منصبه: «تتسع قاعدة الصعود في الأسواق، وتبرز توجهات استثمارية أخرى». وأضاف: «قد تواصل أوروبا، التي تتسم بطابع دفاعي أكبر، تحقيق أداء جيد».

ومع ذلك، يحذر المستثمرون من أن الحماية التي توفرها الأسواق الأوروبية تظل نسبية؛ فبينما قد يحد انخفاض وزن أسهم التكنولوجيا في الأسواق الأوروبية من تأثير الاضطرابات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، فإن أي موجة بيع واسعة في «وول ستريت» ستنعكس على الأرجح سلباً على أسواق الأسهم العالمية.

وقد أسفر ذلك عن تحول الاستثمارات بعيداً عن بعض أكثر الرهانات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي ازدحاماً، في ظل تصاعد التساؤلات بشأن التقييمات المرتفعة، والإنفاق الممول بالديون، واحتمال تشديد الرقابة عقب الفوز الواسع للديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي.

وعلى مدى شهرين، ارتفع مؤشر «ستوكس» بأكثر من 4 في المائة، في حين تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 0.8 في المائة، كما هبطت المؤشرات الآسيوية ذات الثقل التكنولوجي في كوريا الجنوبية وتايوان بنسبة 23 في المائة و9 في المائة على التوالي.

وتوفر النتائج القوية للشركات والبيانات الاقتصادية الأفضل من المتوقع عوامل دعم في مواجهة الاضطرابات الأخيرة في سوق السندات الفرنسية، التي أثارتها المخاوف بشأن ارتفاع مستويات الدين، بينما تحسنت معنويات المستثمرين أيضاً مع التراجع الأخير في أسعار الطاقة.

ورغم أن صدمة الطاقة الناجمة عن الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران عززت أرباح شركات الطاقة، فإنها ألحقت الضرر أيضاً بالنمو الاقتصادي، نظراً لاعتماد أوروبا على واردات الطاقة.

وبوجه عام، تتجه الشركات المدرجة على مؤشر «ستوكس 600» نحو تسجيل نمو في الأرباح الفصلية بنسبة 25 في المائة، وهو أقوى معدل خلال 4 سنوات، وفقاً لبيانات مجموعة بورصة لندن «إل إس إي جي»، مع تصدر شركات الطاقة هذا النمو.

انكشاف أقل على قطاع التكنولوجيا

تتمثل أبرز قنوات انكشاف أوروبا المباشر على قطاع أشباه الموصلات وسلاسل إمداد الذكاء الاصطناعي في شركات مثل «إيه إس إم إل» و«سيمنز إنرجي» و«إنفينيون».

لكن، خلافاً لـ«وول ستريت» وبعض الأسواق الآسيوية، حيث تستحوذ مجموعة محدودة من شركات التكنولوجيا العملاقة على حصة كبيرة من أداء الأسواق، توفر أوروبا انكشافاً أوسع على قطاعات الخدمات المالية والرعاية الصحية والطاقة.

ويعكس تكوين المؤشرات الرئيسية هذا التفاوت؛ إذ يشكل قطاع تكنولوجيا المعلومات أكثر من 35 في المائة من مؤشر «إم إس سي آي» للسوق الأميركية القابلة للاستثمار، بينما تستحوذ شركة «إنفيديا» وحدها على نحو 6.6 في المائة من وزن المؤشر. وفي المقابل، لا تتجاوز حصة القطاع 8.8 في المائة من المؤشر الأوروبي المقابل.

وتقدر «مورغان ستانلي» أن الشركات المستفيدة بصورة مباشرة من الإنفاق الرأسمالي المرتبط بالذكاء الاصطناعي تمثل 8 في المائة من أرباح الشركات المدرجة في مؤشر «إم إس سي آي أوروبا»، في حين تستحوذ المصارف، التي تميل إلى الاستفادة من فترات ارتفاع التضخم، على 21 في المائة من إجمالي الأرباح.

وأشار محللون إلى أن مؤشر «فوتسي» البريطاني يتمتع أيضاً بوزن أقل لقطاع التكنولوجيا؛ ما يجعله بديلاً للمستثمرين الساعين إلى تقليص انكشافهم على قطاع يشهد اضطرابات.

وقال جاستن أونووكوزي، الرئيس التنفيذي للاستثمارات في شركة «سانت جيمس بليس» في لندن: «ارتفع وزن قطاع التكنولوجيا في جميع المؤشرات حول العالم، وأصبح من الضروري تنويع الاستثمارات بدرجة أكبر مما كان عليه الحال في السابق».

وأضاف: «هذا يعني زيادة الاستثمارات في أسواق مثل المملكة المتحدة وأوروبا، حيث يشكل قطاع التكنولوجيا حصة أقل من المؤشرات»، مشيراً إلى أنه يتبنى وزناً استثمارياً أعلى من الوزن المرجعي للأسهم البريطانية في محفظته.

من جانبه، أشار فيليم سيلز، كبير مسؤولي الاستثمار العالمي في «إتش إس بي سي» للخدمات المصرفية الخاصة، إلى أن السوق البريطانية تفوقت على نظيرتها الأميركية من حيث العائد بالدولار على مدى 5 سنوات.

وأضاف: «وهذا يوضح قيمة توسيع نطاق الاستثمارات وعدم حصرها في عدد محدود من الأسواق».

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