رحلة الدماغ بعد الإقلاع عن القهوة… هذا ما يحدث يوماً بعد يوم

اعتاد ملايين الأشخاص حول العالم على بدء يومهم بفنجان من القهوة، لكن ماذا يحدث للدماغ عندما يتوقف هذا الروتين فجأة؟ رغم أن الإقلاع عن الكافيين قد يكون مصحوباً بأعراض انسحاب مزعجة في البداية، فإن الدماغ يبدأ تدريجياً في التكيف مع غيابه، وهو ما قد ينعكس على النوم، ومستويات القلق، والاعتماد على الكافيين في الحياة اليومية، وفقاً لموقع «فيري ويل هيلث».

الجدول الزمني: ماذا تتوقع بعد الإقلاع عن القهوة؟

من المهم الإشارة إلى أن الفوائد المحتملة للتوقف عن شرب القهوة لا تظهر على الفور، إذ يمر الجسم والدماغ أولاً بمرحلة من أعراض انسحاب الكافيين.

وتختلف شدة هذه الأعراض ومدتها من شخص إلى آخر، تبعاً لكمية الكافيين التي اعتاد استهلاكها يومياً، مع افتراض تقليل مصادر الكافيين الأخرى أيضاً.

خلال 12 إلى 24 ساعة: قد تبدأ أعراض انسحاب الكافيين بالظهور خلال هذه الفترة، وتشمل الصداع، والشعور بالتعب، وصعوبة التركيز.

خلال 20 إلى 51 ساعة: تصل أعراض الانسحاب عادةً إلى ذروتها خلال هذه المرحلة، وغالباً ما يكون ذلك خلال أول 48 ساعة. وقد تزداد حدة الأعراض لتشمل أيضاً تقلبات المزاج، واضطرابات الجهاز الهضمي، وآلام العضلات أو المفاصل.

من اليوم الثاني حتى اليوم التاسع: قد تستمر أعراض الانسحاب لمدة تصل إلى تسعة أيام، لكنها تبدأ بالتراجع تدريجياً بعد بلوغها ذروتها.

ماذا يحدث بعد انتهاء أعراض الانسحاب؟

على الرغم من أن الأيام الأولى قد تكون صعبة، فإن كثيراً من الأشخاص يلاحظون تحسناً ملحوظاً بعد زوال أعراض الانسحاب، ومن أبرز هذه الفوائد:

نوم أفضل

يمكن للكافيين أن يؤثر في النوم بطرق متعددة، إذ قد يؤخر موعد النوم، ويقلل مدته، ويؤثر في جودته. لذلك، فإن التوقف عن تناوله قد يساعد على تحسين جودة النوم، لا سيما لدى الأشخاص الذين كان الكافيين يعرقل نومهم.

قلق أقل

تشير بعض الدراسات إلى وجود ارتباط بين استهلاك الكافيين وزيادة خطر الشعور بالقلق، خاصة عند تناول أكثر من 400 ملليغرام يومياً. لذلك، قد يلاحظ بعض الأشخاص انخفاضاً في مستويات القلق والتوتر بعد التوقف عن شرب القهوة، لا سيما إذا كانوا أكثر حساسية للكافيين.

تقليل الاعتماد على الكافيين

قد يؤدي شرب القهوة يومياً إلى اعتماد جسدي على الكافيين. وبعد تجاوز مرحلة الانسحاب، قد تشعر بأنك لم تعد بحاجة إلى القهوة للحفاظ على يقظتك أو لإنجاز مهامك اليومية.

لماذا يؤثر الإقلاع عن القهوة في الدماغ؟

يعمل الكافيين على تثبيط تأثير مادة كيميائية في الدماغ تُعرف باسم الأدينوزين، وهي مادة تلعب دوراً أساسياً في تنظيم دورة النوم واليقظة. ولهذا السبب يمنح الكافيين شعوراً بالانتباه والنشاط.

ومع الاستهلاك المنتظم للقهوة، يتكيف الدماغ تدريجياً مع وجود الكافيين. وعند التوقف عن تناوله، يستعيد الأدينوزين تأثيره الطبيعي بصورة مؤقتة، وهو ما يفسر ظهور أعراض انسحاب الكافيين، مثل الصداع والتعب وصعوبة التركيز، إلى أن يتكيف الدماغ مجدداً مع غياب الكافيين.